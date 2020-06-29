Вибори в Білорусі будуть дуже цікавими, а після них буде ще цікавіше. Обіцяю, - Лукашенко. ВIДЕО
Обстановку в Білорусі намагаються розхитати, тому влада вживає заходи на випередження. На цьому акцентував увагу Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з активом Мінської області в Солігорську.
Фрагмент його виступу показали в ефірі телеканалу "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням БЕЛТА.
"Люди не розуміють, що відбувається спокійне розхитування обстановки. Якби ми тоді декого не протверезили, сьогодні б уже вирував і Солігорськ. Все починається поступово, ми це знаємо: розхитується обстановка усередині країни, доводиться до межі, йде наступ на чинну владу, відбувається злам влади. Добре, якщо хтось пробілоруський сідає в крісло, тоді хай уже з цим майданом. Через майдан - заворушення, тяганина, аж до звернення до іноземної держави. Ви це відкидаєте? А я ні. Я мушу думати по максимуму, тому що не знаю, які дії вони вчинять", - зазначив Лукашенко.
Президент Білорусі звернув увагу, що переживає за країну і відповідає за спокій у державі, тому вживаються запобіжні заходи.
"Їхня ідеологія - повернення до старої Конституції 1994 року. Дивно: зміни, реформи та раптом 1994 рік. Можливо, є в цьому залі той, хто пам'ятає, з чого ми з вами починали? Коли у мене валялися під трибуною в парламенті депутати, коли я виходив виступати. Коли тривала бійка (ніхто нічого не хотів робити, ніхто нічим не займався) між новою владою, яка зароджувалася, і старим парламентом. Все на народ перекинулося: страйки, талони, - нагадав Лукашенко. - Ви хочете туди повернутися? Повертайтеся - без мене. Але не дозволяйте повертатися до того, від чого ми з вами пішли".
"Вибори будуть дуже цікавими, а після виборів буде ще цікавіше. Це я обіцяю", - підсумував білоруський лідер
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Алмазным грифелем на золотой доске!
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручалсливал России свой народ.
(с) Мцыри
Мы за 26 лет прекрасно изучили курс Лукашенко, и знаем, что как бы долог ни был путь с ним, это путь к пропасти, и убедились также, что он с него в любом случае не свернет.
Я бы всецело поддержал ваши стремления к изменениям, если бы не угроза от нашего общего соседа.
Пропаганда делает чудеса, увы
Висилуха тока начинаицца. Челавег притпалагаит, а бох делает.
".....Семья Рисманов привезла с собой деда Мишу, бывшего чекиста, уже в маразме. Ехать в Израиль он бы никогда не согласился, ибо всю жизнь слово "сионист" использовал как ругательство, а в последние годы, в минуты просветления, пугал им своих правнуков. Поэтому ему сказали, что семья переезжает из Ленинграда в Кишинев: дед там родился, там производил первые обыски и аресты, отчего сохранил о городе самые теплые воспоминания и мечтал в нем побывать перед смертью. Маленький, сморщенный, дед был уже за пределами возраста, очень похож на пришельца, только не сверху, а снизу.
- Дети, это уже Кишинев? - приставал он ко всем в шереметьевском аэропорту, а потом в Будапеште.
В самолете он всю дорогу продремал. Когда подлетали к Тель-Авиву, вдруг открыл глаза, увидел сквозь иллюминатор синюю гладь и удивился:
- Разве в Кишиневе есть море?
- Есть, есть, - успокоил его внук. - Это искусственное море.
- А, Братская ГЭС! - догадался дед и снова закрыл глаза.
Когда приземлялись, деда разбудил гром оркестра.
- Чего это они? - удивился он.
- Это тебя встречают, - объяснила ему дочь.
Дед растрогался.
- Еще не забыли! - он вспомнил сотни обысканных квартир, тысячи арестованных им врагов народа и гордо улыбнулся. - Хорошее не забывается!
Когда спустились с трапа, к деду подскочил репортер телевидения.
- Вы довольны, что вернулись на свою родину?
- Я счастлив! - ответил дед, от умиления заплакал, рухнул на колени и стал целовать родную землю.
