Мер Конотопа Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства в Києві: "Так само красиво буде горіти Кремль". ВIДЕО

Мер Конотопа (Сумська обл.), учасник війни з окупантами на Донбасі, спалив прапор Росії навпроти посольства РФ в Києві.

Про це він повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Так само красиво буде горіти Кремль", - підписав відео Семеніхін.

Також мер Конотопа передав "привіт" проросійському блогеру Шарію, пояснивши це тим, що раніше той зняв про нього ролик, з якого Семеніхіну стало відомо, що його "найбільший гріх" - це спалення російського прапора в зоні АТО.

"Тому, Толику Шарію, передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка. Нехай твої власники тобі дзвонять і кажуть:"Навіщо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять безпосередньо під посольством?"- заявив Семеніхін.

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