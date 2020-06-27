Ресторан горит на выезде из Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Загорелся ресторан "Ярославов Град", расположенный на территории туристического комплекса "Подснежник" на пр. Победы за м. Житомирская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Эспрессо".

Кафе расположено возле трассы на Житомир и окружено сосновым лесом. Огнем охвачено около 200 квадратных метров.

К месту происшествия прибыли 6 пожарных машин и три "скорых". Присутствуют также полицейские. Чтобы добраться к пылающему зданию, пожарным пришлось снести забор.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Также неизвестно, что стало причиной пожара.

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