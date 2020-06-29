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Вибори в Білорусі будуть дуже цікавими, а після них буде ще цікавіше. Обіцяю, - Лукашенко. ВIДЕО

Обстановку в Білорусі намагаються розхитати, тому влада вживає заходи на випередження. На цьому акцентував увагу Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з активом Мінської області в Солігорську.

Фрагмент його виступу показали в ефірі телеканалу "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням БЕЛТА.

"Люди не розуміють, що відбувається спокійне розхитування обстановки. Якби ми тоді декого не протверезили, сьогодні б уже вирував і Солігорськ. Все починається поступово, ми це знаємо: розхитується обстановка усередині країни, доводиться до межі, йде наступ на чинну владу, відбувається злам влади. Добре, якщо хтось пробілоруський сідає в крісло, тоді хай уже з цим майданом. Через майдан - заворушення, тяганина, аж до звернення до іноземної держави. Ви це відкидаєте? А я ні. Я мушу думати по максимуму, тому що не знаю, які дії вони вчинять", - зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі звернув увагу, що переживає за країну і відповідає за спокій у державі, тому вживаються запобіжні заходи.

Читайте також: За ними ляльководи стоять, а у нас немає ядерної боєголовки, щоб нею розмахувати: Лукашенко звинуватив РФ у втручанні у внутрішні справи Білорусі

"Їхня ідеологія - повернення до старої Конституції 1994 року. Дивно: зміни, реформи та раптом 1994 рік. Можливо, є в цьому залі той, хто пам'ятає, з чого ми з вами починали? Коли у мене валялися під трибуною в парламенті депутати, коли я виходив виступати. Коли тривала бійка (ніхто нічого не хотів робити, ніхто нічим не займався) між новою владою, яка зароджувалася, і старим парламентом. Все на народ перекинулося: страйки, талони, - нагадав Лукашенко. - Ви хочете туди повернутися? Повертайтеся - без мене. Але не дозволяйте повертатися до того, від чого ми з вами пішли".

"Вибори будуть дуже цікавими, а після виборів буде ще цікавіше. Це я обіцяю", - підсумував білоруський лідер

Автор: 

Білорусь (7938) вибори (6697) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+25
Сам поставив країну в залежність від рашки, тепер боїться, що вони почнуть сепаратувати певні території.
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29.06.2020 08:53
+21
Вибори в Бєларусі без вибору під контролем росії?
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29.06.2020 08:46
+17
Ситуация как в Украине с Минскими соглашениями, Лука наподписывал договоров с паРашей и как гениальный председатель колхоза - находит причины, чтобы их не выполнять с одной разницей - Лука уничтожил всю оппозицию и потому, на случай, если Луки не станет, выбор будет только кота в мешке.
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29.06.2020 08:58
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не прикрашай ...максимум до "Садового кольца" ...
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29.06.2020 10:53 Відповісти
А чому беруть 1920 а не 1620?
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29.06.2020 10:00 Відповісти
кацапы расшатывают - разве не понятно. Украине выгоден Бацьк: в другом случае будет поглощение рашкой страны.
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29.06.2020 09:36 Відповісти
Але ж він не вічний Та і зашморг Кремль уже накинув. Російські ЗМІ та соціальні мережі роз"їдають залишки білоруькості
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29.06.2020 09:42 Відповісти
Смішно про розхитування)))
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29.06.2020 09:39 Відповісти
Та ще і спокійне.
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29.06.2020 11:39 Відповісти
" идет спокойное расшатывание обстановки"
Алмазным грифелем на золотой доске!
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29.06.2020 09:41 Відповісти
Чому всі радіють? Кандидати, що обходять Бацьку по рейтингу- такі ж проросійські, як і він. Просто Бацька стає некерованим, і ***** вирішив його замінити. На росТВ не знайдете жодного негативного сюжету проти його опонентів....
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29.06.2020 09:44 Відповісти
например ?
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29.06.2020 09:46 Відповісти
Фаворит виборів Віктор Бабаріко- представник Газпрому. На всі 100% проросійський кандидат.
