УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6564 відвідувача онлайн
Новини Відео
3 643 59

Ні фракція "Слуги народу", ні Третьякова заяви про зняття повноважень глави комітету соцполітики не подавали, - Разумков. ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що ні фракція партії "Слуга народу", ні сама голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова не подавали заяви про зняття з неї повноважень глави комітету з питань соціальної політики.

Про це Разумков заявив на брифінгу, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні ... такі ініціативи ні від Галини Миколаївни, ні від фракції "Слуга народу" не надходили", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Третьякова заявила про "організований булінг": Так, слова про дітей "низької якості" обрані невдало, але йти нікуди не збираюся

Керівник українського парламенту нагадав, що, відповідно до регламенту Верховної Ради, відкликати з посади главу комітету може або фракція, від якої вона висунута, або сам народний депутат, котрий обіймає цю посаду.

Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості".  "Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості".

Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.

Автор: 

Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2814) Третьякова Галина (111)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 1971
показати весь коментар
30.06.2020 13:43
+18
Милота!
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 1352
показати весь коментар
30.06.2020 13:36
+16
Как думаете Зеленский младший качественный или нет?
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 9576
показати весь коментар
30.06.2020 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 9630
показати весь коментар
30.06.2020 13:34 Відповісти
просто ці "слуги народу" є низької якості.
показати весь коментар
30.06.2020 13:35 Відповісти
А помните как Бубочка привселюдно грозился лишить мандата своего судимого депутата насильника Иванисова? Как красиво в видосике грозил. Ну и что? Вышел тихий пшик. Он до сих пор депутат и не парится. Так и здесь будет с этой "торпедой".
показати весь коментар
30.06.2020 13:53 Відповісти
На каких помойках их насобирали

Ні фракція "Слуги народу", ні Третьякова заяви про зняття повноважень глави комітету соцполітики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 5798
показати весь коментар
30.06.2020 13:54 Відповісти
Щось заглючило йому з"петаннями"
показати весь коментар
30.06.2020 14:12 Відповісти
Милота!
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 1352
показати весь коментар
30.06.2020 13:36 Відповісти
ну да, ну да - сєрвант сєрванту роги не чихлить...
мацква-ква же ж одобряєт

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSjOZ8gXhiQkns8XJ3RJDEyGR2GB39pIsdSLzNvZnS29W2B8zrkrPaoGh2jThZqfXY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBDe8yfUuGeNw19_bnJSF0PQSFAYuu_8z_iJWK5r7OtXgYA1E4nN-6DaWSdil2cHRPYU00aq3vqVIqTpDyvtz90kVZ00wk9jnxpXjHEN4Xemgnnv-ACSWIm7-***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-N_gizBsZ5eCGvj52aoD-7664zVuuWhrHhDD8T3fI9mbT3XZTH88H7_GV5KBNFHEvTtbxiLq_oCqEFpztg88QnNf-MvuLX4v9TKJFhEECFAKsYr&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158537723043953?__xts__%5B0%5D=68.ARBDe8yfUuGeNw19_bnJSF0PQSFAYuu_8z_iJWK5r7OtXgYA1E4nN-6DaWSdil2cHRPYU00aq3vqVIqTpDyvtz90kVZ00wk9jnxpXjHEN4Xemgnnv-ACSWIm7-***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-N_gizBsZ5eCGvj52aoD-7664zVuuWhrHhDD8T3fI9mbT3XZTH88H7_GV5KBNFHEvTtbxiLq_oCqEFpztg88QnNf-MvuLX4v9TKJFhEECFAKsYr&__tn__=-R 26 июня в 00:21 ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Просто хочу нагадати, звідки та самиця серванта скачувала свій фашистський спіч про "детей низкого качества", стерилізацію, Лі, прости Господи, Куан Ю і отетовсьо.
Звідки вони ВСІ списують, от уже рік, нон-стопом.
Якщо хто досі не зрозумів, поруч із нами - класична фашистська держава, а "зелений квартал" - тільки її зозулине яєчко, знесене в голови українського народу.
показати весь коментар
30.06.2020 13:38 Відповісти
Зато скоро конец эпохи бедности!
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 7385
показати весь коментар
30.06.2020 13:41 Відповісти
Додому зєзуля летіла,
Не знаючи, де її дім.
Гніздо на тополі узріла
Та сині яєчка у нім.
Доклавши своє на ту купку,
Розправила гордо крило:
У небо майнула без смутку,
Неначе її й не було.
Та ходять чутки у народі:
Зєзуля найбільше кує,
Де поспіхом чи при нагоді
Яйце полишила своє.

