Спецслужби РФ хвилями кидали "на підвал" командирів найманців на Донбасі, - Асєєв. ВIДЕО

Нині тимчасово окупована частина Донбасу - це не територія з військовою диктатурою, яка там була "за часів Захарченка", а кримінальний анклав під управлінням російських спецслужб, де ватажків найманців РФ пересаджали "на підвал" так само, як і інших незручних Кремлю людей.

Про це журналісту Роману Цимбалюку розповів колишній заручник найманців РФ Станіслав Асєєв, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, зараз в ОРДЛО відіграють роль не стільки військові окупаційних сил, скільки спецслужби РФ.

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"У 2017-му стався перелом, я це бачив за тими, хто сидів разом зі мною в "ізоляції". Бо туди хвилями просто кидали командирів ось цих так званих бригад та їхніх підлеглих, тих, хто залишався ще з 2014-го хоч з якимись ідеями. Їх просто переламували в підвалах і кидали разом з нами в камери", - каже ексв'язень.

Асєєв вважає, що це робилося, щоб прибрати тих командирів найманців РФ, які можуть перешкодити Кремлю "спокійно, в ручному режимі, управляти всім цим через спецслужби".

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"Гіркіну якось прямо поставили питання, чому він не повертається в Донецьк. На що він відповів: "Куди? На підвал?". Він має рацію. Кинуть на підвал і його. Звичайно, комфортніше перебувати в Москві", - сказав Асєєв.