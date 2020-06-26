УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10102 відвідувача онлайн
Новини Відео
4 203 41

"Що насправді росіяни думають про Путіна", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування. ВIДЕО

Сьогодні, 26 червня, о 21:00, у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна" в інтернеті @shusteronline, обговорять ексклюзивне опитування про те, чого найбільше бояться росіяни і чи підтримують вони політику Путіна щодо України.

У студії "Свобода слова Савіка Шустера" будуть також з'ясовувати: чи впорається влада з повенями на Західній Україні? Чому РФ намагається приватизувати перемогу у Другій світовій війні?

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Петро Порошенко, президент України (2014-2019);

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);

Ірина Верещук, народна депутатка "Слуги народу";

Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;

Єлизавета Ясько, народна депутатка "Слуги народу", голова української делегації в ПАРЄ;

Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;

Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020)

Василь Онутчак, міський голова Яремчого;

Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;

Андрій Зубрів, російський учений-історик;

Емануеліс Зінгеріс, член Сейму Литовської Республіки;

Наталя Гуменюк, журналістка;

В'ячеслав Кириленко, віцепрем'єр-міністр України з гуманітарних питань.

Також читайте: Київський безпековий форум: Яку модель відносин із Кремлем варто обрати Заходу та Україні?

Автор: 

путін володимир (23860) росія (65328) ток-шоу (15) Шустер Савік (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
плевать...
поменяйте тему - что гости в студии))) и украинцы думают о своем перЗЕденте)))))
показати весь коментар
26.06.2020 12:15
+11
"Что на самом деле россияне думают о Путине", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос - Цензор.НЕТ 3066
показати весь коментар
26.06.2020 12:21
+9
Меня, как врача психиатра, интересует возростной состав и численность тех, кто смотрит подобное унылое го..но, пардон, ток шоу для умственно неполноценных людей, от хитренького рускоговорящего еврея с итальянской пропиской.
показати весь коментар
26.06.2020 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
плевать...
поменяйте тему - что гости в студии))) и украинцы думают о своем перЗЕденте)))))
показати весь коментар
26.06.2020 12:15 Відповісти
"Что на самом деле россияне думают о Путине", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос - Цензор.НЕТ 3066
показати весь коментар
26.06.2020 12:21 Відповісти
не хватает Зеленского на сосне с айкосом
показати весь коментар
26.06.2020 12:22 Відповісти
Ніякого сексизму! Вони друїди
показати весь коментар
26.06.2020 13:03 Відповісти
нафига? сегодня это простая проэкция - всё, шо будет на языке о ***** от приглашённых, то и будет у них на уме о своём ) а рассеяне больше о бояре думают, чем о ботоксном. там точка невозврата уже пройдена.
показати весь коментар
26.06.2020 12:24 Відповісти
что бы эта орава рабов не думала,кгбшники срали на это. Зачем нам это обсуждать??Надо чистить пулеметы с пониманием того что рядом банда
показати весь коментар
26.06.2020 12:41 Відповісти
о приЗЕденыше
"Що насправді росіяни думають про Путіна", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 8435
показати весь коментар
26.06.2020 13:25 Відповісти
Важнейшая и актуальнейшая тема из серии "шо там у кацапов".
Все дела бросаем, дружно выясняем шо они думают про сцаря, это очень важно.
показати весь коментар
26.06.2020 12:18 Відповісти
И шо? Да там большая часть тех, кто орет "Путен - *****", так же орет "Крымнаш!" и "укрофошызды!".
показати весь коментар
26.06.2020 12:19 Відповісти
Из вменяемых людей - большая часть там ничего не орёт, ВВХ не любит, всё понимает, но тихонечко гордится шо рашку все боятся.
показати весь коментар
26.06.2020 12:24 Відповісти
100%!
показати весь коментар
26.06.2020 12:24 Відповісти
Уточнення: вони бояться сказати "путин - *****". Там хіба що несміливе "пыня - редиска" (але так, при цьому "крымнаш", "бендеры фошизды" і "весь мир в труху").
показати весь коментар
26.06.2020 13:29 Відповісти
СРАЛЬНИК ШУСРЫЙ СТУДИО У ОХМЕТОВА ПРЕЗЕНТС
показати весь коментар
26.06.2020 12:20 Відповісти
Какая разница холую охметова Шустеру до жителей кацапии ?
показати весь коментар
26.06.2020 12:21 Відповісти
Ему на них накакать. Как и на Украину. Его интересуют только деньги.
показати весь коментар
26.06.2020 12:24 Відповісти
очень даже правильный ответ
показати весь коментар
26.06.2020 12:26 Відповісти
Сама правильна відповідь до цієї статті.
показати весь коментар
26.06.2020 12:56 Відповісти
Мені байдуже, шо там думають раісянє, а от я впевнена, шо він - ху#ло! Схоже, що Шавік Сустер щось відпрацьовує. Може мертвечук йому дав завдання поговорити про головного спонсора тероризму та вбивцю українців.
