Чоловік у самих трусах в'їхав на коні в київський супермаркет: "Я просто попросив дві пляшки пива. Літрові". ВIДЕО
Чоловік у самих трусах в'їхав у київський супермаркет верхи на коні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису події опубліковано на сторінці Київ оперативний в соцмережі.
Судячи з розмови наїзника з людьми, він приїхав купити дві пляшки пива, а без коня в супермаркет не пішов тому, що одягнений неналежним чином.
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Решив, что пять лет ломовая лошадь государственности тянула недостаточно споро, и дёргание за уздцы, в разные стороны, не приводит к желаемому сиюминутному результату, основная масса граждан Украины решили её сменить и впрягли в государственную телегу циркового ослика…
https://youtu.be/itbtBBEs3Mw
а на фото, кінь якби прив"язаний чи то до банкомату...чи то до паркомату ))))
думаю, може в сусідів (Білорусь) це нормально?))) і парковку за коня сплачують))))))
В бар заходит конь, снимает шляпу, пальто, заказывает виски с содовой и пару маслин, выпивает, закусывает и, довольный, уходит, пообещав завтра снова зайти. Бармен, естественно, в трансе, подбирает челюсть со стойки и звонит другу, директору цирка.
- Слушай, у меня для тебя ТАКОЙ номер есть!!! Приходи завтра, посмотришь!
На следующий день директор цирка сидит в баре, ждет. Ближе к вечеру приходит говорящий конь в пальто, заказывает опять же виски и маслины, сидит пьет. Подсаживается к нему директор цирка:
- Простите, не хотели бы вы у нас поработать? Вы сейчас сколько получаете?
- Ну, где-то 3000 баксов, - отвечает конь.
- А мы вам предлагаем пять, да еще с проживанием и кормежкой!
- А где работать надо?
- Да тут рядом в цирке.
- В цирке?! Нет, за пять штук я, может, и соглашусь... но зачем вам в цирке программисты?..
Навіщо тримати збитковий персонал?
ну???..показав??? і знову невдоволенІ!! ))) (не вгодиш вам людоньки)))))
особенно умиляет полная женщина, которая во время вроде бы остро конфликтной ситуации ласково гладит лошадь и сам верховой дядько, объясняющий, что он постеснялся войти пешком в магазин, бо одет только в одни трусы...
Прямо как сюжет из "Сорочинской ярмарки". Просто душа радуется, что за чудесный народ украинцы...
- Если экономика должна быть экономной, то конь должен быть коническим.
В 95 Квартал превратилась вся страна.
- пива мне , две бутылки с собой заверните ...
Шо за дискриминация???
Если посмотреть на состав нашего кабмина и ВР, то... римский император нервно курит в сторонке.
Это был бы номер!
Если б конь имел меня,-
Я б, наверно, помер... (с) Ю. Никулин
Пиньян неоднократно посещал ферму и на форумах зоофилов считался экспертом по пассивному анальному сексу с жеребцами. Некоторые визиты, в том числе и не столь удачный последний, записывались на видео его друзьями и выкладывались в Интернете; особенно широко разошёлся файл Mrhands.mpg. 2 июля 2005 года Пиньян, его знакомый видеооператор-любитель Джеймс Тэйт и неизвестный мужчина проникли в конюшню соседей Тэйта, где Пиньян совершил свой последний половой акт с арабским жеребцом по имени Булзай (Bullseye). Вскоре после этого он почувствовал недомогание, но ещё несколько часов не решался ехать в госпиталь, опасаясь потерять свой доступ к секретной государственной информации и свою работу в компании Боинг в случае огласки инцидента. Его знакомые отвезли и выгрузили его в госпитале Инумкло, где Пиньян умер по пути в реанимационную от перитонита в результате разрыва толстой кишки, после чего они скрылись, но после были найдены по номеру автомобиля, заснятому охранной камерой госпиталя.
Президент клоун, шуты ездят голыми на лошадях в супермаркеты, дебилы ходят в общ. местах без масок.
Страна идиотов.
Головне, аби не на кацапщину.
Лошадью!
Вон двадцать лет подряд в городах (кроме миллионников) не обновляли инфраструктуру, потому что все налоги уходили наверх, в Киев. А там их разворовывали, возвращая на места жалкие крохи. Затем ЕС потребовал провести децентрализацию и наши мудаки наверху, скрипя зубами, согласились. И как только часть денег начала оставаться на местах, сразу начали ремонтировать дороги, тротуары, школы, детсады, больницы.
А ведь будь народ умнее, мог бы еще в 2004-м году вместе с лозунгом "Ющенко Так!" кричать "Децентрализация!". И сейчас вся инфраструкутра была бы в намного лучшем состоянии, чем она есть. А так выходит что нам ЕС навязал эту полезнейшую реформу, вопреки сопротивлению власти и безразличию народа. А если бы не навязал, то все деньги так бы и уходили в Киев, где разворовывались.
И вот сейчас постоянно идут бурные срачи кто зрадник а кто герой - Порошенко или Зеленский, но почему-то нет срачей о снижении налогов, о дерегуляции, о сокращении госаппарата, о контроле общества над силовыми структурами, о гражданском оружии и праве на самооборону.
БЕЗОБРАЗИЕ!!!
Двери в супермакетах должны быть повыше, а эскалаторы - пошире.
Охранники должны оперативно убирать конские лепёшки - мы же идём в Европу.