Кличко звернувся до ДБР, СБУ та Офісу Генпрокурора з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії. ВIДЕО
Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР щодо розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів.
Про це мер Києва заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він написав, що вчора журналісти оприлюднили розслідування про будівельну мафію.
"Тож, щоб розслідування журналістів стало розслідуванням правоохоронців, я звертаюся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, щоб вони розслідували факти корупції забудовників, викладені в розслідуванні журналістів. Байдуже, яке політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом", - сказав Кличко.
Мер Києва зазначив, що спілкувався з журналістами упродовж цього розслідування, і подякував їм за надані матеріали.
"Моя позиція щодо цього чітка: нульова толерантність до корупції! Готовий надати свою допомогу в тому, щоб корупціонерів було покарано", - резюмував Кличко.
Вчора ЗМІ опублікували копії документів, які могли перебувати на комп'ютері одного з фігурантів справи, де в жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосуються нібито розкрадань на київських тендерах.
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мафії.
Кличко и есть строительная мафия Киева. Начал с того, что за 140 миллионов нарисовал линию поверх асфальта, положенного еще СССР на Троещине и назвал это велосипедной дорожкой.
Потом аппетиты выросли и начал он воровать уже мостами. Стоимость Шулявки выросла в 3 раза, а конца не видно ремонту.
Метро на Виноградарь. Виталька там регулярно с лопатой и каской... Продажи падают у Застройщиков, значит Кличко скоро полезет с умным видом кивать какому нибудь рабочему.
А картина печальная на самом деле. 95% денег вывели в офшоры, а фирмы банкроты!
https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 О метро на Виноградарь забудьте, несмотря на аванс в 95% .
@PrytSLU
Новина:
"Ранком 27 червня 2020 року у Солом'янському районі міста Києва на Повітрофлотському проспекті 76-, сталося загорання даху будівлі Київського державного нотаріального архіву".
Чорні рієлтери замовили святковий стіл у найкрутішому кабаку Києва.
Ррребят, я не в курррсе (с)
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