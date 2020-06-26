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Мешканець будинку, що вибухнув на Позняках у Києві, спростував витік газу: стояк розташований в непостраждалій частині будинку. ВIДЕО

Костянтин Рибак, житель багатоквартирного житлового будинку на Позняках у Києві, в якому 22 червня стався вибух, спростував версію органів слідства про витік побутового газу як причину вибуху. Він поділився своїми спостереженнями та висновками з журналістом Telegram-каналу Pavlovsky News.

Про це повідомив журналіст Андрій Павловський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пишуть Українські новини.

"... планування квартир суперечить місцю вибуху і логіці версії з витоком газу. Так, газовий стояк і кухня містяться взагалі в іншій частині будинку, яка практично не постраждала. Квартира чоловіка розташована на 5-му поверсі. Запаху газу він не відчував", - написав Павловський.

... тут (в кухні, малює на схемі квартири), де розташований газовий стояк, - мінімальні пошкодження - тільки вікно вибило. Тут (в спальні, в дальній частині квартири від газового стояка) вивалився шматок несної стіни - потужної несної стіни, яка тримає будинок", - описав пошкодження Рибак.

Співрозмовник журналіста вже поспілкувався в санаторії з більшістю сусідів по під'їзду. За його словами, люди не можуть відрізнити запах газу від запаху вибухової речовини. Хоча саме жителі нижніх поверхів найбільше стверджували, що відчували запах саме побутового газу.

Жителів постраждалого будинку вже допитували в прокуратурі. Костянтин Рибак є адвокатом з 25-річним стажем роботи. Він переконаний, що прокурор навмисно схиляє жителів до версії вибуху через витік газу з метою якнайшвидшого закриття справи. "Сьогодні слідство схиляло мене до думки, що я повинен був відчувати запах газу. Але цього не було", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час вибуху столичної багатоповерхівки загинув син екснардепа від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового, - Казанський

Нагадаємо, вранці 22 червня в Києві в багатоквартирному будинку стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 осіб, 16 квартир були зруйновані і 40 - пошкоджені. Попередньо, ця подія була розцінена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Як повідомляли Українськi Новини, жителів будинку, що вибухнув переселили в інтернат. Міська влада організувала необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

Автор: 

вибух (4478) Київ (19524)


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Топ коментарі
+17
Объясняю.
Газ взрывается не там, где стояк.
Газ взрывается там, где образуется взрывоопасная смесь газа с воздухом и возникает источник воспламенения.
Если в смежных комнатах одинаковая концентрация, взрыв произойдёт там, где появится источник огня.
При чём, если газа будет очень много или очень мало произойдёт слабый хлопок.
И только при определённой пропорции сила взрыва будет высокой.
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26.06.2020 15:17
+11
Это что же получается, зебил пошел по пути пуйла штоле?
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26.06.2020 15:08
+11
Не виключено. "Київський цукор", так би мовити...
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26.06.2020 15:10
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Сторінка 2 з 2
Нещодавно знайомі робили в квартирі ремонт і коли встановлювали витяжку на кухні, то виявили, що вентиляційний канал засмічено будівельним сміттям. Вишкребли близько двох мішків. Якісь спеціалісти вище робили ремонт і щоб не тягати, будівельне сміття скидували у вент. канал.
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26.06.2020 18:09 Відповісти
Це взагалі пздц...
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26.06.2020 23:06 Відповісти
У мене була така проблема. Сусіди встановили вентилятор, і він створював надлишковий тиск, як наслідок- у мене зникала тяга у момент роботи їх вентилятора. Вирішили мирно, по сусідськи- вентилятор вони зняли.
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26.06.2020 16:07 Відповісти
Канал по размерам не справляется с избыточным давлением вентилятора и тяги нет или обратная.
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26.06.2020 16:13 Відповісти
Люди, которые делают ремонт - СНИПы не читают.
Они считают совком, к примеру, двери без порога на кухню.
Они и горе- строители могут свою коммуникацию впердолить в чей-то вентиляционный канал и выйграть себе 50 см². Объединить кому-то каналы, это же не их тяга.
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26.06.2020 15:42 Відповісти
ну якщо вибити стіну в туалеті, але є ризик потрапити до сусідів
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26.06.2020 15:48 Відповісти
в этих домах если к примеру на девятом этаже выбить вентканалы то ниша такая не слабая получиться
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26.06.2020 17:10 Відповісти
Не факт, що вона працює (заглушили). І при інтенсивному витіканні газу вона (витяжка) може не справитись. Вибухонебезпечна суміш метану СН4 з повітрям 5 - 15%...
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26.06.2020 15:36 Відповісти
та какая вытяжка))) сказали газ рванул значит газ и окна при 40 градусах на улице все были закрыты
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26.06.2020 16:56 Відповісти
Я думаю, вопрос не в месте трубы, а в месте детонации
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26.06.2020 15:29 Відповісти
Да, в месте скопления и воспламенения.
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26.06.2020 15:34 Відповісти
Если газа очень мало или очень много (заштрихованные зоны) взрыва не будет.
По мере увеличения концентрации сила хлопка увеличивается.
Сильный взрыв произойдет при определённой концентрации.
Затем, сила взрыва снова начнёт уменьшаться.
Мешканець будинку, що вибухнув на Позняках у Києві, спростував витік газу: стояк розташований в непостраждалій частині будинку - Цензор.НЕТ 8014
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26.06.2020 15:33 Відповісти
Як Зебіл сказало - так і буде!
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26.06.2020 15:35 Відповісти
Житель ок*енный эсПерд!!!
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26.06.2020 15:43 Відповісти
А так быть не должно, ага?
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27.06.2020 09:50 Відповісти
Хммм... Очччень интересно. А какие гипотезы по поводу причин аварии есть у бабуси-уборщицы и соседок?
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26.06.2020 15:45 Відповісти
а вєдь прі газє нє взрив, а ХЛОПОК
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26.06.2020 15:52 Відповісти
До точки А и после точки Б - безопасные зоны.
За точкой А и перед точкой Б - слабый хлопок.
Ближе к максимуму - сильные хлопки.
В максимуме - взрыв.

