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"Всім бажаю по 200 балів", - Зеленський звернувся до випускників, які завтра складають ЗНО. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до випускників.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення опубліковано в твіттері Зеленського.

"Всім привіт. Зараз хочу звернутися до всіх, хлопців і дівчат, наших випускників, які завтра будуть складати ЗНО. Чесно кажучи, цього року все не дуже справедливо через коронавірус. У вас не було нормального останнього дзвоника, не було випускного. Якщо казати, як ви зараз говорите, як каже моя донька, був повний треш. Так. Але завтра у вас ЗНО. Важливий день. Я впевнений, що все буде добре. У вас буде дуже гарний результат. Знаю, що вам не просто. Ми всі будемо тримати за вас кулаки, чесно кажучи, заради вашого результату. І пам'ятайте, найголовніше - масочки, відстань один від іншого, ну будь ласка. І все дезінфікуйте. Все, що можете, все залежить від вашої фантазії. І ви знаєте, як правило, я всім бажаю 36 і 6 - це про температуру, не про бали. А з приводу балів - всім бажаю 200 балів. Ви молодці. Бажаю здоров'я. Всім успіхів на ЗНО".

Щасти на ЗНО! pic.twitter.com/aw8NszYaH3

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2020

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Автор: 

вступна кампанія (228) Зеленський Володимир (23876) тестування (456) ЗНО (323)


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Топ коментарі
+37
Вава, 200 погана цифра....
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24.06.2020 21:26
+33
Да что ж меня так бесит каждое его выступление....
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24.06.2020 21:29
+32
"Всем желаю по 200 баллов", - Зеленский обратился выпускникам, которые завтра сдают ВНО - Цензор.НЕТ 5349
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24.06.2020 21:28
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"Всім бажаю по 200 балів", - Зеленський звернувся до випускників, які завтра здають ЗНО - Цензор.НЕТ 9429
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25.06.2020 04:31 Відповісти
Якщо у всіх буде по 200, як тоді вибирати кращих для вступу?
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25.06.2020 05:57 Відповісти
Так уже ж сказали- в першу чергу і на бюджет- дітей з ОРДЛО.
І знаєте, це справедливо. Їхні батьки за ЗЕ не голосували.
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25.06.2020 06:22 Відповісти
Не будете діти вчитися - будете такими тупими як зе ! Але вони скажуть: Так він же президент ! Більшого ідіотизьму уявити не можна . Ставлю в один ряд : днр , лнр , зе "презедент" ... Фу , бл..ь !
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25.06.2020 06:31 Відповісти
А кому потрібні розумні і освітчені громадяни? Коли у владу відбирають від розумних самих тупих олігофренів такі ж тупі виборці, які плутають сітком з реалшьною політикою, а у МВС тупих садистів, якіх не цікавить розслідування, а цікавить куди вдарити щоб затриманий все взяв на себе.
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25.06.2020 06:42 Відповісти
Баба - да. Баба- да. У него собственного словарного запаса нет. Поздравил бы он детишек без суфлера, у нас бы уши вяли.
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25.06.2020 07:52 Відповісти
Смотреть возможно только с выключенным звуком. Так оно смотрится органичнее. Мимика и ракурс-- глядя сверху вниз -- словно поздравляет маленьких детей на утреннике.
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25.06.2020 07:55 Відповісти
И да, детки , вы должны быть качественными. Нам нужны качественные ...э... детки , и население.
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25.06.2020 07:58 Відповісти
Господи, защити Украину от клоунов!
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25.06.2020 09:11 Відповісти
Когда Бог хочет наказать человека - он лишает его разума.
Я НЕ ПОНИМАЮ чем украинцы так прогневили Господа.
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25.06.2020 10:32 Відповісти
Мне вот что интересно. Я понимаю, страна в смартфоне, ближе к народу.... и прочая фигня. Но почему у него все обращения в режиме селфи, какой-то полулегальный контент восьмикласника - неуча. Все же Президент, неужели нельзя солидно, достойно сделать видеообращение. Кто у него имиджмейкеры? Заметил, что включаешь и самому, с*ка, смотреть стыдно. Видимо перед просмотром нашего Президента предварительно нужно нюхнуть / курнуть (нужное подчеркнуть)
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25.06.2020 10:41 Відповісти
"Яким усім своїм життям..." -> "Який..."
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25.06.2020 11:31 Відповісти
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