Шмигаль про можливе повернення до жорсткого карантину: Якщо буде 60 активних хворих на 100 тис. населення. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за умови досягнення показника активних хворих у 60 осіб на 100 тисяч населення карантин в Україні буде посилено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ми перейшли до моделі адаптивного карантину. В областях, де ситуація складніша, застосовуємо жорсткіші карантинні обмеження, це працює", - повідомив він.

За словами Шмигаля, Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі області, наприклад Львівщина, сьогодні античемпіон щодо захворюваності, там карантин посилений. Ця модель дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни та економіки і збереження життя і здоров'я людей.

"Ми зараз маємо перевагу порівняно з часом запровадження карантину у березні. У нас готова медична система: ми закупили засоби індивідуального захисту, забезпечили як мінімум перший рівень для першої хвилі медичних закладів, ми підготували медичну систему морально.

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Суспільство встигло морально підготуватися, ми не отримали в країні паніку, яка б призвала до дестабілізації медичної системи і збільшення жертв. Першу хвилю ми пройшли спокійно у помірному сценарії", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що влада хоче зробити все можливе для того, щоб не закривати країну: "Ми не можемо зараз передбачати, як далі розвиватимуться події. Ми бачимо, що пішло помірне зростання, зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими - це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у більш як 50%. Хоча вже є дві області, де завантаженість 52% і 60%. Це сигнал до того, що нам необхідно починати формувати так звану другу лінійку лікарень. Загалом у нас 30 тисяч ліжкомісць для першої та другої хвилі. Ми забезпечені ШВЛами і завантаженість апаратів штучної вентиляції легень становить 7%, це теж добрий показник".

Відповідаючи на запитання, чи не є помилкою послаблення обмежень за зростання кількості хворих прем'єр сказав: "Це не помилка. Ми відповідально ставимося до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності".

"Наше завдання сьогодні - за збереження життів не втратити економіку України. Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей", - резюмував Шмигаль.