19-річний житель Уралу нелегально перетнув держкордон на Сумщині, ухиляючись від служби в армії РФ, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У Сумській області прикордонники затримали росіянина, який пішки незаконно перетнув російсько-український кордон, оскільки не хоче бути призваним на військову службу в армію РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Учора, 26 червня, поблизу держрубежу в районі н.п. Лукашівка Великописарівського району, прикордонники Сумського загону затримали росіянина, який у пішому порядку незаконно перетнув російсько-український кордон поза встановленими пунктами пропуску.

Ним виявився 19-річний мешканець Уралу. З’ясовуючи обставини правопорушення, молодий чоловік пояснив правоохоронцям, що він слідував до України з метою працевлаштування. Також зізнався, що не бажає бути призваним на військову службу до російської армії. Саме тому вирішив податися до України. Сподівався, що пройде непоміченим, але не так сталося, як планувалося.

Тому за незаконне перетинання державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності.

Крім того, відносно нього винесене рішення про заборону в’їзду на територію нашої країни терміном на 3 роки.

Наразі молодого росіянина примусово повернено на територію РФ.

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