25-річний іноземець помер від зупинки серця під час тренування на харківському стадіоні "Металіст". ВIДЕО

25-річний іноземець помер від зупинки серця під час тренування на харківському стадіоні "Металіст".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харьков 1654, лікарі близько години боролися за життя спортсмена.

"На Mеталлісті - труп, хлопець 25 років, араб, не витримав навантаження, грав у футбол і зупинилося серце, відкачували близько години, в кінці пішла кров з носа і рота. Констатували смерть о 22.45, зупинка серця", - пишуть у коментарі до відео.

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