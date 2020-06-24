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На танку Т-34 біля тракторного заводу в російському Волгограді невідомі зробили напис "На Путіна!". ВIДЕО

У ніч на 24 червня невідомі особи зробили напис "На Путіна!" на танку-пам'ятнику Т-34 біля тракторного заводу у Волгограді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату роботи супротивників глави РФ опубліковано в соцмережах.

Читайте також: "Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - у Пермі невідомі звернулися до росіян з посланням. ФОТО

Автор: 

путін володимир (23838) росія (65244)


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Топ коментарі
+55
Біндери мабуть якісь?
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24.06.2020 16:41
+25
Деды бы гордились такими внуками!!! Ведь путлер = гитляр
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24.06.2020 16:41
+14
Опередил, злодей
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24.06.2020 16:42
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Біндери мабуть якісь?
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24.06.2020 16:41 Відповісти
Опередил, злодей
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24.06.2020 16:42 Відповісти
не інакше )))) з візитівкою Яроша
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24.06.2020 16:42 Відповісти
Деды бы гордились такими внуками!!! Ведь путлер = гитляр
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24.06.2020 16:41 Відповісти
Не факт что деды лучше, вон на "параде победы" дедов которые должны были сидеть рядом с Путлером перед этим посадили на 2 недели в карантин. И ничего деды терпели и радовались - как никак будут сидеть рядом с новый "отцом народов". Деды - старые маразматики за очень редким исключением
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25.06.2020 09:29 Відповісти
Надо было заказать якутскому ваятелю огромную кучу с той же надписью. И ему делать толком ничего не надо, и нагляднее было бы.
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24.06.2020 16:41 Відповісти
Я вот думал как занять человека на летний сезон, когда температура не даёт ваять вечное..... Думаю предложить ему в какахи известь и цемент подмешивать.
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24.06.2020 17:08 Відповісти
Лучше пускай и ***** туда подмешает...
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24.06.2020 19:58 Відповісти
Много чести.. только в чистый бетон.
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24.06.2020 20:18 Відповісти
Уж послали, так послали...
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24.06.2020 16:42 Відповісти
На танке Т-34 возле тракторного завода в российском Волгограде неизвестные сделали надпись "На Путина!" - Цензор.НЕТ 8289
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24.06.2020 16:43 Відповісти
т.е.,её родаки при совке были тунеядцами ?
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24.06.2020 17:09 Відповісти
Третьякова тоже стерилизовали ! Сейчас она уже ходит без яиц !
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24.06.2020 17:55 Відповісти
А для чого її висловлювання перекладати і викладати тут кацапською?
Вона ж говорила це українською...
Хіба тут хтось не розуміє нормальної мови і обов'язково тулити кацапо-ординський койне?
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24.06.2020 22:17 Відповісти
больше претензий нет? только по форме? по содержанию все ок?
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24.06.2020 22:23 Відповісти
Неужели мы таки были немножко неправы и на московии шо-то буде?
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24.06.2020 16:44 Відповісти
Нічого там не буде!
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24.06.2020 16:50 Відповісти
Уж и подумать нельзя...
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24.06.2020 16:52 Відповісти
можно! даже - нужно! иногда мысли - материализуются !
(и черт его знает, где они шаману в бубен ударят))))
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24.06.2020 17:06 Відповісти
Отож, треба думати, щоб таке було, щоб там нічого вже не було.
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24.06.2020 17:30 Відповісти
чують... і малюють

На танке Т-34 возле тракторного завода в российском Волгограде неизвестные сделали надпись "На Путина!" - Цензор.НЕТ 6656
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24.06.2020 21:31 Відповісти
Або Зорян,або Шкіряк. Більше нікому. Ну не Обама-чмо ж...
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24.06.2020 16:46 Відповісти
и всё?
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24.06.2020 16:51 Відповісти
Для России - это Подвиг!
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24.06.2020 17:10 Відповісти
наверное предки "писателей на танках" имеют в роду кого то с Украины.
Гены пальцем не раздавишь...
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24.06.2020 16:55 Відповісти
Хирня это.
В Москве на параде победы т-34 потерял управление и попер на трибуны.
Еле остановили в двух метрах от толпы.
Пришлось глушить мотор.
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24.06.2020 17:00 Відповісти
Нічого він не втратив. Якби не заглушили двигуна, зробив би все, що треба.
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24.06.2020 17:44 Відповісти
это в Севастополе было
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24.06.2020 20:45 Відповісти
ОСТАЛОСТЬ ПРИВЕСТИ ТАНК В ДВИЖЕНИЕ!! ВОТ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ К ХУТИНУ!!!!!!!!
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24.06.2020 17:04 Відповісти
в случае чего будет отмазка - хотели написать традиционное "На х..."
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24.06.2020 17:05 Відповісти
было "на" , нарисуют "за" - и вопрос будет закрыт
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24.06.2020 17:06 Відповісти
пока рисовали - путло смылся в бункер
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24.06.2020 17:15 Відповісти
Это в смысле *****?
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24.06.2020 17:09 Відповісти
В последнем слове надо добавить "ло".
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24.06.2020 17:18 Відповісти
Не в путине проблема , в голове . Жаль , что вата опять мечтает о новом царе .
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24.06.2020 17:36 Відповісти
***** на подводной лодке плавало, на самолёте летало, на КамАЗе ездило, а на танке нет. Помню Рогозин в люке застрял, два снизу толкали, два сверху тянули. После чего тот сказал, что больше никогда в эту фигню не полезет.
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24.06.2020 17:49 Відповісти
Красавчеги
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24.06.2020 18:03 Відповісти
Родная Т-34- 76 - Сталинградского тракторного завода

образца конца 1941 года.
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24.06.2020 18:57 Відповісти
а какие трактора делает или делал Волгоградский тракторный?
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24.06.2020 19:11 Відповісти
Строительство Сталинградского тракторного завода осуществлялось с привлечением специалистов из западных стран, в первую очередь США. Проектирование завода осуществлялось фирмой «Альберт Кан Инкорпорейтед» знаменитого американского архитектора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 Альберта Кана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-1 [1] и было выполнено в кратчайшие сроки.
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24.06.2020 19:41 Відповісти
А робив той завод Интернешнл Мак-Кормик Диринг 15/30» выпускавшегося американской компанией «https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Harvester International Harvester ».
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24.06.2020 19:42 Відповісти
волгоБандерівці!!!
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24.06.2020 19:51 Відповісти
Это и весь бунт на кацапо-холопщине. Пьяный автор хотел написать ,,за пу...,, А рука привычно дрогнула-,,на х...,,
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24.06.2020 20:28 Відповісти
Имелось ввиду на вулкан в Ю Америке - *********** .
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24.06.2020 21:41 Відповісти
Не переживайте...для них Путин не *****, а ********, который слабо вводит...им нужен ***** тов.Сталин...который ввел так ввел...
Другого на кацапии быть не может..
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24.06.2020 21:45 Відповісти
То вони не задоволені, що він так мало людей повбивав Їм хочеться Сталіна замість Путіна. Нєх.. трактора робить, їм танків хочеться.
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24.06.2020 22:30 Відповісти
Те, кто затевает эту русофобию, русофобию затевает, вот это вот, вот это, а, затевает все вот это, это я этим людям это адресовываю: доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы затеваете"
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24.06.2020 23:08 Відповісти
 
 