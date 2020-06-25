"Знову попався": у Києві звільнили чергового маршрутника за їзду по тротуару. ВИДЕО
У Києві звільнили ще одного водія маршрутки, який вирішив об'їхати затор по тротуару.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.
"Другий день поспіль - ще одне жорстке порушення правил дорожнього руху, коли водій наражав на небезпеку пасажирів і пішоходів. Цього разу транспортний засіб ТОВ "Союз-Авто" здійснював перевезення за 476 маршрутом.
Водій вирішив, що краще рішення - об'їхати тягучку на проспекті Героїв Сталінграда по тротуару. Водія звільнили.
Топ коментарі
+12 Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар25.06.2020 13:51
+12 Al Be
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+6 Вячеслав Федотов
показати весь коментар25.06.2020 13:53
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на проспекте Героев Сталинграда по тротуару. Источник: https://censor.net/v3204319\\\\\\\\\\\\\\
А уволили за то что партбилет дома забыл, шпион значит? Правильно. Это же не чепуха, типо сбил кого-то на тротуаре, шпионизм не пройдет.
тьху!
совок ********