"Володимир Путін голосував би за Януковича. Він #обнутий Володимир Путін" - цей вислів Нємцова міг стати приводом для його вбивства ", - російський опозиціонер Яшин. ВIДЕО
Причиною вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова могла стати його фраза, сказана на адресу глави РФ: "Володимир Путін голосував би за Януковича. Він #обнутий Володимир Путін".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережах російський опозиціонер Ілля Яшин і каже у своєму відеоблозі.
За його словами, до цієї версії причин вбивства Нємцова потрібно придивитися уважніше через те, що грузинська влада затримали кілера - громадянина РФ, які приїхав ліквідувати журналіста Георгія Габунію, що став відомим через свій матюк і образливе висловлювання на адресу Путіна в прямому ефірі грузинського телеканалу "Руставі 2".
"Мушу зізнатися, що версія вбивства Нємцова за цю неакуратну фразу, мені здавалася не дуже правдоподібною, якоюсь примітивною. Ну, серйозно, не можна вбити людину просто за два кинуті слова. Зрештою, якщо так міркувати, то Кадирову потрібно посилати кілерів чи не в кожну російську квартиру тому, що, наприклад, після підвищення пенсійного віку на російських кухнях говорили такі фрази на адресу "Єдиної Росії" і Путіна, що фраза Нємцова здалася б просто квіточками. Однак, замах на грузинського журналіста, як мені здається, змушує поглянути на цю версію, ну, більш уважно, чи що. Адже реально, хай йому грець, послали вбивцю для того, щоб знищити людину просто за сказані, грубі, образливі, але слова", - говорить Яшин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивлюсь на наше Зе.... поступово доростає до Фуйла.
согласен.
Путин даже в Грузию направил киллера, горорят что задержали чтобы .... да, убить журналиста этого, который его типо обидел.
И это существо управляет ядерным оружием!
Януковича Вот такой у нас народ
"Оппозиционная платформа - За жизнь» (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук) - 16,7%
Начебто такого не було в історії (не тілки кацапщини, а всього СРСР). А зараз організувати тотальний контроль ще простіше - достатньо примусово встановити відповідний державний софт у кожен смартфін, і він працюватиме як персональний вертухай.
І мене в цьому плані турбує не кацапщина - у нас теж мстиве й дрібне створіння, що хотіло б заткнути кожному рота і "закапывать хохлогоев в лесопосадке за одно кривое слово".
абсолютно ущербное чмо. скорее всего педофил с гомосексуальным влечением.
ордынка кабаева, конечно же, прикрытие, борода. женщины пуйлу абсолютно не инетересны.
разбор психотипа пуйла. дуже цiкаво. прошу,панове.
https://youtu.be/bIm9pngpwLQ