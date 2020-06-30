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Шмигаль про можливе повернення до жорсткого карантину: Якщо буде 60 активних хворих на 100 тис. населення. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за умови досягнення показника активних хворих у 60 осіб на 100 тисяч населення карантин в Україні буде посилено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ми перейшли до моделі адаптивного карантину. В областях, де ситуація складніша, застосовуємо жорсткіші карантинні обмеження, це працює", - повідомив він.

За словами Шмигаля, Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі області, наприклад Львівщина, сьогодні античемпіон щодо захворюваності, там карантин посилений. Ця модель дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни та економіки і збереження життя і здоров'я людей.

"Ми зараз маємо перевагу порівняно з часом запровадження карантину у березні. У нас готова медична система: ми закупили засоби індивідуального захисту, забезпечили як мінімум перший рівень для першої хвилі медичних закладів, ми підготували медичну систему морально.

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Суспільство встигло морально підготуватися, ми не отримали в країні паніку, яка б призвала до дестабілізації медичної системи і збільшення жертв. Першу хвилю ми пройшли спокійно у помірному сценарії", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що влада хоче зробити все можливе для того, щоб не закривати країну: "Ми не можемо зараз передбачати, як далі розвиватимуться події. Ми бачимо, що пішло помірне зростання, зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими - це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у більш як 50%. Хоча вже є дві області, де завантаженість 52% і 60%. Це сигнал до того, що нам необхідно починати формувати так звану другу лінійку лікарень. Загалом у нас 30 тисяч ліжкомісць для першої та другої хвилі. Ми забезпечені ШВЛами і завантаженість апаратів штучної вентиляції легень становить 7%, це теж добрий показник".

Відповідаючи на запитання, чи не є помилкою послаблення обмежень за зростання кількості хворих прем'єр сказав: "Це не помилка. Ми відповідально ставимося до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності".

"Наше завдання сьогодні - за збереження життів не втратити економіку України. Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей", - резюмував Шмигаль.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4608) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Попомнишь мои слова. Второй карантин народ начнет саботировать однозначно. Может дойти и до довольно серьезных волнений. У меня (и думаю, что не только у меня) создалось впечатление, что эпидемия ковида только в официальных СМИ протекает.
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30.06.2020 12:42
+7
Шмигаль, як казав Блазень, йди у сраку.
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30.06.2020 12:25
+6
Неужели под режимом качается скамейка ?
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30.06.2020 12:23
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Неужели под режимом качается скамейка ?
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30.06.2020 12:23 Відповісти
Режим то какой? Строгий или общий, или о чём ты?
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30.06.2020 12:24 Відповісти
Зелёный.
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30.06.2020 12:47 Відповісти
і "скамейка" і сосна також
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30.06.2020 13:03 Відповісти
Короче - готовьтесь к новому карантину - 100%
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30.06.2020 12:23 Відповісти
Попомнишь мои слова. Второй карантин народ начнет саботировать однозначно. Может дойти и до довольно серьезных волнений. У меня (и думаю, что не только у меня) создалось впечатление, что эпидемия ковида только в официальных СМИ протекает.
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30.06.2020 12:42 Відповісти
Для начала - это не эпидемия, а пандемия. Немножко другое
Во-вторых такая муть происходит во всём мире, и у пиндосов и в раше.

