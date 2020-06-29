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Новини Відео Коронавірус і карантин
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За місяць в Україні кількість випадків пневмонії зросла вдвічі, до понад 4 тис. хворих за тиждень, - Степанов. ВIДЕО

В Україні в середині квітня реєстрували понад 5 тис. випадків пневмонії за тиждень. У травні цей показник впав до 2,1 тис. випадків на тиждень. На сьогодні цей показник знову зріс до понад 4 тис. випадків пневмонії за тиждень.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Свого часу, за рішенням Міністерства охорони здоров'я, було розширено перелік і алгоритм ПЛР-тестувань на COVID-19, в тому числі були додані всі нові випадки пневмонії. Незалежно від того, є симптоми чи ні, ми тестуємо (на коронавірус. - Ред. ) усі випадки пневмонії, які реєструються в нашій країні. Це важливо, бо основним ускладненням у COVID-19 насамперед є пневмонія, яка протікає дуже складно і дуже часто призводить до летального результату. Коли ми почали це тестувати, в середині квітня ми реєстрували за тиждень 5061 випадок пневмонії. Потім цей показник впав і на 11 травня ми вийшли на показник 2143 випадки пневмонії за тиждень. На сьогодні ми реєструємо понад 4 тис. випадків пневмонії за тиждень. Основна частина з них - це ускладнення від COVID-19", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на COVID-19 захворіли 28 дітей і 85 медпрацівників, загалом 3175 дітей та 6665 медиків, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
вже було таке з "свинячим" грипом..психоз..наварили досить МОЗ і фармацевти..для розробок нових вакцин.фармацевти тоже люди їсти хотять..
. треба гроші-то давайте почнемо пневмонію
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29.06.2020 10:34
+4
Прямий наслідок носіння масок. Про те, що скупчення мікробів на масках призведе до хвороб не писав тільки лінивий. Тим більш зараз така спека.
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29.06.2020 10:54
+3
2009 рік
https://www.pravda.com.ua/news/4b1aaa36b5789/ Со слов министра здравоохранения Василия Князевича : "К сожалению, мы должны констатировать, что в Украине фактически началась эпидемия калифорнийского гриппа A/H1N1. Мы рассматриваем возможность объявления карантина не только в западных областях, но и по всей стране, так как вирус распространяется чрезвычайно быстро", - сказал он. Тут же новость подхватили и развили Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и СНБО.
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29.06.2020 10:36
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Вот это и есть реальные показатели. В не та туфта с ежедневных отчётов. Учитывая, что пневмония только у 5% заболевших.
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29.06.2020 10:16 Відповісти
У нас на одного больного угробили 10 !!! китайских тестов от нашей власти. И до одного места....
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29.06.2020 10:24 Відповісти
Слухати Степановна - це себе не поважати. Вы праві - це МАЙЖЕ реальні показники, які стали видимими тому, що збільшились масштаби тестувань. А грамотний міністр сказав би не "виросло в два рази", а "виявлено вдвічі більше". Але і це ще не все. По маленьких населених пунктах, які знаходяться далеко від центрів, де є лабораторії, на аналізи проби відправляють лише тим, у кого клінічна картина настільки яскрава, що тестів і не потрібно. Іншим сімейні лікарі радять переходити на самоізоляції, вживати у великій уюкількості вітамін С, пити 4-5 літрів води на добу і міряти температуру. І скільки серед таких пацієнтів є хворих на коронавірус у легкій формі, відомо лише Господу.
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29.06.2020 11:29 Відповісти
Пневмонию лечили дома?
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29.06.2020 18:58 Відповісти
У пневмонии всегда было два сезонных пика - в январе и в июне. Так что сравнивать надо не с маем или апрелем, а с июнем например прошлого года.
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29.06.2020 10:33 Відповісти
вже було таке з "свинячим" грипом..психоз..наварили досить МОЗ і фармацевти..для розробок нових вакцин.фармацевти тоже люди їсти хотять..
. треба гроші-то давайте почнемо пневмонію
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29.06.2020 10:34 Відповісти
2009 рік
https://www.pravda.com.ua/news/4b1aaa36b5789/ Со слов министра здравоохранения Василия Князевича : "К сожалению, мы должны констатировать, что в Украине фактически началась эпидемия калифорнийского гриппа A/H1N1. Мы рассматриваем возможность объявления карантина не только в западных областях, но и по всей стране, так как вирус распространяется чрезвычайно быстро", - сказал он. Тут же новость подхватили и развили Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и СНБО.
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29.06.2020 10:36 Відповісти
Да ну, что за детский сад, сравнивают всегда год к году, а не помесячно. Нужны данные за май и июнь 2019, возможно действительно мы увидим большой прирост, а может и нет.
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29.06.2020 10:38 Відповісти
Прирост чего увидим или нет? В прошлом году тестирование на ковид не проводилось, поэтому можно сравнивать только по пневмониям. Но даже этот показатель зависит от разных причин, которые не всегда идентичны и повторяются, например погодных.
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29.06.2020 16:44 Відповісти
2009 рік

