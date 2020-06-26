Мешканець будинку, що вибухнув на Позняках у Києві, спростував витік газу: стояк розташований в непостраждалій частині будинку. ВIДЕО

Костянтин Рибак, житель багатоквартирного житлового будинку на Позняках у Києві, в якому 22 червня стався вибух, спростував версію органів слідства про витік побутового газу як причину вибуху. Він поділився своїми спостереженнями та висновками з журналістом Telegram-каналу Pavlovsky News.

Про це повідомив журналіст Андрій Павловський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пишуть Українські новини.

"... планування квартир суперечить місцю вибуху і логіці версії з витоком газу. Так, газовий стояк і кухня містяться взагалі в іншій частині будинку, яка практично не постраждала. Квартира чоловіка розташована на 5-му поверсі. Запаху газу він не відчував", - написав Павловський.

... тут (в кухні, малює на схемі квартири), де розташований газовий стояк, - мінімальні пошкодження - тільки вікно вибило. Тут (в спальні, в дальній частині квартири від газового стояка) вивалився шматок несної стіни - потужної несної стіни, яка тримає будинок", - описав пошкодження Рибак.

Співрозмовник журналіста вже поспілкувався в санаторії з більшістю сусідів по під'їзду. За його словами, люди не можуть відрізнити запах газу від запаху вибухової речовини. Хоча саме жителі нижніх поверхів найбільше стверджували, що відчували запах саме побутового газу.

Жителів постраждалого будинку вже допитували в прокуратурі. Костянтин Рибак є адвокатом з 25-річним стажем роботи. Він переконаний, що прокурор навмисно схиляє жителів до версії вибуху через витік газу з метою якнайшвидшого закриття справи. "Сьогодні слідство схиляло мене до думки, що я повинен був відчувати запах газу. Але цього не було", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час вибуху столичної багатоповерхівки загинув син екснардепа від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового, - Казанський

Нагадаємо, вранці 22 червня в Києві в багатоквартирному будинку стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 осіб, 16 квартир були зруйновані і 40 - пошкоджені. Попередньо, ця подія була розцінена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Як повідомляли Українськi Новини, жителів будинку, що вибухнув переселили в інтернат. Міська влада організувала необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.