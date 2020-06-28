У Києві поруч із будинком, де стався вибух, горіла багатоповерхівка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Крушельницької у Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку, який розташований поруч із будинком, де 21 червня стався вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про пожежу на вул. Соломії Крушельницької, 3-А, що в Дарницькому районі столиці, надійшло до ДСНС 28 червня о 16:12.

"Після прибуття на місце події було встановлено, що пожежа виникла на балконі на 12 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Полум’я поширилось також і на поверх вище. Через утеплювач, яким була облицьована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням", - йдеться в повідомленні.

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О 16:54 пожежу було локалізовано, а о 17:01 ліквідовано.

Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє і зовнішнє оздоблення кількох квартир. Жертв і постраждалих немає.

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Нагадуємо, 21 червня в Києві в 10-поверховому житловому будинку (вул. Соломії Крушельницької, 1/5) стався вибух.