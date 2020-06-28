Влада має забезпечити продовження європейського курсу України, закріпленого в Конституції, - Порошенко. ВIДЕО
Закріплення в Основному законі – Конституції України – курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію стало запобіжником від геополітичного розвороту нашої держави. Влада зобов’язана забезпечити цей стратегічний курс, а проєвропейська частина суспільства має контролювати, щоб ці положення Конституції не стали омертвілими.
Про це в честь Дня Конституції України у своєму привітанні заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Майже півтора роки тому за ініціативою нашої команди в Конституції з’явилася нова норма – про європейську ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.
Основний закон прямим текстом зобов’язує владу забезпечити членство України в Європейському Союзі та НАТО.
Не всі тоді розуміли необхідність фіксації в Конституції стратегічного курсу України. Життя показало, що наявність такого якоря є дуже важливою, особливо, коли до влади прийшли люди, чия картина світу описується словосполученням "какая разница?"
Саме цей якір застрахував нас від зміни курсу простим рішенням монобільшості та ОПЗЖ.
Спільне завдання проєвропейської частини українського суспільства – не допустити омертвіння відповідних статей Конституції, виконувати їх та забезпечити реальний рух України до Євросоюзу і НАТО.
Більшість українських громадян підтримують членство України в цих двох найпотужніших міжнародних союзах. Саме там – надійні гарантії безпеки, добробуту, миру і державної незалежності України.
Україна – європейська країна з давніми демократичними традиціями. Маємо пишатися тим, що одна з перших конституцій у світі — це Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького, які Пилип Орлик підписав 310 років тому.
Можливо, настав час перенести День Конституції на 5 квітня? Наші сусіди поляки святкують свій День конституції 3 травня — на честь конституції Речі Посполитої, ухваленої 1791 року.
У нас не менше підстав пишатися глибиною та давністю наших демократичних традицій. І ми вимагаємо від влади неухильно дотримуватися Основного закону, особливо в частині прав і свобод, руху України до ЄС та НАТО.
Вітаю усіх українців з Днем Конституції! Слава Україні!"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сказал инвестор путинского липецка.
https://censor.net/comments/locate/3204827/019214dd-124b-73d3-955b-69718ac2cd24 Ответить Мне нравится 3
Расскажи поподроблей - Какова была бы инвестиция, если бы Порошенко подарил паРаше фабрику?
Свинарчуковские порохоботы,это не спам,это правда.
Задайте ему вопрос - как вся медицина может быть бесплатной, если в бюджете на это нет денег и он и так дефицитный?
Именно по этому украинцы и сказали на выборах - " не верю"!
Поезд ушел - тут у Порошенко прослеживаются фантомные боли.
Які жи ви довб....би, таргани 3%. Здолати одну сторінку - нєа? https://censor.net/comments/locate/3204827/019214dd-126c-7343-8605-638f72cdec3b
Ви сьогодні вже дякували,чи ще ні?
https://www.facebook.com/100015507574966/videos/582807398912841/
Петра нема
Підманула БЕНЯдіктовна
Знову підвела...
нещасний Порох вже цілий рік не може втікти до Іспаніі, ба більше !!!!!
Порох тікати і не збирається
інші - шелупень
Все буде Україна !!!!
Україна НЕ рошенія !