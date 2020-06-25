Українські воїни знищили на Донбасі переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1" російського виробництва. ВIДЕО

У смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила противник тривалий час використовував нову переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва. Українські воїни пострілом з ПТРК знищили позицію ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці бригади у Facebook.

"Ця станція дозволяла ворогу не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів та підрозділів, а й вести точне корегування артилерійського вогню по них. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли наших позицій", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що цей ворожий комплекс неодноразово фіксувала у російських найманців на Донбасі моніторингова місія ОБСЄ, засуджуючи факти поставок Росією сучасної зброї на окуповану територію у своїх звітах.

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"Завдяки мужності особового складу та їхнім умілим і злагодженим діям, воїнам вдалось виявити місце розташування корегувальників та завдати точкового вогневого ураження по позиції ворога пострілом з ПТКР та знищити її", - йдеться в повідомленні.





