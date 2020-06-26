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Новини Відео Агресія Росії проти України Допомога пораненим
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Воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, пораненому снайпером найманців РФ, потрібна допомога в лікуванні та реабілітації: куля застрягла в шийному відділі хребта. ВIДЕО

Навідник-оператор БМП 93-ї окремої механізованої бригади Віталій Заріпов (Татарин) зазнав поранення в зоні ООС. Куля снайпера найманців РФ застрягла в шийному відділі хребта, зачепивши хребці і м'які тканини. Воїн потребує лікування і реабілітації. Бригада просить українців про допомогу.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр", передає Цензор.НЕТ.

"Воїн 93-ї бригади "Холодний Яр" Татарин потребує коштів на лікування. Це відео знімав навідник-оператор БМП Віталій Заріпов із позивним Татарин і його побратими. Наприкінці боєць пообіцяв зафільмувати сепарську позицію, та, на жаль, його важке поранення завадило планам. У публікаціях про медиків ми згадували бійця, пораненого в шию ворожим снайпером. Це був Віталій. Куля застрягла в шийному відділі хребта, зачепивши хребці й м’які тканини", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Чехія фінансуватиме лікування українських військовослужбовців, поранених на Донбасі

"На сьогоднішній день Татарина стабілізували й на військовому борту доправили з Харкова до Львова. Ми сподіваємося, що лікарі зроблять все можливе і навіть більше, аби Віталій відновився й міг ходити. Та лікування й складна реабілітація потребують коштів. Ми просимо про фінансову допомогу для нашого бійця", - попросили військові українців про допомогу.

Номер банківського рахунку: 5168 7453 2145 6433 (Заріпова Оксана Станіславівна - дружина Віталія)

Воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, пораненому снайпером найманців РФ, потрібна допомога в лікуванні та реабілітації: куля застрягла в шийному відділі хребта 01

Автор: 

благодійність (571) поранення (2805) військовослужбовці (4766) лікування (607) реабілітація (326) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+27
Шел седьмой год войны с рашей,

волонтеры опять начали собирать деньги на лечение солдат.

Министерство Обороны, когда нужно будет скидываться на броники и питание?
вы уж не скромничайте, сообщите !!!
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26.06.2020 12:06
+11
Так, питання є.
Але як перераховував "цензорським" у 2014 - 2019 роках, так і зараз перерахував.
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26.06.2020 12:21
+9
+ Ожужання Герою
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26.06.2020 13:09
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Шел седьмой год войны с рашей,

волонтеры опять начали собирать деньги на лечение солдат.

Министерство Обороны, когда нужно будет скидываться на броники и питание?
вы уж не скромничайте, сообщите !!!
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26.06.2020 12:06 Відповісти
Так, питання є.
Але як перераховував "цензорським" у 2014 - 2019 роках, так і зараз перерахував.
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26.06.2020 12:21 Відповісти
Яке саме харчування? Таке? Забудьте. Зеленський вже подолав цей армійський надлишок створений Порошкенком.Воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, пораненому снайпером найманців РФ, потрібна допомога в лікуванні та реабілітації: куля застрягла в шийному відділі хребта - Цензор.НЕТ 3528
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26.06.2020 13:07 Відповісти
Коли ти поранений і від лікування залежить твоє життя то не будеш думати що МО має а що ні. Без нашої допомоги цього Воїна не вилікують.
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26.06.2020 13:25 Відповісти
Так вот как раз задача общественности вернуть МО на Землю.
Это прямая обязанность МО потратить не важно какую кучу денег на раненного бойца, а не на бравых генералов, которых у нас пруд пруди!
Его же не лечат в Германии? Его лечат у нас! Что там по Конституции и здравоохренению у нас? Уже изменили, что каждый сам за себя, но налоги платите исправно!?
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26.06.2020 18:12 Відповісти
Ну а шо вы хотите , военный медицинский департамент 6 лет не может закупить пластины для пластики черепа хотя деньги у них есть
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27.06.2020 16:28 Відповісти
+ Ожужання Герою
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26.06.2020 13:09 Відповісти
Перекинув скільки міг. Картка активна.
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26.06.2020 13:24 Відповісти
А банк який? Вкажіть банк.
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26.06.2020 14:21 Відповісти
Приват звичайно
Якщо не пишуть iншого
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26.06.2020 14:55 Відповісти
Меня это бесит когда просто номер счета указывают. Как будто кроме привата других банков нет. перечислю немного
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26.06.2020 16:08 Відповісти
Що це за ганьбище?!! Доки кошти на лікування нашим воїнам будуть збирати в соцмережах?!! Спробуйте уявити щось подібне в Штатах, чи в якійсь європейській країні!
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26.06.2020 15:48 Відповісти
Рахунки повинні бути в форматі ****, інакше це все на деревнє к дєдушкє.
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26.06.2020 17:06 Відповісти
это не счет, а номер карты. Причем тут формат счета? в привате даже видно ФИО владельца карты
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26.06.2020 19:34 Відповісти
Читаєм статтю, там написано саме "Номер банковского счета"
IMHO за кордону простіше переводити по **** чим на карточку. Є якісь лікпеї і проча але вони не завжди у мене працювали.
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26.06.2020 19:38 Відповісти
ну вот такие у нас значит журналисты, которые путаю номер счета и номер карты. вот здесь довольно прозрачно все можно перевести, видно даже кому переводишь : https://privatbank.ua/sendmoney
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26.06.2020 19:42 Відповісти
де номер картки?
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26.06.2020 18:49 Відповісти
Так розумію, що то і є номер картки.
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27.06.2020 02:01 Відповісти
Одужуй воїн!!!!! +
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26.06.2020 19:00 Відповісти
Всегда высылал деньги, когда видел на "цензоре" просьбу о помощи от наших воинов. яа сегодня, видя какую брехню размножает сей ресурс, к сожалению, не вышлю.
Не верю я тебе, Бутусов, ты - лжец, как и твой хозяин Педро.
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27.06.2020 15:47 Відповісти
гуляй дебил Ваня в спам
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27.06.2020 19:05 Відповісти
Шизик , кому ты нах нужен?
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27.06.2020 21:41 Відповісти
Шо, жабы брехливые, не нравится правда ?
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28.06.2020 08:48 Відповісти
мне пох на мо и моз.они-коррумпированные придатки гнилой совецкой ситемы.
а помощь нужна здесь и сейчас.хто с Доков есть,подтвердят.
лично+300(традиционно с 15г) и +7к на больного лейкемией ребенка бойца.(тоже с новостей цензора получил инфо)
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28.06.2020 18:47 Відповісти
 
 