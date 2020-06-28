Мер Конотопа Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства в Києві: "Так само красиво буде горіти Кремль". ВIДЕО
Мер Конотопа (Сумська обл.), учасник війни з окупантами на Донбасі, спалив прапор Росії навпроти посольства РФ в Києві.
Про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Так само красиво буде горіти Кремль", - підписав відео Семеніхін.
Також мер Конотопа передав "привіт" проросійському блогеру Шарію, пояснивши це тим, що раніше той зняв про нього ролик, з якого Семеніхіну стало відомо, що його "найбільший гріх" - це спалення російського прапора в зоні АТО.
"Тому, Толику Шарію, передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка. Нехай твої власники тобі дзвонять і кажуть:"Навіщо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять безпосередньо під посольством?"- заявив Семеніхін.
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Насправді - ні, і це дивує.
Молодчага!!!
Гнать зеленую кацапскую падаль!!!
Слава Украине!!!
Авторитет ????
Може ви і фуйла поважаєте ...
на еще дальшем фоне-недострой какой-то....
как по мне-идеальная высота для "наблюдения и фиксации" здания-территории страны-агрессора.
ну так,заметил мелкий шрифт
Ще питання є?
(та ще й ядерний гриб на півнеба...)
А то фсбшник труха уже город почти убил...