Волонтери та військовослужбовці запустили 15-метровий прапор України в бік окупованого Донецька. ВIДЕО

До Дня Конституції неподалік від лінії розмежування волонтери, переселенці та військовослужбовці цивільно-військової співпраці запустили 15-метровий прапор України в бік окупованого Донецька.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна таки поверне свої території і знову стане цілісною. Хоча минуло вже дуже багато часу, але вас ніхто не покинув, давайте разом боротися за Україну. Нам все вдасться, і цей синьо-жовтий прапор буде в кожному місті - і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і в Сніжному, і в Шахтарську", - розповів один із волонтерів.

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Вже через кілька годин у групах соцмереж жителів окупованого Донецька з'явилися фото і відео з українським прапором, який пролітав над містом.