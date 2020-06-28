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Мер Конотопа Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства в Києві: "Так само красиво буде горіти Кремль". ВIДЕО

Мер Конотопа (Сумська обл.), учасник війни з окупантами на Донбасі, спалив прапор Росії навпроти посольства РФ в Києві.

Про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Так само красиво буде горіти Кремль", - підписав відео Семеніхін.

Також мер Конотопа передав "привіт" проросійському блогеру Шарію, пояснивши це тим, що раніше той зняв про нього ролик, з якого Семеніхіну стало відомо, що його "найбільший гріх" - це спалення російського прапора в зоні АТО.

"Тому, Толику Шарію, передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка. Нехай твої власники тобі дзвонять і кажуть:"Навіщо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять безпосередньо під посольством?"- заявив Семеніхін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія пропонувала талібам гроші за вбивство військових США і НАТО в Афганістані, - The New York Times

Київ (19530) росія (65360) прапор (485) Семеніхін Артем (39) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+105
Аплодую стоячи!
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28.06.2020 11:57
+83
Конотопу - РЕСПЕКТ !
Смерть рашистським оккупантам !
Слава Україні !
ПТН /ОПЗЖ - ПНХ.
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28.06.2020 12:05
+79
Мэр Конотопа Семенихин сжег флаг России напротив посольства в Киеве: "Так же красиво будет гореть Кремль" - Цензор.НЕТ 4725
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28.06.2020 11:58
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А з іншої сторони... оці всі шарії не варті такої уваги з нашої сторони, щоб про них щось писати чи ншим чином їх десь згадувати. Коли їх тотально ігнорувати, то у них ще більше підгорати буде одне місце. Тому Слава Україні і далі робимо свою справу. І найкраща для них буде згадка, коли партія шарика на виборах набере 0,5 %. А потім булемо посміхатися коли куйло спитає з шариків за гроші, викинуті на розкрутку тих плебеїв. )) Так що того шарика потім не тільки в Україні будуть п..здити, а ще і в рашці. ) ну або новачком десь травануть тихенько там в Гейропі чи де воно зараз ховається. )
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28.06.2020 14:51 Відповісти
Дивно,що саме у партії Шарія найбільший відсоток виборців з вищою освітою. Один мій знайомий - вельми освічена молода людина, володіє кількома мовами *окрім української і російської) - палкий прихильник Мураєва та Шарія. Просто впадає в екстаз від роликів того блогера. Як таке може статися? Адже в усьому іншому цей знайомий - абсолютно нормальна людина, завжди готова допомогти.
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29.06.2020 10:24 Відповісти
Вища освіта патріотичності не додає. Це не показник.
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29.06.2020 14:06 Відповісти
Я про інтелект. Мені здавалось, що людина з певним рівнем інтелекту буде оминати Шарія так далеко, як може.
Насправді - ні, і це дивує.
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29.06.2020 16:05 Відповісти
хтось оминає, а хтось піддався зомбуванню. А якщо ще копнути, то мабуть мало хто чув раніше (а це мається на увазі період Майдану 2013-2014 і початок російської агресії) про того Шарія і не знає витоків його діяльності, а ведеться на його нинішні ролики, які критикують нову українську владу. Бо якщо розібратися, то я теж проти Зеленського, але якщо Шарій критикує Зеленського, то це зовсім не означає, що я буду підтримувати Шарія, уже знаючи чим той Шарій займався в період Майдану і на початку вторгнення кацапів на Донбас.
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29.06.2020 17:16 Відповісти
Респект.
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28.06.2020 14:59 Відповісти
Врага нужно оскорблять на поле боя. Средневековая пословица
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28.06.2020 15:04 Відповісти
У нас тепер "поле боя" повсюди, бо вороги є в тилу і при владі.
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28.06.2020 17:42 Відповісти
він це і робив,коли воював з російськими окупантами.А це просто повтор.
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28.06.2020 19:14 Відповісти
так у нас 6-ой год война с моцковщиной, нет ?
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28.06.2020 22:18 Відповісти
Героям слава і респект меру Конотопа !!👍🏼👍🏼👍🏼
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28.06.2020 15:06 Відповісти
Как бы там ни было, у Вас, немытой свинособачки, подгорает знатно, ггг
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28.06.2020 15:15 Відповісти
Это еще одна кацапская скрепа- устать и разочароваться даже не пробуя решить проблему.,, Древнекацапской грустью,, называется эта хитрожопость и импотентномсть
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28.06.2020 16:00 Відповісти
Ну красава,может президентом будет,а то у нас одни хамелеоны на этом месте,один,алчный стяжатель.для которого звон монет милее гимна Родины и голоса родной матери,строил на засрашке заводы,второй снимал на видео свои кривляния, продавал это идиотам путинцам и радовался этому как мальчишка.
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28.06.2020 15:08 Відповісти
Ждем вызова в генпрокуратуру.
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28.06.2020 15:21 Відповісти
Конотопський відьмак показав яйця кацахлярам.
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28.06.2020 15:26 Відповісти
Хоть у кого-то из политиков в Украине есть яицки 👍 Зеля бери пример пока не поздно !😀
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28.06.2020 16:15 Відповісти
Поздно! Если до 42 годков не отросли ... значит всё!!! В зародыше отсутствовали...
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29.06.2020 03:14 Відповісти
Приєднуюсь. СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.06.2020 16:23 Відповісти
величезна повага справжньому Українцю! Підтримую на всі 100%
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28.06.2020 16:29 Відповісти
Конотопская битва 28 июня (https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 8 июля ) https://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1659 года - величайшее сражение. Русская элитная армия была в пух и перья разгромлена отрядами поляков, украинцев и крымских татар. Далее было её позорное бегство...
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28.06.2020 17:25 Відповісти
При Порохе подобное не было подвигом. Теперь это уже подвиг.
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28.06.2020 17:37 Відповісти
А Вам лично импонирует именно такое геройство?
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28.06.2020 17:42 Відповісти
Нуууу дааа - таке на геройство не тяне....... От як бі він ще москаля повісив на гіллячку, біля того посольства..... То ді можна сміло приписувати йому Героя України!
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30.06.2020 11:15 Відповісти
при Порохе его гнобили не меньше . Он и тогда выделялся патриотизмом и антисисиемным мэром .
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29.06.2020 17:34 Відповісти
Аплодисменты!!!
Молодчага!!!
Гнать зеленую кацапскую падаль!!!
Слава Украине!!!
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28.06.2020 17:40 Відповісти
Зачем уподобляться фашистам, рашистам и коммунистам? Всегда надо оставаться людьми, а этот недоумок работает на росТВ((((( Вы аплодуете? Вы с паРашки?
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29.06.2020 10:37 Відповісти
на своем дворе всякая собака лает
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28.06.2020 17:58 Відповісти
Умный ход. На выборах стадо, забыв то, сколько он у него украл, пойдет дружно за него голосовать, вспоминая только этот поступок, при совершении которого он абсолютно ничем не рисковал. Браво!
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28.06.2020 18:00 Відповісти
та ні.На виборах ми будемо пам'ятати,що він захищав нашу Країну на полі бою.А відносно крадіжок---він на вас не схожий.
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28.06.2020 19:17 Відповісти
Ти теж будеш в тому стаді бидла, яке буде за таких голосувати. А потім вони в вишиванках будуть пилити бюджет.
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28.06.2020 20:18 Відповісти
уЗбагойся, убогое, такое говно, как ты, будет пилить бюджет в какашниках, в лаптях и под скрепную балабайку.))

