"Що насправді росіяни думають про Путіна", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування. ВIДЕО

Сьогодні, 26 червня, о 21:00, у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна" в інтернеті @shusteronline, обговорять ексклюзивне опитування про те, чого найбільше бояться росіяни і чи підтримують вони політику Путіна щодо України.

У студії "Свобода слова Савіка Шустера" будуть також з'ясовувати: чи впорається влада з повенями на Західній Україні? Чому РФ намагається приватизувати перемогу у Другій світовій війні?

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Петро Порошенко, президент України (2014-2019);

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);

Ірина Верещук, народна депутатка "Слуги народу";

Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;

Єлизавета Ясько, народна депутатка "Слуги народу", голова української делегації в ПАРЄ;

Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;

Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020)

Василь Онутчак, міський голова Яремчого;

Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;

Андрій Зубрів, російський учений-історик;

Емануеліс Зінгеріс, член Сейму Литовської Республіки;

Наталя Гуменюк, журналістка;

В'ячеслав Кириленко, віцепрем'єр-міністр України з гуманітарних питань.

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