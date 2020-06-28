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У Києві поруч із будинком, де стався вибух, горіла багатоповерхівка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Крушельницької у Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку, який розташований поруч із будинком, де 21 червня стався вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про пожежу на вул. Соломії Крушельницької, 3-А, що в Дарницькому районі столиці, надійшло до ДСНС 28 червня о 16:12.

"Після прибуття на місце події було встановлено, що пожежа виникла на балконі на 12 поверсі 16-поверхового житлового будинку.  Полум’я поширилось також і на поверх вище. Через утеплювач, яким була облицьована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням", - йдеться в повідомленні.

У Києві поруч із будинком, де стався вибух, горіла багатоповерхівка 01

Читайте також: Ліквідовано пожежу в будівлі Київського державного нотаріального архіву, - ДСНС

У Києві поруч із будинком, де стався вибух, горіла багатоповерхівка 02

О 16:54 пожежу було локалізовано, а о 17:01 ліквідовано.

У Києві поруч із будинком, де стався вибух, горіла багатоповерхівка 03

Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє і зовнішнє оздоблення кількох квартир. Жертв і постраждалих немає.

Читайте також: В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС

Нагадуємо, 21 червня в Києві в 10-поверховому житловому будинку (вул. Соломії Крушельницької, 1/5) стався вибух.

Автор: 

Київ (19530) пожежа (4341) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+14
А Зе був у цьому районі Києва?
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28.06.2020 18:51
+11
Достатньо того, що він розсікає на своєму кортежі по столиці і на троні зрідка з'являється. Як би воно там побувало, то, мабуть, увесь масив вже потребував би відселення
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28.06.2020 18:53
+7
Скоріш за все недопалок кинули з верхніх поверхів
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28.06.2020 19:37
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А Зе був у цьому районі Києва?
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28.06.2020 18:51 Відповісти
Достатньо того, що він розсікає на своєму кортежі по столиці і на троні зрідка з'являється. Як би воно там побувало, то, мабуть, увесь масив вже потребував би відселення
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28.06.2020 18:53 Відповісти
Ні, не був!
Що далі?
І заодно дай відповідь, чому це раптом, вчора всіх нагородили банами, а тобі зовсім нічого?
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28.06.2020 18:58 Відповісти
У мене з вами вчора не було розмови. Відповідно і відповіді вам не буде.
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28.06.2020 19:00 Відповісти
Бананами.
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28.06.2020 19:01 Відповісти
їж свої банами мовчки, падонаґ
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28.06.2020 19:32 Відповісти
Когда протрезвеешь, напиши вразумительного...
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29.06.2020 09:59 Відповісти
Вигнати потрібно на "історічєську родіну". Хай ще там щось станеться.
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28.06.2020 18:58 Відповісти
Пе був.
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28.06.2020 19:25 Відповісти
пороблено в україні з цим квартальним
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28.06.2020 19:55 Відповісти
Ні, він на метро їхав та "Позняки" з "Бориспільською" переплутав, а там вже його ждав вілісАпєт...
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28.06.2020 20:11 Відповісти
Очень похоже на то! Еще не понятно что в Херсоне будет. Может и не плохо было его в московию на парад отправить...
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28.06.2020 21:40 Відповісти
Он там рядом жил 10 лет, все упыри из 95 квартала купили в одном доме на Осокорках себе квартиры в свое время.
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28.06.2020 21:41 Відповісти
Недавно видел толстого на Ахматовой)
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28.06.2020 22:32 Відповісти
Сцюки. Утеплення горючим матеріалом. Руки тим "утеплювачам" рубати треба.
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28.06.2020 18:54 Відповісти
Тим, що скловатою утеплюють - також, так як вони не по тій технології роблять. Толку - нуль. До першого дощу. Рідко де вірно утеплюють, так як ціна питання висока.
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28.06.2020 19:00 Відповісти
а як зміг загорітися балкон?Каву варили?
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28.06.2020 19:04 Відповісти
кто то курил выше!
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28.06.2020 19:12 Відповісти
Та я ж не слідчий. Запитайте у них. У моєї сусідки колись балкон весь винесло. Самогон гнала.
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28.06.2020 20:19 Відповісти
У Києві поруч із будинком, де стався вибух, горіла багатоповерхівка - Цензор.НЕТ 6213
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28.06.2020 20:43 Відповісти
Найвірогідніше , пожежники брешуть , мінеральна вата не горить і не димить . Подивіться на фото - там , де утеплювач - навіть не почорніло .
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28.06.2020 19:24 Відповісти
Там на балконі було щось таке, що добре горить і звідти коптило три верхніх поверхи.
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28.06.2020 19:29 Відповісти
Але пожежники нагортають на утеплювач . Мабуть , щось із квартири , яка горіла вкрали і відволікають увагу .
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28.06.2020 19:35 Відповісти
А це можливо. Я в цю суботу бачив кілька грузинських кримінальних авторитетів. Саме вони займаються квартирними крадіжками. Можливо це хтось із родичів підпалив...
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28.06.2020 19:41 Відповісти
А вы знаете нескольких криминальных авторитеров, тем более еще и грузинских, в лицо?
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28.06.2020 20:02 Відповісти
Усіх.
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28.06.2020 20:20 Відповісти
скорее всего просто обшито пластиком изнутри...а может и снаружи
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28.06.2020 21:11 Відповісти
Кожен сам собі архітектор.
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28.06.2020 19:04 Відповісти
Ну, район, это громко сказано! Или я что-то не знаю?
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28.06.2020 19:24 Відповісти
Коля - лимон , він нефартовий .
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28.06.2020 19:24 Відповісти
нам пороблено
нам усім пороблено
Зє!ля біди притягує!
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28.06.2020 19:35 Відповісти
Чому мовчить Хор Вірьовки?!
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28.06.2020 19:35 Відповісти
Скоріш за все недопалок кинули з верхніх поверхів
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28.06.2020 19:37 Відповісти
А є якесь страхування майна та квартир надійне? Щоб потім не розказували, що тут у вас те, а тут те, так що гроші вам не дамо.
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28.06.2020 19:41 Відповісти
про нібито страхування все вірно. Потім від цієї сволоти при страхових випадках гроші без проблем великих не отримаєш, якщо взагалі отримаєш...
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28.06.2020 19:48 Відповісти
Наверное застройщик решил что нужно весь раен перестраивать чтобы не мелочиться одним домом
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28.06.2020 19:52 Відповісти
А я не удивлён. У меня тёща тоже бережливая - на балкон дверь хрен откроешь!
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28.06.2020 20:14 Відповісти
Пора вже відьму шукати в тому будинку і тестувати її на профпригодгість в Дніпрі. Як пороблено.
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28.06.2020 20:19 Відповісти
Недопалок зверху на захаращений балкон в таку спеку, от вам і пожежа.
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28.06.2020 22:53 Відповісти
ПРОДЕЛКИ ШАРИКОВЫХ !!!
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29.06.2020 14:51 Відповісти
 
 