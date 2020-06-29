УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7296 відвідувачів онлайн
Новини Відео
98 426 197

Чоловік у самих трусах в'їхав на коні в київський супермаркет: "Я просто попросив дві пляшки пива. Літрові". ВIДЕО

Чоловік у самих трусах в'їхав у київський супермаркет верхи на коні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису події опубліковано на сторінці Київ оперативний в соцмережі.

Судячи з розмови наїзника з людьми, він приїхав купити дві пляшки пива, а без коня в супермаркет не пішов тому, що одягнений неналежним чином.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійка в київському супермаркеті: чоловік побив опонента купленою ковбасою. ВIДЕО

Автор: 

супермаркет (141) коні (19)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+72
Во первых ЛОШАДЬ ПРИВЯЗАТЬ НЕКУДА 😳😳😳
Это недоработка супермаркета
показати весь коментар
29.06.2020 14:28
+61
Заборони щодо коня нема в правилах відвідування супермаркетів.
показати весь коментар
29.06.2020 14:29
+60
Что во власти, то в стране. Цирк шапито.
показати весь коментар
29.06.2020 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
могла накакать там
показати весь коментар
29.06.2020 18:06 Відповісти
Ну, спасибо мужику, что только за пивом. Если бы нужна быля водяра - прибыл бы на танке
показати весь коментар
29.06.2020 14:52 Відповісти
а в танке можно и без трусов))) хто захочет замечание делать ? ))))
показати весь коментар
29.06.2020 15:04 Відповісти
Зато прославился. Конечно же, не как Александр Македонский с Буцефалом на века, но на пару деньков-- тоже сойдёт.))))
показати весь коментар
29.06.2020 14:54 Відповісти
полагаю, что не пару. суток на 15
показати весь коментар
29.06.2020 14:55 Відповісти
Та Македонський на Буцефалі лише по полю бою їздив... Це Калігула свого коня в Сенат завів і сенатором призначив...
показати весь коментар
29.06.2020 15:05 Відповісти
Ну кінь навряд чи розумніший Ішака, тож Калігула і в Україні побував недавно.
показати весь коментар
30.06.2020 04:15 Відповісти
І коні, і ішаки, різні бувають...Наприклад, в Україні вибрали найтупішого...
Решив, что пять лет ломовая лошадь государственности тянула недостаточно споро, и дёргание за уздцы, в разные стороны, не приводит к желаемому сиюминутному результату, основная масса граждан Украины решили её сменить и впрягли в государственную телегу циркового ослика…
показати весь коментар
30.06.2020 04:25 Відповісти
Потужно лілював від заголовку Чоловік у самих трусах в'їхав на коні в київський супермаркет: "Я просто попросив дві пляшки пива. Літрові" - Цензор.НЕТ 2737
показати весь коментар
29.06.2020 14:54 Відповісти
то таке буває ))))))

https://youtu.be/itbtBBEs3Mw

а на фото, кінь якби прив"язаний чи то до банкомату...чи то до паркомату ))))
думаю, може в сусідів (Білорусь) це нормально?))) і парковку за коня сплачують))))))
показати весь коментар
29.06.2020 14:59 Відповісти
Згадався сюр:

