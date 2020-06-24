На танку Т-34 біля тракторного заводу в російському Волгограді невідомі зробили напис "На Путіна!". ВIДЕО

У ніч на 24 червня невідомі особи зробили напис "На Путіна!" на танку-пам'ятнику Т-34 біля тракторного заводу у Волгограді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату роботи супротивників глави РФ опубліковано в соцмережах.

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