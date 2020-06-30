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Термін "якість дітей" не мій, а нобелівського лауреата, - "слуга народу" Третьякова. ВIДЕО

Нардепка від "Слуги народу" голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявляє, що стала об'єктом замовної брудної інформкампанії, і лише використала "термін нобелівського лауреата".

Про це Третьякова заявила на засіданні парламенту 30 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Термін "якість дітей" - не мій. Хоча за те, що я використала його в публічній площині, я вибачаюся перед усіма українцями... тими, хто вирішив, що я якимось чином хочу не захищати українців. Термін не мій, він згаданий у Гері Стенлі Беккера - нобелівського лауреата. Існуватиме цей термін чи ні, вирішить час. Всі діти прекрасні, божий дар. Українці знають, як захищати своїх дітей. Тут ідеься не про злидні, не про бідність, про які ви маніпулюєте . Мова йде про те, що соціальна політика має бути направлена не від бідних до бідного, а від багатих до бідного. І те, що ви робите, це негідна поведінка. Жоден інформаційний кілер не переконає мене в зворотному", - заявила Третьякова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають на державні кошти", - "слуга народу" Третьякова. ВIДЕО

Третьякова стверджує, що проти неї розгорнули проплачену кампанію "впливові люди, які прагнуть зберегти джерела збагачення", чиїм інтересам, мовляв, Третьякова та її команда "наступила на хвіст"

Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості". "Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості".

Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.

Автор: 

ВР (14999) діти (5096) скандал (626) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+45
Гнилі відмазки від Сари.
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30.06.2020 13:27
+31
просто тварь, зеленая тварь
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30.06.2020 13:28
+27
Шавка отмазывается. Такой термин был еще при Гитлере. Она поняла, что ей гаплык. Пусть скажет еще, что это монтаж и т.д. и т.п. Но эта тварь "забыла", что в конце она сказала - "Это моя философия". Как достали выродки унижающие и оскорбляющие украинский народ!!!!
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30.06.2020 13:32
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Оскандалившаяся "слуга" Третьякова обвинила родственников пропавших без вести на Донбассе в обмане из-за "больших денег"

https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm

Новый "шедевр" от зе-мрази.
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30.06.2020 15:18 Відповісти
"Термин не мой, он упомянут у Гэри Стэнли Беккера..."
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Может еще термины от Адольфа Фон Гитлера применять начнешь?!
Ой, Баба ду... Баба ду...
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30.06.2020 15:22 Відповісти
Який зв'язок між Беккером і Гітлером? І чому він (Гітлер) "фон"?
Тобто так можна прискіпуватися до будь-якого цитування? Навів слова Порошенка, припустимо, а ми йому: "може ти ще Фон Гітлера процитуєш"?
До чого тут Гітлер, якій він "von"?
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30.06.2020 22:37 Відповісти
Сборище болтливых папугаев....
Хоть один из вас может дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ "качество детей"?
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30.06.2020 15:34 Відповісти
а что не могла привести пример детей Украины ,которые своим умом прославили Украину и прославляют по сей день?
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30.06.2020 15:43 Відповісти
В принципе, геноциды тоже теоретически обосновывали. Третьякова явно тщательно прорабатывала вопросы "качества детей" и "стерилизации" родителей.
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30.06.2020 15:46 Відповісти
Третьяковой чудом повезло, в отличие от ее единоверцев... и теперь ей своим ртом городить такую нацисткую дичь...???
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30.06.2020 15:51 Відповісти
Алоизович даже книгу популярную когда-то написал. Так сказать , настольную библию для хйла и ему подобным выродкам и подонкам... так что теперь, нацменшу Третьякову в газовую камеру отправлять?
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30.06.2020 15:49 Відповісти
З неякісними дітьми зрозуміло - кастрація. А от що з пенсіонерами робити думаєте? Маєте надію на коронавірус? А якщо не вийде, тоді що? Хоча, досвід є - Голодомор, ГУЛАГ або газові камери, то також досить ефективно.
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30.06.2020 15:55 Відповісти
как Емец говорил: все пенсионеры 65+ умрут, а самому 64 года.
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30.06.2020 19:40 Відповісти
Самые большие сомнения вызывает "Качество депутатского корпуса"..явно или просрочка,или неликвид....хотя есть и БУ...
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30.06.2020 16:00 Відповісти
Що ми дамо цій пані? Нобелівську премію чи оселедця?
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30.06.2020 16:07 Відповісти
та як завжди...- "оближемось".....
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30.06.2020 16:43 Відповісти
що - ота " свиноматка " почуяла що може бути якимось чином відлучена від КОРИТА....-от гидота...., завтра буде готова на камеру циганських дітей помити та годувати ...
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30.06.2020 16:43 Відповісти
Красная жаба уходи не позорься ,ты уже много наговорила . А всего лишь жирная , красная жаба.да еще и мокшанка .
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30.06.2020 16:44 Відповісти
Ця потвора точно вже наговорила на вигнання з Ради.
Але хто ж її вижене? Цінний зелений кадр.


https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

"Ми знаємо,що людину яка вважається зниклою безвісті розстріляли,але рідні не хочуть визнавати цього щоб отримувати кошти," - Третякова.

