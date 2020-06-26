УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5000 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 967 34

Київський безпековий форум: Яку модель відносин із Кремлем варто обрати Заходу та Україні?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Трансляція нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, присвяченої "російській проблемі", - відносинам України і Заходу з авторитарною путінською Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

"До 75-річчя закінчення Другої Світової війни Володимир Путін підготував спеціальне звернення до міжнародної громадськості, опубліковане в американській пресі. Найбільше місця в цій публікації відведено маніпуляціям на історичну тему, які, по суті, виправдовують режим Сталіна. Але головна мета послання Путіна не стосується історії. Перш за все він очікує від світових лідерів визнання свого "величі" і закликає домовитися з ним про нові правила співіснування.

Цього тижня таку ідею мав наочно підтвердити мілітаристський парад на Червоній площі.

Утім, за амбіціями Кремля відновити глобальний вплив слабо приховується цілком протилежна реальність – економічна вразливість Росії, її масштабна національна і суспільна криза, страх перед зовнішнім світом і невизначеність у подальшій перспективі", - йдеться на сайті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України обурили заяви сербського міністра Поповича про "бандерівців": Це знущання з пам'яті 8 млн загиблих громадян

Під час онлайн-дискусії обговорять такі питання:

- Що робити з Росією?
- Яку модель відносин з Кремлем слід обрати Заходу та Україні?
- Чи ми здатні навчитися ефективно стримувати російського агресора на тривалу перспективу?

Учасниками обговорення стануть:

- Вікторія Нуланд, старший радник Albright Stonebridge Group і науковий співробітник Брукінґського Інституту, Посол Сполучених Штатів при НАТО у 2005-08 роках, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських справ у 2013-17 роках;
- Омід Нуріпур, німецький політик, член парламенту Німеччини, зовнішньополітичний речник політичної сили Альянс 90 / Зелені;
- Наталія Попович, громадська активістка та експертка, співзасновниця Українського Кризового Медіа Центру і засновниця OnePhilosophyGroup;
- Костянтин Єлісєєв, голова Центру нових рішень, заступник Міністра закордонних справ України у 2007-10 роках, Постійний представник України при ЄС у 2010-15 роках і дипломатичний радник Президента України у 2015-19 роках;
- Арсеній Яценюк, державний діяч, політик та економіст, Голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;
- Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник Прем’єр-міністра у 2015-16 роках і член Правління Фонду "Відкрий Україну".

Також читайте: Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь

Автор: 

Єлісєєв Костянтин (166) росія (65328) Форум (132) Яценюк Арсеній (2571) Нуланд Вікторія (175) Лубківський Данило (46)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Модель одна-относиться ,как к обезьяне с гранатой
показати весь коментар
26.06.2020 10:11
+7
модель одна
6 метровый забор
ров с крокодилами
и полное игнорирование в общении
показати весь коментар
26.06.2020 10:14
+6
В модель отношений с Парашной ********** ********* обязательно входит разрачковка *********а и его опетушение в ракопозиции.
показати весь коментар
26.06.2020 10:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В модель отношений с Парашной ********** ********* обязательно входит разрачковка *********а и его опетушение в ракопозиции.
показати весь коментар
26.06.2020 10:07 Відповісти
Модель одна-относиться ,как к обезьяне с гранатой
показати весь коментар
26.06.2020 10:11 Відповісти
модель одна
6 метровый забор
ров с крокодилами
и полное игнорирование в общении
показати весь коментар
26.06.2020 10:14 Відповісти
Київський безпековий форум: Яку модель відносин із Кремлем варто обрати Заходу та Україні? - Цензор.НЕТ 4725
показати весь коментар
26.06.2020 10:15 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2020 10:29 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2020 10:29 Відповісти
Киевский форум по безопасности: Как Путин срать хотел на всех мастеров *********** развлекательного жанра Запада и Украины.
показати весь коментар
26.06.2020 10:16 Відповісти
Эрдоган мочить крыс Путлера простыми Дронами и в Ливии и в Сиррии..,,..дятел ты блин тупой.. Вяличие в ЖО...
показати весь коментар
26.06.2020 10:23 Відповісти
Выдавать желаемое за действительное, игнорируя объективную реальность (как и оскорбления в чате) - удел упоротой руцкой ваты. Не пались так явно.
показати весь коментар
26.06.2020 10:33 Відповісти
всегда"ср,,, ть" имеет начало, и конец...Начало было,конец придет обязательно .но обтерется он ужо не сможет никогда,даже на том свете...
показати весь коментар
26.06.2020 10:27 Відповісти
Хотелось бы, что бы конец этой твари пришел как можно быстрее. Мой комент был о том, что "разговорчиками и форумами" этот конец не приблизишь.
показати весь коментар
26.06.2020 10:35 Відповісти
"разговорчики и форумы " про тварь.кто -то невидимый очень долго слушает,для того,что бы в свое времья вынести свой приговор,ибо лучше,когда человека благословляют ,нежели проклятием наполняют чашу человеческого терпения
показати весь коментар
26.06.2020 10:41 Відповісти
Возможно "кто-то невидимый очень долго слушает", но мои соотечественники гибнут и страдают СЕЙЧАС! И что бы это прекратить не достаточно уповать на волю всевышнего в неопределенном будущем.
показати весь коментар
26.06.2020 10:47 Відповісти
Нет России и нет войны, есть Россия и будет война!
показати весь коментар
26.06.2020 10:18 Відповісти
Если принять во внимание что 2 Мировую войну по большому счету выиграли норвежские партизаны из команды Йоахима Реннеберга уничтожившие гитлеровскую программу по созданию ядерной бонбы в 1944 году.Создай Гитлер бомбу неизвестно что было бы.
Реннеберг был командиром спецооперации "Ганнерсайд",к сожалению недавно умер в возрасте 99 лет.Вот это я понимаю Ветеран 2 Мировой....
показати весь коментар
26.06.2020 10:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SW33x_teKVs&feature=share
показати весь коментар
26.06.2020 10:25 Відповісти
"что было бы." если ты арийской расы - то пановал бы,

