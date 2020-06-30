Термін "якість дітей" не мій, а нобелівського лауреата, - "слуга народу" Третьякова. ВIДЕО

Нардепка від "Слуги народу" голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявляє, що стала об'єктом замовної брудної інформкампанії, і лише використала "термін нобелівського лауреата".

Про це Третьякова заявила на засіданні парламенту 30 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Термін "якість дітей" - не мій. Хоча за те, що я використала його в публічній площині, я вибачаюся перед усіма українцями... тими, хто вирішив, що я якимось чином хочу не захищати українців. Термін не мій, він згаданий у Гері Стенлі Беккера - нобелівського лауреата. Існуватиме цей термін чи ні, вирішить час. Всі діти прекрасні, божий дар. Українці знають, як захищати своїх дітей. Тут ідеься не про злидні, не про бідність, про які ви маніпулюєте . Мова йде про те, що соціальна політика має бути направлена не від бідних до бідного, а від багатих до бідного. І те, що ви робите, це негідна поведінка. Жоден інформаційний кілер не переконає мене в зворотному", - заявила Третьякова.

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Третьякова стверджує, що проти неї розгорнули проплачену кампанію "впливові люди, які прагнуть зберегти джерела збагачення", чиїм інтересам, мовляв, Третьякова та її команда "наступила на хвіст"

Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості". "Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості".

Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.