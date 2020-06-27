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19-річний житель Уралу нелегально перетнув держкордон на Сумщині, ухиляючись від служби в армії РФ, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У Сумській області прикордонники затримали росіянина, який пішки незаконно перетнув російсько-український кордон, оскільки не хоче бути призваним на військову службу в армію РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Учора, 26 червня, поблизу держрубежу в районі н.п. Лукашівка Великописарівського району, прикордонники Сумського загону затримали росіянина, який у пішому порядку незаконно перетнув російсько-український кордон поза встановленими пунктами пропуску.

Ним виявився 19-річний мешканець Уралу. З’ясовуючи обставини правопорушення, молодий чоловік пояснив правоохоронцям, що він слідував до України з метою працевлаштування. Також зізнався, що не бажає бути призваним на військову службу до російської армії. Саме тому вирішив податися до України. Сподівався, що пройде непоміченим, але не так сталося, як планувалося.

Тому за незаконне перетинання державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності.

Крім того, відносно нього винесене рішення про заборону в’їзду на територію нашої країни терміном на 3 роки.

Наразі молодого росіянина примусово повернено на територію РФ.

Також читайте: Уряд хоче відтермінувати призов на військову службу для співробітників ДСНС

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) Правоохоронні органи (2708) призов (432) силовики (2514) Сумська область (3714)


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Топ коментарі
+23
Украина должна поощрять российских уклонистов и дезертиров.
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27.06.2020 14:36
+21
Нормальний чел, не схотів служити у р@шиССтів-катів. Не схотів вбивати. Дайте притулок, житло та авто й разрекламуйте щоб р@шисти взнали й через рік-два у пуtLера не буде достатньо вбивць для ведення війни.
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27.06.2020 14:33
+21
Не боїться а не хоче стати р@шистом-пytлерастом, вбивцею та мерзотою.
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27.06.2020 14:35
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шел в ордло, но промахнулся.
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27.06.2020 14:27 Відповісти
Не факт. Просто не схотів бути р@шисстом.
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27.06.2020 14:35 Відповісти
Может просто засланный казачёк с красивой легендой .Может и правильно ,что его назад отправили
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27.06.2020 15:24 Відповісти
Не надо так сразу судить по некоторым здесь были люди с той стороны и воевали за Украину достойно ,национальность и место проживания не определяет враждебность на 100% армянин Нигоян например был первым погибшим на Майдане а президент Армении Пашинян совсем не друг Украине
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28.06.2020 01:56 Відповісти
Вот так и его предки тыщу лет назад двигались с Урала, пока не дошли до столба с надписью Европа и не поделились на угров и финнов.
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27.06.2020 14:29 Відповісти
Не боїться а не хоче стати р@шистом-пytлерастом, вбивцею та мерзотою.
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27.06.2020 14:35 Відповісти
Вороги України при владі.
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27.06.2020 14:39 Відповісти
Для цього громадянин Росії повин був просити про політичний притулок і не обов"язково в Украаїні, у любому з посольств
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27.06.2020 16:32 Відповісти
Нормальний чел, не схотів служити у р@шиССтів-катів. Не схотів вбивати. Дайте притулок, житло та авто й разрекламуйте щоб р@шисти взнали й через рік-два у пуtLера не буде достатньо вбивць для ведення війни.
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27.06.2020 14:33 Відповісти
Зараз вони всі скопом повалять в Україну, бо холодильник дедалі пустішає, а на вулицях єцилопи б'ють палицями.
Дзуські - паркан на 10 метрів, вежі з автоматичними кулеметами, і рівчак з холодостійкими крокодилами!
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27.06.2020 15:59 Відповісти
До речі - а як це він пройшов пішки через паркан Яценюка???
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27.06.2020 16:00 Відповісти
Как же так, это ж нашему оманскому гавнокомандующему брат по духу, такой же уклонист - а его обратно за поребрик отправили? Его наш верховный шимпанЗЕ должен был облобызать в десна и пристроить к михуилу карлссону руководить рехформами
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27.06.2020 14:35 Відповісти
Зачёт погранцам,видать бедный Кац был,тьфу,даж без сотки зелени после бояры,ужос...
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27.06.2020 14:36 Відповісти
В нормально стране погранцы бы уже сидели за пособничество оккупантам, а у нас еще и поощрят.
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27.06.2020 14:45 Відповісти
Украина должна поощрять российских уклонистов и дезертиров.
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27.06.2020 14:36 Відповісти
Вороги України при владі.
Як би патріоти були то так би й було.
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27.06.2020 14:39 Відповісти
Нафіга, з дезертирів армію звільнення Московвії не зробиш.
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27.06.2020 14:52 Відповісти
а ти його теж одразу в армію б запхав?
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27.06.2020 15:12 Відповісти
Абсолютно поддерживаю! Это даже чисто экономически выгоднее!
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27.06.2020 15:05 Відповісти
зачем? разве мало что все 30 лет она таких же иуд потдерживала?
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27.06.2020 15:12 Відповісти
Ну так пусть бы в Беларусь сачканул. Он не в курсе что РФ воюет с нами ?.Где гарантия, что его ФСБ не переправила ? В этой конторе вербуют против нас всех, от подростков и беременных, до старперов одной ногой в яме. Нам проверять и следить за каждым перебежчиком некогда. За своими уследить бы. ...Каждый день отчебучивают - мама не горюй
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27.06.2020 17:00 Відповісти
Дебіли. Треба було відправити служити у ВСУ.
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27.06.2020 14:37 Відповісти
Вороги України відправили назад у пекло - рф хлопця.
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27.06.2020 14:37 Відповісти
Бежал от )(уйловцев, а попал к зелёным про)(уйловцам
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27.06.2020 14:40 Відповісти
В органы в Украине традиционно набирают дебилов.
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27.06.2020 14:43 Відповісти
з часів Зе відродилось.
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27.06.2020 15:13 Відповісти
тебе так кажется . отправили что бы потом не получить взыскание от фсб.забыли как в начале 2000 х . если не ошибаюсь ,начальник милиции винницкой области на своем автомобиле вывез в россию российского десседента не взирая на то что у него было политическое убежище .
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27.06.2020 15:44 Відповісти
Браво нашим органам! "Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ". Даже гестапо до такого бы не додумалось. Ублюдочная власть. Ни убежища не дать, ни даже поменять на кого-то, если он просто балбес....

