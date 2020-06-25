В області вмирає кожен десятий із діагнозом COVID-19, лікарні переповнені, закликаємо дотримуватися карантину, - звернення лікарів Рівненщини. ВIДЕО

Практично кожен 10-й пацієнт, хворий на коронавірус помирає, лікарні переповнені, допоможіть нам.

Цю тезу озвучили лікарі Рівненської області у відеозверненні, яке у Фейсбуці оприлюднила заступниця міського голови Галина Кульчинська, передає Цензор.НЕТ.

"Головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук зазначив, що зараз місцеві лікарні переповнені, а практично кожен 10 пацієнт із коронавірусом помирає. Він висловив сподівання, що люди з розумінням поставляться до прохань і закликів медиків дотримуватися карантинних вимог.

А головний лікар медичного центру "Ювілейний" Вікторія Покоєвчук заявила, що наступ коронавірусної інфекції стає агресивнішим. За попередній тиждень тільки в Центрі, який очолює Покоєвчук, діагностовано втричі більше пацієнтів із коронавірусною інфекцією, ніж за всі попередні тижні", - сказано, зокрема, у відеозверненні лікарів Рівненської області до земляків.

Медики закликають дотримуватися правил карантину і не нехтувати засобами профілактики, іншого виходу, за словами лікарів - немає.

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