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29.06.2020 10:26 Відповісти
"какие бы ни были решения по углубленной интеграции [с Россией], Беларусь как самостоятельная страна все равно проиграет - либо в политической сфере, либо в экономической. ... А люди выиграют однозначно. Мне кажется, став частью России, большинство из них скажет радостно "наконец-то!" (С) Бабаріко...
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29.06.2020 10:46 Відповісти
Лукашенко -- не Зеля, щоб обливати брудом свого конкурента на виборах, а потім переслідувати після виборів і ганьбити країну.
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29.06.2020 10:07 Відповісти
Бо Лука садить їх ДО виборів.
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29.06.2020 10:27 Відповісти
...
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал сливал России свой народ.

(с) Мцыри
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29.06.2020 09:50 Відповісти
Лукашенко ясно сказав, якщо прийде пробілоруський, він не проти. Сіль у тому, що головний його опонент -- проросійський.
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29.06.2020 09:58 Відповісти
Яcно, вот поэтому пробелорусские уже 26 лет один за другим ложатся в сырую землю при странных обстоятельствах, а в лучшем случае по тюрьмам чалятся.
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29.06.2020 10:58 Відповісти
І який вихід з цього цугцвангу?
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29.06.2020 11:26 Відповісти
пардон "цуцвангу"
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29.06.2020 11:35 Відповісти
Именно "цуГцванг" . И это ситуация, которая не подразумевает надежного ответа, а лишь сопоставление бОльших и меньших вероятностей. Представьте, вы мчитесь на машине без рулевого управления и тормозов в направлении, строго перпендикулярном пропасти, и прикидываете, надо ли выпрыгнуть, или не стоит рисковать. Вроде бы за все прошедшее время, с того момента как сели в этот автомобиль, вы несмотря ни на что так и не разбились и за ближайшие 20 секунд до обрыва не разобьетесь точно, а там, глядишь, у машины двигатель заглохнет или крылья отрастут как у самолета. Так, по вашему?

Мы за 26 лет прекрасно изучили курс Лукашенко, и знаем, что как бы долог ни был путь с ним, это путь к пропасти, и убедились также, что он с него в любом случае не свернет.
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29.06.2020 11:54 Відповісти
Ну, Вы гиперболизируете. Может стоит отложить, ну пока, к примеру у кремлевской машины водитель в Мавзолей отправится.
Я бы всецело поддержал ваши стремления к изменениям, если бы не угроза от нашего общего соседа.
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29.06.2020 12:04 Відповісти
Zugzwang, так правильно.
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29.06.2020 13:48 Відповісти
В целом выхода никакого. Куда не кинь, всюду клин. Можно поменять луку на Бабарику, но в любом случае ситуация будет только ухудшаться. Просто нам этот Шолом-трепач страшно осто...л. Устроил себе на захребетине кроткого и трусливого народа райскую жизнь и не отцепишь. Выход есть разве что для молодёжи - валить туда где можно заработать на сносную жизни и там обустраиваться. Рашка просто так нас не отпустит. Большинство производств завязаны на её рынок. Это ещё Сталин постарался своей послевоенной индустриализацией Беларуси. Нефть упала в цене. Халява закончилась- спекулировать больше нечем. Начнём дёргаться - путэн пришлёт Гиркиндов. Сопротивляться у нас духу не хватит.
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29.06.2020 11:56 Відповісти
Может мудрее нужно быть и ждать пока "шах помрет, либо ишак сдохнет"
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29.06.2020 12:08 Відповісти
В принципе, мы так и делаем....веками. Лесные , болотные, у нас нет энергии, мы не такие пассионарные как вы. Под пули мы на площадях не полезем.
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29.06.2020 12:25 Відповісти
Не могу согласится. Вспоминая конец 80-х, начало 90-х вы были пассионарнее. Помню, во время путча, от вас поезда приходили с надписями на вагонах, мол хватит спать.
