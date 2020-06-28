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Волонтери та військовослужбовці запустили 15-метровий прапор України в бік окупованого Донецька. ВIДЕО

До Дня Конституції неподалік від лінії розмежування волонтери, переселенці та військовослужбовці цивільно-військової співпраці запустили 15-метровий прапор України в бік окупованого Донецька.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна таки поверне свої території і знову стане цілісною. Хоча минуло вже дуже багато часу, але вас ніхто не покинув, давайте разом боротися за Україну. Нам все вдасться, і цей синьо-жовтий прапор буде в кожному місті - і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і в Сніжному, і в Шахтарську", - розповів один із волонтерів.

Дивіться також: Мер Конотопа Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства в Києві: "Так само красиво буде горіти Кремль". ВIДЕО

Вже через кілька годин у групах соцмереж жителів окупованого Донецька з'явилися фото і відео з українським прапором, який пролітав над містом.

Автор: 

прапор (485) Донбас (22356) День Конституції (76) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+27
РЕБЯТА! ВЫ ЛУЧШИЕ, НА ТАКИХ КА ВЫ И ДЕРЖИТСЯ УКРАИНА!!!!! СПАСИБО, И НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!
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28.06.2020 20:12
+23
зачем ? словят и загадят ... хватит дурью заниматься нет там ни каких ониженаших .....
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28.06.2020 20:06
+20
В-52 смотрелся бы лучше ....
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28.06.2020 20:22
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зачем ? словят и загадят ... хватит дурью заниматься нет там ни каких ониженаших .....
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28.06.2020 20:06 Відповісти
Зате парочка пуканів розірве від люті, а то є вже перемога!
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28.06.2020 20:19 Відповісти
и сотня лугандонских пуканів не стоят того что испоганят один из символов державности
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28.06.2020 21:20 Відповісти
Потрібно було п'ятнадцятиметрові ракети в терористів запускати на День Конституції! А на ракетах можна було скрізь намалювати український прапор, щоб коли уламки терористичних військових об'єктів розгрібали, терористи бачили якого кольору буде їхня смерть!
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28.06.2020 23:09 Відповісти
все вірно....- не потрібен наш Стяг, отим покидькам на попрання...
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28.06.2020 20:29 Відповісти
Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину.

Никто не бросил.. А они ж там все глаза проглядели..
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28.06.2020 20:09 Відповісти
Прапор України - не ганчірка , щоб ним розкидатися !
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28.06.2020 20:11 Відповісти
Це ти путінська ганчірка!
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28.06.2020 21:58 Відповісти
Від ******** шмати чую .
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29.06.2020 19:08 Відповісти
Наважся назвати свого ***** - ****** .
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29.06.2020 19:09 Відповісти
РЕБЯТА! ВЫ ЛУЧШИЕ, НА ТАКИХ КА ВЫ И ДЕРЖИТСЯ УКРАИНА!!!!! СПАСИБО, И НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!
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28.06.2020 20:12 Відповісти
От накуа?
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28.06.2020 20:18 Відповісти
ЧТОБ ВСЕ БОЯЛИСЬ!!!
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28.06.2020 20:28 Відповісти
Молодці!
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28.06.2020 20:19 Відповісти
дурью маются по правде говоря....
бессмысленно имея президентом про-российского Клоуна и его лучшего друга агента ФСБ Ермака...
В Лугандонии это знают и смеются...
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28.06.2020 20:25 Відповісти
А похрін на лугандон, як і на прокацапську владу. Нам своє робить
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28.06.2020 20:35 Відповісти
Прапорами розкидатись ?
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28.06.2020 21:08 Відповісти
Розкидатись? І де ж ви узріли кинутий прарор? Це? То це не прапор, а ганчірка. Там їй і місцеВолонтери та військовослужбовці запустили 15-метровий прапор України в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 420
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29.06.2020 08:43 Відповісти
Пусть скрежещут зубами от злобы любители "русского мира". Когда в Украине продадут землю, а бедность кастрируют в корне, они ещё и завидовать будут!
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28.06.2020 20:19 Відповісти
тра' ставити мєткі для довєрчівих і наївних - <sarcasm> текст </sarcasm>
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28.06.2020 22:09 Відповісти
Цей флешмоб скоріше був тролінгом сепарів, бо дуже мало людей там проукраїнські налаштовані.
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28.06.2020 20:21 Відповісти
Троллінг - в сенсі за Толкієном , як заплутування чи троллінг - жарт для людей з обмеженим словниковим запасом ? Жарти з прапором недоречні .
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28.06.2020 21:06 Відповісти
Скріню цей флешмоб , напевно я не в тренді .
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28.06.2020 21:10 Відповісти
Не вживайте слів , значення яких не розумієте .
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28.06.2020 21:12 Відповісти
Волонтеры и военнослужащие запустили 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 8451

