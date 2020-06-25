20 тис. бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів виявлено в одесита, який займався підробкою документів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 34-річного одесита, який налагодив масове виготовлення фальшивих водійських посвідчень, свідоцтв про закінчення автошколи та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Чоловік, маючи усі необхідні засоби, самостійно виготовляв посвідчення водія та свідоцтва про закінчення автошколи на замовлення інших осіб, а також неодноразово здійснював несанкціоноване втручання в комп’ютерні мережі державних органів з метою завантаження на персональний комп’ютер облікових карток транспортних засобів. Свої послуги фігурант надавав через власноруч створену анонімну сторінку у соціальні мережі, а виготовлені документи відправляв поштою від імені іншої особи", - говориться в повідомленні.

Правоохоронцями проведено санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання фігуранта, а також у автомобілі, який знаходиться в його користуванні. У ході обшуку вилучено водійські посвідчення, свідоцтва про закінчення автошколи, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, голограмні стрічки, фінансові накладні, печатку Київського міського нотаріального округу, більше 20 тисяч бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, карт-принтер, 33 незаповнених бланки Міністерства юстиції України, коробки з порожніми пластиковими картками, паспорти громадян України, гроші у загальній сумі понад пів мільйона гривень.

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Планується оголошення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.