Геннадій Горовий
показати весь коментар
30.06.2020 14:39 Відповісти
Ну і гидюча ж жаба.
показати весь коментар
30.06.2020 17:32 Відповісти
Как думаете Зеленский младший качественный или нет?
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 9576
показати весь коментар
30.06.2020 13:37 Відповісти
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 1971
показати весь коментар
30.06.2020 13:43 Відповісти
Як казала в таких випадках моя бабуся : "Поганому виду немає стиду!" Тільки ********** версія звучить "зеленому" виду!
показати весь коментар
30.06.2020 13:53 Відповісти
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков

Интересно, каккая была бы реакция, если бы она предложила маланцев в Украине стерилизовать?..
показати весь коментар
30.06.2020 13:38 Відповісти
https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODUzNzcyMzA0Mzk1M18xMDE1ODUzNzkxODQyMzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький
Маємо розуміти, що гебістські й інші «заплєчних дєл мастєра гуманітарного фронту» не сплять. В світі ситуація також «просідає». Яка власне різниця, чи діти безробітних - низької якості, чи - бідних, чи - чорних. За потреби, низькоякісними оголосимо куркульських, «балуваних шляхотських» або пролетарських.
Криза моралі - страшна. Дійсно - втрачений отой людський нерв і підміна понять проходить як по маслу. І маємо не лише на гебню кивати. Підміна понять пролазить в усі шпарини.
Щойно сімейно обговорювали конфлікт мами з Соломією. Намагався пояснити Сольці різницю між правом, відповідальністю й обов'язком. А сам згадую, як наш працівник скаржиться, що з малим сином не може дійти згоди щодо навчання і як той тикає щоденником йому під ніс, де є надруковане про права дітей. І жодної літери - про відповідальність чи обов'язок.
Час складний: ми не встигаємо виборсуватись з-під куп інформаційного спаму, люди втомлюються вибирати зернини вартісного. Людство стало менше працювати фізично, а працювати інтелектуально не вчили й особливо не вітали цього, насамперед - в колоніях чи на скотних дворах комуно-фашизму.
показати весь коментар
30.06.2020 14:23 Відповісти
Сегодня должно состояться очень важное событие- это рада реформ, на которой должны обсуждаться реформы, которых ждёт вся страна. Но мы обсуждаем слухи , кого сняли, а кого только хотели снять Слуги народа.
показати весь коментар
30.06.2020 13:41 Відповісти
Татьяна - а как вы к гитлеру относитесь - а так же к пол поте и сталину?
показати весь коментар
30.06.2020 13:45 Відповісти
Я плохо отношусь к обоим. Но , тем не менее, делать из мухи слона , цепляться за слова, даже очень неудачные и обидные- у нас на это просто нет времени. Если, конечно, не преследуются совсем другие цели.

У Порошенко было очень много неудачных выражений, тот же 'циничный бандеровец', но никто всерьёз не воспринимал эти его ошибки.

На полном серьезе неделями обсуждать какую-то чушь - это просто наработки цеха скабеевой. Зачем нам это нужно ?
показати весь коментар
30.06.2020 13:53 Відповісти
когда мы с вами ошибаемся или имеем другое мнение это не чего - мы с вами не ПУбличные люди - это вам понятно - а когда такие вещи, говорит председатель комитета, на камеру - это мнение фракции ,которая делегировала ее ,на эту должность - это Татьяна просто - называется ответственность политика за слова и действия - жаль, шо я вам взрослому человеку, объясняю аксиомные вещи ,мне очень странно ,ну да ладно
показати весь коментар
30.06.2020 14:00 Відповісти
не преследуй-и не будешь преследуема...
показати весь коментар
30.06.2020 14:01 Відповісти
Если вы замахнулись за собственную интерпретацию Евангелия, то именно продолжение про 'не судите..' лучше подходит к этой ситуации: а, именно, про ***** 'в глазе брата твоего', когда не чувствуешь бревна в своём.
показати весь коментар
30.06.2020 14:10 Відповісти
у вас нет лицензии на толкование Евангелия.
показати весь коментар
30.06.2020 14:21 Відповісти
а и да просто и чисто человеческий вопрос - не ужели ,вы не видите, на сколько жить стало в Украине - хуже и тяжелей - это ведь правда
показати весь коментар
30.06.2020 14:01 Відповісти
Неужели вы не понимаете очевидных вещей, что тому есть объективные причины, связанные с пандемией , которая не заканчивается и вряд ли закончится при всеобщем пофигизме и нежелании соблюдать элементарные правила общежития. Экономики и более сильных стран, чем наша, находятся в стагнации
Про 'жить стало тяжелее'- не мое. Стенания не для меня. Я смотрю в будущее с большим оптимизмом.
показати весь коментар
30.06.2020 14:16 Відповісти
"Напомню, должности руководителей государственной налоговой и таможни занимают без конкурса, якобы на время карантина, поэтому мародёры будут размазывать карантин как говно по календарю."

