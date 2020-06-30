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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Ні масок, ні дотримання дистанції: Степанов не відкидає спалаху коронавірусу після вихідних в Одесі. ВIДЕО

Минулими вихідними сотні українців поїхали відпочивати до Одеси, проте не дотримувалися карантинних обмежень, що своєю чергою призводить до спалаху коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

Відео Serj Nazarov

За його словами, особлива ситуація склалася в Одесі. На оприлюднених відеокадрах видно, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.

"Тобто невикористання масок, повне недотримання соціальних дистанцій, невикористання антисептиків - усе це призводить до підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Це все ваше здоров'я! Зараз непопулярно запроваджувати додаткові обмеження, контролювати виконання рекомендацій, оскільки всі почали жити в умовах передвиборчих кампаній, але звертаюся до місцевої влади: подумайте про ваших виборців", - заявив він.

Також читайте: В Україні швидко поширюється COVID-19: рівень госпіталізації зріс із 749 до 1410 осіб на тиждень, - Степанов

Також він додав, що щодня МОЗ фіксує велику кількість хворих по всій Україні, кількість ліжко-місць, відведених для хворих на коронавірус, зростає.

Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Одеса (5476) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Министр по делам ковида разбушевался.
Других болезней в стране нет.
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30.06.2020 10:08
+11
Лично я считаю такой отдых - "сомнительным". Пойти посмотреть на целлюлитных тюленей разве шо но это так на любителя...
Ни масок, ни соблюдения дистанции: Степанов не исключает вспышку коронавируса после выходных в Одессе - Цензор.НЕТ 8089
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30.06.2020 10:04
+8
Тобто цей чорт каже - що винуваті місцеві керівники, а не зебільна зграя, яка сидить на потоках у верхах начолі з чуваком, який "нічого не краде", нічого не робить, пихкає, ширяється і обзиває всіх засранцями.
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30.06.2020 10:07
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Верніть Супрун !!!Вона вам розповість як лікувати ковід ВИКЛЮЧНО якісними американськими ліками...
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30.06.2020 15:08 Відповісти
Если хреновая ситуация, то почему нет массовых фото и сюжетов о навале больных в больницах?
Я лично на Цензоре ни одного фото не видел. И вообще не видел.
Потому и наплевать всем ибо кроме слов статистики нет вражаючих видео из больниц!
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30.06.2020 14:22 Відповісти
Кстати, вчера Комаровский в программе у Влащенко предложил журналистам, которые выслеживают в кабаках депутатов, олигархов и т.п. переключиться свое внимание и подежурить возле приемных отделений инфекционных больниц и посмотреть сколько ночью приезжает скорых и взять интервью у замордованных дежурных врачей. И тогда мы бы увидели и фото и видео. А так это просто не снимает, интереснее снимать Велюр.
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30.06.2020 15:40 Відповісти
ваще пофиг на одесу и на багатеньких мажоров ишь ты какие заразяться они кабаками ресторанами пицами и бургерами--нихай подохнуть..********* и в топку
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30.06.2020 15:11 Відповісти
Слухайте, введіть страхову медицину і мені буде похрену. А так... за кой х.р їх потім лікувати?
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30.06.2020 17:29 Відповісти
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