В бар заходит конь, снимает шляпу, пальто, заказывает виски с содовой и пару маслин, выпивает, закусывает и, довольный, уходит, пообещав завтра снова зайти. Бармен, естественно, в трансе, подбирает челюсть со стойки и звонит другу, директору цирка.
- Слушай, у меня для тебя ТАКОЙ номер есть!!! Приходи завтра, посмотришь!
На следующий день директор цирка сидит в баре, ждет. Ближе к вечеру приходит говорящий конь в пальто, заказывает опять же виски и маслины, сидит пьет. Подсаживается к нему директор цирка:
- Простите, не хотели бы вы у нас поработать? Вы сейчас сколько получаете?
- Ну, где-то 3000 баксов, - отвечает конь.
- А мы вам предлагаем пять, да еще с проживанием и кормежкой!
- А где работать надо?
- Да тут рядом в цирке.
- В цирке?! Нет, за пять штук я, может, и соглашусь... но зачем вам в цирке программисты?..
показати весь коментар
29.06.2020 15:08 Відповісти
Це точно. Зараз що в президенти, що в програмісти беруть кого завгодно
показати весь коментар
29.06.2020 15:28 Відповісти
Я хз, як там де - у нашій компанії зуйові програмери та інші специ не затримуються.
Навіщо тримати збитковий персонал?
показати весь коментар
29.06.2020 15:59 Відповісти
я такого не бачив,це анекдот, вважається типу що такого бути не може, але сам особисто зіштовхувався з програмами, які ті коні писали, щоб їх на ковбасу пустили, тих коней
показати весь коментар
29.06.2020 18:11 Відповісти
Гусар...
показати весь коментар
29.06.2020 15:00 Відповісти
Без маски, а так-ковбой Мальборо.
показати весь коментар
29.06.2020 15:01 Відповісти
Ну заважають лаври Сальвадора Далі чувакові.
показати весь коментар
29.06.2020 22:23 Відповісти
Виноградорь , Синька - я почему то даже не удивлен
показати весь коментар
29.06.2020 15:01 Відповісти
і покажем що ми браття козацького роду! (с)
ну???..показав??? і знову невдоволенІ!! ))) (не вгодиш вам людоньки)))))
показати весь коментар
29.06.2020 15:06 Відповісти
карточный долг - святое!......
показати весь коментар
29.06.2020 15:07 Відповісти
-Почему на лошади? - "Потому что я в трусах". Все вроде бы логично...
показати весь коментар
29.06.2020 15:17 Відповісти
А всё-таки эта сценка вызывает симпатию: сразу видно, что все участники действа - это незлые добродушно-весёлые украинцы, а не злобно-тупые кацапы, отродясь лишённые всякого чувства юмора:

особенно умиляет полная женщина, которая во время вроде бы остро конфликтной ситуации ласково гладит лошадь и сам верховой дядько, объясняющий, что он постеснялся войти пешком в магазин, бо одет только в одни трусы...
Прямо как сюжет из "Сорочинской ярмарки". Просто душа радуется, что за чудесный народ украинцы...
показати весь коментар
29.06.2020 22:37 Відповісти
А все потому, что ближайший макдрайв аж на вышгородской.
показати весь коментар
29.06.2020 15:24 Відповісти
Правило современной грамматики)
- Если экономика должна быть экономной, то конь должен быть коническим.
показати весь коментар
29.06.2020 15:31 Відповісти
Министр в государственном учреждении в шортах да на самокате. Почему рядовому дебильному обывателю в супермаркете в трусах на коне не скакать. Чему удивляться? Избиратели берут пример. Чоловік у самих трусах в'їхав на коні в київський супермаркет: "Я просто попросив дві пляшки пива. Літрові" - Цензор.НЕТ 7100 Чоловік у самих трусах в'їхав на коні в київський супермаркет: "Я просто попросив дві пляшки пива. Літрові" - Цензор.НЕТ 5235
