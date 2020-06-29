Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають складати ЗНО, не мають проходити обсервацію, - Степанов. ВIДЕО

Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають складати ЗНО, можуть не проходити обсервацію.

Про це на брифінгу 29 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в нас самоізоляцію або обсервацію не мають проходити виключно діти, які приїжджають складати ЗНО або вступати до українських вишів з тимчасово окупованих територій", - сказав він.

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Степанов також нагадав, що на останньому засіданні Кабміну дозволили не проходити обсервацію людям, які після приїзду з-за кордону пройшли дослідження методом ПЛР і воно виявилося негативним.