Ні масок, ні дотримання дистанції: Степанов не відкидає спалаху коронавірусу після вихідних в Одесі. ВIДЕО

Минулими вихідними сотні українців поїхали відпочивати до Одеси, проте не дотримувалися карантинних обмежень, що своєю чергою призводить до спалаху коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

Відео Serj Nazarov

За його словами, особлива ситуація склалася в Одесі. На оприлюднених відеокадрах видно, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.

"Тобто невикористання масок, повне недотримання соціальних дистанцій, невикористання антисептиків - усе це призводить до підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Це все ваше здоров'я! Зараз непопулярно запроваджувати додаткові обмеження, контролювати виконання рекомендацій, оскільки всі почали жити в умовах передвиборчих кампаній, але звертаюся до місцевої влади: подумайте про ваших виборців", - заявив він.

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Також він додав, що щодня МОЗ фіксує велику кількість хворих по всій Україні, кількість ліжко-місць, відведених для хворих на коронавірус, зростає.

Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.