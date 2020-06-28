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Влада має забезпечити продовження європейського курсу України, закріпленого в Конституції, - Порошенко. ВIДЕО

Закріплення в Основному законі – Конституції України – курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію стало запобіжником від геополітичного розвороту нашої держави. Влада зобов’язана забезпечити цей стратегічний курс, а проєвропейська частина суспільства має контролювати, щоб ці положення Конституції не стали омертвілими.

Про це в честь Дня Конституції України у своєму привітанні заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Майже півтора роки тому за ініціативою нашої команди в Конституції з’явилася нова норма – про європейську ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

Основний закон прямим текстом зобов’язує владу забезпечити членство України в Європейському Союзі та НАТО.

Не всі тоді розуміли необхідність фіксації в Конституції стратегічного курсу України. Життя показало, що наявність такого якоря є дуже важливою, особливо, коли до влади прийшли люди, чия картина світу описується словосполученням "какая разница?"

Саме цей якір застрахував нас від зміни курсу простим рішенням монобільшості та ОПЗЖ.

Спільне завдання проєвропейської частини українського суспільства – не допустити омертвіння відповідних статей Конституції, виконувати їх та забезпечити реальний рух України до Євросоюзу і НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Україна відзначає День Конституції

Більшість українських громадян підтримують членство України в цих двох найпотужніших міжнародних союзах. Саме там – надійні гарантії безпеки, добробуту, миру і державної незалежності України.

Україна – європейська країна з давніми демократичними традиціями. Маємо пишатися тим, що одна з перших конституцій у світі — це Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького, які Пилип Орлик підписав 310 років тому.

Можливо, настав час перенести День Конституції на 5 квітня? Наші сусіди поляки святкують свій День конституції 3 травня — на честь конституції Речі Посполитої, ухваленої 1791 року.

У нас не менше підстав пишатися глибиною та давністю наших демократичних традицій. І ми вимагаємо від влади неухильно дотримуватися Основного закону, особливо в частині прав і свобод, руху України до ЄС та НАТО.

Вітаю усіх українців з Днем Конституції! Слава Україні!"

євроінтеграція (503) НАТО (6461) привітання (730) Порошенко Петро (15180) Євросоюз (13446) День Конституції (76)


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Топ коментарі
+29
Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2503
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28.06.2020 09:43
+25
Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 910
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28.06.2020 09:44
+22
Слава Пороху!!!
Ганьба клоуну !!!
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28.06.2020 09:41
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Сказал инвестор путинского липецка.
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28.06.2020 10:37 Відповісти
Влада має забезпечити продовження європейського курсу України, закріпленого в Конституції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7369
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28.06.2020 10:40 Відповісти
https://censor.net/user/450800
Сказал инвестор путинского липецка.
https://censor.net/comments/locate/3204827/019214dd-124b-73d3-955b-69718ac2cd24 Ответить Мне нравится 3

Расскажи поподроблей - Какова была бы инвестиция, если бы Порошенко подарил паРаше фабрику?
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28.06.2020 11:46 Відповісти
Сказал инвестор путинского липецка.

