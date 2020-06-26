Воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, пораненому снайпером найманців РФ, потрібна допомога в лікуванні та реабілітації: куля застрягла в шийному відділі хребта. ВIДЕО

Навідник-оператор БМП 93-ї окремої механізованої бригади Віталій Заріпов (Татарин) зазнав поранення в зоні ООС. Куля снайпера найманців РФ застрягла в шийному відділі хребта, зачепивши хребці і м'які тканини. Воїн потребує лікування і реабілітації. Бригада просить українців про допомогу.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр", передає Цензор.НЕТ.

"Воїн 93-ї бригади "Холодний Яр" Татарин потребує коштів на лікування. Це відео знімав навідник-оператор БМП Віталій Заріпов із позивним Татарин і його побратими. Наприкінці боєць пообіцяв зафільмувати сепарську позицію, та, на жаль, його важке поранення завадило планам. У публікаціях про медиків ми згадували бійця, пораненого в шию ворожим снайпером. Це був Віталій. Куля застрягла в шийному відділі хребта, зачепивши хребці й м’які тканини", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Чехія фінансуватиме лікування українських військовослужбовців, поранених на Донбасі

"На сьогоднішній день Татарина стабілізували й на військовому борту доправили з Харкова до Львова. Ми сподіваємося, що лікарі зроблять все можливе і навіть більше, аби Віталій відновився й міг ходити. Та лікування й складна реабілітація потребують коштів. Ми просимо про фінансову допомогу для нашого бійця", - попросили військові українців про допомогу.



Номер банківського рахунку: 5168 7453 2145 6433 (Заріпова Оксана Станіславівна - дружина Віталія)