Ну, а саботировать тебе никто не даст, не для того это всё задумывалось чтобы кто то мог саботировать.
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30.06.2020 13:25 Відповісти
сам дурак - почитай для начала что я выше написал
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30.06.2020 17:22 Відповісти
Тебе напомнить с чего начался второй Майдан? С евроинтеграционных стремлений молодежи и неадекватного ответа власти мирному протесту. Тут еще серьезнее. Многие семьи поставлены руководством нашей страны безосновательным карантином на грань выживания. Я к примеру работаю в достаточно большом коллективе. Несколько тысяч человек. Так вот - НИ ОДНОГО заболевшего. Когда грипп сезонный перекачивает предостаточно людей в коллективе. Сейчас НИ ОДНОГО!!! Я уже не говорю чтобы с осложнениями, или не приведи Господь, с смертельным исходом. Ни у них, ни в их семьях. Все что знаем о ковиде только из инета и телевизора. ВСЕ!!! Особенность коллектива - крупная торговая сеть маркетов в различных областях. Ни официально, ни по "сарафанному радо" информация не доходила что кто-то заболел серьезно кофидом или у кого-то обнаружили. А это торговая сеть. Через маркеты проходит туева хуча людей. Риск заболеть большой. И теперь Вы думаете, что их кто-то сможет убедить людей о жуткой опасности? Первый карантин ввести смогли благодаря фактору внезапности и полном незнании сути вопроса. Второй раз дурить людей не выйдет.
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30.06.2020 14:47 Відповісти
а пока 57
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30.06.2020 12:23 Відповісти
Шмигаль, як казав Блазень, йди у сраку.
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30.06.2020 12:25 Відповісти
шмьіль- нікчема
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30.06.2020 12:25 Відповісти
слышь, Шмыга, прикинь как тебя "отблагодарят" херсончане, у которых на данный момент 12 больных на всю область?
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30.06.2020 12:26 Відповісти
Ну раз Шмыгаль сказал, так и будет. Он свои обещания выполняет (если что, это сарказм, а то вдруг он не поймет).
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30.06.2020 12:28 Відповісти
А если на 100 тыс.человек будет 10 тыс. голодных и очень злых?
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30.06.2020 12:28 Відповісти
Сказочный долботрон!
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30.06.2020 12:32 Відповісти
давайте, быстрее перевыборы наступят
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30.06.2020 12:34 Відповісти
"У нас сейчас есть преимущество по сравнению со временем введения карантина в марте. У нас готова медицинская система: мы закупили средства индивидуальной защиты, обеспечили как минимум первый уровень для первой волны медицинских учреждений, мы подготовили медицинскую систему морально,все есть в сравнении с мартом и увеличение статистических показателей заболеваемости,которые указывают на то,что нет н,,хрена,кроме роста цифир статистических ,в сравнении с мартом, которые морально подготовило руководство ЕС о непредоставлении гражданам Украины возможности свободно посещать страны ЕС...
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30.06.2020 12:39 Відповісти
Не 50, а 57. То есть 60 будет завтра-послезавтра
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30.06.2020 13:33 Відповісти
А че раньше не нужно было 60 больных для карантина? Шо изменилось?
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30.06.2020 14:08 Відповісти
Увеличилось желание и дальше кошмарить народ.
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30.06.2020 14:51 Відповісти
А если будет 60 пассивных больных? Тогда карантин не нужен?
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30.06.2020 14:09 Відповісти
Ну так 60 активных больных на 10000 населения и сейчас по всей Украине есть. Одно интересно: нонешний премьер, президент отдают отчет хотя бы себе в том, что произносят или эпидемия Януковича "Гнать порожняк" серьезно поразила наших "руководителей"?
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30.06.2020 14:29 Відповісти
Официально болеющих на сегодня 24060 (или официальных цифр Шмыгаль не знает?) НЕТ, я не прав - может быть, молодые таланты арифметики не знают и 24060 на 40млн разделить не могут.
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30.06.2020 20:50 Відповісти
Шмыгаль о возможном возвращении к жесткому карантину: Если будет 60 активных больных на 100 тыс. населения. ВИДЕО



в Киеве 5000 больных на 5 000 000 населения -
енто 100 чел на 100 тыс.

закрывайте нах все киевское
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30.06.2020 14:48 Відповісти
Ага, давай, мерзкая рожа. Этот карантин будет реально жесткий, не будешь знать где спрятаться
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30.06.2020 15:27 Відповісти
Хай цей аферист Шмигаль скаже згідно якого закону України він хоче повернути жорсткий карантин
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30.06.2020 16:21 Відповісти
Боюсь,що вдруге загнати народ в стійло карантину вже не вдасться...Попробуйте вигнати свиню з хліву на подвір"я...Назад вона вже не піде,вона занюхала свободу (не путати з партією) і затягнути її можна лишень за хвіст чи ногу...Але ж виску і лементу...у Шмигаля вуха позакладає...
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30.06.2020 17:50 Відповісти
Шмыгаль маньяк-узурпатор на первый взгляд. Но причина в том что он кроме карантина ничего не может предложить. Во всем ковид виноват.Тильки непокора спасет всех.Тут вопрос выживания.
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01.07.2020 03:49 Відповісти
Львівщина антирекорд. Що страшно їхати на батьківщину, рідних і знайомих після своїх реформ?
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01.07.2020 09:43 Відповісти
 
 