За місяць в Україні кількість випадків пневмонії зросла вдвічі, до понад 4 тис. хворих за тиждень, - Степанов. ВIДЕО

В Україні в середині квітня реєстрували понад 5 тис. випадків пневмонії за тиждень. У травні цей показник впав до 2,1 тис. випадків на тиждень. На сьогодні цей показник знову зріс до понад 4 тис. випадків пневмонії за тиждень.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Свого часу, за рішенням Міністерства охорони здоров'я, було розширено перелік і алгоритм ПЛР-тестувань на COVID-19, в тому числі були додані всі нові випадки пневмонії. Незалежно від того, є симптоми чи ні, ми тестуємо (на коронавірус. - Ред. ) усі випадки пневмонії, які реєструються в нашій країні. Це важливо, бо основним ускладненням у COVID-19 насамперед є пневмонія, яка протікає дуже складно і дуже часто призводить до летального результату. Коли ми почали це тестувати, в середині квітня ми реєстрували за тиждень 5061 випадок пневмонії. Потім цей показник впав і на 11 травня ми вийшли на показник 2143 випадки пневмонії за тиждень. На сьогодні ми реєструємо понад 4 тис. випадків пневмонії за тиждень. Основна частина з них - це ускладнення від COVID-19", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на COVID-19 захворіли 28 дітей і 85 медпрацівників, загалом 3175 дітей та 6665 медиків, - Степанов