Свинарчуковские порохоботы,это не спам,это правда.
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28.06.2020 10:42 Відповісти
Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко.-почему зеботов столько не палятся? показывая что они против европы и Украины так как этот заголовок показывает еденение или они хотят в таежный союз?
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28.06.2020 10:46 Відповісти
Кстати, перенос даты Дня Конституции на 5 апреля был бы ещё одним рывком от Москвы!
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28.06.2020 10:47 Відповісти
безкінечно можна дивитися на три речі - вогонь, воду та на БЕЗСИЛЬНІ верески ватних гіен на шановного Петра Олексійовича! )))))
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28.06.2020 10:48 Відповісти
Ким шанованого ? ..5% ? .
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28.06.2020 10:50 Відповісти
Ким шанованого ? ..5% ? ./ Да уж не путинскими гнидами, пять лет по 16 часов часов в сутки перепечатывавшими "ржачные" картинки из сайтов ДНР и РФ.
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28.06.2020 11:23 Відповісти
Написав *ваня малорос * .касабською. (окупанта ).
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28.06.2020 11:35 Відповісти
Написав *ваня малорос * .касабською. (окупанта )./Молодец.Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки картинок из сайтов ДНР и РФ. Расти над собой.У каждого писателя есть сверхзадача.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в шесть слов.
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28.06.2020 11:46 Відповісти
лаптеногій, ти будеш гірко плакати, коли побачиш РЕАЛЬНУ кількість нас, порохоботів! )))
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28.06.2020 12:23 Відповісти
На Цензорі - безумовно, а ось в реалії - точно ні.
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28.06.2020 15:31 Відповісти
ото насмішив
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28.06.2020 17:39 Відповісти
Судите не по словам а по делам их...., так мля какие слова, такие и дела, короче ни сказать ни сделать
Влада має забезпечити продовження європейського курсу України, закріпленого в Конституції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9479
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28.06.2020 11:12 Відповісти
Після виходу книги Джона Болтона «Кімната, де це трапилось (The Room Where It Happened A White House Memoir)» Ігор Коломойський подав позов до Офісу Генпрокурора. Він звинувачує Петра Порошенка у спробі зловживання впливом. Остання глава книги Болтона називається "Кінець ідділії" та повністю присвячена Україні. В ній колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон описує, як він спілкувався з Петром Порошенком під час свого візиту до України в 2018 році. https://aspi.com.ua/news/politika/kolomoyskiy-vimagae-rozpochati-spravu-proti-poroshenko Коломойський вимагає розпочати справу проти Порошенко
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28.06.2020 11:34 Відповісти
НАСРАТИ .Порох Гетьман !!!!
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28.06.2020 15:03 Відповісти
Якщо у даному випадку "Гетьман" прізвище - то погоджуюсь.
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28.06.2020 15:36 Відповісти
Твоя приватна думка нікого не цікавить.
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28.06.2020 17:41 Відповісти
думаєш твоя цікавить...
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29.06.2020 09:11 Відповісти
КАК ОТЛИЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ ИДИОТА?

Задайте ему вопрос - как вся медицина может быть бесплатной, если в бюджете на это нет денег и он и так дефицитный?
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28.06.2020 11:37 Відповісти
Петя от Речи Посполитой сразу перескочил к своему президенству и "закреплению курса в конституции". Ни словом не обмолвился про Революцию достоинства и Небесную сотню - отдавшую жизни за этот курс к демократии и правам человека. Ни слова про добровольцев - ставших на защиту Украины от путинизма. Петя целенаправленно избегает этих событий в Новейшей истории Украины - пытаясь скрыть свое прошлое в партии Регионов, пытаясь принизить роль украинского народа и возвеличить свою роль. Хотя сам попирал и насиловал эту конституцию как хотел - тут и расправы над политическими оппонентами (Саакашвили), тут и попрание статьи о "главенстве права"( смотрящий за судами Грановский), да много чего еще - кумовство, коррупция высших должностных лиц...
Именно по этому украинцы и сказали на выборах - " не верю"!
Поезд ушел - тут у Порошенко прослеживаются фантомные боли.
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28.06.2020 12:05 Відповісти
https://censor.net/user/384224 - "Петя целенаправленно избегает этих событий в Новейшей истории Украины - пытаясь скрыть свое прошлое в партии Регионов"

Які жи ви довб....би, таргани 3%. Здолати одну сторінку - нєа? https://censor.net/comments/locate/3204827/019214dd-126c-7343-8605-638f72cdec3b
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28.06.2020 12:34 Відповісти
пять лет это много - не может из роли выйти, и говорит какую-то демагогию и так очевидную, прям брежнев)
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28.06.2020 12:07 Відповісти
А она (власть) есть в Украине? Страна поделена на сферы влияния между несколькими олигархичными кланами, в угоду которым работает правительство во главе с клоуном. И весь этот цирк на наши с вами деньги.
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28.06.2020 12:15 Відповісти
Доброго дня поросяти!!!
Ви сьогодні вже дякували,чи ще ні?
https://www.facebook.com/100015507574966/videos/582807398912841/
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28.06.2020 12:23 Відповісти
Хата є
Петра нема
Підманула БЕНЯдіктовна
Знову підвела...

