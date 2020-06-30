Ні фракція "Слуги народу", ні Третьякова заяви про зняття повноважень глави комітету соцполітики не подавали, - Разумков. ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що ні фракція партії "Слуга народу", ні сама голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова не подавали заяви про зняття з неї повноважень глави комітету з питань соціальної політики.

Про це Разумков заявив на брифінгу, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні ... такі ініціативи ні від Галини Миколаївни, ні від фракції "Слуга народу" не надходили", - сказав Разумков.

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Керівник українського парламенту нагадав, що, відповідно до регламенту Верховної Ради, відкликати з посади главу комітету може або фракція, від якої вона висунута, або сам народний депутат, котрий обіймає цю посаду.

Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості". "Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості".

Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.