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У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ. ВIДЕО

У Російській Федерації на кореспондента "Медіазони" Давида Френкеля напав поліцейський на виборчій дільниці в Санкт-Петербурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив сам своєму виданню. У журналіста зламана рука.

Це сталося на виборчій дільниці №2219, де відбувається голосування за поправки в Конституцію РФ.

"Співробітник поліції з номером 009175 спробував мене вивести з дільниці і, мабуть, зламав мені руку. Я не можу рукою взагалі рухати. Мені заломили руку і вдарили по ній кулаком", - повідомив Френкель.

Він додав, що з поліцейським були "якісь дуже підозрілі спостерігачі". "Я лежу на підлозі, бо я не можу взагалі рукою рухати, у мене жахливо болить рука і ледь ворушаться пальці", - додав Френкель.

Зазначається, що один зі спостерігачів наступив кореспонденту на ногу, а потім схопив за пошкоджену руку.

Пізніше Френкель повідомив у Twitter, що руку зламано.

У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ 01

Як пише "Радіо Свобода" журналіст приїхав на дільницю через повідомлення про спробу усунути члена виборчої комісії з правом вирішального голосу. Журналіст зазначив, що це незаконно і прибирати члена комісії можна лише за рішенням суду. Після цього поліцейські спробували вигнати журналіста.

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Автор: 

Конституція (548) росія (65394)


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Топ коментарі
+27
І що? У чому проблема? У нього що одна рука була? Другу залишили, тепер може спокійно нею галочку "за *****" покласти.
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30.06.2020 17:14
+18
Голосование за вечного фюрера в багажнике автомобиля. Город Хайшэньвэй ( временно Владивисток).

В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 2448
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30.06.2020 17:21
+12
В российской Уфе, возле мэрии, случился бунт, классический русский бунт по Салтыкову-Щедрину - «А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли.»

У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1489
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30.06.2020 17:48
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І що? У чому проблема? У нього що одна рука була? Другу залишили, тепер може спокійно нею галочку "за *****" покласти.
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30.06.2020 17:14 Відповісти
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30.06.2020 17:16 Відповісти
Если бы полицай знал фамилию журналиста-он бы ему все конечности переломал бы.
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30.06.2020 17:44 Відповісти
Эх яблочко
Да с голубикою!
Подходи кацап -
Глазик выколю!
Глазик выколю -
Другой останется,
Чтоб ты знал, говно,
Кому кланяться!
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30.06.2020 17:57 Відповісти
Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
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30.06.2020 17:15 Відповісти
В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 6454
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30.06.2020 17:16 Відповісти
Кому интересно что происходит во вражеской рАззии? Хотя Малороссам да, они переживают за своих братьев.
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30.06.2020 17:16 Відповісти
А жовчно реготнути нездоровим сміхом?
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30.06.2020 17:24 Відповісти
Нельзя чтоб кто то увидел как змей меняет кожу,тоесть как в.хуйло обнуляется
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30.06.2020 17:16 Відповісти
Капец. В этом плане нам повезло.
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30.06.2020 17:17 Відповісти
Да не ужели. У нас мусара в Киеве ноги людям ломают изза того что не хотят обяснять почему остановили
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30.06.2020 17:41 Відповісти
так тебе одну, или обе сломали???
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30.06.2020 22:45 Відповісти
Вот похожая ситуация в Мариуполе
https://www.youtube.com/watch?v=8WM8-QrDuF8
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30.06.2020 17:43 Відповісти
Та я ж пошутил.
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30.06.2020 17:44 Відповісти
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30.06.2020 17:46 Відповісти
О, у кацапов, получается, мусора с уникальными номерами.
А у нас - токо номер пидроздилу у всех одинаковый.
Це шо, у них була потужніша реформа чем у нас, чи шо?
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30.06.2020 17:19 Відповісти
А не, это у обычных мусоров токо, у ихних космонавтов на разгонах вообще никаких номеров нема, даже номера підрозділа.
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30.06.2020 17:25 Відповісти
Какая скорая на расие? В ГУЛАГ мерзавца!
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30.06.2020 17:20 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума!" (с)
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30.06.2020 17:20 Відповісти
Голосование за вечного фюрера в багажнике автомобиля. Город Хайшэньвэй ( временно Владивисток).