Вывод первый. Эпидемия "свиного гриппа" придумана.
Вывод второй. Тем не менее, под нее правительство хочет потратить 5,5 миллиардов.
Вывод третий. Поэтому премьер, президент, глава СНБО и, естественно, Минздрав всячески стимулируют тему эпидемии. Их поддерживают масса разных людей - от международных чиновников и бизнесменов до простых людей, поддавшихся психозу.
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29.06.2020 10:41 Відповісти
31 грудня 2009 " Радіо Свобода"

Львів - Рік 2009 запам'ятається українцям епідемією грипу. Людям довелось не лише вчитися жити з небезпечним вірусом, а ще й відсіювати у час пандемії негативну інформацію і долати паніку з політичним присмаком. Першими від вірусу А/H1N1 постраждали мешканці західних областей держави.

Відсутність будь-яких ліків в аптеках, брак марлевих пов'язок, неправдива інформація, яка лунала з уст влади та політиків. Саме цим львів'янам запам'яталась епідемія. Тим часом щодня на Львівщині кількість хворих збільшувалась на кілька тисяч, за добу вмирали до 10 осіб. Патологоанатоми при розтині у покійників замість легенів виявляли запечену кров.
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29.06.2020 10:44 Відповісти
Обратите внимание, что наиболее инфицированные и тогда были западные области страны и они совпадают с нынешними "чемпионами" заражения. Может не в ковиде проблема, а в чем то другом?
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29.06.2020 16:50 Відповісти
2009 рік "свинячий грип" читаю..теж саме що 2020 рік--один до одного
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29.06.2020 10:52 Відповісти
"А вірус так і не ізолювали" - впевнений?
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29.06.2020 11:58 Відповісти
Значить, не впевнений. Нащо тоді ці фантазії?
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29.06.2020 12:27 Відповісти
Прямий наслідок носіння масок. Про те, що скупчення мікробів на масках призведе до хвороб не писав тільки лінивий. Тим більш зараз така спека.
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29.06.2020 10:54 Відповісти
"BBC. там проанализировали т.н. избыточную смертность. т.е. смертность выше статистики за прошлый год но без вирусочка. так вот именно в странах, где был самый садистский дурантин, она была самой высокой. в Швеции её не было вообще."
В Швеции она была и есть.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
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29.06.2020 12:04 Відповісти
я имел в виду вот эту статью:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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29.06.2020 12:10 Відповісти
А я имел в виду вот эти данные по избыточной смертности
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
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29.06.2020 12:17 Відповісти
я заметил
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29.06.2020 12:21 Відповісти
По Вашей ссылке
"Швеція (09 бер. - 17 трав.)
Кількість смертей була на 24% більше за середню, загалом померло на 4 200 більше людей, ніж зазвичай.
Смертність від Covid-19, офіційні дані"

А если нажать на опцию "Детальніше", там еще интереснее

"Під час піку в Швеції, який припав на тиждень, що закінчився 12 квітня, зафіксувала найбільшу тижневу кількість смертей за два десятиліття.
Показники смертності у Швеції контрастують із сусідніми Данією та Норвегією, де загальна кількість смертей була набагато ближче до рівнів попередніх років.
Під час спалаху у Швеції не запроваджували загальний карантин. Натомість влада зробила ставку на добровільне дотримання соціальної дистанції та інші адресні заходи."

И график красноречивый.
Зачем так беспардонно врете, https://censor.net/user/452060?
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29.06.2020 12:23 Відповісти
а Вы попробуйте почитать, что я написал. а начинать плеваться уже потом... понимаю, что так дольше, канешна....
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29.06.2020 12:34 Відповісти
"недавно была статья в новостях BBC. там проанализировали т.н. избыточную смертность. т.е. смертность выше статистики за прошлый год но без вирусочка. так вот именно в странах, где был самый садистский дурантин, она была самой высокой. в Швеции её не было вообще."

