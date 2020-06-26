"Що насправді росіяни думають про Путіна", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування. ВIДЕО
Сьогодні, 26 червня, о 21:00, у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна" в інтернеті @shusteronline, обговорять ексклюзивне опитування про те, чого найбільше бояться росіяни і чи підтримують вони політику Путіна щодо України.
У студії "Свобода слова Савіка Шустера" будуть також з'ясовувати: чи впорається влада з повенями на Західній Україні? Чому РФ намагається приватизувати перемогу у Другій світовій війні?
Гості студії:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Петро Порошенко, президент України (2014-2019);
Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);
Ірина Верещук, народна депутатка "Слуги народу";
Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;
Єлизавета Ясько, народна депутатка "Слуги народу", голова української делегації в ПАРЄ;
Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;
Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020)
Василь Онутчак, міський голова Яремчого;
Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;
Андрій Зубрів, російський учений-історик;
Емануеліс Зінгеріс, член Сейму Литовської Республіки;
Наталя Гуменюк, журналістка;
В'ячеслав Кириленко, віцепрем'єр-міністр України з гуманітарних питань.
Будь ласка, зачекайте...
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поменяйте тему - что гости в студии))) и украинцы думают о своем перЗЕденте)))))
Все дела бросаем, дружно выясняем шо они думают про сцаря, это очень важно.
дамбасарасеи
которые ещё верят зомбоящику
Это ж каким психом нужно быть, чтобы вместо одного ****** Ляшка пытаться подсасывать другому ******+педофилу Петушарию.
Може вони в пошуках нового фуйла, яке би подарувало їм велич за рахунок нас та інших сусідніх країн.
Взагалі, про рашку потрібно менше думати. Чи часто ми аналізуємо польських політиків ?
НІ. То нашо нам та росія ???
ПХутіна. Хоча... хто платить, той і...
У мацкалоидных ********* же из инструментов для того, чтобы думать одна жопа в наличии. Но... жопа у них как раз всегда занята - она у них воспринимает директивы партии и правительства в ракопозиции (директивы ***** им вдалбливает в очко изнасильно).
Чем это отличается от Соловьёва, который обсуждает Украину в кругу россиян и этого лысого, как его, который неадекватный?