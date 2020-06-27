Ресторан горит на выезде из Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Загорелся ресторан "Ярославов Град", расположенный на территории туристического комплекса "Подснежник" на пр. Победы за м. Житомирская.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Эспрессо".
Кафе расположено возле трассы на Житомир и окружено сосновым лесом. Огнем охвачено около 200 квадратных метров.
К месту происшествия прибыли 6 пожарных машин и три "скорых". Присутствуют также полицейские. Чтобы добраться к пылающему зданию, пожарным пришлось снести забор.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Также неизвестно, что стало причиной пожара.
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Топ коментарі
+4 Борменталь Незабаром
показати весь коментар27.06.2020 07:07
+3 Ivan Lenyoa
показати весь коментар27.06.2020 05:46
+2 Solomon #418722
показати весь коментар27.06.2020 00:56
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********увезти на дачу
в 90-х там біло казино, с таким же названием "Подснежник"...
Кстати в Макеевке тоже есть ресторан «Велюр». Это фамилия владельца. Совпадение?
В такі гадюшники трударі не заходжують, там іліта су спільства!