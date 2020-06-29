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Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають складати ЗНО, не мають проходити обсервацію, - Степанов. ВIДЕО

Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають складати ЗНО, можуть не проходити обсервацію.

Про це на брифінгу 29 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в нас самоізоляцію або обсервацію не мають проходити виключно діти, які приїжджають складати ЗНО або вступати до українських вишів з тимчасово окупованих територій", - сказав він.

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Степанов також нагадав, що на останньому засіданні Кабміну дозволили не проходити обсервацію людям, які після приїзду з-за кордону пройшли дослідження методом ПЛР і воно виявилося негативним.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) обсервація (71) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+53
а чего так? у них врожденный бамбасский иммунитет что ли? задрало это неравенство возможностей и прав. они что особенные? нахер за поребрик. пусть родителям своим спасибо говорят. они еще и учиться будут за мои налоги на шару. какого хера?
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29.06.2020 11:09
+39
Для сепарів будь який каприз. Зебілам- дудки.
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29.06.2020 11:08
+34
Сепарня на особливому положенні.
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29.06.2020 11:08
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Ви наче сліпі і глухі одночасно, а чого ви чекаєте від президента повернення до совка 2.0, щоби усе безкоштовно і медицина, і навчання, і ковбаса по 2.20. Та не питання, то можна організувати, але не буде вільного підприємництва, від слова взагалі, всі ви будете працювати на державу, а тих хто вклоняється від роботи будуть під примусом примушувати працювати, більшість вашої зарплатні піде на податки за для того аби були безкоштовними медицина, навчання і ковбаса по 2.20
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29.06.2020 11:36 Відповісти
Це заява політика а не лікаря, чим відрізняється загроза зарази від дітей з ЗНО від інших?
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29.06.2020 11:14 Відповісти
Этому недоумку кто-то задал вопрос-почему?
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29.06.2020 11:15 Відповісти
Давайте уже не стесняйтесь, разрешите детям и их родителям из ОРДЛО ехать в Киев прямо на танках и ходить по городу с автоматами. В Украине собираются сделать Чечню, так как на *********?
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29.06.2020 11:16 Відповісти
Сначала под видом абитуры завозят рыговских титушек. А чтобы они осели в Украине без проблем и принимать их будут без экзаменов
Украина. Операция "Абитуриент 2020"
Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають складати ЗНО, не мають проходити обсервацію, - Степанов - Цензор.НЕТ 8705
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29.06.2020 11:47 Відповісти
а сточки зрения врача ? а врача эпидемиолога или инфекциониста???
(про здравый смысл боюсь даже спрашивать)
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29.06.2020 11:16 Відповісти
один очень хороший человек в новогоднем поздравлении сказал "Я хочу
чтобы они все сдохли!" Это - фраза года с зе-плесенью у власти. Где они набирают таких мразей?!
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29.06.2020 11:19 Відповісти
Какая несусветняя хрень..!!