Пропаганда делает чудеса, увы
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29.06.2020 12:31 Відповісти
Так мы и сейчас тут можем написать всё что угодно. Можем кастрюлями погреметь, стать в очереди на подпись к кандидатам, но этого критически мало. Это как партизаны во время войны - могут из дальнего леса в сторону немецкого гарнизона из трёхлинейки пальнуть. Шума много, а толку мало.
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29.06.2020 12:49 Відповісти
Не не не, не самоустраняйтесь, придётся и повоевать за родину.
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29.06.2020 13:50 Відповісти
Массонский(арабохайский с 1927г.) и хочет Белорусию оттолкнуть далеко, и не может.Там базы России.А обьединятся они никогда не будут( ни для этого выскакивал Кремль из СССР).Вот и дурят все время массоны эти 2 народа.Каждый год придумывая какую то новую туфту-слушок(то деньги общие будут,то банк).А ВРЕМЯ ИДЕТ,КАК И МОЛЧОК РОССИИ ОБ ОТНЯТЫХ СВЯТЫХ ЗЕМЛЯХ ИндоПэриджана-Родины Нулевого меридиана и Главной Параллели((Парки древние-3 старухи смеющиеся ГалиОба,Лакеса,Атро(ОдЭр)Ба.))Но эти старухи- волшебницы и Кремль может подавиться ими."Огонь Махуша с Блакшадвипы сожжет весь мир" 12век.Б.
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29.06.2020 09:59 Відповісти
Ну чем интересны выборы в Белоруссии ... Лукашенко власть ( оппозиции) не отдаст ( выборы профанация, как и "экономическое белорусское чудо").. И в тоже время " куда он денется с подводной лодки". РФ ( Путин) загнали его ( с его остатками фрондирования) в безвыходную ситуацию, оставив из ловушки только единственный выход, на короткий поводом у ноги хозяина. Интеграция в РФ ( условия лично для Луки и его сыновей- предмет торга). , дорога на Запад она и раньше была мифом, а после "выборов" вообще станет невозможной.. Дверца "захлопнулась". Теперь ожидаю заявления Луки о подстрекателях " бЕндеровцах", признание Абхазии и Юж. Осетии, активная помощь "бедным народам Доунбасса", антиукраинская пропаганда и истерия, белорусские " миротворцы" ( с рашен паспортами) и реального объединенного государства с РФ ( а "обнуление" это больше было пугалом для Луки, не так то ты нам и нужен, как теперь кажется). Путину нужен успех сопоставимый с Крымом ( с Украиной пока процесс затянулся не смотря на перспективы, а вот Минск " слабое звено")
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29.06.2020 10:22 Відповісти
Неприятен ваш пассаж с "Белоруссией", впрочем вам, как живущему "на Украине" виднее, но, к сожалению, вы мыслите в правильном направлении.
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29.06.2020 11:00 Відповісти
Апосраный у любом случае вломицца у лукамарье, апосся адын закончит висячим за ганады, а вуторой посаженым на кукан к наваму гаду.
Висилуха тока начинаицца. Челавег притпалагаит, а бох делает.
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29.06.2020 20:20 Відповісти
Народу не потрібно думати--за вас фюрер думає. тобто Я.
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29.06.2020 10:23 Відповісти
Пусть бацька заберет в себе на выборы ЗЕлю, он будет хохмить и за Луку агитировать. А после выборов к ЗЕле переедет весь его 95 квартал. К гре..баной матери.
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29.06.2020 10:39 Відповісти
Все що треба знати про чіполіно та ***** :
".....Семья Рисманов привезла с собой деда Мишу, бывшего чекиста, уже в маразме. Ехать в Израиль он бы никогда не согласился, ибо всю жизнь слово "сионист" использовал как ругательство, а в последние годы, в минуты просветления, пугал им своих правнуков. Поэтому ему сказали, что семья переезжает из Ленинграда в Кишинев: дед там родился, там производил первые обыски и аресты, отчего сохранил о городе самые теплые воспоминания и мечтал в нем побывать перед смертью. Маленький, сморщенный, дед был уже за пределами возраста, очень похож на пришельца, только не сверху, а снизу.
