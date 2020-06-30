Термін "якість дітей" не мій, а нобелівського лауреата, - "слуга народу" Третьякова. ВIДЕО
Нардепка від "Слуги народу" голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявляє, що стала об'єктом замовної брудної інформкампанії, і лише використала "термін нобелівського лауреата".
Про це Третьякова заявила на засіданні парламенту 30 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Термін "якість дітей" - не мій. Хоча за те, що я використала його в публічній площині, я вибачаюся перед усіма українцями... тими, хто вирішив, що я якимось чином хочу не захищати українців. Термін не мій, він згаданий у Гері Стенлі Беккера - нобелівського лауреата. Існуватиме цей термін чи ні, вирішить час. Всі діти прекрасні, божий дар. Українці знають, як захищати своїх дітей. Тут ідеься не про злидні, не про бідність, про які ви маніпулюєте . Мова йде про те, що соціальна політика має бути направлена не від бідних до бідного, а від багатих до бідного. І те, що ви робите, це негідна поведінка. Жоден інформаційний кілер не переконає мене в зворотному", - заявила Третьякова.
Третьякова стверджує, що проти неї розгорнули проплачену кампанію "впливові люди, які прагнуть зберегти джерела збагачення", чиїм інтересам, мовляв, Третьякова та її команда "наступила на хвіст"
Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості". "Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості".
Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.
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https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm
Новый "шедевр" от зе-мрази.
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Может еще термины от Адольфа Фон Гитлера применять начнешь?!
Ой, Баба ду... Баба ду...
Тобто так можна прискіпуватися до будь-якого цитування? Навів слова Порошенка, припустимо, а ми йому: "може ти ще Фон Гітлера процитуєш"?
До чого тут Гітлер, якій він "von"?
Хоть один из вас может дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ "качество детей"?
Але хто ж її вижене? Цінний зелений кадр.
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1
"Ми знаємо,що людину яка вважається зниклою безвісті розстріляли,але рідні не хочуть визнавати цього щоб отримувати кошти," - Третякова.
Виходить,якщо у загиблого залишилися діти, які отримують допомогу, то це зло,а Стефанчук, який уклав договір з тещею заради компенсації то це ок.
Не зупиняйтеся.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1277705787159334912
не все пойдут в ВУЗы, да. и при совдепии были ПТУ, училища, техникумы, курсы.
большинство ответственно относятся к детям, так как любят детей. нельзя отдельные экземпляры переносить на всех. вы тоже не любите детей, и тоже нацист-геноцидник.
Україна може прокормити 700 мільйонів людей!
Матріархат треба вводити і то негайно!
І дітей побільше,бо мусульмани не сплять,а народжують
набагато більше українок!
Малоимущие зебилы есть? Подставляй йайки на Зе-кастрацию!
Вони роблять усе щоби збудити ... ні не нижній відросток, а сіру речовину, і настільки щоби "дах поїхав".
Якщо руда гетера вже не може збуджувати тілом , вона збуджує діареєю з рота.
А у цей час приймається найнебезпечніший закон, який буде негативно впливати на дітей і не тільки низької якості, у першу чергу дітей заможних членів суспільства.
Цю гетеру стерилізувати смислу вже немає, однак є можливість виправити ситуацію щоби запобігти розповсюдженню чуми.
Це треба вчинити і з тими хто прийме закон про "гральну роботу (бізнес)".
Психіатрія проти йододефіциту безсила!