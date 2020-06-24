Держава не залишить вас у біді, - Зеленський звернувся до постраждалих від повені. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський обіцяє допомогти людям, які постраждали від повеней у західних регіонах України.
Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення розміщено в Фейсбуці президента.
Зеленський заявив: "Хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих під час негоди і повені на заході країни.
Інших постраждалих громадян хочу запевнити - держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове.
Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов'язково будуть знайдені".
Топ коментарі
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I Ka #397486
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Олександр Рем
показати весь коментар25.06.2020 15:53 Відповісти Мені подобається 0
I Ka #397486
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