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Спецслужби РФ хвилями кидали "на підвал" командирів найманців на Донбасі, - Асєєв. ВIДЕО

Нині тимчасово окупована частина Донбасу - це не територія з військовою диктатурою, яка там була "за часів Захарченка", а кримінальний анклав під управлінням російських спецслужб, де ватажків найманців РФ пересаджали "на підвал" так само, як і інших незручних Кремлю людей.

Про це журналісту Роману Цимбалюку розповів колишній заручник найманців РФ Станіслав Асєєв, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, зараз в ОРДЛО відіграють роль не стільки військові окупаційних сил, скільки спецслужби РФ.

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"У 2017-му стався перелом, я це бачив за тими, хто сидів разом зі мною в "ізоляції". Бо туди хвилями просто кидали командирів ось цих так званих бригад та їхніх підлеглих, тих, хто залишався ще з 2014-го хоч з якимись ідеями. Їх просто переламували в підвалах і кидали разом з нами в камери", - каже ексв'язень.

Асєєв вважає, що це робилося, щоб прибрати тих командирів найманців РФ, які можуть перешкодити Кремлю "спокійно, в ручному режимі, управляти всім цим через спецслужби".

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"Гіркіну якось прямо поставили питання, чому він не повертається в Донецьк. На що він відповів: "Куди? На підвал?". Він має рацію. Кинуть на підвал і його. Звичайно, комфортніше перебувати в Москві", - сказав Асєєв.

Автор: 

катування (603) Донбас (22356) Гіркін Ігор (189) найманці рф (2058) Асєєв Станіслав (59)


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Топ коментарі
+31
Хороший сигнал тем зебилам и петушариям, считающим что помагая русне они получат какие-то преференции после оккупации...
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26.06.2020 10:28
+26
Кто кацапов призывал,
попадает на подвал.
Воровал и убивал -
впереди грядет подвал.
Службу верно отбывал -
приготовся на подвал.
За ***** голосовал -
все равно, мля, на подвал.
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26.06.2020 10:31
+17
они в это поверят только когда сами окажутся в подвале
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26.06.2020 10:37
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Ну, а для чего ещё нужно пушечное мясо ? Они выполнили свою работу, и потому их - в расход.
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26.06.2020 10:26 Відповісти
Дело не в "пушечном мясе"-а в специфике различных революций и переворотов- мавр своё дело сделал и должен уйти!!!Возьми хоть... Французкую революцию-,устроивший её Робеспьер и его простолюдины-все ушли под гильйотину!!!...хоть Германию-всех штурмовиков Рэма,пустили под нож!!!.А после Октябского переворота большевики пустили под нож почти всех кто принимал в нём участие: "троцкистов,каменева с зиновьевым,бухаринцев,матросов анархистов,меньшевиков ,эсеров,эсдеков и прочих.. и коллосальные "чистки" в Красной Армии"!!!
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26.06.2020 11:38 Відповісти
Ну, в СССР всё было просто: Йося Джугашвили решил восстановить империю, а себя назначил на должность императора. Разумеется, в расход пошли все кто не был ему лично обязан своим возвышением. Обычный социальный дарвинизм.
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26.06.2020 11:58 Відповісти
Хороший сигнал тем зебилам и петушариям, считающим что помагая русне они получат какие-то преференции после оккупации...
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26.06.2020 10:28 Відповісти
они в это поверят только когда сами окажутся в подвале
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26.06.2020 10:37 Відповісти
как то пох нам должно быть на тот ливер! или кто то хочет, что бы им пожелели? этих убл*дков
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26.06.2020 10:29 Відповісти
Кто кацапов призывал,
попадает на подвал.
Воровал и убивал -
впереди грядет подвал.
Службу верно отбывал -
приготовся на подвал.
За ***** голосовал -
все равно, мля, на подвал.
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26.06.2020 10:31 Відповісти
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26.06.2020 10:34 Відповісти
Нет блин, боевики считают что они типо самостоятельные. Правда в лифтах катаются и в ресторанах бухают, прямо с этот, что в парике был совок.
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26.06.2020 10:32 Відповісти
В росії не існує такого поняття як людина.
Це лише м'ясо.
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26.06.2020 10:32 Відповісти
очень жаль, если сегодня их не бросают.
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26.06.2020 10:34 Відповісти
Спецслужби РФ хвилями кидали "на підвал" командирів найманців на Донбасі, - Асєєв - Цензор.НЕТ 5117
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26.06.2020 10:34 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1


Порох:
Зе скорочує десантно-штурмові війська, винищувальну авіацію, морпіхів та танкові підрозділи.Ті підрозділи, які могли б завдати потужного удару запоребрику.На передовій зі слів Жадана розпач.Це сприймається як зрада та капітуляція.
Ось що буває коли війна в голові закінчена.

https://twitter.com/i/status/1276226546215333889
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26.06.2020 10:36 Відповісти
Да понятно что зе-режим спонсируется из-за поребрика.
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26.06.2020 10:50 Відповісти
а чо?
якщо Зеля патріот....(так, це смішно)
то мона скоротити ударників, але зміцнити оборону та укласти максимум договорів, та інші полєзні речі.

Доповідь мрійника закінчено - Фельдмаршал, сер фон Борис Козлов.

