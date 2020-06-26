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Зеленський: "Усіх повернемо - і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми в це віримо шалено". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що Україна поверне окупований Росією Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це глава держави заявив під час ознайомлення з перебігом реконструкції аеропорту "Херсон".

Президент привітав усіх українців, насамперед кримських татар, із Днем кримськотатарського прапора.

"Ми всіх повернемо – і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми в це віримо шалено", - заявив Зеленський.

Президент після прибуття до Херсона поспілкувався з кримськотатарським активістом, який подарував йому кримськотатарський прапор. Зеленському побажали найближчим часом підняти його в деокупованому Криму.

"Ми збережемо цей прапор і піднімемо у Криму саме цей прапор. Я покладу його в кабінеті, щоб щодня бачити і пам’ятати про Крим", - відповів президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Крим (14173) кримські татари (2005) деокупація (950)


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Топ коментарі
+54
безумный клоун
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26.06.2020 14:32
+53
Ключове слово - безумно...
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26.06.2020 14:32
+49
Каждый вечер вечер наступает вдруг
Если кушать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал
Может падла вспомнишь за кого голосовал...
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26.06.2020 14:35
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В этой ветке каждый крестик - символ интеллектуального нуля порохотских фейков.
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27.06.2020 10:59 Відповісти
Тобто ви порохобот ? Вас же хрестом накрило )))
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27.06.2020 11:15 Відповісти
Ну-у, он же нелох? =)
Может поедет в отпуск на маацьву и моржовая ... , сдохнет? Как шейх в Омане!
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26.06.2020 18:03 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
Так і зе. Казочки розповідає.
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26.06.2020 17:26 Відповісти
"И тебя вылечат, и тебя вылечат. И меня вылечат.

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26.06.2020 17:29 Відповісти
А, что с Татарами не так? Чем они хуже Украинцев? Или лучше?
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26.06.2020 18:36 Відповісти
Всё верно сказал.
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26.06.2020 17:49 Відповісти


ВЕРИТЬ МАЛО, МОЖЕТ ПОРА УЖЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ.
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26.06.2020 18:14 Відповісти
И тебя вылечат, и меня вылечат...
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26.06.2020 18:16 Відповісти
Ключове слово "БЕЗУМНО"....
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26.06.2020 19:37 Відповісти
Мы, николай второй, безумны и верим!.....................
Это лютый пи...здец...
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26.06.2020 20:39 Відповісти
безумно верить в то, что безумно обдумал, чтобы безумно сделать...
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26.06.2020 21:25 Відповісти
И тебя вылечат, Зе
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26.06.2020 21:34 Відповісти
Янелох, а где эта уверенность на твоей морд...пардон, лице?

Зеленський: "Усіх повернемо - і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми в це віримо шалено" - Цензор.НЕТ 5669
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26.06.2020 23:16 Відповісти
на твоей морд...пардон, лице

На морде лица в общем
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27.06.2020 12:55 Відповісти
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27.06.2020 22:12 Відповісти
Я вже 95 квартал давно не дивлюсь реальність така що 95 квартал просто (отдыхает) Цырк уехал а клоуны остались
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27.06.2020 09:20 Відповісти
безумный торчек...
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27.06.2020 10:10 Відповісти
.......Зеленского окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо.....
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27.06.2020 11:11 Відповісти
....Лучше виски в руках,чем журавль в небе...
.... Может синица?
.....Может. Но лучше виски.
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27.06.2020 11:17 Відповісти
Мы в это верим безумно

Вот именно - безумно ...
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27.06.2020 12:53 Відповісти
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