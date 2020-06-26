Київ оперативно відновлює документи мешканцям будинку, що обвалився на Позняках, щоб вони могли отримати компенсації, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто працює над оперативним відновленням документів постраждалих мешканців багатоповерхового будинку на Позняках, де стався вибух.

Про це повідомив Кличко під час брифінгу 26 червня, передає Цензор.НЕТ.

За словами мера столиці, місто працює над оперативним відновленням документів постраждалих мешканців будинку на Позняках, щоб люди якнайшвидше отримали грошові компенсації, які вже виділило місто.

"Я вчора двічі зустрічався з постраждалими мешканцями. Ми маємо відновити людям насамперед паспорти для того, щоб вони змогли якнайшвидше отримати матеріальну компенсацію. Ці кошти ми вже виділили - від 50 до 100 тис. грн на сім'ю. І готові їх видати, але для цього необхідні документи", - сказав мер Кличко.

Також міська влада ухвалила рішення, разом з фондом "Майбутній Київ", надати додаткову матеріальну допомогу готівкою. Ці гроші потрібні людям для відновлення документів і на речі першої необхідності. За словами Кличка, вони вже пишуть заяви й отримують гроші.

"Що стосується нового житла - надати його пообіцяв президент України. І вже видав 12 сертифікатів на квартири. Інші 28 - мають видати протягом місяця. Міська влада вирішить питання з ремонтом квартир, які отримають постраждалі мешканці", - додав Віталій Кличко.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.