показати весь коментар
29.06.2020 15:34 Відповісти
Коли в країні бардак,то чому тут вже дивуватись.
показати весь коментар
29.06.2020 15:40 Відповісти
Попросил две литровых бутылки пива. Одну - себе, вторую - лошади.
показати весь коментар
29.06.2020 15:49 Відповісти
коняці літри мало - 500 кг ваги! Свиням - можна, а коняці я думаю - ні. Мікрофлора у кишківнику особлива.
показати весь коментар
30.06.2020 09:10 Відповісти
Причём в Киеве? Вот так прикол)) Управление в нетрезвом виде, кстати.
показати весь коментар
29.06.2020 15:50 Відповісти
Хорошо что не пальто был конь---лето всё таки. Тут не страшно, коня кормят городской едой, часто навоз не лезет. То на лугу каждый час.
показати весь коментар
29.06.2020 15:52 Відповісти
Когда Президент Кловун то это рядовая новость для страны
В 95 Квартал превратилась вся страна.
показати весь коментар
29.06.2020 15:57 Відповісти
На мой взгляд не удивительно. Когда власть творит что ни попадя и мимо закона - обыватель решает что все дозволено. Даже жалко, что у него небыло танка. Хотя на козле было бы эпохальнее
показати весь коментар
29.06.2020 16:02 Відповісти
неплохо
показати весь коментар
30.06.2020 09:39 Відповісти
Чоловік у самих трусах в'їхав на коні в київський супермаркет: "Я просто попросив дві пляшки пива. Літрові" - Цензор.НЕТ 9064
показати весь коментар
29.06.2020 16:13 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2020 20:31 Відповісти
зараз вгадаю: Мєлконян... ?
показати весь коментар
30.06.2020 09:11 Відповісти
Козак голота!
показати весь коментар
29.06.2020 16:13 Відповісти
Серйозно? А то думав що це горад Масква - всі маскалькою триндять
показати весь коментар
29.06.2020 16:22 Відповісти
... Заїхав в супермаркет в трусах на коні , та мовив :
- пива мне , две бутылки с собой заверните ...
показати весь коментар
29.06.2020 16:24 Відповісти
Вообще непонятно. Ослу занимать кресло президента можно, а коню в супермаркет нельзя...
Шо за дискриминация???
показати весь коментар
29.06.2020 17:07 Відповісти
Согласно легенде, Калигула назначил своего любимого коня Инцитата римским сенатором...
Если посмотреть на состав нашего кабмина и ВР, то... римский император нервно курит в сторонке.
показати весь коментар
29.06.2020 18:22 Відповісти
штрафонути так,щоб сам з коня впав.
показати весь коментар
29.06.2020 17:10 Відповісти
Это результат прогрессивных реформ президента Зеленского. Ещё год назад Арахамия с радостью сообщил, что отныне можно в шортах ходить в администрацию президента и кабмин. В шортах и с конем это скорее всего следующий этап реформ.
показати весь коментар
29.06.2020 17:19 Відповісти
Оно конечно было бы лучше если б все ездили на лошадках - меньше болели физически и морально.
показати весь коментар
29.06.2020 17:22 Відповісти
А тот кто снимал, так шатается, как будто тоже на лошади )))
показати весь коментар
29.06.2020 18:07 Відповісти
Если б я имел коня,-
Это был бы номер!
Если б конь имел меня,-
Я б, наверно, помер... (с) Ю. Никулин
показати весь коментар
29.06.2020 18:09 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82 Кеннет Пиньян (22 июня 1960 - 2 июля 2005, Энамкло, штат Вашингтон) - инженер авиастроительной компании Боинг, погибший от последствий полового акта с жеребцом на ферме возле американского города Энамкло

