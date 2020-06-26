УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10160 відвідувачів онлайн
Новини Відео Вбивство Нємцова
10 516 20

"Володимир Путін голосував би за Януковича. Він #обнутий Володимир Путін" - цей вислів Нємцова міг стати приводом для його вбивства ", - російський опозиціонер Яшин. ВIДЕО

Причиною вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова могла стати його фраза, сказана на адресу глави РФ: "Володимир Путін голосував би за Януковича. Він #обнутий Володимир Путін".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережах російський опозиціонер Ілля Яшин і каже у своєму відеоблозі.

За його словами, до цієї версії причин вбивства Нємцова потрібно придивитися уважніше через те, що грузинська влада затримали кілера - громадянина РФ, які приїхав ліквідувати журналіста Георгія Габунію, що став відомим через свій матюк і образливе висловлювання на адресу Путіна в прямому ефірі грузинського телеканалу "Руставі 2".

"Мушу зізнатися, що версія вбивства Нємцова за цю неакуратну фразу, мені здавалася не дуже правдоподібною, якоюсь примітивною. Ну, серйозно, не можна вбити людину просто за два кинуті слова. Зрештою, якщо так міркувати, то Кадирову потрібно посилати кілерів чи не в кожну російську квартиру тому, що, наприклад, після підвищення пенсійного віку на російських кухнях говорили такі фрази на адресу "Єдиної Росії" і Путіна, що фраза Нємцова здалася б просто квіточками. Однак, замах на грузинського журналіста, як мені здається, змушує поглянути на цю версію, ну, більш уважно, чи що. Адже реально, хай йому грець, послали вбивцю для того, щоб знищити людину просто за сказані, грубі, образливі, але слова", - говорить Яшин.

Читайте: У річницю вбивства Нємцова Путін присвоїв нагороду чеченському сенатору Геремеєву, якого згадується в матеріалах про вбивство

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Нємцов Борис (123) путін володимир (23860) вбивство (3094) Яшин (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Фуйло настільки дріб'язкове, що цілком вірогідно прибрав Нємцова через особисті образи.
Дивлюсь на наше Зе.... поступово доростає до Фуйла.
показати весь коментар
26.06.2020 12:27
+14
Так оно и есть. И сколько таких, готовых голосовать за Януковича(...бнутых) живет в Украине. И это проблема...
показати весь коментар
26.06.2020 12:25
+9
А зебілам ще й подобається. Не так давно був тут зебіл, що писав з приводу Звіробій та Федини - "да не надо даже в суд подавать на них, ночью вывезти обеих за город и прикопать возле трассы".
показати весь коментар
26.06.2020 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так оно и есть. И сколько таких, готовых голосовать за Януковича(...бнутых) живет в Украине. И это проблема...
показати весь коментар
26.06.2020 12:25 Відповісти
- В Советской России, - говорил Кай Юлий Старохамский, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверх-бедлам. Нет, с большевиками я жить не могу! Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести! Свобода слова!(с)
показати весь коментар
26.06.2020 12:41 Відповісти
Фуйло настільки дріб'язкове, що цілком вірогідно прибрав Нємцова через особисті образи.
Дивлюсь на наше Зе.... поступово доростає до Фуйла.
показати весь коментар
26.06.2020 12:27 Відповісти
А зебілам ще й подобається. Не так давно був тут зебіл, що писав з приводу Звіробій та Федини - "да не надо даже в суд подавать на них, ночью вывезти обеих за город и прикопать возле трассы".
показати весь коментар
26.06.2020 13:09 Відповісти
с какой минуты?
согласен.

Путин даже в Грузию направил киллера, горорят что задержали чтобы .... да, убить журналиста этого, который его типо обидел.
И это существо управляет ядерным оружием!
показати весь коментар
26.06.2020 12:28 Відповісти
Если рассмотреть вопрос отвлекаясь от эмоций, то потенциальное голосование Х..ла за Овоща - вполне разумный и рациональный ход. Х..лу надо развалить и ослабить Украину. Овощ с этим справлялся хорошо. Теперь с этим хорошо справляется Зеля (но это отдельная история). Так что выбор этот вполне логичен.
показати весь коментар
26.06.2020 12:33 Відповісти
Цікаво, а за кого б голосував хутін на виборах президента України у 2019 році....особливо у другому турі?
показати весь коментар
26.06.2020 12:34 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2020 12:36 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2020 12:51 Відповісти
До Яшина тільки дійшло? Які ж ці кацапи тугодоходящіє!
показати весь коментар
26.06.2020 12:35 Відповісти
Він би ще сказав "вы знаете, что-то я начинаю усматривать в п***не черты диктатора..." "Володимир Путін голосував би за Януковича. Він #обнутий Володимир Путін" - цей вислів Нємцова міг стати приводом для його вбивства ", - російський опозиціонер Яшин - Цензор.НЕТ 3455
показати весь коментар
26.06.2020 12:55 Відповісти
скорее убрали потому что к нему стекалась вся информация об "отпускниках" которых орки называли "павстанцами данбаса" .. и чтобы этой инфе никто не давал ход, орки его и "прибрали" ..
показати весь коментар
26.06.2020 12:37 Відповісти
С путлером давно все ясно. Плохо что у нас, в Украине полно сволочей тоже влюбленных в Я
Януковича Вот такой у нас народ
"Оппозиционная платформа - За жизнь» (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук) - 16,7%
показати весь коментар
26.06.2020 12:38 Відповісти
Яшин чей Крым ?
показати весь коментар
26.06.2020 12:54 Відповісти
"В конце концов, если так рассуждать, то Кадырову нужно посылать киллеров едва ли не в каждую российскую квартиру потому, что, к примеру, после повышения пенсионного возраста на российских кухнях говорили такие фразы в адрес "Единой России" и Путина, что фраза Немцова показалась бы просто цветочками"

Начебто такого не було в історії (не тілки кацапщини, а всього СРСР). А зараз організувати тотальний контроль ще простіше - достатньо примусово встановити відповідний державний софт у кожен смартфін, і він працюватиме як персональний вертухай.
І мене в цьому плані турбує не кацапщина - у нас теж мстиве й дрібне створіння, що хотіло б заткнути кожному рота і "закапывать хохлогоев в лесопосадке за одно кривое слово".
показати весь коментар
26.06.2020 13:06 Відповісти
Автор забыл один факт, о котором сообщали вскоре после убийства Немцова - камеры наблюдения в момент убийства были отключены (естественно, совершенно случайно). Дальше без комментариев.
показати весь коментар
26.06.2020 16:55 Відповісти
пуйло - женоподобная, страшно закомплексованная обиженка. женоненавистник.
абсолютно ущербное чмо. скорее всего педофил с гомосексуальным влечением.
ордынка кабаева, конечно же, прикрытие, борода. женщины пуйлу абсолютно не инетересны.

разбор психотипа пуйла. дуже цiкаво. прошу,панове.

https://youtu.be/bIm9pngpwLQ
показати весь коментар
26.06.2020 22:02 Відповісти
"Володимир Путін голосував би за Януковича. Він #обнутий Володимир Путін" - цей вислів Нємцова міг стати приводом для його вбивства ", - російський опозиціонер Яшин - Цензор.НЕТ 5510
показати весь коментар
26.06.2020 22:02 Відповісти
КРОВАВЫЙ ЛУБЯНСКИЙ УБЛЮДОК
показати весь коментар
20.08.2020 16:53 Відповісти
 
 