- Дети, это уже Кишинев? - приставал он ко всем в шереметьевском аэропорту, а потом в Будапеште.
В самолете он всю дорогу продремал. Когда подлетали к Тель-Авиву, вдруг открыл глаза, увидел сквозь иллюминатор синюю гладь и удивился:
- Разве в Кишиневе есть море?
- Есть, есть, - успокоил его внук. - Это искусственное море.
- А, Братская ГЭС! - догадался дед и снова закрыл глаза.
Когда приземлялись, деда разбудил гром оркестра.
- Чего это они? - удивился он.
- Это тебя встречают, - объяснила ему дочь.
Дед растрогался.
- Еще не забыли! - он вспомнил сотни обысканных квартир, тысячи арестованных им врагов народа и гордо улыбнулся. - Хорошее не забывается!
Когда спустились с трапа, к деду подскочил репортер телевидения.
- Вы довольны, что вернулись на свою родину?
- Я счастлив! - ответил дед, от умиления заплакал, рухнул на колени и стал целовать родную землю.
Этот эпизод отсняли и показывали по телевидению. Дед был счастлив и горд, вслушиваясь в слова «саба», «оле хадаш», «савланут», и вздыхал, что уже окончательно забыл молдавский язык.
- А ты смотри Москву, - посоветовал ему внук и включил русскую программу. Шла передача «Время». На экране показывали очередь у израильского консульства на Ордынке.
- Куда это они? - спросил дед.
- Тоже в Кишинев, - ответила дочь.
- Кишинев не резиновый! - заволновался дед. - Что, у них других городов нет?.. Свердловск или Якутск, например?..
- Они торопятся в Кишинев, чтобы не попасть в Якутск, - буркнул внук.
Дед еще долго не мог успокоиться.
- Сидели, сидели, а теперь - все ко мне в Кишинев! Раньше надо было думать!..
С утра до вечера он дремал на балконе, наблюдал, прислушивался, снова дремал. Ничто не вызывало его подозрений: звучала русская речь, продавались русские газеты, из открытых окон гремело русское радио.
- Румынов много, - сообщил дед, увидев толпу арабов, - надо границу закрыть.
- Только ты еще на эту тему не высказывался! - буркнул внук.
Раздражали деда и вывески на иврите:
- Почему на русском пишут меньше, чем на молдавском?
- Это их республика, их язык, - втолковывала ему дочь. - Зачем им русский?
- Как это зачем?! - возмутился дед. Затем, что им разговаривал Ленин!.. Что, они об этом не знают?
- Наверное, нет, - утихомиривала его дочь.
- А, тогда понятно, - дед сменил гнев на милость. - Но ты им обязательно об этом расскажи - они сразу заговорят.
- Скоро все по-русски заговорят, - успокоил его внук. - Даже они, - внук указал на трех эфиопских евреев, сидевших на скамейке.
- А это кто такие? - испуганно спросил дед.
- Тоже молдаване.
- Почему такие черные?
- Жертвы Чернобыля, - нашелся внук. - Прибыли на лечение.
- Да, сюда теперь все едут! - произнес дед с гордостью за свой родной Кишинев. - Не зря мы для вас старались!.. Нет пьяниц - вот вам результат антиалкогольного указа!.. Воспитательная работа на высоте - нигде не дерутся. Витрины переполнены - это плоды Продовольственной программы... А вы все ругаете КПСС, все недовольны!.. Дед разволновался и стал выкрикивать лозунги: - Вот она, Советская власть плюс электрификация всей страны!.. Мы наш, мы новый мир построим!.. Правильным путем идете, товарищи!.. - От волнения всхлипнул. - Дожил я, дожил, на родной земле!
Снова пал на колени и стал целовать кафельные плитки балкона..."
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29.06.2020 10:41 Відповісти
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29.06.2020 13:53 Відповісти
Может случиться интересное кино- чмуйло приведет человечикоф спасать сябров от луки
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29.06.2020 10:43 Відповісти
Это цуцванг выборам . Или темные лошадки и может быть от РФ , или Лука , которого уже приручил Путлер . В любом случае Беларусь пойдет в обьятия РФ после выборов ,или Лука опять кинет ***** .
