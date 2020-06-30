Кожен люстрований чиновник, якого суд поновив на посаді, коштує бюджету пів мільйона гривень, - Малюська. ВIДЕО
Міністр юстиції Денис Малюська закликає змінювати закон про люстрацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook.
"Європейський суд з прав людини визнав, що українська люстрація порушує європейську конвенцію. Кожен люстрований український чиновник, якого поновлює на посаді суд, коштує нам – державному бюджету і платникам податків – більш як пів мільйона гривень", - зазначив міністр.
Малюська наголошує, що закон про люстрацію потрібно терміново змінювати, "бо якщо цього не відбудеться, то ми залишимося і без люстрації, і без мільйонів, а то й мільярдів бюджетних коштів".
"Така нова люстрація має охоплювати тільки топчиновників автоматично, а інші чиновники мають бути люстровані чи ні на підставі індивідуальної оцінки того, що вони робили. І це потрібно робити якнайшвидше", - підсумував міністр юстиції.
Нагадаємо, що Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади" (люстрацію). Особам, які потрапили під цю процедуру, забороняється обіймати певні високі посади на державній службі.
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Будем экономить 😀😀😀
Не по тем основаниям, что "был на должности в период...", а по более реальным. Например способствовал... Предвзятость...
Есчп так считает.
Спасибо Пеце за реформу!
И при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен".
Поэтому хватит врать, недомерка ты московская
Чт, 14 Май 2015 Восстановленный после люстрации чиновник Минюста попался на взятке
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1887748-vosstanovlennyiy-posle-lyustratsii-chinovnik-minyusta-popalsya-na-vzyatke.html На взятке 70 тыс. грн попался восстановленный по решению суда, уволенный ранее чиновник Минюста Липовой.
14.05.2015 - це дата коли чиновника Пєтя запрєсував.
А дати прийняття рішення про поновлення його на посаді немає.
З твого поста видно що ти свідомо ігноруєш той факт що Петро не відразу після Майдану прийшов. І не відразу після Майдану прокуратура, СБУ та суди реформовані були.
Спочатку чиновника люстрували, потім він за старої системи Януковича відновився, потім Петро став президентом і запрацювали Прокуратура з СБУ, потім ці перезавантажені органи корупціонера накрили.
Вот ссылка, которая быстро опровергает твою брехню. Первая попавшаяся. А таких случаев масса.
"При старой системе". Так ты определись, "при Пете" или "при старой системе"? Переобуваешься на лету?
Перестань выкручиваться, ты только себя выставляешь не только брехуном и провокатором, но ещё и демагогом.
Я взагалі не брався перед тобою нічого доводити.
Натомість ти взявся доводити ніби при Пороху був поновлений на посаді високопосадовець, і спіймав облизня. З твоїх постів видно лише те що при Пороху переслідувалися та звільнялися ті чиновники які встигли поновитися до перезавантаження силових органів. І тому ти зараз намагаєшся змінити предмет розмови.
Не вийде бо злив вже зараховано, мракобіс.
Чт, 14 Май 2015 Восстановленный после люстрации чиновник Минюста попался на взятке
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1887748-vosstanovlennyiy-posle-lyustratsii-chinovnik-minyusta-popalsya-na-vzyatke.html На взятке 70 тыс. грн попался восстановленный по решению суда, уволенный ранее чиновник Минюста Липовой.
Між втечею Януковича та обранням на посаду Порошенка був великий проміжок часу під час якого залишалися при владі судді Януковича які могли поновити на посаді людину Януковича.
Тому облиш фантазувати і доводь доказами коли саме була поновлена ця людина.
Або визнавай себе йолопом, мракобісе!
Закон о люстрации принят 16 сентября 2014 года Радой. Порошенко избран в президенты за три с половиной месяца до того, и к тому времени давно вступил в должность. Так что люстрирован тот взяточник как раз во время президентства Порошенко, и тогда же и восстановлен судом, при нём же.
Однак ба!
Тоді виходить що це саме Порох пролоббіював Закон "Про люстрацію".
А чиновник був поновлений десь наприкінці 2014 або на початку 2015 року, коли цей закон ще не запрацював в повну силу.
Отже, тепер ти маєш довести що поновлення цього чиновника відбулося суддею призначеним саме Порохом а не Януковичем.
Бо інакше виходить що Порох не лише пролоббіював закон про люстрацією а ще й щемив люстрованих належним чином за допомогою правоохоронних органів доти доки закон не запрацював нормально.
"при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен"."
Теперь уже выясняется, что судьи должны были быть назначены порошком... Постепенно выводим тебя на чистую воду, брехло
Не бреши, петежополиз лживый. При Пете восстанавливали также, как и после Пети.
Я тут давече одному из ваших за 15 минут список из восстановленных по суду при Пете чинуш вываливал - чисто из статей на Цензоре.
