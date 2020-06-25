"Знову попався": у Києві звільнили чергового маршрутника за їзду по тротуару. ВИДЕО

У Києві звільнили ще одного водія маршрутки, який вирішив об'їхати затор по тротуару.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Другий день поспіль - ще одне жорстке порушення правил дорожнього руху, коли водій наражав на небезпеку пасажирів і пішоходів. Цього разу транспортний засіб ТОВ "Союз-Авто" здійснював перевезення за 476 маршрутом.

Водій вирішив, що краще рішення - об'їхати тягучку на проспекті Героїв Сталінграда по тротуару. Водія звільнили.

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