Виходить,якщо у загиблого залишилися діти, які отримують допомогу, то це зло,а Стефанчук, який уклав договір з тещею заради компенсації то це ок.
Не зупиняйтеся.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1277705787159334912
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30.06.2020 16:54 Відповісти
Очень хилая отмазка, на уровне зеленой власти.
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30.06.2020 17:36 Відповісти
Мої знайомі поїхали в Штати по туристичній візі...Вона була вагітна,і в подружжя там родилась дитинка...Так от,ця дитинка більше року їх кормила,вдівала і дозволяла так сяк жити,поки не виграли "грінкарт" і не стали на ноги...Я до того,які значні соціальні виплати на дітей в Америці,і цим звичайно користують...Негритянки,більшості яким вступити в статевий зв"язок як склянку води випити народжують одну за одною,отримують виплати,не працюють - а діти на вулицю і...в тюрму...Вісімдесят відсотків в"язнів - чорношкірі,хоча в країні їх нема і двадцяти...Зараз вони баламутять Америку...А тепер спроектуєм це на Україну...І в нас є виплати на новонароджених,і в нас є категорія населення яка народжує суто заради прибутку...Цигани...У нас у Львові їх цілий табір за Збоїськами,але це ще расові - пузаті,мордаті,наглі...А приїзджають ще з Закарпаття - малі,чорні,лазять по маршрутках,співають,а попутно крадуть,жебрають,шахраюють...Діти...Просто діти...Повноцінні громадяни...
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30.06.2020 17:39 Відповісти
Можно было сказать, что еще и известной исторической личности. Гитлера, например.
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30.06.2020 17:50 Відповісти
По иронии судьбы родители этих детей привели к власти зелёных недоумков из 95-го анала
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30.06.2020 17:54 Відповісти
партия моральных уродов выродков конченых тварей и отбросов
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30.06.2020 18:00 Відповісти
На єтого гермафродита третьякова с нацистскими замашками невозможно смотреть.
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30.06.2020 19:03 Відповісти
а разжирела-то как
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30.06.2020 19:37 Відповісти
.***********. Ось таке бидло ви зеутирки й обрали до Влади - неповага до всього, а особливо до українського!
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30.06.2020 19:33 Відповісти
Все она правильно сказала. Каких детей могут родить мамаши которые сосут пивко и курят под подъездами? Потом брюхатятся и каждый год плодятся как кролики. Получают пособие и на эти деньги продолжают существовать и размножаться.
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30.06.2020 19:37 Відповісти
кому-то нужно работать на стройках, заводах, полях. пусть некоторые будут не совсем развитые, но работать будут. и потом не все дети таких мамаш будут неполноценыыми, есть много нормальных.и большой процент, а дебилов 5-10% по статистике.
не все пойдут в ВУЗы, да. и при совдепии были ПТУ, училища, техникумы, курсы.
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30.06.2020 19:49 Відповісти
Вы не правильно поняли мои слова. Я не говорил о статуса рабочий, крестьянин или интеллигенция. Я говорил о категории людей которые рожают детей ради пособий и льгот. Потом эти дети воспитыаются в таких семьях и сами будут повторять за родителями празитировать на горбу у государства. Именно об этой категории говорила Третьякова, с которой я полностью согласен.
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30.06.2020 20:46 Відповісти
это вы неправильно все поняли. таких, которые рожают детей ради пособий очень мало. спроси у женщин, врачей-гинекологов- каково это вынашивать и рожать детей, теряя здоровье и с риском для жизни.
большинство ответственно относятся к детям, так как любят детей. нельзя отдельные экземпляры переносить на всех. вы тоже не любите детей, и тоже нацист-геноцидник.
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30.06.2020 23:39 Відповісти
Так она и не говорила о всех. Вот именно об этой категории и шла речь. А на этом некоторые политики пытаются пропиариться, напомнить о себе и сказать как они "заботятся" о материнстве, выдергивая слова из контекста.
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01.07.2020 09:35 Відповісти
"Комплекс превосходства - защитный механизм психики, при котором появляется ощущение превосходства, вызванное скрытым чувством неполноценностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] . Первым этот термин употребил австрийский психоаналитик Альфред Адлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] .Согласно Адлеру комплекс превосходства тесно связан с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 комплексом неполноценности и фактически является его обратной сторонойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:1-2 [2] . Формируется этот комплекс обычно в детстве вследствие того, что ребёнок ощущает себя неполноценным в сравнении со взрослыми и, переживая неуверенность в себе, стремится достичь превосходстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] .При наличии комплекса превосходства люди зачастую стремятся к обретению власти над окружающими, принижают опасных для себя людей и верят в свою особую силуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:1-2 [2] . При этом такие люди проявляют следующие черты характера: враждебность по отношению к окружающим, нетерпимость, самоуверенность, хвастливость, зависть, злорадство, жадность, подозрительность. Однако, даже добившись реального превосходства над кем-то, они не ощущают удовлетворения.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] "↑ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:0_1-0 Перейти обратно:1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:0_1-1 2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:0_1-2 3 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:0_1-3 4 http://www.psychologies.ru/glossary/10/kompleks-prevoshodstva/ Комплекс превосходства. Что такое "Комплекс превосходства"? Понятие и определение термина "Комплекс превосходства" - Глоссарий | Онлайн журнал Psychologies . www.psychologies.ru. Дата обращения 3 февраля 2018.↑ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:1_2-0 Перейти обратно:1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:1_2-1 2 http://flogiston.ru/library/adler_prevoshodstvo Комплекс неполноценности и комплекс превосходства | А. Адлер [
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30.06.2020 20:49 Відповісти
мерзотні оправдання... хоч би мала трохи совісті... вибачитись
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30.06.2020 21:02 Відповісти
когда третьякова последний раз в зеркало смотрелась...с её фейсом фулюганов пугать,а не умничать и делать подобные заявления,кто тебя то выпустил такую перепуганную на свет белый.
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30.06.2020 21:45 Відповісти
а ведь могла бы и цитату самого кровавого мерзавца врезать !!!
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30.06.2020 22:45 Відповісти
чем больше третьяковых, яременков и проч. мерзоты в служках, тем лучше !!!
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30.06.2020 22:46 Відповісти
Шануймося українці!
Україна може прокормити 700 мільйонів людей!
Матріархат треба вводити і то негайно!
І дітей побільше,бо мусульмани не сплять,а народжують
набагато більше українок!
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30.06.2020 23:20 Відповісти
На мой взгляд немного не правильно выразилась: "детиhttps://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye, а биомусорм, как и их родители, который подлежит утилизации прямо в роддоме..... А то мы какие-то стали добрые, толерантные.... С наркошами считаемся, "петухов" и прочую дрянь называем "меньшинствами"...
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30.06.2020 23:25 Відповісти
Ну о чем с ней можно манипулировать!
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30.06.2020 23:57 Відповісти
Я так понимаю главная идея - стерилизация малоимущих. То есть сначала Коломойский доведет всех своими поборами до нищего полуживотного уровня, а потом всех на стерилизацию. Гениально!

