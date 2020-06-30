У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ. ВIДЕО

У Російській Федерації на кореспондента "Медіазони" Давида Френкеля напав поліцейський на виборчій дільниці в Санкт-Петербурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив сам своєму виданню. У журналіста зламана рука.

Це сталося на виборчій дільниці №2219, де відбувається голосування за поправки в Конституцію РФ.

"Співробітник поліції з номером 009175 спробував мене вивести з дільниці і, мабуть, зламав мені руку. Я не можу рукою взагалі рухати. Мені заломили руку і вдарили по ній кулаком", - повідомив Френкель.

Він додав, що з поліцейським були "якісь дуже підозрілі спостерігачі". "Я лежу на підлозі, бо я не можу взагалі рукою рухати, у мене жахливо болить рука і ледь ворушаться пальці", - додав Френкель.

Зазначається, що один зі спостерігачів наступив кореспонденту на ногу, а потім схопив за пошкоджену руку.

Пізніше Френкель повідомив у Twitter, що руку зламано.

Як пише "Радіо Свобода" журналіст приїхав на дільницю через повідомлення про спробу усунути члена виборчої комісії з правом вирішального голосу. Журналіст зазначив, що це незаконно і прибирати члена комісії можна лише за рішенням суду. Після цього поліцейські спробували вигнати журналіста.

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