П.С. Я помню момент, когда армавирские спецназовцы заблудились, еще ресурс "Информнапалм" радостно писал, что они принимают участие на Донбассе. Их погранцы вернули за один день, и никого на них не меняли, тему эту забыли или забили.
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27.06.2020 14:42 Відповісти
Гестапо до 1941 видало багато людей НКВСникам.
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27.06.2020 14:50 Відповісти
то що б самім менше роботи було - ще б років з 2-3 і вони б самі себе зіжрали...
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27.06.2020 15:02 Відповісти
Вот идиот. Он что не знает что Украина выдает Рашке по первому запросу людей?
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27.06.2020 14:45 Відповісти
не знал. теперь знает. надо бьіло говорить о других претиснениях, политических гонениях. не подготовился. ну єто норма, учителя тоже не готовятся, поєтому ничего передать в єтом направлении не могут.
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27.06.2020 15:15 Відповісти
Ето вам результат того что официально Украина не разорвала дип отношения с РФ. Поетому все кто так или иначе воюют против РФ могут быть рано или поздно выданы ФСБ. Ну типо как Петро миролюбный (который себя называет проевропейским политиком) выдал Тумгоева
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27.06.2020 14:48 Відповісти
Тумгоев-уголовник,ни дня не воевал.Хватит нам своего шлака.
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27.06.2020 15:46 Відповісти
Не свисти. Если бы Тумгоев не воевал а был простым уголовником то ***** бы так не рвал жопу и не проводил целую спецоперацию по его передаче. Кроме того, кем бы то небыл Тумгоев а факт сотрудничества Порошенка с ФСБ налицо.
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27.06.2020 15:51 Відповісти
Правильно зробили, нехай бореться з фуйловським режимом на московії, тут не притулок для російськомовних. Що за звичка, щось не подобається в московському режимі, тікати в Україну.
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27.06.2020 14:49 Відповісти
а вдруг він такий як Новіков - раз і вивче мову і буде гпарить краще за зедибілів.
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27.06.2020 15:16 Відповісти
Дурацкое решение проблемы. Во-первых можно было бы и обменять на наших, а не так возвращать в мордор. А в-вторых признать политическим беженцем, раздуть по всем оон, а потом формировать и вооружать русскую повстанческую армию.
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27.06.2020 14:52 Відповісти
З дезертирів? Геніально.
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27.06.2020 14:57 Відповісти
Це не зовсім дезертир, а більш ідейний супротивник імперії. А кількість реальних дезертирів буде прямо пропорційна фінансовому і економічному занепаду московщини. Вони і зроблять основну роботу по розпаду її на багато різних держав, що і потрібно світу та нам.
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27.06.2020 15:26 Відповісти
Ну во первых не с дезертиров потому что он не с армии сбежал а от армии и присягу не давал как наши настоящие дезертиры и изменники Родины. А во вторых можно было разыграть целую пропагандистскую оперу как с Рашки бегут люди от режима *****, кремлевской хунты и неконституционного его обнуления. Зря ничему не учитесь у кремлевских чекистов. Они в етом нужно признать преуспевают. и они бы такую возможность не упустили.
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27.06.2020 15:56 Відповісти
Єдине де можна використати мацкаля,це прикриттям від вогню для наших воїнів.У всьому іншому з ними не можна і не треба мати ніяких справ.Та ще й при цій владі.
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27.06.2020 16:57 Відповісти
турак . . . сделал не правильный выбор . . . нужно было в Прибалтику идти . . . а тут своих бандитов во власти хватает
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27.06.2020 14:52 Відповісти
у нас он бы он скорее всего присел за незаконное пересечение границы. хотя если бы попросил убежища - могли бы быть варианты.
А в Україні його мав би зустріти почесний уклоніст намбер ван- президент найбільшої
європейської країни кандидат у книгу рекордів ГІнеса - почесний шлімазл Зелепуга.