Мешканець будинку, що вибухнув на Позняках у Києві, спростував витік газу: стояк розташований в непостраждалій частині будинку - Цензор.НЕТ 9215
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26.06.2020 16:02 Відповісти
Возможно подрыв был боеприпаса, а для большего разрушения, чтобы убить наверняка и одновременно для инсценировки взрыва газа, чтобы скрыть умышленный взрыв, сделали утечку газа.
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26.06.2020 16:02 Відповісти
Диверсия не удалась.
Слабовато для диверсии.
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26.06.2020 16:04 Відповісти
Для убийства и сокрытия преступления достаточно.
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26.06.2020 16:14 Відповісти
Ты видел как взрываются боеприпасы и прочие взрывчатки?
Много, очень много дыма в том числе чёрного
На видео взрыва фактически дыма не было, только пыль от разрушений начала подыматься
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26.06.2020 17:24 Відповісти
https://youtu.be/DDRgbiX15cY
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26.06.2020 20:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_WSt1VVSlDs
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27.06.2020 18:54 Відповісти
На службе смотрел как Т-80 болванкой грунт подымает, тоже типа черный дым. В квартире грунта нет, после взрыва побелка и бетонная пыль.Всё.
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30.06.2020 12:12 Відповісти
Я служил на Т-64 и могу тебе сказать что на расстоянии в 1,5 - 2 км ты не мог увидеть грунт от рикошета болванки
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30.06.2020 16:42 Відповісти
Не знаю где ты служил, но у нас на танковом полигоне позиция была на высоте, стреляли по мишеням и видно четко было сверху как грунт подымает. Короче взрывчатка есть разная и не обязательно с черным дымом.
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30.06.2020 16:56 Відповісти
причем тут стояк газа? газ же подается в каждую квартиру.
у него не травило, а где-то травило.
если он реально хочет узнать что взорвалось, пусть берет образцы на анализ.
хотя, вряд ли у него получится что-то доказать.
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26.06.2020 16:02 Відповісти
зато як адвокат буде мати піар і клієнтів
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26.06.2020 17:10 Відповісти
чтобы поднять рейтинг, как пукин, нужно что-то взорвать. лето, окна открыты вдруг полподъезда разнесло, так как от гексогена.
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26.06.2020 16:12 Відповісти
И как это поднимает рейтинг? Не неси чушь, за день до этого как в Днепропетровске ремонтировали газ. Не надо выдумывать велосипеды.
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26.06.2020 17:00 Відповісти
ну по типу громадяни перелякаються і будуть вимагати твердої руки і все таке...
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26.06.2020 21:58 Відповісти
ну это бред.
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26.06.2020 23:21 Відповісти
Считаете, все побегут за помощью к Зе?
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27.06.2020 09:53 Відповісти
у меня такая же 9-тиэтажка, газ заходит в кухню, в з-хкомнатных еще длинный коридор и по бокам 2 комнаты с лоджиями, все как чувак описАл, кухню бы тоже разнесло. тем более, что жил там какой-то сепар, не исключено, что при взрыве газа сдетонировало еще что-то или только что-то и сдетонировало. Официальная версия все равно всегда будет газ
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26.06.2020 16:31 Відповісти
Остатки ВВ легко обнаружить, это азотистые соединения, а не природный газ, Опыта по этому поводу не занимать
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26.06.2020 16:57 Відповісти
це якщо вам потрібно знати правду. Не виключено, що правду вже знають просто нам не повідомлять.
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26.06.2020 21:59 Відповісти
АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙ СО ВЗРЫВАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗА https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-prichin-avariy-so-vzryvami-prirodnogo-gaza
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26.06.2020 16:45 Відповісти
Так єто ж адвокат-баріга, он на єтом деле приторговать хочет себе в карман
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26.06.2020 16:54 Відповісти
Иксперт, а я говорю это инопланетяни!!! Думаю без этого чучела разберутся, таких знатоков полный интернет.
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26.06.2020 16:59 Відповісти
Наибольшие разрушения будут там, куда пришла взрывная волна перпендикулярно стенке. На ее формирование надо нек. расстояние (зависит от конц газа, его вида и тп, может сгореть и без ударной волны - это наз дефлаграция.). При взрывах газа в помещениях нередко в центре взрыва люди выживали, а в соседнем помещении, куда приходила сформированная взрывная волна - нет.
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26.06.2020 17:01 Відповісти
Адвокат ...
Наверно хорошо взял "на лапу".
Видел адвоката, не бедного, но маковой соломкой занимался.
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26.06.2020 17:48 Відповісти
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