Чоловік у самих трусах в'їхав на коні в київський супермаркет: "Я просто попросив дві пляшки пива. Літрові". ВIДЕО

Чоловік у самих трусах в'їхав у київський супермаркет верхи на коні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису події опубліковано на сторінці Київ оперативний в соцмережі.

Судячи з розмови наїзника з людьми, він приїхав купити дві пляшки пива, а без коня в супермаркет не пішов тому, що одягнений неналежним чином.

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