25-річний іноземець помер від зупинки серця під час тренування на харківському стадіоні "Металіст". ВIДЕО
25-річний іноземець помер від зупинки серця під час тренування на харківському стадіоні "Металіст".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харьков 1654, лікарі близько години боролися за життя спортсмена.
Топ коментарі
+2 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар25.06.2020 11:17
+1 Roman Rjevskiy
показати весь коментар25.06.2020 11:22
+1 Егор Матвеевич
показати весь коментар25.06.2020 11:48
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як таке можливе?
Там дефибриляторы стоят на улицах, как киоски по продаже сигарет.
Специальная инструкция по применению на стенке, можно применять в экстренных случаях.
Загнивают...
Тільки не кажіть короновірус - ця локшина вже задовбала