...
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28.06.2020 20:22 Відповісти
В-52 смотрелся бы лучше ....
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28.06.2020 20:22 Відповісти
ну или хотя бы фак ю
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28.06.2020 20:25 Відповісти
хейнкель или юнкерс ...не нужно портить имидж
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28.06.2020 21:02 Відповісти
V-2 круче
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28.06.2020 21:52 Відповісти
над твоим Ольгино - да !
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28.06.2020 21:06 Відповісти
Це так, лише щоб виродків лугандонських позлити. Вони там рогатками цілий день його збивали.
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28.06.2020 20:34 Відповісти
Смерть кремлёвским оккупантам!!!
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28.06.2020 20:40 Відповісти
не вижу никакого смысла . без них у нас есть шанс . с ними нам кранты .
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28.06.2020 20:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uarJJXTnvEs ...День Конституции...
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28.06.2020 20:46 Відповісти
грустно все это...флажки...листовки...это как после драки размахивать кулаками...поезд уже за горизонтом...разве только как весточка немногочисленным нашим там
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28.06.2020 21:00 Відповісти
Молодцы ! Донецк будет свободен !!
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28.06.2020 21:06 Відповісти
Донецьку не буде .
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28.06.2020 21:23 Відповісти
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1277194416810328070

Над Донецком был замечен флаг Украины!!
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28.06.2020 21:12 Відповісти
https://www.doneckforum.com/members/36218.html ОЛЕГ ДОНСКОЙ ,,у нас на работе есть любители и огромные поклонники руского мира .. но эти мрази работают в Украине а родня осталась в дыре, и теперь их руские не пускают в Украину заробатывать деньги. а я злорадствую : ,,вы хотели руски мир , ну и оставайтесь в фашистской республике, зачем-- вы рветесь в Украину,,
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28.06.2020 21:14 Відповісти
Уйлостан ответил Западу https://day.kyiv.ua/uk/news/280620-na-skandynavski-*******-poviyalo-radioaktyvnymy-vitramy-z-rf-tam-vse-zaperechuyut радиоактивным облаком .
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28.06.2020 21:19 Відповісти
Проковтнуть , не вперше .
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28.06.2020 21:24 Відповісти
До чего довел страну этот фигляр. Надо было туда запустить пару десятков ракет, а потом авиацию, а потом танки и пехоту. И не надо было б маяться х...
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28.06.2020 21:47 Відповісти
Вот кого надо награждать, а не проститутку потапа который все жопы в рАссее уже перелизал.
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28.06.2020 22:10 Відповісти
Делать людям нечего, они и маются...
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28.06.2020 22:16 Відповісти
Надо было добавить шариков с гелием и прицепить к флагу Зеленского.
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28.06.2020 22:37 Відповісти
Ну хоть так, раз пока Путин не разрешает применять ударные беспилотники.
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28.06.2020 22:40 Відповісти
Є там люди,заради яких це робиться.На душі у них потепліє і, знаю точно,покотояться сльози.
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28.06.2020 22:41 Відповісти
вы бы лучше запустили туда "точку-у" вместо флажков и мурзилок! любят в Украине шарики запускать мосты урны и лавочки в "патриотические" цвета размалевывать!
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28.06.2020 22:52 Відповісти
100 % провокация Сивохо .Кто будет отвечать ,когда сепары раздерут флаг на портянки ?
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28.06.2020 23:17 Відповісти
Коментатори, як завжди - замість того, щоб подякувати волонтерам і військовим за акцію, порадіти за людей, яким ця акція додала надію й настрій, сидять, бряцають по клавам і з жовчю розказують всім, що і як робити. Вам не соромно?!
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29.06.2020 09:37 Відповісти
Надо тем долбонутым пророссиянам каждый день наш Стяг посылать дабы помнили,что-земля под их ногами есть украинской.А заигрывать пред лугандонцами дело лишнее,они того не стоят.
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29.06.2020 10:00 Відповісти
 
 