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27.06.2020 16:26 Відповісти
. . . я не верю . . . думаю что в Прибалтике это админ.нарушение - а не уголовное . . . откуда пишешь ????????7
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27.06.2020 16:58 Відповісти
ідіоти при владі. Тепер цього молодика одягнуть у форму воєнторгу, навчать вбивати українців і пошлють на Донбас. Типу смить свой пазор кровью.
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27.06.2020 15:06 Відповісти
Не одели бы этого,одели бы другого,там мяса хватает
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27.06.2020 19:09 Відповісти
Самое главное, что он обязуется больше такого не повторять!
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27.06.2020 15:10 Відповісти
Жалко пацана.
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27.06.2020 15:14 Відповісти
буба четырежды ее пересекал, шо бы не быть призваным в армию - мабуть призидент растеть)))
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27.06.2020 15:17 Відповісти
надо бьіло на китай шагать
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27.06.2020 15:23 Відповісти
я бы с монгольской стороны перестал кормить собак, шо б злее были, бо туда ж попрется... - счастья своего не понимает, если и есть рай на земле то он в кацапии и чего дергатаься?
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27.06.2020 15:24 Відповісти
І що він порушив в Україні?
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27.06.2020 15:27 Відповісти
Кордон
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27.06.2020 17:07 Відповісти
А Що йому робити в Україні ? Ви впевнені на 100 відсотків, що цей хлоп буде лояльним до України і перестане любити мокшанські болота ? Звідки Ви знаєте з чим він сюди прийшов ? Чи мало було прикладів засланих для терору і диверсій, яких бубочка швиденько встиг поміняти ?
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27.06.2020 17:12 Відповісти
а нашо було повертати в мордор??? там же його згноять тепер
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27.06.2020 15:29 Відповісти
а ше використають в пропаганді - скажуть опозіціонєрам своїм - сматрітє шо ждьот вас в Україні
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27.06.2020 15:34 Відповісти
прогресивні москалі дивляця на Україну як на своє можливе майбутнє, а тут такий облом
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27.06.2020 15:35 Відповісти
нема ніде спасіння - в Україні тоже править ***** посрєцтвом маріонєтки сцикло
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27.06.2020 15:36 Відповісти
А вам шкода?))))
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27.06.2020 16:58 Відповісти
таких нада с пользой для опщєго дєла іспользовать
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27.06.2020 17:02 Відповісти
Зачем парня выдавать обратно рашке ? Просто глупо , если не намеренно . Наоборот как раз нужно делать , показать людям за поребриком что Украина их не выдаст если бегут от росийской армии.
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27.06.2020 15:47 Відповісти
Вот на таком примере хочется заткнуть пасть тем кто визжал почему крысчаны не оказывали и сопротивления окупантам, а сейчас не проводят диверсии на окупированных территориях и в тылу врага. Потому что Украина их бы сейчас выдавала кацапам пачками а те бы пытали их и расстреливали.
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27.06.2020 16:00 Відповісти
я наприклад, досі не розумію чому у криму і в даунбасі не було жодного теракту- чи навіть спроби цього-
потому что Украина их бы сейчас выдавала кацапам пачками- не вірю-хоча при зелепузі - хтозна- він же проватнений наскрізь. але більшість наріду цього не помічає або робить від що не помічає. Вони ж зробили це разом.
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27.06.2020 16:39 Відповісти
Были. Полистайте, почитайте.
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27.06.2020 17:08 Відповісти
Вони й без прикладу скоро сюда попруть косяками,ну і на хіба вони тут?
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27.06.2020 17:00 Відповісти
19-річний житель Уралу нелегально перетнув держкордон на Сумщині, ухиляючись від служби в армії РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7977

