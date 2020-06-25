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Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено п'ять вертольотів і літак, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для подолання наслідків повені в Карпатах за рішенням Арсена Авакова залучено шість одиниць авіаційної техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці розповів глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Для подолання наслідків повені у Карпатах за рішенням Арсена Авакова задіяно всього шість одиниць авіаційної техінки. Від ДСНС України на аеродромі Івано-Франківська базуються два французькі гелікоптери: Н-225 Super Puma бортовий № 52 та ЕС-145 Eurocopter бортовий № 43, які здійснюють щоденно повітряну розвідку, перевезення особового складу, евакуацію постраждалих, перекидання оперативних груп і доставку необхідних вантажів. Ще один вертоліт Н-225 Super Puma бортовий №55 чергує у Києві в аеропорту Жуляни.
Від Національної гвардії України на аеродромі Івано-Франківська базуються: два вертольоти Мі-8 бортові № 28 і 29, які так само працюють щоденно за аналогічними задачами, які визначає оперативний штаб подолання наслідків стихії. Ще один гвардійський літак Ан-72 чергує у Києві в аеропроту Жуляни.

Саме для подібних випадків МВС України і розвиває у співпраці із Францією 🇺🇦🇫🇷 єдину систему авіабезпеки та цивільного захисту", - розповів Шевченко.

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Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено пять вертольотів і літак, - МВС 01
Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено пять вертольотів і літак, - МВС 02
Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено пять вертольотів і літак, - МВС 03

Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено пять вертольотів і літак, - МВС 04
Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено пять вертольотів і літак, - МВС 05
Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено пять вертольотів і літак, - МВС 06

Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено пять вертольотів і літак, - МВС 07

Автор: 

Аваков Арсен (2190) авіація (4130) МВС (3503) паводок (233) Національна гвардія (1537) ДСНС (5116) Шевченко Артем (222)


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Даже не представляю как бы они туда попали если бы не вовремя купленные вертолеты.
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25.06.2020 15:48 Відповісти
А де ще 50 обіцяних Авакяном французьких вертольотів, хто знає?
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25.06.2020 15:49 Відповісти
На запасных аэродромах, готовятся к Дню Конституции.
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25.06.2020 15:54 Відповісти
Может принять волевое решение и пресечь вырубку лесов, а там смотри и с незаконной добычей бурштына получится побороться.
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25.06.2020 15:52 Відповісти
Я не розумію як вертольотами будуть зрізати ліс чи вивозити колоди?
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25.06.2020 16:35 Відповісти
Можно феном просушить.Нафига авиация?
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25.06.2020 18:28 Відповісти
 
 