Если ты из ОРДЛО то на бюджет, вне конкурса и без обсервации?
Так напишите уже что дети из ОРДЛО - "более качественные" - так зебилам понятнее будет!
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29.06.2020 11:20 Відповісти
А никто из власти не скажет, как дети из "дыныры" попадут в Украину, если все （!） блок посты из дыры закрыты на неопределенное время （прогноз - до 1 сентября）?
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29.06.2020 11:22 Відповісти
Носителем
инфекции может быть любой человек независимо от возраста. Зачем же
подвергать риску других.Власть идет самым простым путем: разрешить,вместо того,
чтобы создать одно локальное место, где
сдавать ЗНО по нужным могут только
ученики с оккупированных территорий. Но для этого надо включить мозги, поднять
задницы, найти средства.
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29.06.2020 11:22 Відповісти
Откуда у них мозги?
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29.06.2020 12:07 Відповісти
Це все по Третяковій-любительці націонал-соціалізму. Це і є дискримінація українських дітей які живуть в межах неокупованої України. Люди ви кого вибрали до влади. Збоченців,гвалтівників,блазнів,фашистів,українофобів,наркоманів,зрадників,злодіїв,повій,ідіотів.........
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29.06.2020 11:23 Відповісти
Ну как так говорить можно!? Этажынашилюдисдамбасааниукраинцы!
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29.06.2020 11:27 Відповісти
О! А у них не может быть ковида? У них дамбаситская имунка?
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29.06.2020 11:26 Відповісти
Здається раніше була інфа, що діти сепарів поступають без ЗНО, тепер ЗНО без обсервації. Зелені хоч друг друга чують?
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29.06.2020 11:27 Відповісти
там каждый гений и самородок...зачем им кого-то слышать и фильтровать свой базар...?
это ж Вы анализируете и вдумываетесь - а ото кваканье рассчитано только на бурные аплодисменты и не более ))))
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29.06.2020 11:30 Відповісти
Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають складати ЗНО, не мають проходити обсервацію, - Степанов - Цензор.НЕТ 9766
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29.06.2020 11:27 Відповісти
а эти дети, чьи родители постреливаю укров и живут с паспортами раши... оценят эти расшаркивания... или еще больше укрепятся в презрении у лохам и в мысли - что именно ненавистная Украина должна бамбасу
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29.06.2020 11:28 Відповісти
кого мы получаем студентами? В 14-м году этим детям было по 10-12 лет. Они 6 лет учили свою недо-историю: у них в хЭроях захараст и моторола, они не знают украинского языка, мы для них укры и хохлы, у многих отцы и братья в гребаном "ополчении". А теперь еще и корона без обсервации!
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29.06.2020 11:41 Відповісти
Так нужно
смотреть глубже: зачисляют их в ВУЗЫ, они приходят в укринский вуз на лекцию и
начинается» мынипАнимаем читайте лекцию на русскАм язике» и что должет делать
лектор- нагнуть 90% украинцев и читать на язике или выполнять Конституцию и тут
выплывает тема дискриминации по
языковому принципу и крутиться хоровод ущимления руссказячнага
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29.06.2020 12:20 Відповісти
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29.06.2020 12:24 Відповісти
Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають складати ЗНО, не мають проходити обсервацію, - Степанов - Цензор.НЕТ 9269