Пиньян неоднократно посещал ферму и на форумах зоофилов считался экспертом по пассивному анальному сексу с жеребцами. Некоторые визиты, в том числе и не столь удачный последний, записывались на видео его друзьями и выкладывались в Интернете; особенно широко разошёлся файл Mrhands.mpg. 2 июля 2005 года Пиньян, его знакомый видеооператор-любитель Джеймс Тэйт и неизвестный мужчина проникли в конюшню соседей Тэйта, где Пиньян совершил свой последний половой акт с арабским жеребцом по имени Булзай (Bullseye). Вскоре после этого он почувствовал недомогание, но ещё несколько часов не решался ехать в госпиталь, опасаясь потерять свой доступ к секретной государственной информации и свою работу в компании Боинг в случае огласки инцидента. Его знакомые отвезли и выгрузили его в госпитале Инумкло, где Пиньян умер по пути в реанимационную от перитонита в результате разрыва толстой кишки, после чего они скрылись, но после были найдены по номеру автомобиля, заснятому охранной камерой госпиталя.
показати весь коментар
29.06.2020 20:48 Відповісти
мы живем в охренезное время.
Президент клоун, шуты ездят голыми на лошадях в супермаркеты, дебилы ходят в общ. местах без масок.
Страна идиотов.
показати весь коментар
29.06.2020 18:12 Відповісти
В твоїй ккраїні през хло і нічого.
показати весь коментар
29.06.2020 18:25 Відповісти
Супермаркетам треба мати місце для парковки коней, бричок. По перше це буде крута реклама, прикольно , стильно, і не буде подій, що на конях гарцюють всередині торгового залу
показати весь коментар
29.06.2020 18:13 Відповісти
І екологогічно
показати весь коментар
29.06.2020 18:14 Відповісти
Це був Кива
показати весь коментар
29.06.2020 18:24 Відповісти
Шахматисты утверждают что конь и слон - равнозначные фигуры. Так что, ждём-с...
показати весь коментар
29.06.2020 18:25 Відповісти
Лавры Каллигулы и через 2000 лет не дают покоя!
показати весь коментар
29.06.2020 18:28 Відповісти
Все це дуже добре і цікаво,але чому кінь без маски?! І де для нього маску добути,що б їздити в універсам?
показати весь коментар
29.06.2020 18:47 Відповісти
где он кобылу откопал..кстати копытами кафель побьет он(а) весит киллограмов 500 а плотить будет грузчик вася и полотерка тетя глаша.. веки
показати весь коментар
29.06.2020 18:55 Відповісти
К сожалению наша страна, медленно, но уверенно - превращается в Мексику.
показати весь коментар
29.06.2020 18:59 Відповісти
То не біда, у Мексиці своя ґатмосфера.
Головне, аби не на кацапщину.
показати весь коментар
29.06.2020 21:03 Відповісти
не удивлюсь если его найдут и впаяют штраф 17 000 за то что без маски в общественном месте .кстати а сколько штаф за управление конем в нетрезвом виде ???? ...хотя может что он пиво и коню покупал а не себе ..но всеравно штраф
показати весь коментар
29.06.2020 19:26 Відповісти
А естчо 17 штук за коня без маски.
показати весь коментар
29.06.2020 21:27 Відповісти
Лошадью ходи!
Лошадью!
показати весь коментар
29.06.2020 19:49 Відповісти
Как скучно я живу...
показати весь коментар
29.06.2020 19:54 Відповісти
Судя по разговору наездника с людьмиэто был слуга народа
показати весь коментар
29.06.2020 19:55 Відповісти
Сколько вижу алкашей - ВСЕГДА поражают своей тупостью!
показати весь коментар
29.06.2020 20:02 Відповісти
Конная полиция А пиво чтоб коня напоить, а то от жары сдохнет.
показати весь коментар
29.06.2020 20:12 Відповісти
Сегодня обрушились на Саакашвили, что в Украине нет государства, а реально это общество кланов, в котором отдельные дети рождаются с чипом от какого-то клана и дальше он двигается по жизни с этим чипом! Что вот он такой мудак, ему вон несколько раз давали гражданство Украины, а он теперь такое заявляет про государство!!! А в чем он собственно не прав - где у нас государство? За 30 лет не посадили и ни одного нувориша, разграбивших это "государство", у нас за убийство человека назначают никому не понятный залог и потом этого уголовника вообще оправдывают и отпускают, у нас многие граждане, особенно властьимущие, чхать хотели на Конституцию и законы. Безбожно и беспредельно захватывают земли, предприятия и дерибанят бюджет страны. Как можно заехать в магазин на лошади и издевательски объяснять, что на входе в магазин нет об этом таблички с запретом? У нас после непонятной реформы полиции ее патрулей практически нет на улицах, как было раньше. Если полиция приезжает на вызовы, то она старается не ввязываться в конфликты, особенно в строительные и земельные потому, что везде конфликтуют кланы со своими прокурорами и судьями. Поэтому кому угодно можно по ночам носиться по городу на ревущих мотоциклах, можно по трассам ездить за 200 км/час, можно убегать места происшествия и т.п. и никакого наказания. Где это государство и власть на защите населения? В прошлые времена, даже при Брежневе этому "улану" на кобыле за пивом четко была бы психушка, а сегодня ему будут долго объяснять, что так делать нельзя. Но его и искать не будут - не царское это дело для полиции!
