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20 тис. бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів виявлено в одесита, який займався підробкою документів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 34-річного одесита, який налагодив масове виготовлення фальшивих водійських посвідчень, свідоцтв про закінчення автошколи та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Чоловік, маючи усі необхідні засоби, самостійно виготовляв посвідчення водія та свідоцтва про закінчення автошколи на замовлення інших осіб, а також неодноразово здійснював несанкціоноване втручання в комп’ютерні мережі державних органів з метою завантаження на персональний комп’ютер облікових карток транспортних засобів. Свої послуги фігурант надавав через власноруч створену анонімну сторінку у соціальні мережі, а виготовлені документи відправляв поштою від імені іншої особи", - говориться в повідомленні.

20 тис. бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів виявлено в одесита, який займався підробкою документів, - Нацполіція 01

Правоохоронцями проведено санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання фігуранта, а також у автомобілі, який знаходиться в його користуванні. У ході обшуку вилучено водійські посвідчення, свідоцтва про закінчення автошколи, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, голограмні стрічки, фінансові накладні, печатку Київського міського нотаріального округу, більше 20 тисяч бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, карт-принтер, 33 незаповнених бланки Міністерства юстиції України, коробки з порожніми пластиковими картками, паспорти громадян України, гроші у загальній сумі понад пів мільйона гривень.

20 тис. бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів виявлено в одесита, який займався підробкою документів, - Нацполіція 02

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Планується оголошення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. 

Автор: 

Одеса (5470) підробка (438) Нацполіція (15191) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+4
Піймали бо якість його продукції була значно вищою ніж казьонних ксів
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25.06.2020 19:14
+4
В неподкупной поллюции
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25.06.2020 19:16
+3
нормально...
и где ж он эти незаполненные бланки...нашел ???
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25.06.2020 19:11
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Красава
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25.06.2020 19:09 Відповісти
А сколько он их вьідал уже?
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25.06.2020 23:20 Відповісти
Такие как он обычно тщательно ведут клиентскую базу
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25.06.2020 23:23 Відповісти
нормально...
и где ж он эти незаполненные бланки...нашел ???
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25.06.2020 19:11 Відповісти
В неподкупной поллюции
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25.06.2020 19:16 Відповісти
Сам сделал. Не тупи.
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25.06.2020 19:24 Відповісти
думаю бланки все же он где-то доставал...а вот заполнял из саморучно
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25.06.2020 19:30 Відповісти
Донецкий и крымский след, я так думаю.
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25.06.2020 20:26 Відповісти
ЧЄМ НАШЕ ХУЖЕ ВАШЕГО?
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25.06.2020 19:13 Відповісти
Піймали бо якість його продукції була значно вищою ніж казьонних ксів
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25.06.2020 19:14 Відповісти
В совке так попался товарищ на подделке рублей, качество бумаги и печати было лучше чем на гознаке.
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25.06.2020 20:28 Відповісти
зачем их подделывать?, за мзду МРЕО (сервисные центры) все решают.....
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25.06.2020 19:19 Відповісти
да и сам задержанный на 99, 99 из бывших..или вхож, уволен задним числом...
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25.06.2020 19:20 Відповісти
хАваковский конкурент
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25.06.2020 19:24 Відповісти
Уважуха типа,клише на ризографе))),либо правохранители толпойопы,в таких кол-АХ...струйник нервно курит в сторонке...
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25.06.2020 19:29 Відповісти
Э парниша так не хорошо! Авакову конкуренты ни к чему .
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25.06.2020 20:01 Відповісти
 
 