Мер Конотопа Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства в Києві: "Так само красиво буде горіти Кремль" - Цензор.НЕТ 7689
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29.06.2020 09:01 Відповісти
Буком було б краще.
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28.06.2020 18:00 Відповісти
ПОЧЕМУ НЕ ПУБЛИКУЕТЕ РОЛИК ШАРИЯ А ТОЛЬКО ОТВЕТ НА РОЛИК?
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28.06.2020 18:06 Відповісти
За багато чести згадувати шмарія
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28.06.2020 18:30 Відповісти
Шарик недостоин.
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28.06.2020 18:32 Відповісти
Спалив український прапор, чи шо ?
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29.06.2020 08:57 Відповісти
Скажіте, а шмарій для вас хто?
Авторитет ????
Може ви і фуйла поважаєте ...
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29.06.2020 08:58 Відповісти
Мер Конотопа Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства в Києві: "Так само красиво буде горіти Кремль" - Цензор.НЕТ 7507
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28.06.2020 18:35 Відповісти
у бойца при гимне права рука на сердце,а у вертухая бэбэковского на заднем фоне -на радейке.докладает высшему руководству коллаборантов.
на еще дальшем фоне-недострой какой-то....
как по мне-идеальная высота для "наблюдения и фиксации" здания-территории страны-агрессора.
ну так,заметил мелкий шрифт
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28.06.2020 18:57 Відповісти
Він не там спалив аквафреш. Треба було палити цю обісцяну шмату перед адміністрацією преЗедента - його це більше зачіпає, а москалям пох, вони звикли.
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28.06.2020 19:25 Відповісти
Може розкажеш, що зеля здав москалям
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28.06.2020 20:20 Відповісти
Розкажу - все.
Ще питання є?
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02.07.2020 13:03 Відповісти
+++++++++++++!!!
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28.06.2020 22:59 Відповісти
В Украине есть патриотическая власть а не только зебебылы-нирыба-ни мясо. Слава Героям!
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28.06.2020 23:20 Відповісти
Кремль? Набагато красивіше горітиме!
(та ще й ядерний гриб на півнеба...)
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29.06.2020 04:06 Відповісти
А нельзя его в мэры Одессы как-то...
А то фсбшник труха уже город почти убил...
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29.06.2020 09:32 Відповісти
А когда этот фунт-семенихин из швабоды занимается Конотом? Бо вижу, что он только и делает, что видосики подобные снимает. Такой себе фарион-пропагандон в штанах.
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29.06.2020 09:42 Відповісти
Ну вот смотрите, Анатолич, Вы ведь тоже должны как-то и где-то зарабатывать на хлеб насущный, но гадите сутками напролет на Цензоре. Тоже ведь загадка нетривиальная, ггг
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29.06.2020 11:26 Відповісти
Усе це, ясна річ, добре. Але на х*я мер, підкреслюю, мер міста звертає увагу на якогось шарія, і тим більше принижує себе відповіддю цій гидоті. З такими не розмовлять, ну хіба що можна сказати " руки вгору", "лицем до стіни" "на коліна"
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29.06.2020 12:42 Відповісти
Тому що ця шмаркля уже по багатьох містах розвела свої притони, і даже змогла балотуватися до Верховної ради...
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30.06.2020 11:17 Відповісти
Семенихин красава , как всегда , такого бы нам президента !
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29.06.2020 14:22 Відповісти
ой не вовремя с шариями, из этого можно раздуть пузырь, кроме гуманитарной катастрофы с водой
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29.06.2020 21:39 Відповісти
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