Зеленський: "Усіх повернемо - і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми в це віримо шалено". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський запевняє, що Україна поверне окупований Росією Крим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це глава держави заявив під час ознайомлення з перебігом реконструкції аеропорту "Херсон".
Президент привітав усіх українців, насамперед кримських татар, із Днем кримськотатарського прапора.
"Ми всіх повернемо – і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми в це віримо шалено", - заявив Зеленський.
Президент після прибуття до Херсона поспілкувався з кримськотатарським активістом, який подарував йому кримськотатарський прапор. Зеленському побажали найближчим часом підняти його в деокупованому Криму.
"Ми збережемо цей прапор і піднімемо у Криму саме цей прапор. Я покладу його в кабінеті, щоб щодня бачити і пам’ятати про Крим", - відповів президент.
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Может поедет в отпуск на маацьву и моржовая ... , сдохнет? Как шейх в Омане!
Так і зе. Казочки розповідає.
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ВЕРИТЬ МАЛО, МОЖЕТ ПОРА УЖЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ.
Это лютый пи...здец...
На морде лица в общем
.... Может синица?
.....Может. Но лучше виски.
Вот именно - безумно ...