Новітній російський бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" задимі́вся і зламався після параду в Москві. ВIДЕО

Новітній російський бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" після параду в Москві задимі́вся під час повернення на місце дислокації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи події опубліковано в соцмережах.

На записах видно, що під час руху з бронетранспортера почав валити дим. Через кілька десятків метрів броньовик зупинився і далі зміг рухатися лише на буксирі.

Довідка з російської Вікіпедії: Уніфікована бойова платформа шифру "Бумеранг" - перспективна колісна платформа середньої вагової категорії, що розробляється ТОВ "Військово-промислова компанія". Вперше машина була представлена ​​на закритому показі на виставці Russia Arms EXPO у 2013 році. Була відкрито представлена ​​широкій публіці на репетиції параду Перемоги в 2015 році. Перші поставки серійних зразків в армію РФ почалися в 2019 році.

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