Вы - лжец.
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29.06.2020 12:36 Відповісти
Сравните две записи по Вашей ссылке

Швейцарія (09 бер. - 24 трав.)
Кількість смертей була на 10% більше за середню, загалом померло на 1 400 більше людей, ніж зазвичай.
Смертність від Covid-19, офіційні дані
1 639

Надлишкова смертність від інших причин
Загалом немає
Детальніше

Швеція (09 бер. - 17 трав.)
Кількість смертей була на 24% більше за середню, загалом померло на 4 200 більше людей, ніж зазвичай.
Смертність від Covid-19, офіційні дані
3 981

Надлишкова смертність від інших причин
190
Детальніше

Убедительно?
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29.06.2020 12:43 Відповісти
нет. 190 статистически не достоверно отличается от нуля.
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29.06.2020 12:45 Відповісти
Одно вранье, Вы прикрывете другим.
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29.06.2020 13:06 Відповісти
мухлевать не надоело? основная мысль была в том, что дурантин в Испании и Италии обрушил очень много домиков даже без помощи вирусочка. а в Швеции нет. этого Вы не оспариваете...
Вы выискиваете в стиле шария, к чему бы удобно прицепиться. и даже это у Вас получается не очень. для этого Вам приходится делать вид, что Вы в жизни ни одной лабораторки, где был анализ погрешности, не сделали.
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29.06.2020 13:11 Відповісти
А Вам мухлевать не надоело? При зашкаливающей заболеваемости и смертности в Италии и Испании не успевали тестировать всех умерших на ковид. И они попали в статистику как "умершие от иных причин". Если бы избыточная смертность была вызвана административными мерами (отмена ургентных операций, отказ в медпомощи и тп), то смертность от иных причин должна была наростать от начала карантина и держаться на определенном уровне. А по Испании и Италии четко видно, что эта избыточная смертность повторяет все изломы кривой смертности от ковида. Следовательно, на них влияют одни и те же факторы. То есть просто тестирование не было способно выявить ковид у всех умерших. В развитых странах карантин снизил заболеваемость и смертность до возросших возможностей ежедневного тестирования и избыточная смертностьот др. причин исчезла. А в бедных странах осталась. И вот вопрос "А от чего она вдруг так резко подскочила?"
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29.06.2020 13:34 Відповісти
Это все Ваши фантазии.
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29.06.2020 14:19 Відповісти
Если Вы сдавали работы, где нежелательный эффект в 4,8% Вы выдавали за его полное отсутствие, то Вы весьма плохой специалист.
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29.06.2020 13:40 Відповісти
Полное непонимание и мухлеж пока только у Вас. Статданные статистических ведомств обычно приводят уже обработанными и по середине доверительного интервала. Не думаю, что шведы сделали для Вас исключение. К тому же, это именно Вы утверждали, что смертность - наиболее надежный показатель. Но как только этот показатель стал противоречить Вашим выдумкам, так сразу у Вас 190 и 0 стали статистически равны.
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29.06.2020 14:16 Відповісти
Это все ваши маски в 30 градусную жару виноваты! Люди дышат бактериями которые там накопились за карантин!
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29.06.2020 12:21 Відповісти
Маски нужно менять. Вы ж носки не носите месяцами или носите?
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29.06.2020 19:01 Відповісти
Ага. Каждые два часа. Четыре месяца подряд. По 20 грн штука. Без работы. Шли бы вы бабуся... через дорогу в другом месте! И носки я не выбрасываю когда меняю, а стираю!
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29.06.2020 22:42 Відповісти
Не 20 грн, а 5,5. Вы с утра и до вечера находитесь среди скопления людей? На улице маску не надевайте, достаточно соблюдать социальную дистанцию , надевайте только если заходите в магазин или там, где скопление людей. В этом случае вам достаточно одной маски в день. Неужели это так много -5 грн в день: чтобы защитить себя от вируса и обезопасить от себя окружающий? Касаемо носков, дырявые тоже носите? А маски есть многоразовые тоже, если на то пошло. Но за ними нужно должным образом ухаживать, стирать, обрабатывать.

Работу найти при желании всегда можно. Есть сайты соответствующие.
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30.06.2020 06:34 Відповісти
Откуда вы только беретесь такие умные.
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29.06.2020 22:43 Відповісти
Учиться нужно было, тоже был бы умным
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30.06.2020 06:37 Відповісти
 
 