Этот эпизод отсняли и показывали по телевидению. Дед был счастлив и горд, вслушиваясь в слова «саба», «оле хадаш», «савланут», и вздыхал, что уже окончательно забыл молдавский язык.
- А ты смотри Москву, - посоветовал ему внук и включил русскую программу. Шла передача «Время». На экране показывали очередь у израильского консульства на Ордынке.
- Куда это они? - спросил дед.
- Тоже в Кишинев, - ответила дочь.
- Кишинев не резиновый! - заволновался дед. - Что, у них других городов нет?.. Свердловск или Якутск, например?..
- Они торопятся в Кишинев, чтобы не попасть в Якутск, - буркнул внук.
Дед еще долго не мог успокоиться.
- Сидели, сидели, а теперь - все ко мне в Кишинев! Раньше надо было думать!..
С утра до вечера он дремал на балконе, наблюдал, прислушивался, снова дремал. Ничто не вызывало его подозрений: звучала русская речь, продавались русские газеты, из открытых окон гремело русское радио.
- Румынов много, - сообщил дед, увидев толпу арабов, - надо границу закрыть.
- Только ты еще на эту тему не высказывался! - буркнул внук.
Раздражали деда и вывески на иврите:
- Почему на русском пишут меньше, чем на молдавском?
- Это их республика, их язык, - втолковывала ему дочь. - Зачем им русский?
- Как это зачем?! - возмутился дед. Затем, что им разговаривал Ленин!.. Что, они об этом не знают?
- Наверное, нет, - утихомиривала его дочь.
- А, тогда понятно, - дед сменил гнев на милость. - Но ты им обязательно об этом расскажи - они сразу заговорят.
- Скоро все по-русски заговорят, - успокоил его внук. - Даже они, - внук указал на трех эфиопских евреев, сидевших на скамейке.
- А это кто такие? - испуганно спросил дед.
- Тоже молдаване.
- Почему такие черные?
- Жертвы Чернобыля, - нашелся внук. - Прибыли на лечение.
- Да, сюда теперь все едут! - произнес дед с гордостью за свой родной Кишинев. - Не зря мы для вас старались!.. Нет пьяниц - вот вам результат антиалкогольного указа!.. Воспитательная работа на высоте - нигде не дерутся. Витрины переполнены - это плоды Продовольственной программы... А вы все ругаете КПСС, все недовольны!.. Дед разволновался и стал выкрикивать лозунги: - Вот она, Советская власть плюс электрификация всей страны!.. Мы наш, мы новый мир построим!.. Правильным путем идете, товарищи!.. - От волнения всхлипнул. - Дожил я, дожил, на родной земле!
Снова пал на колени и стал целовать кафельные плитки балкона..."
Щодо, того на кого що діє, то можу стверджувати, що досвід у нас більший, помилок на виборах ми наробили значно більше. А ви всього одну у 1994 році
Диктатура, чи то погана своя влада - погано. Але краще мати свого диктатора, чи то свою погану владу, ніж диктатора і владу зі Сходу.
Своя диктатура і погана влада дають надію на зміни, а чужа влада - ні.
Тому і носяться, як комарі навколо свічки, за нафто-газові плюшки дають обіцянки, які не збираються виконувати, і трясуться що, ***** влаштує їм заколот. Вся політика оточуючих ерефію країн це, поступки в політиці та торгівлі під загрозою зовнішнього впливу чи прямої агресії. Жодна з існуючих еліток не зацікавлена в зміні цього стану. Гірше того, більшість народів не мають сильного бажання щось міняти. В жодній з пост-колоніальних країнок нема реальної політичної партії, яка могла б почати щось міняти. Будь який рух в цьому напрямку давиться, як місцевою владою так і кремлядью.
В Украине 11 миллионов на 30 - то есть примерно тоже 1/3.
В Беларуси не "качегарят с открытыми форточками" - для этого есть температурные графики и краны регулировок для экономии.
В Беларуси не бравируют наличием теплоносителя в батареях отопления перед украинцами.
И далее по списку - в ваших словах лишь ложь, злоба, домыслы.
И кстати,на форуме украинского Цензора - поклонников Лукашенко больше, чем во всей Беларуси.