нещасний Порох вже цілий рік не може втікти до Іспаніі, ба більше !!!!!

Порох тікати і не збирається
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28.06.2020 13:38 Відповісти
Я за Пороха! Так как в случае кризисной ситуации в Украине, вся зеленая плесень,шароёбы и мертвечуковцы сольются в унитаз. Халявщики и манкурты не пойдут на "баррикады",просто сдадут Украину ху..лу.Ибо кишка тонка и Родина у них СССР,а не Украина!Аминь!
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28.06.2020 12:34 Відповісти
ПОРОХ - ГЕТЬМАН !!!!

інші - шелупень
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28.06.2020 13:30 Відповісти
Может обнулить его сразу до царя , как у кацапов ?
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28.06.2020 13:39 Відповісти
от таких як ти дезертирів до свинопасів обнуляти точно треба !
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28.06.2020 13:44 Відповісти
Откуда информация ? Я с тобой свиней не пас ((
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28.06.2020 13:50 Відповісти
Порох - збитий пончик !!!
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28.06.2020 17:42 Відповісти
Юра, и как давно это с вами?
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28.06.2020 13:30 Відповісти
ПП Уксусов и как давно это с вами?
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28.06.2020 13:34 Відповісти
С нами такого отродясь не бывало...😀
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28.06.2020 13:38 Відповісти
Та я думаю, що у зеленського менше вже 14%
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28.06.2020 13:33 Відповісти
Ага, как было 31 в первом туре, так и теперь 35.
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28.06.2020 13:36 Відповісти
мячти мячти......
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28.06.2020 13:40 Відповісти
Порошенко с Гройсманом и Яценюком еще не отсидели срок в тюрьме за геноцид Украины, а уже призывают к новым злодеяниям против украинцев.
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28.06.2020 13:21 Відповісти
Скоро-скоро Наш приЗедент Зелинский отберет колбасу у плохишей и раздаст таким кибальчишам, как ты...😀
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28.06.2020 13:35 Відповісти
із Святом Конституції всіх Українців та сьомого Президента України !!!!!
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28.06.2020 13:28 Відповісти
Любовь до беспамятства 8%-11% к Пете напоминает собачье обожание 84 % х.йла за поребриком . Утешает тот факт что нас отделяет от них около 73% (+- ) так что не все так плохо .Слава Украине !
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28.06.2020 13:37 Відповісти
Очень смешно про 73... Если б вы еще пузыри мыльные научились пускать...😀
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28.06.2020 13:45 Відповісти
не скавчи, вата !!

Все буде Україна !!!!
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28.06.2020 13:46 Відповісти
Все буде Україна!
Україна НЕ рошенія !
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28.06.2020 13:53 Відповісти
Неділя, 28.06, 21:20, 5-тий канал, Інтерв'ю Петра Порошенка Сергію Жадану
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28.06.2020 14:23 Відповісти
"Почти полтора года назад по инициативе нашей команды....." выглядит как-- я,я,Я..ЯЯЯЯ. Смешно,миллиардер,который себя постоянно красит яркими красками заслуг, но как не старается, суть его налицо-- комплекс власти, брехливость и неуёмная жадность.
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28.06.2020 14:40 Відповісти
Обожнюю коли у вати і зеленої вати рве перд@ки від Порошенка 😂😂😂
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28.06.2020 15:54 Відповісти
Ні Петя ні його порохоботи більше ніяк не впливають на суспільну думку. Залишився такий собі соєвий закритий клуб. Але якщо Петро фанатично вірить у щось там, то нехай платить своїм ботам, гроші має.
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28.06.2020 17:46 Відповісти
Орлик не Филипп, а Пилип.
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28.06.2020 19:47 Відповісти
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