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29.06.2020 10:50 Відповісти
Лукашенко неодноразово заявляв, що він проти "інкорпорації" Білорусі
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29.06.2020 11:08 Відповісти
На фоне психопатического душевного состояния Лукашенко все белорусы давно уже научились трактовать его общественно опасную болтовню как: послушай и сделай обратные выводы. Это дешевый и примитивный прием, который он только и умеет использовать: "Скажи одно, сделай другое. Припиши свои пороки оппоненту. Похвастайся, но не аргументируй. Сперва обвини, потом придумай основания для обвинения". Плоско и грубо, но на украинцах, как вижу, еще работает.
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29.06.2020 11:22 Відповісти
Я за результатами суджу. За 26 років він вас не приєднав. Паливо, МАЗи укр. армії постачав ...
Щодо, того на кого що діє, то можу стверджувати, що досвід у нас більший, помилок на виборах ми наробили значно більше. А ви всього одну у 1994 році
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29.06.2020 11:33 Відповісти
Верно. Его изощрённый, наполовину еврейский мозг, отягощённый психическими отклонениями, способен производить впечатление на некрепкие мозги людей, неспособных критически мыслить, анализировать. Он такой профессиональный комиссар-политрук агитатор. Мастер манипулирования.
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29.06.2020 12:38 Відповісти
Када вы иго за ганады подвесите скинь фотку.
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29.06.2020 20:25 Відповісти
Нічого там цікавого не буде. Пуд як був, так і є - 16 кг.
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29.06.2020 11:40 Відповісти
Я розмірковую так:
Диктатура, чи то погана своя влада - погано. Але краще мати свого диктатора, чи то свою погану владу, ніж диктатора і владу зі Сходу.
Своя диктатура і погана влада дають надію на зміни, а чужа влада - ні.
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29.06.2020 11:41 Відповісти
Всі колишні республіки, крім Прибалтійських, знаходяться в зоні впливу та інтересів ерефії. Питання тільки в тому, наскільки місцеві корумповані елітки бояться повної інтеграції в склад ерефії, наскільки вони бояться втратити власні маленькі годівнички замість обіцяних других чи третіх рядів біля великоскрєпної годівниці. Всі державні функціонери сателітних республік, включаючи українських, з радістю би кинулися в обійми *****, але вони прекрасно розуміють що, втратять те що мають та, не отримають обіцяного.
Тому і носяться, як комарі навколо свічки, за нафто-газові плюшки дають обіцянки, які не збираються виконувати, і трясуться що, ***** влаштує їм заколот. Вся політика оточуючих ерефію країн це, поступки в політиці та торгівлі під загрозою зовнішнього впливу чи прямої агресії. Жодна з існуючих еліток не зацікавлена в зміні цього стану. Гірше того, більшість народів не мають сильного бажання щось міняти. В жодній з пост-колоніальних країнок нема реальної політичної партії, яка могла б почати щось міняти. Будь який рух в цьому напрямку давиться, як місцевою владою так і кремлядью.
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29.06.2020 12:30 Відповісти
О том, как сегодня в Белоруссии, мечтают 80% жителей Украины. Думаю если взять экономическую и социально политическую ситуацию, то они ближе к стандартам ЕС чем мы. если Лукашенко сегодня возьмет курс на реформы и демократические преобразования, ему удастся сделать их за 3 года. Но....тогда #уйло устроит срань.
