В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають на державні кошти", - "слуга народу" Третьякова. ВIДЕО
Профспілки обурені заявами голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепки від фракції "Слуга народу" Галини Третьякової і вимагають її відставки.
Про це йдеться в заяві Постійної комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФПУ.
У документі наголошується, що Третьякова розпочала свою діяльність на посаді голови комітету ВР "з проведення антисоціальних реформ і руйнування соціального захисту громадян, виходячи з позиції "трохи дискримінувати найманого працівника".
Проте "кричущим антидосягненням" нардепа, на думку представників профспілок, стала заява про те, що "неякісні" громадяни не достойні гідного життя і соціального захисту.
Під час виступу на вебінарі, що був організований Київською школою економіки, Третьякова міркувала про доцільність виплачувати безробітним громадянам соціальну допомогу.
"Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Які призводять до того, що теж сідають на державні кошти", - вважає депутатка.
За її словами, Велика Британія і Сінгапур вживають жорстких заходів для боротьби з безробітними.
"Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока стосовно тих, хто не працює і не захищає. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, його потрібно стерилізувати. Ось така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (експрем'єра Сінгапуру, - Ред.) згадують, що дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти", - сказала Третьякова.
"Слуга народу" зазначила, що такими методами влада інших держав "викорчовувала в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками".
"Співати пісні потрібно тому, хто кожен день стає на захист своєї Батьківщини, на захист своєї домівки і щоб годувати своїх утриманців. Всі, хто цього не робить, не можуть відносити себе до гідного життя. Ось так, я вважаю, потрібно захищати просту людину. Але не просто просту людину, а того, що хоче працювати і захищати свою громаду", - додала Третьякова.
При цьому вона зазначила, що схильна до філантропії, але "допомагати хоче сама". "Не забирайте в мене податки. Я допоможу тому, хто просить гроші, якщо буду бачити, що вони ефективно будуть використовуватися. І я зроблю це краще ніж чиновники. Залиште мені кошти. Біля мене буде організовуватися той самий прошарок людей, але я зможу їм сказати: "Я тобі в цьому місяці не дам, бо ти ще не відпрацював", - пояснила Третьякова.
У відкритому листі до голови Верховної Ради Дмитру Разумкову постійна комісія ФПУ вимагає відкликати з посади голови комітету Третьякову через її "антисоціальну та антигуманну позицію".
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Ось в цьому і ховається нацизм, коли державні посадовці обкрадаючи народ звинувачують у всьому циган, євреїв, чичен, українців чи ще когось.
Якщо дівчатка, накшталт цієї ЗЕслуги, недоотримували 3,14здюлів у дитинстві, доросле воно виявилось неякісним та верзе щось таке, за що треба було-б від3,14здити не дивлячись на стать та вік, але нажаль такі засоби виховання у дорослому віці працюють погано, або взагалі не працюють))
І ще, число люмпенізованого населення в державі обернено пропорційне рівню життя в цій державі. Розвивайте економіку, підвищуйте рівень життя людей, а не тільки свій, відповідно значно зменшиться отримувачів соціальної допомоги. Коли людина відчує, що самостійно може заробити на достойне життя за соціальною допомогою вона не побіжить. Звичайно, завжди будуть ті, що її потребуватимуть або навіть нею користатимуть, але багате суспільство то елементарно зможе собі дозволити.
Тоже самое происходит и с Слугами народа - вырвавшихся из грязи , резко и случайно, они становятся НЕНАВИСТНИКАМИ ТЕХ, из кого они сами выскочили! Это провал всей идеи и системы НОВЫХ ЛИЦ! Только система неотвратимости наказания за действие или бездействие, может помочь решить вопрос кадров управления. Каждая Кухарка не может управлять Государством!