Кожен люстрований чиновник, якого суд поновив на посаді, коштує бюджету пів мільйона гривень, - Малюська. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська закликає змінювати закон про люстрацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook.

"Європейський суд з прав людини визнав, що українська люстрація порушує європейську конвенцію. Кожен люстрований український чиновник, якого поновлює на посаді суд, коштує нам – державному бюджету і платникам податків – більш як пів мільйона гривень", - зазначив міністр.

Малюська наголошує, що закон про люстрацію потрібно терміново змінювати, "бо якщо цього не відбудеться, то ми залишимося і без люстрації, і без мільйонів, а то й мільярдів бюджетних коштів".

"Така нова люстрація має охоплювати тільки топчиновників автоматично, а інші чиновники мають бути люстровані чи ні на підставі індивідуальної оцінки того, що вони робили. І це потрібно робити якнайшвидше", - підсумував міністр юстиції.

Нагадаємо, що Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади" (люстрацію). Особам, які потрапили під цю процедуру, забороняється обіймати певні високі посади на державній службі.

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