Нє ну це реально *******, Доник пише шо і мін не видають майже солдатам. х.з. як так можна, але маємо.... те що....
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26.06.2020 10:54 Відповісти
Барига про свої "безальтернативні перемир'я" згадати не може ?
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26.06.2020 10:58 Відповісти
А ці "безальтернативні перемир'я" виправдовують скорочення військ???
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26.06.2020 11:46 Відповісти
Скорочення вийск идёт под стандарты нато и уже не первый год.
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28.06.2020 14:13 Відповісти
Емм, після 2014 року ніхто не скорочував взагалі-то... Навпаки, чисельність нарощувалася - передусім, за рахунок мобілізацій, а ще завдяки збільшенню кількості контрактників!
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29.06.2020 15:07 Відповісти
Как то это ватное быдло и не жалко!!!!
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26.06.2020 10:41 Відповісти
Самые лучшие антикоммунисты = бывшие коммунисты.
и т.д. и т.п.
Это даже чЛенин заметил. и да, "Вошьдъ" был во многом прав.
так что если что, наконечник копья, я бы сделал из боевиков, которые раскаялись(ну, просто сказали - да, я был дураком).
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26.06.2020 10:57 Відповісти
да такая практика есть во многих странах . одни скауты Селиуса ( одно из самых эффективных контртеррористических подразделений Родезии ) на 80% состояло из чернокожих бывших партизан

но в данном случае это как говорится не с нашим счастьем . точнее не с нашим нынешним говнокомандующим ( это не ошибка )
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26.06.2020 11:06 Відповісти
блин, я чет читал что вроде оттуда был какой-то, ну "Рембо" отс... ну ты понял - мочился так что его боялись целые подразделения. но таки вроде подорвался. о описано так шо хоть фильм снимай. может и сняли. в джунглях там в Африке вроде, так что не британец вроде бы
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26.06.2020 11:14 Відповісти
в Родезии было три элитных подразделения . одно почти поголовно из черных ( скауты Селиуса ) и два из белых РЛП ( Родезийская легкая пехота ) и САС ( специальная авиадесантная служба ) так там кого из бойцов ни возьми придуманный киношный Рембо нервно курит в сторинке
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26.06.2020 11:24 Відповісти
а, они там против негров воевали что-ли?
против негров даже Гиркин = воевун и Воемаршалл.

чего говорить, если бриташки напали на этих... бурров, голландцев в Африке - даже ублюдок черчилль сказал шо это не по фен-шую

давай еще скажем как мексиканцы защищались против штатов - тупо солдаты, от 16-го века(испанцы ) - никакие
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26.06.2020 11:28 Відповісти
да . согласен . черномазые это те еще солдаты . но их было много . они были хорошо вооружены и готовили их китайские и советские инструкторы . поэтому родезийцам было не легко . тем более что Родезия находилась в международной изоляции и все от снаряжения до вооружения приходилось покупать фактически контрабандным способом

родезийцы потомки не буров а как раз тех самых "бриташек " с которыми буры воевали
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26.06.2020 11:42 Відповісти
скажем так . большинству апальченцев сидеть по камерам дело обычное . в то что там служат шахтеры и трактористы верят только самые упоротые ватники . основной контингент ихних вояк это четкие пацаны ( разного возраста ) которым любая тюрячка это дом родной
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26.06.2020 10:57 Відповісти
ПАДВАЛ! Как многа в этам слове
Для серца руцкага слилось
Как многа в нём атозвалось...
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26.06.2020 11:43 Відповісти
Кремлевский мясник набрал в свою банду кучу отребья, и теперь не знает, как их утилизировать, этот хлам никому не нужен, а жрать просит.
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26.06.2020 12:13 Відповісти
там - касапские бандЫтЫ . . . а тут - укряцкие бандЫтЫ . . . арестовали все счета в Привате . . . при этом нет ни решения суда . . . ни наличия меня в реестре боржников на сайте Минюста
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27.06.2020 12:15 Відповісти
Звичайно "на підвал"Це лишній раз доказує,що не інакше,як два ПП-путо-пітери домовились за Крим,винищенням опозиції з обох боків, гарантувати "водинтур"-недаром же ж медальки наперед наштампували.Не зрослося -з пасажирським лайнером переборщили-світ відреагував санкціями-прийшлося компенсувати Липецькою фабрикою та Сімферопольським морським заводом,а це вже не "по панятіям"-почали два ПП бикувати-бізнеси віджимати "по беспределу".
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28.06.2020 06:01 Відповісти
Потрібно розуміти логіку проходження етапів революцій та бунтів. А події на Донбасі і в Криму будувалися, як "повстання рускава народа". В такі моменти на боротьбу піднімаються різні сили та різні ідеології. В першій хвилі приймають участь різнобарвні маси.
Потім, коли викристалізовується домінантна сила вона починає неминучи формувати свою внутрішню плітику і жорстоко підминає під себе всіх не згодних. Так формується централізована держава. Потім починають формуватися поліцейські органи та регулярна армія, яка не терпить "многоначалія". Якщо при формуванні незалежної держави ще допускаються союзи та коаліції то, в бунті під керівництвом ерефії не може бути ніяких розмов, тільки безумовна підлеглість. Сєпари цього не були здатні зрозуміти тому, пішли на підвал, а самі упороті в терекони.
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28.06.2020 14:05 Відповісти
До речі, з тих самих причин Порошенко та Аваков ліквідовували добровольчий рух та волонтерство.
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28.06.2020 14:07 Відповісти
 
 