Київський безпековий форум: Яку модель відносин із Кремлем варто обрати Заходу та Україні?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Трансляція нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, присвяченої "російській проблемі", - відносинам України і Заходу з авторитарною путінською Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
"До 75-річчя закінчення Другої Світової війни Володимир Путін підготував спеціальне звернення до міжнародної громадськості, опубліковане в американській пресі. Найбільше місця в цій публікації відведено маніпуляціям на історичну тему, які, по суті, виправдовують режим Сталіна. Але головна мета послання Путіна не стосується історії. Перш за все він очікує від світових лідерів визнання свого "величі" і закликає домовитися з ним про нові правила співіснування.
Цього тижня таку ідею мав наочно підтвердити мілітаристський парад на Червоній площі.
Утім, за амбіціями Кремля відновити глобальний вплив слабо приховується цілком протилежна реальність – економічна вразливість Росії, її масштабна національна і суспільна криза, страх перед зовнішнім світом і невизначеність у подальшій перспективі", - йдеться на сайті.
Під час онлайн-дискусії обговорять такі питання:
- Що робити з Росією?
- Яку модель відносин з Кремлем слід обрати Заходу та Україні?
- Чи ми здатні навчитися ефективно стримувати російського агресора на тривалу перспективу?
Учасниками обговорення стануть:
- Вікторія Нуланд, старший радник Albright Stonebridge Group і науковий співробітник Брукінґського Інституту, Посол Сполучених Штатів при НАТО у 2005-08 роках, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських справ у 2013-17 роках;
- Омід Нуріпур, німецький політик, член парламенту Німеччини, зовнішньополітичний речник політичної сили Альянс 90 / Зелені;
- Наталія Попович, громадська активістка та експертка, співзасновниця Українського Кризового Медіа Центру і засновниця OnePhilosophyGroup;
- Костянтин Єлісєєв, голова Центру нових рішень, заступник Міністра закордонних справ України у 2007-10 роках, Постійний представник України при ЄС у 2010-15 роках і дипломатичний радник Президента України у 2015-19 роках;
- Арсеній Яценюк, державний діяч, політик та економіст, Голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;
- Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник Прем’єр-міністра у 2015-16 роках і член Правління Фонду "Відкрий Україну".
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6 метровый забор
ров с крокодилами
и полное игнорирование в общении
Реннеберг был командиром спецооперации "Ганнерсайд",к сожалению недавно умер в возрасте 99 лет.Вот это я понимаю Ветеран 2 Мировой....
славяне, как говорила доктрина 3-го рейха - люди второго сорта.
горбатились бы на вредных производствах, девушки по борделям.
ну и говорили бы только по-немецки.
а что было бы если бы римская империя не развалилась? гитлера бы не было - 100%.
к чему эти потуги?
Единственный способо избавить мир от этого монстра - распустить Россию и вернуть свободу десятками стран и народам, которые были захвачены и оккупированны Московской ордой
«Мама, меня отправляют в Африку. В Сирии стали мало платить, мне надо деньги заработать»
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Але за часів віслюччо-дєрмаковського правління це не можливо..
коментарі попід отетім вот - мов на камені вкарбовані
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