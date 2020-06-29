Вибори в Білорусі будуть дуже цікавими, а після них буде ще цікавіше. Обіцяю, - Лукашенко. ВIДЕО

Обстановку в Білорусі намагаються розхитати, тому влада вживає заходи на випередження. На цьому акцентував увагу Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з активом Мінської області в Солігорську.

Фрагмент його виступу показали в ефірі телеканалу "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням БЕЛТА.

"Люди не розуміють, що відбувається спокійне розхитування обстановки. Якби ми тоді декого не протверезили, сьогодні б уже вирував і Солігорськ. Все починається поступово, ми це знаємо: розхитується обстановка усередині країни, доводиться до межі, йде наступ на чинну владу, відбувається злам влади. Добре, якщо хтось пробілоруський сідає в крісло, тоді хай уже з цим майданом. Через майдан - заворушення, тяганина, аж до звернення до іноземної держави. Ви це відкидаєте? А я ні. Я мушу думати по максимуму, тому що не знаю, які дії вони вчинять", - зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі звернув увагу, що переживає за країну і відповідає за спокій у державі, тому вживаються запобіжні заходи.

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"Їхня ідеологія - повернення до старої Конституції 1994 року. Дивно: зміни, реформи та раптом 1994 рік. Можливо, є в цьому залі той, хто пам'ятає, з чого ми з вами починали? Коли у мене валялися під трибуною в парламенті депутати, коли я виходив виступати. Коли тривала бійка (ніхто нічого не хотів робити, ніхто нічим не займався) між новою владою, яка зароджувалася, і старим парламентом. Все на народ перекинулося: страйки, талони, - нагадав Лукашенко. - Ви хочете туди повернутися? Повертайтеся - без мене. Але не дозволяйте повертатися до того, від чого ми з вами пішли".

"Вибори будуть дуже цікавими, а після виборів буде ще цікавіше. Це я обіцяю", - підсумував білоруський лідер