В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 2448
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30.06.2020 17:21 Відповісти
А шо там?
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30.06.2020 18:01 Відповісти
Избирательный участок
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30.06.2020 18:08 Відповісти
По радіо співав Ян Френкель
Шо я твій в полє колосок
(Брати Гадюкіни)
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30.06.2020 17:23 Відповісти
Оно нам надо?
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30.06.2020 17:23 Відповісти
Kazap lives matter.
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30.06.2020 17:30 Відповісти
В рашке оппозиция бывает только за деньги.

В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 6109
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30.06.2020 17:28 Відповісти
У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 5902
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30.06.2020 17:34 Відповісти
я ждал этого!! и он слился, малодушие!!
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30.06.2020 20:59 Відповісти
голосовавние как голосование...правда последнее на ближайшие лет 30.вот и резвятся напоследок
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30.06.2020 17:29 Відповісти
Мусор він і в Африці мусор,але щось не чув щоб в Росіі просто в райвідділках цілим складом гвалтували бабів...
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30.06.2020 17:44 Відповісти
если ты не чув,ето еще не означает что в ********* мусора белые и пушистые
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30.06.2020 18:33 Відповісти
В российской Уфе, возле мэрии, случился бунт, классический русский бунт по Салтыкову-Щедрину - «А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли.»

У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1489
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30.06.2020 17:48 Відповісти
Кацапский гулаг. Мечта опожопцев.
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30.06.2020 17:56 Відповісти
У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1477
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30.06.2020 18:08 Відповісти
У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 224
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30.06.2020 18:09 Відповісти
У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1462
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30.06.2020 18:11 Відповісти
А чё? Скрепно ведь! Ещё 300 лет простоит избушка...
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30.06.2020 20:28 Відповісти
классика Мухосранска
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30.06.2020 21:00 Відповісти
На россии нет журналистов.
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30.06.2020 18:18 Відповісти
Висновок один: аваковські орли #адіннарот
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30.06.2020 19:08 Відповісти
Стопами Аллоизовича.
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30.06.2020 19:38 Відповісти
Ще одному козломордому зламали кості.
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30.06.2020 19:59 Відповісти
https://el-murid.livejournal.com/4498184.html Ритуал
Проходящее "голосование" по поправкам, которые основная масса голосующих наверняка даже не способна озвучить хотя бы наполовину, выглядит каким-то совершенно омерзительным мероприятием. Человек существует в трех информационных средах - реальной (то, что он видит своими глазами), виртуальной (о чем он знает из рассказов других) и символьном - упакованные в блоки сложные смыслы, каждый из которых в определенной степени формирует этическую картину мира - то есть, базовое его восприятие. С символами шутки плохи, их разрушение расчеловечивает, лишает моральных и нравственных устоев, обнуляет привычную картину мира. Поэтому, кстати, довольно болезненно воспринимается заколачивание Мавзолея крашеной фанерой на парадах - 30 лет в России правят идейные последователи фашистов, но до сих пор ритуал парада на Красной площади без Мавзолея выглядит непривычно, а потому и протест. И вытравить из людей этот ритуал не удается.

https://ic.pics.livejournal.com/el_murid/16552936/1621998/1621998_original.jpg У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1703 Выборы - один из символов. Это ритуал, к которому можно относиться по-разному в плане сущностного содержания, но на то он и ритуал, что прописан довольно жестко, а любые отступления или тем более отказ от протокола является делом совершенно недопустимым. В свое время банальная смена порядка осенения себя крестом с двух перстов на три вызвала абсолютное неприятие вводимых церковных реформ, а сам знак ритуального действия стал жестко разделяющим признаком вплоть до вооруженного сопротивления. В исламе существует понятие бид'а (новшество) с крайне жесткими нормами любого изменения любых устоявшихся норм и правил. Система так сохраняет устойчивость, и символьное поле - одна из крайне важных составляющих устойчивости социума. С ним, повторюсь, не шутят.

Казалось бы, Путин с его помешательством на теме "нераскачивания лодки" и "стабильности" что-то, а эту вот символьную часть и ритуалы должен держать как рейхстаг - до последнего француза из дивизии СС "Шарлемань". Но прямо сейчас мы видим совершенно противоположную картину - разрушение ритуала, низведение его до совершенно скотского вида, откровенно унижающего обычное достоинство даже совсем нетребовательного человека.
Ель Мюрид...
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30.06.2020 20:09 Відповісти
Полковника небось получит!
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30.06.2020 20:28 Відповісти
Страна орков !
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30.06.2020 21:13 Відповісти
Суки-живодеры...
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01.07.2020 00:43 Відповісти
 
 