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29.06.2020 12:41 Відповісти
Очень как бы нет. В Беларуси пенсионное поколение здорово превышает молодёжь. Они ВСЕ хотят в дохлый Союз. И пока советськое говно не подохнет вслед за своей ********** преступной страной СССР - соотношение мозгов не изменится. Это поколение которое вписывается в определение " Рабы не хотят быть свободными.Они хотят собственных рабов" . Именно поэтому в Украине Майдан случился а там нет. Как не случился и в московии. Когда у нас был недостаток газа и холодные батареи - там при +8 кочегарили в домах с открытыми форточками настежь так, что можно было удушиться. И старые пердуны улыбаясь говорили " Вот у нас не так как НА Украине! Нам Путин газ дает. Нужно голосовать за Лукашенку" И им насрать на молодёжь как и нашим совковым пердунам которым путин не устраивает сауну газом дома ( из за "майданутых") . А потому - красиво это - нет, морально - нет, старые выжившие из ума совецькие эгоисты должны сдохнуть что бы не принимать участия в выборах и не разрушать страны. Если не хотят вводить законы по ограничению на голосовании - (только налогоплательщики!) - тогда нужно быть аморальными в этом вопросе . Справедливость в этом. Они просрали страну из за трусости одну..теперь хотят просрать и вторую. Проще пусть бы они себя просрали уже в конце концов..
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29.06.2020 14:16 Відповісти
В Беларуси примерно 2,5 миллиона пенсионеров на 7 миллионов избирателей.
В Украине 11 миллионов на 30 - то есть примерно тоже 1/3.
В Беларуси не "качегарят с открытыми форточками" - для этого есть температурные графики и краны регулировок для экономии.
В Беларуси не бравируют наличием теплоносителя в батареях отопления перед украинцами.
И далее по списку - в ваших словах лишь ложь, злоба, домыслы.
И кстати,на форуме украинского Цензора - поклонников Лукашенко больше, чем во всей Беларуси.
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29.06.2020 15:26 Відповісти
Это статистика из под тракториста. Такая же лживая и красножопая.
----Достаточно выйти на улицу и посмотреть посчитать соотношение на отдельно взятой улице. Это ещё не считая тех кто чаще сидит дома чем выходит. Сразу видно что враньё. Из Беларуси молодёжи выезжает в соотношении - больше чем из Украины, но в стране "одного бандита и вора" об этом трубить не принято как при Союзе. Всё скрывается ,запугивается, замыливается и закрикивается кацапской ложью о великом преимуществе перед "майданутыми" Мало кто хочет работать в долг. Бегут, ещё и хорошо бегут.
----- Об Украине речь не шла в принципе. Мы хоть признаем то что есть и что это позорно и плохо и мы не сцым бить диктаторов как вы и не сцым умирать за свободу как вы. И поверь лучше станем жить намного раньше чем вы если вы ещё к тому времени не анулируетесь вместе с вашей парашей ( главным офисом).
----- Про "кочегарят... " Братец, я ЛИЧНО присутствовал при этом в трёх домах в течение недели. Ты ври ври про "регуляторы" но не завирайся. Если их образно 5 где и стоит то это не показатель. Мало того - упоротые пенсы блаженно улыбаясь рассказывали при этом как путин им газ даёт дёшево и много - можно жечь - от пуза, а дурным хохлам (которые "замерзают насмерть") не даёт потому что Майдан устроили с "беспорядками"..типа "Какие мы сябры умные".. - это про "браваду теплоносителем"..
------- в ваших словах лишь ложь, злоба, домыслы. - Ложь и домыслы - уже разобрались у кого - а злоба -.. да нет ты что сябро? Я знаю что у вас есть человек 300-600 достойных сябров - настоящих сынов своей страны - РЕАЛЬНЫХ СЛАВЯН а не монголо- татарских отсосов. Они по темницам, они по митингам, они рисковые и смелые.. Остальные - трусливое совецькое нищее эгоистичное стадо " Мы пражили..( в говне типа) и дзеци наши праживут не умрут..!" Мне их искренне жаль. Они - эти реальные славяне - достойны лучшей жизни но не те которые пускают жёлтые лужи в калоши при виде чиполино..
------- На форуме - это прокацапские ботофермы - не радуйся..В Украине всё далеко не так. Мы - нація вільних ! И победим по -любому . Не завтра так послезавтра. Не так - так иначе.