Тому давай не звизди, а знайди хоч одного посадовця вищого рівня часів Януковича, накшталт Богдана який був поновлений судом при Пороху.
Жодного не знайдеш бо жодного не було.
детяхПете таким непотребством заниматься Канэшна-канэшна, охотно верим! И лишь когда мужественного борца с коррупцией в результате государственного переворота подло заменили Зеленским, судьи вздохнули с облегчением - и ну восстанавливать всех!
Ну как тут не поверить? Пусть факты говорят об обратном, но ты так красиво поёшь, что аж слёзы наворачиваются.
Злився тому що жодного посадовця вищого рівня часів Януковича при Петрові поновлено не було! Навіть проросійським артистам можливість виступати в Україні не поновлювали.
Просто тому що Петро - це проукраїнський політик.
Тому натомість була взаємодія влади з патріотичними рухами та Томос.
І так, лише коли шляхом омани населення проросійськими ЗМІ владу захопили сатрапи Кремля поставивши для цього на посаду президента свою ляльку-Зеленського, вони почали поновлюватися на посадах, відкривати доступ до України російському капіталу та шоу-бізнесу, а також арештовувати очільників патріотичних рухів.
"И при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен""
Повторюсь, выше ссылка на новость от 14 мая 2015 года о том, как попался на взятке РАНЕЕ ЛЮСТРИРОВАННЫЙ и вскоре восстановленный УЖЕ на должности чиновник.
Для идиотов: в 2015 году Порошенко был у власти.
Для полных идиотов: этого чиновника восстановили в должности в 2015 году.
Та при Петрі у тебе, мабуть і прутень стояв краще - тому ти так і відлизуєш йому і брешеш заради нього.
" знайди хоч одного посадовця вищого рівня часів Януковича, накшталт Богдана"
Богдан не був при Януковичу посадовцем вищого рівня, дурню. Тобі вище скинули ссилку на відновлення чинуші приблизно такого ж рівня, на якому при янику був богдан.
Думаю що не знайдеш бо нема.
Сейчас бы был честный суд, который никого не восстанавливал!
Но ИМИТАТОР реформ тогда НЕ был бы самим собой!
Но когда нужно оставить старых, отобрав из них "политически преданных", назвав это реформой - тода ква! У Пеци таких - по моему 141 штука!
Пеця - знатный реформатор, вместе с Гройсманом ))
А суть в том, что никто из них хорошим не является. Зеля - тотально некомпетентен, а Пеця - и вовсе шулер.
Ибо, например в таком состоянии: " со сбежавшими предательскими властями и разрушенной армией" страну принял Турчинов, а не Порошок. И за 2 месяца Турчинов очень многое сделал. Порошок же буквально через 3 недели после вступления в должность объявил ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие, которое привело к катастрофе ВСУ на границе. Вот это была чистая ответственность твоего кумира.
Вот и почитай, если не в курсе, ботяра соевая.
"Где суды и приговоры? А если нету"
Точно - если нет приговора, то Петя не объявлял ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие с 20.06.2014 по 30.06.2014? Серьезно? Вы, ботяры запетькины, правда думаете, что все вдруг память отшибло и никто ничего не помнит??
А суды и приговоры против Бойко за "вышки Бойко" где? Нету? Так что - Бойко не покупал вышки в 2 раза дороже их реальной стоимости, раз нет приговора?
Стаття 106. Президент України:
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
2.) Твоя болтовня. Если это преступление то где приговор? Но это риторический вопрос, тупой бот.
3.) Я с тобой за все в мире не нанимался говорить, ботва.
Но суть твоих слов, как правильно подметили, Зе плохой, а По - хороший.
Что явно не так - они оба плохие, но каждый плох по своему.
Если Зе - абсолютно нулевой во всем, то По - наглый, лживый винницкий барыга, болтун и имитатор реформ. Любитель повышать на все цены, прикрываясь "МВФ требует повысить цены". Тошнит от обоих
Подякуй Зелі за реформу! Ну і портнову.
"Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
6 ГРУДНЯ 2019
И своих возвращаете, и по пол миллиона каждому своему, и план по снижению обороноспособности государства выполняется...
ИМХО: все эти чиновники "повосстанавливались" не за предыдущие 5 лет, а за последний год, когда власть дала команду судебным волкам - восстанавливать.
Коли це починалось, приймався Закон, багато із цього "народу" переймалось його "законністю", нормами, нюансами, процедурою? Та ні, усім було пох.рену! Головне, що людям подобалась ідея. Ну то у чому проблема? Не бажаєте заглиблюватись, витрачати на це час, у вас своє життя і вам не має коли? Ну то платіть.
Не всех ,а только Печерского суда
как рукой снимет по всей стране
Если суд восстановил, значит было нарушение Закона Украины. Где наказания?
в бойворовать.