славяне, как говорила доктрина 3-го рейха - люди второго сорта.
горбатились бы на вредных производствах, девушки по борделям.
ну и говорили бы только по-немецки.
а что было бы если бы римская империя не развалилась? гитлера бы не было - 100%.
к чему эти потуги?
показати весь коментар
26.06.2020 14:33 Відповісти
отношения Израиля с Палестиной могут быть примером или же ФРГ И ГДР-забор .
показати весь коментар
26.06.2020 10:23 Відповісти
Официальная доктрина извечно кровавой #России при любых режимах и главарях.

Единственный способо избавить мир от этого монстра - распустить Россию и вернуть свободу десятками стран и народам, которые были захвачены и оккупированны Московской ордой
показати весь коментар
26.06.2020 10:24 Відповісти
начнем с крымских татар...
показати весь коментар
26.06.2020 14:34 Відповісти
Этот ихитамнет из банды #Вагнера по имени Владимир Скопинов уничтожен в #Ливии. Его мать Татьяна Скопинова сообщила журналистом, что в своем последнем сообщении он писал:

«Мама, меня отправляют в Африку. В Сирии стали мало платить, мне надо деньги заработать»
показати весь коментар
26.06.2020 10:27 Відповісти
Дохлятина РАБссия будет держать круговую оборону против стран НАТО до послоеднего патьрона было Путлера пабедить империалистов Омерики... Ибо быдло адмирал Кузи всегда сильнее Томагавка с авианосца Рональд Рейган Стадо Мавзолейных баранов возомнило себя властелином Мира...
показати весь коментар
26.06.2020 10:30 Відповісти
Стратегическая цель - свести отношения с Расией к нулю.
показати весь коментар
26.06.2020 10:44 Відповісти
Київський безпековий форум: Яку модель відносин із Кремлем варто обрати Заходу та Україні? - Цензор.НЕТ 2385
показати весь коментар
26.06.2020 11:04 Відповісти
Удушить экономически до потери сознания! Вот правильная стратегия. А тем временем:
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0/a-53948954?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml "Северный поток - 2": в ФРГ рассматривают возможность совместного ответа ЕС на санкции США
показати весь коментар
26.06.2020 13:36 Відповісти
А какое во время войны к врагам может быть отношение? Или есть варианты?
показати весь коментар
26.06.2020 14:40 Відповісти
Є ще зелохи, інше "електоральне сміття" тіпо "какая разніца".
показати весь коментар
26.06.2020 15:08 Відповісти
Ну надо постепенно пояснить Западу, что это не Россия выиграла войну и запустила Гагарина в космос, а Советский Союз. И что Московия к Руси и славянам не имеет ни какого отношения. Это тяжело, но надо. Потому как Третьему Риму, как и Третьему Рейху, нужна героическая история. Тогда канал Хистори не будет изображать Киев 9-10 веков в виде сараев и теремов а-ля собор Василия Блаженного с народом в виде монголо-татар.
показати весь коментар
26.06.2020 15:12 Відповісти
стратегія повинна бути такою: посилення санкцій проти агресора, розбудова армії, підготовка реальної тероборони, знищення п'ятої колони в Україні та створення *************** коаліції.
Але за часів віслюччо-дєрмаковського правління це не можливо..
показати весь коментар
26.06.2020 15:16 Відповісти
слово, моя ти ясная зброє..!
коментарі попід отетім вот - мов на камені вкарбовані

https://twitter.com/vcru
https://twitter.com/vcru

Стартапы и бизнес

@vcru


Украинская ювелирная сеть B2B Jewelry вышла на рынок России.
Компания обещает кэшбек от 104% от покупки, за привлечение новых клиентов - ещё бонусы
В работе сети есть признаки финансовой пирамиды, заявили в ЦБ.
Forbes рассказал, как работает B2B Jewelry
показати весь коментар
26.06.2020 15:18 Відповісти
Яку нафік модель??? - знищувати совок треба повністю...
показати весь коментар
26.06.2020 15:25 Відповісти
Бути готовими до війни.Все ж просто
показати весь коментар
26.06.2020 19:27 Відповісти
ПОДЛО И НАГЛО ИХ ЗАШКВАРИТЬ !!!
показати весь коментар
27.06.2020 01:34 Відповісти
 
 