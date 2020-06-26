Зеленський: "Усіх повернемо - і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми в це віримо шалено". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що Україна поверне окупований Росією Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це глава держави заявив під час ознайомлення з перебігом реконструкції аеропорту "Херсон".

Президент привітав усіх українців, насамперед кримських татар, із Днем кримськотатарського прапора.

"Ми всіх повернемо – і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми в це віримо шалено", - заявив Зеленський.



Президент після прибуття до Херсона поспілкувався з кримськотатарським активістом, який подарував йому кримськотатарський прапор. Зеленському побажали найближчим часом підняти його в деокупованому Криму.

"Ми збережемо цей прапор і піднімемо у Криму саме цей прапор. Я покладу його в кабінеті, щоб щодня бачити і пам’ятати про Крим", - відповів президент.

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