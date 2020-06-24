На танку Т-34 біля тракторного заводу в російському Волгограді невідомі зробили напис "На Путіна!". ВIДЕО
У ніч на 24 червня невідомі особи зробили напис "На Путіна!" на танку-пам'ятнику Т-34 біля тракторного заводу у Волгограді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату роботи супротивників глави РФ опубліковано в соцмережах.
Топ коментарі
+55 Oljik
показати весь коментар24.06.2020 16:41
+25 Підлога Маккартні
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+14 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар24.06.2020 16:42
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Вона ж говорила це українською...
Хіба тут хтось не розуміє нормальної мови і обов'язково тулити кацапо-ординський койне?
(и черт его знает, где они шаману в бубен ударят))))
Гены пальцем не раздавишь...
В Москве на параде победы т-34 потерял управление и попер на трибуны.
Еле остановили в двух метрах от толпы.
Пришлось глушить мотор.
образца конца 1941 года.
Другого на кацапии быть не может..