показати весь коментар
26.06.2020 12:22 Відповісти
Охметов дал команду нахлобучивать пересичных на дружбу с народом дамбаса расеи
показати весь коментар
26.06.2020 12:23 Відповісти
Меня, как врача психиатра, интересует возростной состав и численность тех, кто смотрит подобное унылое го..но, пардон, ток шоу для умственно неполноценных людей, от хитренького рускоговорящего еврея с итальянской пропиской.
показати весь коментар
26.06.2020 12:22 Відповісти
по сути Савик просто работает на Охметова, подбирает остатки электоральных отбросов,
которые ещё верят зомбоящику
показати весь коментар
26.06.2020 12:25 Відповісти
По сути, ему и на Гудка накакать. Платит шальные деньги, он на нём зарабатывает. Будет платить Новинский, он на нём будет зарабатывать. Родиь Савик гораздо раньше, и плати ему Геббельс он на на Гитлера поработает. Савик это просто моральный урод и приспособленец.
показати весь коментар
26.06.2020 12:37 Відповісти
Це як той самий кловун,тількі розважальна програма інша.І вже чомусь геть не смішно від наслідків їхніх виступів.
показати весь коментар
26.06.2020 12:50 Відповісти
Ты психиатр? А ну проставь официально диагноз печальный всем петушариям!
Это ж каким психом нужно быть, чтобы вместо одного ****** Ляшка пытаться подсасывать другому ******+педофилу Петушарию.
показати весь коментар
26.06.2020 12:59 Відповісти
А нахрен оно нам вместе с Шустером.Ну узнаем и что дальше? Ну это если кто то посмотрит. Сюр какой то.
показати весь коментар
26.06.2020 12:28 Відповісти
Та яка різниця, що кацапи про нього думають ?
Може вони в пошуках нового фуйла, яке би подарувало їм велич за рахунок нас та інших сусідніх країн.
Взагалі, про рашку потрібно менше думати. Чи часто ми аналізуємо польських політиків ?
НІ. То нашо нам та росія ???
показати весь коментар
26.06.2020 12:31 Відповісти
Шустрый славик о чем хош тему замутит...абы бабло капало....
показати весь коментар
26.06.2020 12:31 Відповісти
Михаилу Добкину из присутствующих кто-то ну просто обязательно должен ввалить ********.
показати весь коментар
26.06.2020 12:33 Відповісти
НЄ!, ну немає більш актуальної теми, а ніж рейтинг ПХутіна. Хоча... хто платить, той і...
показати весь коментар
26.06.2020 12:34 Відповісти
От якого нам здались кацапи з їхніми думками.Давайте розбиратись з їхніми діями проти нас.В нас нагальне питання війна з ними.Захоплена наша територія,а вони думками їхніми цікавляться.Продовжується тонка гра по обдурюванню народу з підміною понять.Вибори це не була ціль кацапів,а один із пунктів плану повернення України в стійло тюрми народів.
показати весь коментар
26.06.2020 12:40 Відповісти
Пох що думає ворог-мертві не думають.
показати весь коментар
26.06.2020 12:41 Відповісти
Это равносильно спросить у граждан Украины как они относятся к Кравчуку, Кучме, Ющенко, Порошенко, Зеленскому ( сколько будет людей столько и мнений) Тут из ряда выбивается только Янукович.. тут мнения вероятнее всего сойдутся. В Рф конечно культ личности, "поднявшего с колен", вернувшего Крым, победителю всех там грузин, украинцев, сирийцев, турок , пиндосов., парадмейстер, автора ракет с неуправляемолй траекторией и т.д.. Но лед тронулся, многим уже надоел Вован из питерской подворотни. К сожалению нет человека, которого недовольные могли бы поднять как знамя. Был Немцов его убили, поэтому и убили. все остальное шелупонь.
показати весь коментар
26.06.2020 12:53 Відповісти
А как мацкалы могут думать о чем-то в принципе??
У мацкалоидных ********* же из инструментов для того, чтобы думать одна жопа в наличии. Но... жопа у них как раз всегда занята - она у них воспринимает директивы партии и правительства в ракопозиции (директивы ***** им вдалбливает в очко изнасильно).
показати весь коментар
26.06.2020 12:54 Відповісти
А мацкалы не думают (ить думать нечем), а сразу делают - отсасывают у ***** яростно и подобострастно как и положено зашкваренным холопям и позорно-крепостным смердам.
показати весь коментар
26.06.2020 12:55 Відповісти
"Що насправді росіяни думають про Путіна", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 266 Суть пробліми:

"Що насправді росіяни думають про Путіна", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 8959
показати весь коментар
26.06.2020 13:30 Відповісти
О том, что думают россияне, будут рассказывать не россияне и ОДИН россиянин, чисто случайно являющийся зампредседателем партии Навального.

Чем это отличается от Соловьёва, который обсуждает Украину в кругу россиян и этого лысого, как его, который неадекватный?
показати весь коментар
26.06.2020 13:46 Відповісти
Шустер!! мне глубоко плевать на путина и россиян!! Тебе, что мало тем по Украине??!!
показати весь коментар
26.06.2020 14:51 Відповісти
Даже если они его ненавидят, моя ненависть к ним не пошатнулся.
показати весь коментар
26.06.2020 15:22 Відповісти
 
 