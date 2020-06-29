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Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають складати ЗНО, не мають проходити обсервацію, - Степанов. ВIДЕО
Діти з тимчасово окупованих територій, які приїжджають складати ЗНО, можуть не проходити обсервацію.
Про це на брифінгу 29 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сьогодні в нас самоізоляцію або обсервацію не мають проходити виключно діти, які приїжджають складати ЗНО або вступати до українських вишів з тимчасово окупованих територій", - сказав він.
Степанов також нагадав, що на останньому засіданні Кабміну дозволили не проходити обсервацію людям, які після приїзду з-за кордону пройшли дослідження методом ПЛР і воно виявилося негативним.
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Украина. Операция "Абитуриент 2020"
(про здравый смысл боюсь даже спрашивать)
чтобы они все сдохли!" Это - фраза года с зе-плесенью у власти. Где они набирают таких мразей?!
Если ты из ОРДЛО то на бюджет, вне конкурса и без обсервации?
Так напишите уже что дети из ОРДЛО - "более качественные" - так зебилам понятнее будет!
инфекции может быть любой человек независимо от возраста. Зачем же
подвергать риску других.Власть идет самым простым путем: разрешить,вместо того,
чтобы создать одно локальное место, где
сдавать ЗНО по нужным могут только
ученики с оккупированных территорий. Но для этого надо включить мозги, поднять
задницы, найти средства.
это ж Вы анализируете и вдумываетесь - а ото кваканье рассчитано только на бурные аплодисменты и не более ))))
смотреть глубже: зачисляют их в ВУЗЫ, они приходят в укринский вуз на лекцию и
начинается» мынипАнимаем читайте лекцию на русскАм язике» и что должет делать
лектор- нагнуть 90% украинцев и читать на язике или выполнять Конституцию и тут
выплывает тема дискриминации по
языковому принципу и крутиться хоровод ущимления руссказячнага
...
(одесская сепарня вообще никогда не врет, мамой клянутся)
Эти дети сепарни из ЛДНР - это участники непрывного, перманентного митинга в поддежку чернож*пых гоменидов "Black lives matter".
У таких участников имеется иммунитет к короновирусу, потому ни в одной стране мира участников таких митингов не проверяли на короновирус, у них к нему иммунитет, вот как начали митинговать, так иммунитет и самозародился, чудо "святого" убиенного Флойда.
ЗЕбилы, по моему, вам уже не сс*т, а ср*т в глаза.
"Хуже уже не будет. лишь бы не Порох"(С)
Пошел на хер вместе со своей зеленожопой сворой и безобчервационными ушлепками.
Сепарам все - зебилам дулю с маком)))))