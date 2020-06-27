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Кличко звернувся до ДБР, СБУ та Офісу Генпрокурора з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії. ВIДЕО

Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР щодо розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів.

Про це мер Києва заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він написав, що вчора журналісти оприлюднили розслідування про будівельну мафію.

"Тож, щоб розслідування журналістів стало розслідуванням правоохоронців, я звертаюся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, щоб вони розслідували факти корупції забудовників, викладені в розслідуванні журналістів. Байдуже, яке політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом", - сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що спілкувався з журналістами упродовж цього розслідування, і подякував їм за надані матеріали.

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"Моя позиція щодо цього чітка: нульова толерантність до корупції! Готовий надати свою допомогу в тому, щоб корупціонерів було  покарано", - резюмував Кличко.

Вчора ЗМІ опублікували копії документів, які могли перебувати на комп'ютері одного з фігурантів справи, де в жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосуються нібито розкрадань на київських тендерах.

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Автор: 

Київ (19528) Кличко Віталій (3516) мафія (35) будівництво (3021)


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Топ коментарі
+20
Кличко мером уже пять лет и у него наконец раскрылись глаза. Подождал бы еще 33, как Илюша-Муромец. Выборы еще не состоялись, а уже творят чудеса.
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27.06.2020 16:21
+13
боксёр, шо двинулся ? сам на себя заяву написал
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27.06.2020 16:59
+12
Когда к нему прийдут,тоже будут "палитические" репресии)))
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27.06.2020 16:20
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Віталія, а ти шо, ще не в махвії?
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27.06.2020 16:17 Відповісти
ты уже там ?
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27.06.2020 16:21 Відповісти
Якщо не можеш перемогти мафію - стань на чолі
мафії.
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27.06.2020 16:28 Відповісти
А он никогда в ней не был, даже в боксерской промоутерской братии, Кличко всегда слыл честным и порядочным человеком. За это его уважают такие люди как Шварценегер, как Джулиани, как глава WBC и другие.
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27.06.2020 18:25 Відповісти
Угу. Он по лицу человека не может ударить, т.к. ему претит насилие с детства.
Кличко и есть строительная мафия Киева. Начал с того, что за 140 миллионов нарисовал линию поверх асфальта, положенного еще СССР на Троещине и назвал это велосипедной дорожкой.
Потом аппетиты выросли и начал он воровать уже мостами. Стоимость Шулявки выросла в 3 раза, а конца не видно ремонту.
Метро на Виноградарь. Виталька там регулярно с лопатой и каской... Продажи падают у Застройщиков, значит Кличко скоро полезет с умным видом кивать какому нибудь рабочему.
А картина печальная на самом деле. 95% денег вывели в офшоры, а фирмы банкроты!
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27.06.2020 20:15 Відповісти
100% , как его можно считать честным.. параллельная реальность...
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27.06.2020 20:24 Відповісти
Тоді чому прокуратура не посадить причетних?
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28.06.2020 20:48 Відповісти
Прокуратура? Бриллианты собирает где то или еще что то делают полезное для Украины.
https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 О метро на Виноградарь забудьте, несмотря на аванс в 95% .
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28.06.2020 21:45 Відповісти
выборы скоро штоле ? что произошло ?
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27.06.2020 16:19 Відповісти
Не взяли... Або вивели за штат...
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27.06.2020 16:20 Відповісти
Когда к нему прийдут,тоже будут "палитические" репресии)))
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27.06.2020 16:20 Відповісти
в 1917м красноармейцы тоже приходили к кулакам)))) разве у наших гбров есть положительная репутация? им не верит никто, чисто исполнители политических заказов обиженного осла
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27.06.2020 17:57 Відповісти
Главное - поставить их перед фактом на всю страну. И Виталик это сделал. Пусть теперь работают.
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27.06.2020 18:28 Відповісти
работают?))) это громко возбудят уголовное дело и забудут о нем)))) строятся уже тупо на дороге, какие доказательства еще нужны?
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27.06.2020 18:38 Відповісти
поздновато как то
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27.06.2020 20:12 Відповісти
Не наши милионеры,что честно их заработали?
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27.06.2020 20:41 Відповісти
вот я тоже миллионер, и заработал их честно. в киеве живут все миллионеры, кто имеет квартиры, они все воры?)))
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27.06.2020 22:23 Відповісти
Поделись секретом успеха.
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28.06.2020 06:01 Відповісти
не стонать а работать по 16 часов в день пока молодой. если ты не добьешся ничего до 35-40 лет, тавь на себе крест и иди работать на хозяина
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28.06.2020 11:14 Відповісти
Лично,для тебя.книжка.Самый богатый человек в Вавилоне.Там ответ про 16 часов.
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28.06.2020 11:18 Відповісти
я тебе написал про себя, а ты с дивана можешь не вставать. дурень думкою богатеет))))
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28.06.2020 11:22 Відповісти
Ну так если ты не балобол,поведай ту историю,как ты честно в Украине стал милионером.Аж интересно.Как петр ляксеич)))
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28.06.2020 11:25 Відповісти
может тебе еще ключи от квартиры дать где деньги лежат?))) умный с первого раза поймет, дурак никогда)))
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28.06.2020 11:31 Відповісти
Значит понял)))
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28.06.2020 11:32 Відповісти
я за тебя рад. значит не все потеряно в украине)))
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28.06.2020 11:35 Відповісти
Ай підалік, так і на себе можна вийти....
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27.06.2020 16:21 Відповісти
Оборванец,смотри не попадись Кличко ,а то точно станешь *********.
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27.06.2020 16:52 Відповісти
гонишь, он чудной, но не неадекват
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28.06.2020 22:35 Відповісти
Кличко мером уже пять лет и у него наконец раскрылись глаза. Подождал бы еще 33, как Илюша-Муромец. Выборы еще не состоялись, а уже творят чудеса.
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27.06.2020 16:21 Відповісти
Авакяна крыта лишил лишить ,щас Авякян с Венедиктовой найдут к чему придраться
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27.06.2020 16:24 Відповісти
Понты, для лохов.
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27.06.2020 16:24 Відповісти
Жареным запахло всурьез
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27.06.2020 16:28 Відповісти
У нас на печерске, аваковская беркутня охраняла незаконную стройку. Всех жильцов вышедших на протест, мусорня паковала в автозаки за... нарушение карантина. Это все что нужно знать о "правоохранителях" к которым обратился Виталька.
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27.06.2020 16:28 Відповісти
Да это сейчас просто мода такая - видосики записывать. Он это не в серьез.
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27.06.2020 16:52 Відповісти
А где почитать это расследование журналистов
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27.06.2020 16:40 Відповісти
Мафия бессмертна. Еще пчеловод расследовал строительство дома в Мариинском парке., тряс кулачками и грозился, как минимум, пару этажей снести.
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27.06.2020 16:46 Відповісти
Еще один клоун сам на себя донос строчит.
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27.06.2020 16:50 Відповісти
боксёр, шо двинулся ? сам на себя заяву написал
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27.06.2020 16:59 Відповісти
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27.06.2020 17:02 Відповісти
вИталька- що , вибори на носі...- потрібні медійні волни....борцун ти наш Мафіозний....
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27.06.2020 17:01 Відповісти
Что кацапоид, не надо заявлять в СБУ?
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27.06.2020 18:21 Відповісти
Ага, я понял..-Виталя в теме , но не в доле ...
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27.06.2020 17:01 Відповісти
Он только сейчас допьор что все потоки пачиму то мимо его кабинета идут.. Дидби.. дидги..диджитализация, во..
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27.06.2020 17:18 Відповісти
РuŦyƛA-С
@PrytSLU