----Достаточно выйти на улицу и посмотреть посчитать соотношение на отдельно взятой улице. Это ещё не считая тех кто чаще сидит дома чем выходит. Сразу видно что враньё. Из Беларуси молодёжи выезжает в соотношении - больше чем из Украины, но в стране "одного бандита и вора" об этом трубить не принято как при Союзе. Всё скрывается ,запугивается, замыливается и закрикивается кацапской ложью о великом преимуществе перед "майданутыми" Мало кто хочет работать в долг. Бегут, ещё и хорошо бегут.
----- Об Украине речь не шла в принципе. Мы хоть признаем то что есть и что это позорно и плохо и мы не сцым бить диктаторов как вы и не сцым умирать за свободу как вы. И поверь лучше станем жить намного раньше чем вы если вы ещё к тому времени не анулируетесь вместе с вашей парашей ( главным офисом).
----- Про "кочегарят... " Братец, я ЛИЧНО присутствовал при этом в трёх домах в течение недели. Ты ври ври про "регуляторы" но не завирайся. Если их образно 5 где и стоит то это не показатель. Мало того - упоротые пенсы блаженно улыбаясь рассказывали при этом как путин им газ даёт дёшево и много - можно жечь - от пуза, а дурным хохлам (которые "замерзают насмерть") не даёт потому что Майдан устроили с "беспорядками"..типа "Какие мы сябры умные".. - это про "браваду теплоносителем"..
------- в ваших словах лишь ложь, злоба, домыслы. - Ложь и домыслы - уже разобрались у кого - а злоба -.. да нет ты что сябро? Я знаю что у вас есть человек 300-600 достойных сябров - настоящих сынов своей страны - РЕАЛЬНЫХ СЛАВЯН а не монголо- татарских отсосов. Они по темницам, они по митингам, они рисковые и смелые.. Остальные - трусливое совецькое нищее эгоистичное стадо " Мы пражили..( в говне типа) и дзеци наши праживут не умрут..!" Мне их искренне жаль. Они - эти реальные славяне - достойны лучшей жизни но не те которые пускают жёлтые лужи в калоши при виде чиполино..
------- На форуме - это прокацапские ботофермы - не радуйся..В Украине всё далеко не так. Мы - нація вільних ! И победим по -любому . Не завтра так послезавтра. Не так - так иначе.
Ну а теперь про "достижения" красножопого тракториста просто мелочь из контекста то что реальность из рук в руки:
---- Дашковка..Животноводческий комплекс с хорошими налогами в бюджет. Одна из немногих деревень где есть работа. Советский асфальт, централизованное отопление на угле, красивая площадка под сбор пластиковой тары с выкрашенной сеткой .Два двухэтажных дома в которых живёт аж 3 семьи. А теперь - изюминка- дома - конченный страх. Черные дощатые покосившиеся образца 1932 года. Но с батареями внутри...Декораций для фильма про войну не нужно. Кажется глядя на них что сейчас появятся немецкие "тигры". Туалеты на улице естественно, и одна общая баня..Страшная как атомная война.Прикол в том что когда я узнал что в этих домах реально живут люди - я офигел..И это всё в десятке км от центра цивилизации - Могилёва. Там же в Дашковке сегодня находится дом одного знаменитого помещика. Строению около 200 лет. Рядом речка была которую "укатали" Сейчас канава. Так вот красножопые идиоты не смогли придумать ничего интереснее чем испоганить эту памятку архитектуры какой то совдеповской конторой "рога и копыта" и быдло там сейчас обтирает сапогами 200-летнюю лестницу. А почему? Данный помещик был настоящим меценатом там. Строил школы для бедных детей, больницы, церковь не одну. При этом сам имел только этот дом и любил как патриот свою землю. Советская власть решила до конца стереть память о таком человеке. Вот настоящие дела вашего быдло-тракториста. Вора..******** и конченного скота, которого вы терпите, которого вы сцыте и который вас обворовывает и ни за хер не считает. Продолжайте в том же духе .Может ваши внуки не останутся без Родины ,за что будут вам очень благодарны.. Вы юродивые..Понимаете..нет?
Жыве Беларусь!!!
Сватью бабу Бабаріху.