Ну а теперь про "достижения" красножопого тракториста просто мелочь из контекста то что реальность из рук в руки:
---- Дашковка..Животноводческий комплекс с хорошими налогами в бюджет. Одна из немногих деревень где есть работа. Советский асфальт, централизованное отопление на угле, красивая площадка под сбор пластиковой тары с выкрашенной сеткой .Два двухэтажных дома в которых живёт аж 3 семьи. А теперь - изюминка- дома - конченный страх. Черные дощатые покосившиеся образца 1932 года. Но с батареями внутри...Декораций для фильма про войну не нужно. Кажется глядя на них что сейчас появятся немецкие "тигры". Туалеты на улице естественно, и одна общая баня..Страшная как атомная война.Прикол в том что когда я узнал что в этих домах реально живут люди - я офигел..И это всё в десятке км от центра цивилизации - Могилёва. Там же в Дашковке сегодня находится дом одного знаменитого помещика. Строению около 200 лет. Рядом речка была которую "укатали" Сейчас канава. Так вот красножопые идиоты не смогли придумать ничего интереснее чем испоганить эту памятку архитектуры какой то совдеповской конторой "рога и копыта" и быдло там сейчас обтирает сапогами 200-летнюю лестницу. А почему? Данный помещик был настоящим меценатом там. Строил школы для бедных детей, больницы, церковь не одну. При этом сам имел только этот дом и любил как патриот свою землю. Советская власть решила до конца стереть память о таком человеке. Вот настоящие дела вашего быдло-тракториста. Вора..******** и конченного скота, которого вы терпите, которого вы сцыте и который вас обворовывает и ни за хер не считает. Продолжайте в том же духе .Может ваши внуки не останутся без Родины ,за что будут вам очень благодарны.. Вы юродивые..Понимаете..нет?
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03.07.2020 10:59 Відповісти
Так я о том же, им удалось сохранить промышленность, которую у нас жиды вырезали в металлом, или приватизировали, и перепродали, а сами смылись в Израиль. Если провести реформы, и постепенно демократические изменения, то это Польша 2007, готовая в ЕС !
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29.06.2020 16:23 Відповісти
Кто не делает бюджет, тот его не делит. - антиталерастия.
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29.06.2020 20:29 Відповісти
аш страшно
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29.06.2020 13:02 Відповісти
а чого виключили-?-хде.бурные и продолжительные аплодисменты?
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29.06.2020 13:07 Відповісти
А про те,щоб провести вільні,демократичні, та конкурентноспроможні вибори з запрошення незалежних міжнародних спостерігачів,мови взагалі не йде. Тому лука- це такий собі мікро-хуйло,який сам добровільно ніколи від влади не піде. Так що,брати-сябри, вибори таки будуть дуже цікаві.Ну а після виборів ще цікавіше.Прямо абхахочетесь...
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29.06.2020 13:53 Відповісти
Напугал болото интересом. Что там может быть интересного?--тот же бусел(аист) с усами , внимательно всматривающийся в трясину....Но, белорусы как не говори,прекрасный народ, и рано или поздно найдут нужные дороги.
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29.06.2020 15:13 Відповісти
Будет очень интересно! Этот цирк, якобы с выборами надо прекращать. Староват уже, батька в эти игры играть. Нужно принять новую Конституцию, и отдать право избрания президента - парламенту. Ну а парламент в 2025 году, избирает президентом республики, младшего сына Николая Александровича Лукашенко. Чем вам не интересный финал?
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29.06.2020 18:14 Відповісти
Еси аба не будут закуканены до того.
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29.06.2020 20:31 Відповісти
спасибо. посмотрел. поблевал.
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29.06.2020 16:48 Відповісти
ШОС - Шоб он Сдох, тварь!
Жыве Беларусь!!!
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29.06.2020 16:57 Відповісти
Виберуть ще більше лихо,
Сватью бабу Бабаріху.
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29.06.2020 19:48 Відповісти
от пенек старый! - угрожает тем кто против него проголосует
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29.06.2020 22:01 Відповісти
В Беларуси 90 % приспособленцы, им пофиг лишь бы жрать было, такому лохторату только и Лука подходит , или Путин им пофиг...
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29.06.2020 22:14 Відповісти
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