...
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29.06.2020 14:06 Відповісти
Граждане украинцы, Степанов вам не врет.
(одесская сепарня вообще никогда не врет, мамой клянутся)
Эти дети сепарни из ЛДНР - это участники непрывного, перманентного митинга в поддежку чернож*пых гоменидов "Black lives matter".
У таких участников имеется иммунитет к короновирусу, потому ни в одной стране мира участников таких митингов не проверяли на короновирус, у них к нему иммунитет, вот как начали митинговать, так иммунитет и самозародился, чудо "святого" убиенного Флойда.

ЗЕбилы, по моему, вам уже не сс*т, а ср*т в глаза.

"Хуже уже не будет. лишь бы не Порох"(С)
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29.06.2020 11:29 Відповісти
Хіба не Порошенко придумав влаштовувати дітей ворогів в українські навчальні заклади без зно ?
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29.06.2020 19:34 Відповісти
ЙБВШМТЬ! Шо ви тварітє, падонґі?!?!?!
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29.06.2020 11:47 Відповісти
Хай ті гниди сєпарські вчацця у своїх йєшивах - то ми собі отруту всередину пускаємо
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29.06.2020 11:49 Відповісти
Максим Володимирович Степанов (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE Сковородіно , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Амурська область )
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29.06.2020 11:49 Відповісти
ну прям как Простоквашино. наверное, ещё и "бракованный" как Дядя Фёдор.
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29.06.2020 12:02 Відповісти
сепары вирус не распространяют. они особенные, а вы сидите на карантине и каждый день слушайте сводки об увеличении больных.
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29.06.2020 12:27 Відповісти
а то, інакше вони не зможуть успішно перезаразити українських громадян. яка ше обсервація-фігація....
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29.06.2020 12:28 Відповісти
Это ещё раз подтверждает, что Степанов вешает лапшу на уши народу. Значит, с его слов, одни незаболеют, а другие могут и это решает Степанов! Вывод один, народ обманывают с этим короновирусом. Задайтесь вопросом, хоть кто то из ваших знакомых заболел этим вирусом? Это просто обман.
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29.06.2020 12:34 Відповісти
Всего годик прошел и теперь уже "сепарам везде у нас дорога, сепарам везде у нас почет"... Зеленым мерзавцам нужны голоса на оккупированной ЛуганДонии, ибо в Украине их рейтинги падают, они мечтают этой осенью пропихнуть типа "выборы" одновременно с местными выборами в Украине. Это то, о чем кремлядь ботоксная безнадежно мечтала с 2014 г. Теперь зеленые предатели хотят сделать такой подарок рашистским оккупантам.
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29.06.2020 12:46 Відповісти
А может ты урод зеленорылый их ещё в жопу поцеловать призовешь, урод??
Пошел на хер вместе со своей зеленожопой сворой и безобчервационными ушлепками.
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29.06.2020 13:03 Відповісти
Всё таки успел Шариков(сивоха) дать потомство. Будет большой конфликт с абитуриентами с западной части Украины.
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29.06.2020 13:03 Відповісти
Цім зальготненим дітям ще не вистачає льготних прав на закладення вибухівок.
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29.06.2020 13:51 Відповісти
Это разношерстное чмо из ОРДЛО будет привозить нам сотни тонн вирусов коронавируса, а наши украинцы должны это честно схесть!! Вы, что степанов уху ели или так ****....???
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29.06.2020 14:04 Відповісти
Чому у дітей з сєпарских районів більше прав ніж дітей з решти України?
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29.06.2020 16:16 Відповісти
потому что все молчат и всем довольны особенно родители тех детей, которые на подконтрольной территории
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29.06.2020 16:28 Відповісти
Наверное, зебилы довольны - они же за это боролись.
Сепарам все - зебилам дулю с маком)))))
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29.06.2020 16:39 Відповісти
"слуга" сепаратистів заявив правила для України і її народу ...
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29.06.2020 18:21 Відповісти
цікаво як вони здаватимуть зно з державної мови і чи вистачить цих балів для вступу у вузи україни?
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29.06.2020 20:27 Відповісти
При нынешней власти это уже проходной балл
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29.06.2020 22:49 Відповісти
пОКА ИХ ПАПАШИ-ТВАРИ СИДДЯТ В ОКОПАХ,МЫ ЭТИМ ГАНДОНАМ ЮНЫМ ЛЕНИНЦАМ .ДОЛЖНЫ ЗА СЧЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ ИХ УЧИТЬ И КОРМИТЬ. да пошли они на ***
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29.06.2020 22:35 Відповісти
Я в принципе не против детей с временно оккупированных территорий но подождите, чем они лучше других? Если из ДНР или ЛНР то им все можно? Я не пойму теперь быть жителем непонятно чего это круче чем Украинец?
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29.06.2020 22:47 Відповісти
Закон-один для всіх?
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29.06.2020 23:04 Відповісти
А если подумать? Обьясняю для обиженных: для сепаров решение учиться в вузах Украины - не простое решение. Они и их родители хорошо понимают, как и что это может происходить. Ведь у них там есть какие-никакие вузы, и их бы приняли с радостью в рашастане. но там надо экзамены сдавать. И они таки приняли такое решение. Единственный козырь - халява и получить гражданство Украины. В общем, что с этого получится, посмотрим.
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30.06.2020 08:33 Відповісти
Тогда абсолютно непонятно к чему весь этот цирк с карантинами и маскарад.
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30.06.2020 09:56 Відповісти
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