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3054040667966375&id=100000814147659

15 млрд грн за два месяца. Еще два месяца - еще 15 млрд.
Потому, наверное, и Клитина с сиськами выскочила - перебивает инфоповод, как умеет
показати весь коментар
30.06.2020 16:14 Відповісти
идеология фашизма муха? не, это 3 слона, потому что это обыкновенный фашизм.
показати весь коментар
30.06.2020 15:44 Відповісти
вопрос для вас не сложен или?
показати весь коментар
30.06.2020 13:45 Відповісти
Что значит 'или '? Вы ещё фошиздку из меня сделайте, которая любит сталина и его немецкого партнера. Это ведь тоже не ваше, все было уже сказано именно скабеевой -сливным бачком в отношении украинцев.
показати весь коментар
30.06.2020 14:18 Відповісти
обсуждаться реформы, которых ждёт вся страна тобто ти визнаєш що рік зеленого турборежиму вилетів у дупу?
показати весь коментар
30.06.2020 13:47 Відповісти
А что ждет фракция? Команды Зеленского?
показати весь коментар
30.06.2020 13:42 Відповісти
Проблема Украины в том, что не работает обратная связь ,только когда ситуация доходит до абсурда 😎
показати весь коментар
30.06.2020 13:44 Відповісти
Вы, ребята, засранцы! (с).
показати весь коментар
30.06.2020 13:46 Відповісти
тю, да им пофиг. неужели кому-то непонятно еще?
показати весь коментар
30.06.2020 13:50 Відповісти
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 6373
показати весь коментар
30.06.2020 13:52 Відповісти
https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODUzNzcyMzA0Mzk1M18xMDE1ODUzNzc2NDgyMzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький

Та чого ж... У нас її мало вже не призначили вождицею республіканського неоконсервативного руху. Борчинею проти соціальних паразитів.
Довелось зауважити, що проти соціальних паразитів (свого ядерного електорату) діячка не прохопилась жодним, хоч трішки, прямим словом. А просто ушкварила зразу по «низькій якості дітей».
І зовсім ніхто не помітив, що у нас в країні, одним спічем, замість вирішення проблеми перерозподілу національного продукту, враз розставили все по місцях: тепер будуть якісніші діти і - не настільки якісні...
І, власне, цим можна тепер прикрити власні дії, бездіяльність і вотето всьо.
Ієзуїтськи-небезпечна риторика й підміна понять. Гламурний такий фашизм. Реформаторський.
Але завжди є можливість сказати, що це - просто обмовка, жарт і що там ще буває на сцені під час шоу
показати весь коментар
30.06.2020 14:07 Відповісти
Тю, шо ж тут такого, це ж вам не дорогенька
показати весь коментар
30.06.2020 13:53 Відповісти
да ты ******** латентный, уже сам мог бы ее снять..
сцко, шо же вы как говно на палке
показати весь коментар
30.06.2020 13:53 Відповісти
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
----------