Новина:
"Ранком 27 червня 2020 року у Солом'янському районі міста Києва на Повітрофлотському проспекті 76-, сталося загорання даху будівлі Київського державного нотаріального архіву".

Чорні рієлтери замовили святковий стіл у найкрутішому кабаку Києва.
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27.06.2020 17:02 Відповісти
"чорні" можно біло не добавлять, у нас всьо чьорное, ненастоящее.наследие псевдо-имперской платформі.
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27.06.2020 17:16 Відповісти
Что-то мне это напоминает Александра Бородоча:
Ррребят, я не в курррсе (с)
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27.06.2020 17:04 Відповісти
а мне напомнил Венедиктовича, который спать не может, всё о народе думает..
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27.06.2020 17:14 Відповісти
"Рано утром просыпаюсь
Сразу мысли: как народ?
И коньяк не льётся в горло
И компот не лезет в рот"
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27.06.2020 18:01 Відповісти
Держите вора!
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27.06.2020 17:17 Відповісти
КАН, Клічко, Алієв, Ніконов, це і є мафія.
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27.06.2020 21:08 Відповісти
Що ж він не поділив з тією "строітєльною мафією"?..Так же ж дружно жили,пили,кричали "будьмо-гей!"...
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27.06.2020 18:15 Відповісти
Самое главное в расследовании не выйти на самого себя.
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27.06.2020 22:11 Відповісти
виталя, так свои жеж?? или свои не мафия??))
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28.06.2020 22:28 Відповісти
Янукович тоже речи о борьбе с коррупцией толкал. Забавно от Педалика похожее слышать.
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01.07.2020 12:26 Відповісти
 
 