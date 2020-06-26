Спецслужби РФ хвилями кидали "на підвал" командирів найманців на Донбасі, - Асєєв. ВIДЕО
Нині тимчасово окупована частина Донбасу - це не територія з військовою диктатурою, яка там була "за часів Захарченка", а кримінальний анклав під управлінням російських спецслужб, де ватажків найманців РФ пересаджали "на підвал" так само, як і інших незручних Кремлю людей.
Про це журналісту Роману Цимбалюку розповів колишній заручник найманців РФ Станіслав Асєєв, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, зараз в ОРДЛО відіграють роль не стільки військові окупаційних сил, скільки спецслужби РФ.
"У 2017-му стався перелом, я це бачив за тими, хто сидів разом зі мною в "ізоляції". Бо туди хвилями просто кидали командирів ось цих так званих бригад та їхніх підлеглих, тих, хто залишався ще з 2014-го хоч з якимись ідеями. Їх просто переламували в підвалах і кидали разом з нами в камери", - каже ексв'язень.
Асєєв вважає, що це робилося, щоб прибрати тих командирів найманців РФ, які можуть перешкодити Кремлю "спокійно, в ручному режимі, управляти всім цим через спецслужби".
"Гіркіну якось прямо поставили питання, чому він не повертається в Донецьк. На що він відповів: "Куди? На підвал?". Він має рацію. Кинуть на підвал і його. Звичайно, комфортніше перебувати в Москві", - сказав Асєєв.
Будь ласка, зачекайте...
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попадает на подвал.
Воровал и убивал -
впереди грядет подвал.
Службу верно отбывал -
приготовся на подвал.
За ***** голосовал -
все равно, мля, на подвал.
Це лише м'ясо.
https://twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Порох:
Зе скорочує десантно-штурмові війська, винищувальну авіацію, морпіхів та танкові підрозділи.Ті підрозділи, які могли б завдати потужного удару запоребрику.На передовій зі слів Жадана розпач.Це сприймається як зрада та капітуляція.
Ось що буває коли війна в голові закінчена.
https://twitter.com/i/status/1276226546215333889
якщо Зеля патріот....(так, це смішно)
то мона скоротити ударників, але зміцнити оборону та укласти максимум договорів, та інші полєзні речі.
Доповідь мрійника закінчено - Фельдмаршал, сер фон Борис Козлов.
Нє ну це реально *******, Доник пише шо і мін не видають майже солдатам. х.з. як так можна, але маємо.... те що....
и т.д. и т.п.
Это даже чЛенин заметил. и да, "Вошьдъ" был во многом прав.
так что если что, наконечник копья, я бы сделал из боевиков, которые раскаялись(ну, просто сказали - да, я был дураком).
но в данном случае это как говорится не с нашим счастьем . точнее не с нашим нынешним говнокомандующим ( это не ошибка )
против негров даже Гиркин = воевун и Воемаршалл.
чего говорить, если бриташки напали на этих... бурров, голландцев в Африке - даже ублюдок черчилль сказал шо это не по фен-шую
давай еще скажем как мексиканцы защищались против штатов - тупо солдаты, от 16-го века(испанцы ) - никакие
родезийцы потомки не буров а как раз тех самых "бриташек " с которыми буры воевали
Для серца руцкага слилось
Как многа в нём атозвалось...
Потім, коли викристалізовується домінантна сила вона починає неминучи формувати свою внутрішню плітику і жорстоко підминає під себе всіх не згодних. Так формується централізована держава. Потім починають формуватися поліцейські органи та регулярна армія, яка не терпить "многоначалія". Якщо при формуванні незалежної держави ще допускаються союзи та коаліції то, в бунті під керівництвом ерефії не може бути ніяких розмов, тільки безумовна підлеглість. Сєпари цього не були здатні зрозуміти тому, пішли на підвал, а самі упороті в терекони.