Игорь Кохановский (Игор Коханівський) «Закон диалектики» 1989г.
показати весь коментар
30.06.2020 13:55 Відповісти
на ВСЕХ россми ОБСАСЫВАЮТ эту тему и готовят своих к ОСВОБОЖДЕНИЮ Украины от фашизма !!! может слуги народа это делают СПЕЦИАЛЬНО ???!!!тогда это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
показати весь коментар
30.06.2020 13:55 Відповісти
Может референдум проведем и сразу же вынесем вердикт ИМЕНИ УКРАИНЫ..
показати весь коментар
30.06.2020 13:56 Відповісти
Руководитель украинского парламента напомнил, что, в соответствии с регламентом Верховной Рады, отозвать с должности главу комитета может либо фракция, от которой она выдвинута, либо сам народный депутат, занимающий эту должность. Источник: https://censor.net.ua/v3205088
------------------------__
А Разумков не хоче говорити про те, що ВР взагалі не контролює посади в Уряді та не хоче виконувати регламент...
показати весь коментар
30.06.2020 13:57 Відповісти
Пора жестко простерилизовать неслуг народа, чтоб не плодили таких некачественных тварей.
показати весь коментар
30.06.2020 13:58 Відповісти
Вцепились...за хлебные места...народные слуги...
показати весь коментар
30.06.2020 14:01 Відповісти
Низкосортная, как вообще можно быть такой тупой?
показати весь коментар
30.06.2020 14:09 Відповісти
Ні фракція "Слуги народу", ні Третьякова заяви про зняття повноважень глави комітету соцполітики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 7926
показати весь коментар
30.06.2020 14:27 Відповісти
Тоесть управлять населением , через зависимость от нищеты уже мало , которую организовывает постоянно компродорская власть , через очередные "кризисы" то банковский, когда оставили население без вкладов, то газовый, когда надо было платить за газ по 400 $ , в то время когда свой есть в результате напечатали эмиссию и отдали олигархам, а долг повесили на бюджет, который будет выплачивать население, то когда на экономике зарабатывают ростовщики драконовские % организовывая властью пирамиду из долгов по ОВЗ, а экономика населения-страны не может взять кредит и не купить ни произвести товар ни заплатить налог, правда и те налоги власть 50% или на себя тратит или отмывает как на %, дорогах, котрые должны строиться инвесторами , а дороги автобамы быть частыми как в Европе ведь ими пользуются все и бизнес и частные лица на дорогих авто,а дороги развалюхами потому, что воруют, а заработанные деньги с бюджета отдавать детям и старикам на медицину и образование, все равно на дорогах крадут 30% , а срок службы в 2 раза меньше или потому в 2 раза меньше, кризис в энергетике, когда есть не дорогая атомная э/э, но надо было заставить население страны выплачивать даньги олигархам установив статистческие не меняющиеся , а не рыночные цены на "Зеленую" э/э, тоесть когда в Европе каждый может подключиться к сети и продать и купить э/э в результате спроса, и предложения который выше в Европе цена сформировалась 6 центов, а власть установила 15 центов и страна должна обанкротиться но деньги отдать олигархам, а сами без тестов на короновирус остаться, но им всего этого мало власть придумывает и дальше свои тупые схемы по вытягиванию из страны средства,умершвляя население нищетой, так построив экономику, какда все себе, а население оставлять без заработка,денег на образование ,медицыну,уходу за детьми так неонацисткая, олигархическая про большевисткая Троцкистко-Сталинская, как ни странно но все повторяется как во времена голодомора, когда за территорию и Землю умертвляли целый народ.
показати весь коментар
30.06.2020 14:33 Відповісти
Кто-то до сих пор думает, что цена ГАРАНТИЙ ОТ ГАРАНТА выше нуля? Цена его угроз, обещаний, торжественных клятв и т.д...
показати весь коментар
30.06.2020 14:47 Відповісти
эти служки все некачественные короче как говорили при советах 100% БРАК
показати весь коментар
30.06.2020 15:00 Відповісти
Красиво сказала героиня фильма "Любовь и голуби" прям один в один "***** крашенная"
показати весь коментар
30.06.2020 18:17 Відповісти
шкала Апгара, не, не слышали, сразу оценивают, как родился, и что, все так взбеленились....
показати весь коментар
30.06.2020 15:56 Відповісти
Спорщики-недоучки...
Хоть один из вас может дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ понятию "качество ребёнка"?
Про ЧТО вы рассусоливаете?
показати весь коментар
30.06.2020 16:17 Відповісти
Да там потрібно 60% цих "сосен народа" забрати мандати. Це моральні уроди,а не депутати.
показати весь коментар
30.06.2020 17:11 Відповісти
А у Разумкова дети есть?
показати весь коментар
30.06.2020 19:30 Відповісти
 
 