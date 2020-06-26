Воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, пораненому снайпером найманців РФ, потрібна допомога в лікуванні та реабілітації: куля застрягла в шийному відділі хребта. ВIДЕО
Навідник-оператор БМП 93-ї окремої механізованої бригади Віталій Заріпов (Татарин) зазнав поранення в зоні ООС. Куля снайпера найманців РФ застрягла в шийному відділі хребта, зачепивши хребці і м'які тканини. Воїн потребує лікування і реабілітації. Бригада просить українців про допомогу.
Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр", передає Цензор.НЕТ.
"Воїн 93-ї бригади "Холодний Яр" Татарин потребує коштів на лікування. Це відео знімав навідник-оператор БМП Віталій Заріпов із позивним Татарин і його побратими. Наприкінці боєць пообіцяв зафільмувати сепарську позицію, та, на жаль, його важке поранення завадило планам. У публікаціях про медиків ми згадували бійця, пораненого в шию ворожим снайпером. Це був Віталій. Куля застрягла в шийному відділі хребта, зачепивши хребці й м’які тканини", - йдеться в повідомленні.
"На сьогоднішній день Татарина стабілізували й на військовому борту доправили з Харкова до Львова. Ми сподіваємося, що лікарі зроблять все можливе і навіть більше, аби Віталій відновився й міг ходити. Та лікування й складна реабілітація потребують коштів. Ми просимо про фінансову допомогу для нашого бійця", - попросили військові українців про допомогу.
Номер банківського рахунку: 5168 7453 2145 6433 (Заріпова Оксана Станіславівна - дружина Віталія)
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волонтеры опять начали собирать деньги на лечение солдат.
Министерство Обороны, когда нужно будет скидываться на броники и питание?
вы уж не скромничайте, сообщите !!!
Але як перераховував "цензорським" у 2014 - 2019 роках, так і зараз перерахував.
Это прямая обязанность МО потратить не важно какую кучу денег на раненного бойца, а не на бравых генералов, которых у нас пруд пруди!
Его же не лечат в Германии? Его лечат у нас! Что там по Конституции и здравоохренению у нас? Уже изменили, что каждый сам за себя, но налоги платите исправно!?
Якщо не пишуть iншого
IMHO за кордону простіше переводити по **** чим на карточку. Є якісь лікпеї і проча але вони не завжди у мене працювали.
Не верю я тебе, Бутусов, ты - лжец, как и твой хозяин Педро.
а помощь нужна здесь и сейчас.хто с Доков есть,подтвердят.
лично+300(традиционно с 15г) и +7к на больного лейкемией ребенка бойца.(тоже с новостей цензора получил инфо)