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"Знову попався": у Києві звільнили чергового маршрутника за їзду по тротуару. ВИДЕО

У Києві звільнили ще одного водія маршрутки, який вирішив об'їхати затор по тротуару.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Другий день поспіль - ще одне жорстке порушення правил дорожнього руху, коли водій наражав на небезпеку пасажирів і пішоходів. Цього разу транспортний засіб ТОВ "Союз-Авто" здійснював перевезення за 476 маршрутом.

Водій вирішив, що краще рішення - об'їхати тягучку на проспекті Героїв Сталінграда по тротуару. Водія звільнили.

Дивіться: Водій маршрутки в Києві вирішив об'їхати пробку по тротуару. Його звільнили. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Автор: 

Київ (19520) маршрутки (347) ПДР (476)


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Топ коментарі
+12
зебилы необучаемы
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25.06.2020 13:51
+12
Теперь он сядет на социалку, и от него будут некачественные дети...
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25.06.2020 14:05
+6
Здесь уволили- там приняли,им пох...
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25.06.2020 13:53
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зебилы необучаемы
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25.06.2020 13:51 Відповісти
Зекомандос
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25.06.2020 13:51 Відповісти
Здесь уволили- там приняли,им пох...
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25.06.2020 13:53 Відповісти
А чем водители легковушек лучше.
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25.06.2020 14:02 Відповісти
Теперь он сядет на социалку, и от него будут некачественные дети...
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25.06.2020 14:05 Відповісти
"Уволили"? Кому вы чешите? Максимум сказали: Вася, не пались в следующий раз". На каждом заборе объявления требуются маршрутчики. Как была "дикая дивизия" - так и осталась. И дальше так же будет, пока в Киеве мера не будет.
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25.06.2020 14:10 Відповісти
Будет, будет... будет тебе коля велюр... голосуй за него, он тебе лимон даст...
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25.06.2020 15:27 Відповісти
"Достойный" европейский транспорт в городе.
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25.06.2020 14:18 Відповісти
Вор не тот кто украл, а кто попался. У нас так. Этот маршрутчик "попался". Поездили бы так в Европе или при Союзе- суд, и далее без права вождения. А тут - уволили. Лупить всех надо как врагов народа. Вседозволенность к добру не приведёт
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25.06.2020 14:19 Відповісти
ООО "Союз-Авто"\\\\\\\\\\\

на проспекте Героев Сталинграда по тротуару. Источник: https://censor.net/v3204319\\\\\\\\\\\\\\

А уволили за то что партбилет дома забыл, шпион значит? Правильно. Это же не чепуха, типо сбил кого-то на тротуаре, шпионизм не пройдет.
тьху!
совок ********
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25.06.2020 14:23 Відповісти
Уволили б заодно и дебилов, которые по полгода ремонтируют 100 метров дороги. Суки.
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25.06.2020 14:31 Відповісти
Кличко хороший мер. Обязательно голосуйте за него, если вам это нравится.
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25.06.2020 16:00 Відповісти
А кто лучше, допа ?
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25.06.2020 16:35 Відповісти
Правильно! В очередь смерда! Только слуги у нас имеют право делать что им хочется, а как пробки решить, так у нас рученьки ніженьки позлипаються.
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25.06.2020 14:42 Відповісти
развалюха убогая... это какой-то по..зор...
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25.06.2020 15:47 Відповісти
проспект героев сталинграда???***** декоммунизация!
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25.06.2020 18:56 Відповісти
 
 