Малоимущие зебилы есть? Подставляй йайки на Зе-кастрацию!
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30.06.2020 23:59 Відповісти
Я наверное догадываюсь, что хотела сказать эта дама. Но все же, сначала нужно было подумать и только потом рот открывать... Если особь рожает только для того, чтобы получить кеш, то в будущем, государство, 99% получит не гражданина, который будет приносить пользу обществу, а ушлепка. При чем здесь дети ???
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01.07.2020 09:09 Відповісти
"я вибачаюся ". Прекрасно, сама себе за свої слова і вибачила. А взагалі до чого був її гівновкид? У зелених нема бабла щоб платити допомогу на дітей?
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01.07.2020 09:33 Відповісти
Ця руда гетера просто "сексі" така сама як і няша клітор........
Вони роблять усе щоби збудити ... ні не нижній відросток, а сіру речовину, і настільки щоби "дах поїхав".
Якщо руда гетера вже не може збуджувати тілом , вона збуджує діареєю з рота.
А у цей час приймається найнебезпечніший закон, який буде негативно впливати на дітей і не тільки низької якості, у першу чергу дітей заможних членів суспільства.
Цю гетеру стерилізувати смислу вже немає, однак є можливість виправити ситуацію щоби запобігти розповсюдженню чуми.
Це треба вчинити і з тими хто прийме закон про "гральну роботу (бізнес)".
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01.07.2020 10:16 Відповісти
"Термін "якість дітей" не мій, а нобелівського лауреата, - "слуга народу" Третьякова."-зараз вона ще розкаже що це нобелівський лауреат напоумив її каструвати виборців!
Психіатрія проти йододефіциту безсила!
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01.07.2020 15:30 Відповісти
а в каком контексте использован вьігораживаемьій термин?
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01.07.2020 23:42 Відповісти
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