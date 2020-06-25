Українські воїни знищили на Донбасі переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1" російського виробництва. ВIДЕО
У смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила противник тривалий час використовував нову переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва. Українські воїни пострілом з ПТРК знищили позицію ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці бригади у Facebook.
"Ця станція дозволяла ворогу не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів та підрозділів, а й вести точне корегування артилерійського вогню по них. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли наших позицій", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що цей ворожий комплекс неодноразово фіксувала у російських найманців на Донбасі моніторингова місія ОБСЄ, засуджуючи факти поставок Росією сучасної зброї на окуповану територію у своїх звітах.
"Завдяки мужності особового складу та їхнім умілим і злагодженим діям, воїнам вдалось виявити місце розташування корегувальників та завдати точкового вогневого ураження по позиції ворога пострілом з ПТКР та знищити її", - йдеться в повідомленні.
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Москвитяне, долгое время находившиеся в состоянии депрессии от «обнуления» срока президенства князя Темнейшего и «обнуления рубля» воспрянули духом.
- Наконец-то можно будет атаковать танковыми дивизиями Мариуполь, и захватить элеватор с Госрезервом зерна Украины, - подумали избиратели из Залесья.
- И вообще, уже давно пора «закрыть» вопрос об Украине и возвратить её в состав Империи на правах колонии, - предложил профессор социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова господин Александр Гельевич Дугин.
Средства массовой дезинформации РФ шестой год сливают гнусную ложь телезрителям, живущим за «поребриком» о событиях в Украине.
Уровень умопомрачения и оболванивания по «зомбоящику» - зашкаливает.
Как сказал российский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер и телеведущий Андрей Вадимович Макаревич: «Такой разнузданной пропаганды и такого количества вранья, я не припомню с лучших брежневских времен».
«Мировое сообщество будет окружать бесноватого медведя красными флажками по всему ареалу его обитания, постепенно загоняя его в берлогу». Из выступления английского спикера в ООН.
Соединённые Штаты Америки несколько дней назад передали для Вооруженных Сил Украины противотанковые ракеты для комплексов «Javelin», боеприпасы и оборудование на $ 60 миллионов (долларов). Ценный груз уже доставлен в Одессу. Одесситы за годы войны с Московией научились различать воинские звания офицеров НАТО. Пассажиры, вылетающие из одесского аэропорта, часто встречаются с англоязычными офицерами, группами прибывающими в Южную Жемчужину. Отсюда гости отправляются автобусами на военные базы НАТО расположенные под Очаковом и Бердянском, где проходит модернизация нескольких украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность американским военным кораблям-ракетоносцам и самолетам патрулировать побережье вблизи оккупированного россиянами Крыма.
Со второго этажа аэровокзала можно увидеть, как по рулежной полосе с небольшими интервалами катятся огромные грузовые самолеты C 130 YMC 130H Lockheed Hercules (Геркулес), а рабочие в синих комбинезонах выгружают из грузовых отсеков прибывших самолетов какие-то брезентовые мешки, цинковые коробки и зеленые деревянные ящики.
Также идет интенсивная подготовка к предстоящим учениям «Си Бриз-2020», в котором примут участие представители 20 стран антироссийской коалиции, среди которых впервые будут военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
Расширение стран, участников коалиции связано с тем, что у этих держав имеются нерешенные территориальные претензии к Московии.
Эти учения призваны дать понять кремлевским старцам, что если кооператив «ОЗЕРО» двинет свои танковые дивизии в прибалтийские страны, Белоруссию, Украину и Польшу, то шутить с ними никто не будет. На патронах и снарядах для русских медведей НАТО экономить не будет.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс в своем докладе подтвердил предоставление Украине новых снайперских систем, боеприпасов и систем для ВМС, для отражения атак российских православных оккупантов на востоке Украины и на побережье Азовского моря.
Тем временем два военных американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков «B-1B Lancer» с крылом изменяемой стреловидности поднявшись с авиабазы Эллсворт, недавно совершилидальний стратегический перелёт над Европой и Черноморским регионом. Смертельного груза на этот раз на борту самолетов не было, но в салоне самолета была установлена спецаппаратура, которая зафиксировала на Перекопском перешейке большое скопление российских танков Т-34 и военных автомобилей «Газ-51».
Если российская телеведущая госпожа Ольга Суха беева, на своем ток-шоу, раздвинув ноги на ширину плеч, захлёбываясь слюной, визжит, что «хохлов не примут в НАТО», значит, страна движется в правильном направлении.
Все буде - Україна!
Теперь, главное, что бы Венедиктова не открыла против наших бойцов дело то ли за "превышение", то ли за "геноцид"...
...
-"злітати" до новопредставлених сєпарів-іхтамнєтів і особисто розпитати;
- зганять в це приміщення, зібрати залишки роз...баної ПНСР-8 і здати на експертизу.
Слава Богу, слава Україні.
Glory to Ukraine
вот только часть того, что сделал Порошенко:
https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTFq7dl5Dkzc&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier .
Я сам гнал на Порошенко за Роттердам и за Ахметова. Хотя были сомнения типа - "может я чего то не знаю".
Сейчас вижу, что Порошенко заложил механизмы уничтожения паРашки, которые и уничтожили её - дело времени.
Порох - величайший политик. Просто тех, которые видят дальше всех - не понимают ...
На ещё - очень мною уважаемый ресурс - дают только проверенную инфу.
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=0s Путин в ауте: Порошенко показал силу .
Большинство людей стали нищими при войне, а не при "соевом". Кроме того, все остальные его "папередники", за предыдущих четверть века, не сделали ни хрена для того, чтобы Украина могла бы, хотя бы при участии в "лайт" войне, не то чтобы развиваться, но хотя бы не загибаться.
Сколько миллионов уже снова разбогатели за год голобородькиного царювання? Сколько учителей получили оклад в 4 кило баксов? Ну и т.п. ...
П.С.
Ну собственно что сделали сами те, кто стали нищими? - Когда в СССР началась перестройка, но по инерции еще продолжали работать производства какой-ни-какой бытовой техники, тучи нищих но предприимчивых поляков перли в союз со своей пудрой и помадой вывозя назад эти самые дрели, пылесосы и другие кофеварки. Они были хуже условных "бошей" но не сильно хуже и будучи при этом существенно дешевле.
И уже лет через десять "нищие" поляки начали принимать на работу за полцены гостарбайтеров постсовковых вообще и украинских в частности ...
"Крышу" поменял рублёвую на долларовую в 2014-м?А душу чёрт разве поменять может?Небыло-бы таких продажных чертей-небыло-бы и войны-их алчность как совок погубила,так погубит и любую державу.Жаль совковая вата может только подсластиться скорумпированной мажорнёй комуняк и стать сахарной ватой,а
нация возрождается только в победе на двох фронтах-внешнем и внутреннем,т.е. с вшами и гнидами.
https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTFq7dl5Dkzc&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier .
Да все резали, начиная с Кучмы, это во-первых, во-вторых эти сахарные заводы чьи, государственные? Частный хозяин (или акционеры) решает(ют) что нафига ему(им) этот завод нужен - берёт(берут) режет(ут) его на металл. Но заводов-то не один - порезал свои заводы - освободил рынок для конкурентов. Одни режут, другие расширяются. У тебя лично были какие-то острые проблемы с сахаром, ну там варенья не мог годами сварить, или самогона, были?
Кто во время войны возил из ОРДЛО уголь
Мне чёта кажется, что Ринат. Или это у Пороха в хозяйстве "липецкие" теплогенерация и металловарение?
Судя по характеристикам весьма интересная хрень...