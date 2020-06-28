Волонтери та військовослужбовці запустили 15-метровий прапор України в бік окупованого Донецька. ВIДЕО
До Дня Конституції неподалік від лінії розмежування волонтери, переселенці та військовослужбовці цивільно-військової співпраці запустили 15-метровий прапор України в бік окупованого Донецька.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна таки поверне свої території і знову стане цілісною. Хоча минуло вже дуже багато часу, але вас ніхто не покинув, давайте разом боротися за Україну. Нам все вдасться, і цей синьо-жовтий прапор буде в кожному місті - і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і в Сніжному, і в Шахтарську", - розповів один із волонтерів.
Вже через кілька годин у групах соцмереж жителів окупованого Донецька з'явилися фото і відео з українським прапором, який пролітав над містом.
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Никто не бросил.. А они ж там все глаза проглядели..
бессмысленно имея президентом про-российского Клоуна и его лучшего друга агента ФСБ Ермака...
В Лугандонии это знают и смеются...
...
Над Донецком был замечен флаг Украины!!