...
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27.06.2020 16:06 Відповісти
Тобто злодіїв у законі прикордонники не помічають,а цього хлопця вирішили здати пуйлу ,бо не заплатив?
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27.06.2020 16:33 Відповісти
той випадок, коли краще, якби вони, суки, його вбили. Навіть подумати страшно, що з ним тепер буде
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27.06.2020 16:59 Відповісти
Бяяяжаай!!!
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27.06.2020 17:06 Відповісти
Всем русским диверсантам легенды придумывают для отмазки, если словят их. Нельзя верить ни слову! Брать надо в плен и обменивать потом!
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27.06.2020 17:07 Відповісти
Обменяют на алкаша-солдата которого спецназ ГРУ захватил на боевом посту.
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27.06.2020 17:19 Відповісти
мудло не дихай на ВСУ.
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28.06.2020 00:55 Відповісти
Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ. Источник: https://censor.net/v3204778
и он таки попадет в рос.армию...и будет послан на Донбасс
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27.06.2020 17:23 Відповісти
Хотелось бы задать простой вопрос "Где хороший забор?",но боюсь нарваться на соответствующую рифму.
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27.06.2020 17:56 Відповісти
Вернуть утырка в родную говень, чеченцы его научат родину любить и царя
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27.06.2020 18:27 Відповісти
Будем мати ще одного ворога,бо він побачив що його Україна зрадила.
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27.06.2020 21:14 Відповісти
это как

Пожарные приехали скоро, тушили быстро, сгорело все. а были бы мозги под фуражкой можно было такую пиар компанию замутить против Мордора.....
но похоже их интересует только бабло.
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27.06.2020 22:23 Відповісти
да как то тупо работает спец служб.могли не возвращать,а светить как уклониста єто ниже плинтуса!
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28.06.2020 00:52 Відповісти
 
 