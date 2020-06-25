Новітній російський бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" задимі́вся і зламався після параду в Москві. ВIДЕО
Новітній російський бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" після параду в Москві задимі́вся під час повернення на місце дислокації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи події опубліковано в соцмережах.
На записах видно, що під час руху з бронетранспортера почав валити дим. Через кілька десятків метрів броньовик зупинився і далі зміг рухатися лише на буксирі.
Довідка з російської Вікіпедії: Уніфікована бойова платформа шифру "Бумеранг" - перспективна колісна платформа середньої вагової категорії, що розробляється ТОВ "Військово-промислова компанія". Вперше машина була представлена на закритому показі на виставці Russia Arms EXPO у 2013 році. Була відкрито представлена широкій публіці на репетиції параду Перемоги в 2015 році. Перші поставки серійних зразків в армію РФ почалися в 2019 році.
Будь ласка, зачекайте...
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Возможно испытать в Сирии.
На парады берут то, чем можно показать, что мы ого-го. Эффективные вещи часто совсем внешне не эффектны.
Достаточно задурить какому-нибудь дурацкому датчику, и элементарно гробиться и турбина и движок. У приятеля так сдох движок на лехковушке изза отказа датчика... там тоже было 120 лошадей на 1,5 тонны.
Но недолго.
Достойная эстафета Арматы.
А у "Бумеранг" теж вмонтували клюзет......тоді усе зрозуміло.
под крики "ДУР-А-А-А-А-К !!!!"
за что не берутся рукожопые ****** мокшанского разливу, все через жолпу вылазит))))
Такі паради - це спроба виправдати злочини проти людства вонючого совка(червоного фішизму), який 17 Вересня 1939р вдарив у спину польській армії і, розділивши Польщу пополам з коричневим фашизмом, 25 Вересня в Бресті провів спільний з німцями парад *победителей*.
І саме страшне те що за цими парадами ******* червоні фашисти пробують сховатися від своїх злочинів сьогодення.
І найстрашніше те що цими парадами червоні фашисти хочуть виправдати свої майбутні злочини проти людства.
Саме тому московія має бути обявленою мафіозно-терористичним монстром.
Ті двуногі людиноподібні істоти що брали участь в параді в Донецьку і Луганську мають бути іденковані і їм Україна повинна заборонити вїзд на свою територію назавжди. Після звільнення Донбасу бойовики дирляндії, колаборанти і безмозглі мамульки, які одягали своїх діточок у военную форму, також в московії повинні приєднатися до свого такого любого їм рюSSького міра.
Нагадаю як в цивілізованих країнах відзначають закінчення WW2(бачив своїми очима).
Собираються біля памятників WW2 і виражають свою скорботу. Для них це ніяк не свято.
Для нормальних цивілізованих людей цей день є день жалоби.
Також нагадаю кількість загиблих: американців-420тис., британців-400тис, німців-6млн.(вікіредія).
А совкових товарісчей-9млн. убитих солдат+16млн. мирних жителів +5млн. полонених.
В СиРиСиРи усього було мобілізовано 35млн солдат. Із них для кожних 4-х із 5-ти солдат війна скінчилась так: або убитий, або каліка, або полон.
Згадаємо атаку мирних жителів України на німецькі кулемети в Жовтні 1945р під Києвом. Тоді кровожер жуков з недавно звільнених територій України силою зігнав 350тис. в основному 14, 15-річних юнаків і чоловіків пенсійного віку, поставивши ззаді кулемети і замість зброї давши в руки по цеглині, погнали на крутий високий берег усипаний німецькими кулеметами. Тоді загинуло 300тис. українців.
Ось так воювали товасчі. Ще раз: за всю війну британців загинуло 400тис. А червоні фашисти-комуняки на чолі с жуковим і ватутіним, які ненавиділи українців, тільки за один день під час однієї атаки знищили 300тис. українців.
Гей любітелі жюкових в Україні, лохи з лапшою на вухах, обмануті рюSSькой пропогандой дебіли. Зніміть лапшу зі своїх вух, не слухайте брехню, пошевеліть хоть трохи своїми мозгами і станьте ЛЮДЬМИ здатними відрізняти правду і брехню, добро і зло, Бога і дявола, злочин і героїзм.
До москалів я не звертаюсь. Не має сенсу це робити. 90% із них хворі на імперську бацилу, а це значить мозгі на бікрень і повна відсутність адекватності.
Я також свідок того як святкували 9 Мая ті що воювали(не червоні фашисти НКВДісти, не СМЕРШовці і не вертухаї). Пили водяру, згадували загиблих і плакали. Якби хто сказав *ми можем повторіть* вони б його ростріляли як паршиву собаку.
Україні треба негайно позбутися абсолютно усих символів рюSSького міра і в першу чергу усіх генералів кровожерів. Якщо цього не зробити то москальська навала буде неминучою. Теж саме - мова. Це є рубіж за який ніколи не пройде загарбник терорист.
Депутати які проти мови є злочинці і зрадники України або агентура московії.
Памятник генералу ватутіну треба знести і поставити памятник 14-річному юнаку, який в цивільній одежі з цеглиною в руці біжить на німецькі кулемети. Цей юнак вартий небагато більшої поваги українців, чим кровожери жуков і ватутін, які ховались за спини не тільки солдат а і мирниї жителів.
Також можливо поставити дві постаті: юнака і 60-річного чоловіка. Вчесть знищення 280-300тис. українців в Жовтні 1943р під Києвом, коли жуков і ватутін неозброєних українців погнали на німецькі кулемети. Чим дальше від мордора і вище забор на кордоні тим краще буде жити Україна.