Кличко звернувся до ДБР, СБУ та Офісу Генпрокурора з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії. ВIДЕО

Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР щодо розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів.

Про це мер Києва заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він написав, що вчора журналісти оприлюднили розслідування про будівельну мафію.

"Тож, щоб розслідування журналістів стало розслідуванням правоохоронців, я звертаюся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, щоб вони розслідували факти корупції забудовників, викладені в розслідуванні журналістів. Байдуже, яке політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом", - сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що спілкувався з журналістами упродовж цього розслідування, і подякував їм за надані матеріали.

Читайте також: Обвалену столичну багатоповерхівку на Позняках буде повністю демонтовано, - Кличко

"Моя позиція щодо цього чітка: нульова толерантність до корупції! Готовий надати свою допомогу в тому, щоб корупціонерів було покарано", - резюмував Кличко.

Вчора ЗМІ опублікували копії документів, які могли перебувати на комп'ютері одного з фігурантів справи, де в жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосуються нібито розкрадань на київських тендерах.

Читайте також: Києву потрібна муніципальна поліція, підзвітна місту, - Кличко