показати весь коментар
29.06.2020 20:33 Відповісти
Корень всех проблем Украины, что у людей не хватает мозгов. У нас не Рашка, от власти можно чего-то потребовать, и если потребовать хорошо, то власть вынуждена будет это сделать. Но в том и все дело, что люди не понимают что именно нужно требовать.
Вон двадцать лет подряд в городах (кроме миллионников) не обновляли инфраструктуру, потому что все налоги уходили наверх, в Киев. А там их разворовывали, возвращая на места жалкие крохи. Затем ЕС потребовал провести децентрализацию и наши мудаки наверху, скрипя зубами, согласились. И как только часть денег начала оставаться на местах, сразу начали ремонтировать дороги, тротуары, школы, детсады, больницы.
А ведь будь народ умнее, мог бы еще в 2004-м году вместе с лозунгом "Ющенко Так!" кричать "Децентрализация!". И сейчас вся инфраструкутра была бы в намного лучшем состоянии, чем она есть. А так выходит что нам ЕС навязал эту полезнейшую реформу, вопреки сопротивлению власти и безразличию народа. А если бы не навязал, то все деньги так бы и уходили в Киев, где разворовывались.
И вот сейчас постоянно идут бурные срачи кто зрадник а кто герой - Порошенко или Зеленский, но почему-то нет срачей о снижении налогов, о дерегуляции, о сокращении госаппарата, о контроле общества над силовыми структурами, о гражданском оружии и праве на самооборону.
показати весь коментар
30.06.2020 10:42 Відповісти
Мальчік ф трусіках!
показати весь коментар
29.06.2020 20:34 Відповісти
Приїхав на коні, бо був одягнутий у труси! У логиці не відмовиш!
показати весь коментар
29.06.2020 20:57 Відповісти
Очередной зебил....
показати весь коментар
29.06.2020 21:25 Відповісти
редкосный бычара ( особый вид ) , на штраф надеюсь заработал
показати весь коментар
29.06.2020 21:43 Відповісти
А щє,можна тільки пожалкувати,що не на "лошади с веслом"! Було б достать-таки зрозуміло москальському контингенту!
показати весь коментар
29.06.2020 21:57 Відповісти
Под ***** хотел закосить)))
показати весь коментар
29.06.2020 22:33 Відповісти
нужно было на выбочу дильныцю заехать с бюлетенем и кричать "я за зе, я за зе"
показати весь коментар
29.06.2020 22:54 Відповісти
Это монгольский лазутчик, для рекогносцировки прибыл.
показати весь коментар
29.06.2020 23:24 Відповісти
Млять.. ну всё понятно - выпил, захотел покурить.... Но почему лошадь без маски!!!???
БЕЗОБРАЗИЕ!!!
показати весь коментар
30.06.2020 00:01 Відповісти
Зачет
показати весь коментар
30.06.2020 00:50 Відповісти
ЗЕ-избератели - они такие...
показати весь коментар
30.06.2020 03:43 Відповісти
ага, шило на мило змінили.
показати весь коментар
30.06.2020 04:17 Відповісти
... это как новости из области украинской политики - как одену портупею, так тупею и тупею...
показати весь коментар
30.06.2020 04:15 Відповісти
А от як справному кентавру в супермаркеті пива купити? Отож бо.
показати весь коментар
30.06.2020 09:50 Відповісти
Гасконец, не иначе...
показати весь коментар
30.06.2020 10:44 Відповісти
Обычнй ковбой, неразлучный с лошадью - что вы к человеку прицепились.
Двери в супермакетах должны быть повыше, а эскалаторы - пошире.
Охранники должны оперативно убирать конские лепёшки - мы же идём в Европу.
показати весь коментар
30.06.2020 11:26 Відповісти
як би міг, він і на танку б за пивом прямо у магазин заїхав.
показати весь коментар
30.06.2020 11:29 Відповісти
Дожились, ***..ь
показати весь коментар
30.06.2020 11:56 Відповісти
конь пива хочет
показати весь коментар
30.06.2020 12:11 Відповісти
Помнится был такой движ в Киеве - КЛМ - (конокрады Лесного массива) может он возрождается !?
показати весь коментар
30.06.2020 12:50 Відповісти
80 000 просмотров в ТРУСАХ , а если бы БЕЗ !!!! миллионы )))))
показати весь коментар
30.06.2020 12:51 Відповісти
а что делать, если Президент задал высокую планку...
показати весь коментар
30.06.2020 13:42 Відповісти
А где написано, что нельзя на лошади.
показати весь коментар
30.06.2020 13:59 Відповісти
Так це чергова серія про Голобородько. Придивіться, десь рядом має бути рояль. Не даром же зняв штани.
показати весь коментар
28.01.2025 14:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 