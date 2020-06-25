Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено п'ять вертольотів і літак, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для подолання наслідків повені в Карпатах за рішенням Арсена Авакова залучено шість одиниць авіаційної техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці розповів глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Для подолання наслідків повені у Карпатах за рішенням Арсена Авакова задіяно всього шість одиниць авіаційної техінки. Від ДСНС України на аеродромі Івано-Франківська базуються два французькі гелікоптери: Н-225 Super Puma бортовий № 52 та ЕС-145 Eurocopter бортовий № 43, які здійснюють щоденно повітряну розвідку, перевезення особового складу, евакуацію постраждалих, перекидання оперативних груп і доставку необхідних вантажів. Ще один вертоліт Н-225 Super Puma бортовий №55 чергує у Києві в аеропорту Жуляни.

Від Національної гвардії України на аеродромі Івано-Франківська базуються: два вертольоти Мі-8 бортові № 28 і 29, які так само працюють щоденно за аналогічними задачами, які визначає оперативний штаб подолання наслідків стихії. Ще один гвардійський літак Ан-72 чергує у Києві в аеропроту Жуляни.

Саме для подібних випадків МВС України і розвиває у співпраці із Францією 🇺🇦🇫🇷 єдину систему авіабезпеки та цивільного захисту", - розповів Шевченко.

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