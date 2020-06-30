У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ. ВIДЕО
У Російській Федерації на кореспондента "Медіазони" Давида Френкеля напав поліцейський на виборчій дільниці в Санкт-Петербурзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив сам своєму виданню. У журналіста зламана рука.
Це сталося на виборчій дільниці №2219, де відбувається голосування за поправки в Конституцію РФ.
"Співробітник поліції з номером 009175 спробував мене вивести з дільниці і, мабуть, зламав мені руку. Я не можу рукою взагалі рухати. Мені заломили руку і вдарили по ній кулаком", - повідомив Френкель.
Він додав, що з поліцейським були "якісь дуже підозрілі спостерігачі". "Я лежу на підлозі, бо я не можу взагалі рукою рухати, у мене жахливо болить рука і ледь ворушаться пальці", - додав Френкель.
Зазначається, що один зі спостерігачів наступив кореспонденту на ногу, а потім схопив за пошкоджену руку.
Пізніше Френкель повідомив у Twitter, що руку зламано.
Як пише "Радіо Свобода" журналіст приїхав на дільницю через повідомлення про спробу усунути члена виборчої комісії з правом вирішального голосу. Журналіст зазначив, що це незаконно і прибирати члена комісії можна лише за рішенням суду. Після цього поліцейські спробували вигнати журналіста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да с голубикою!
Подходи кацап -
Глазик выколю!
Глазик выколю -
Другой останется,
Чтоб ты знал, говно,
Кому кланяться!
https://www.youtube.com/watch?v=8WM8-QrDuF8
А у нас - токо номер пидроздилу у всех одинаковый.
Це шо, у них була потужніша реформа чем у нас, чи шо?
Шо я твій в полє колосок
(Брати Гадюкіни)
Проходящее "голосование" по поправкам, которые основная масса голосующих наверняка даже не способна озвучить хотя бы наполовину, выглядит каким-то совершенно омерзительным мероприятием. Человек существует в трех информационных средах - реальной (то, что он видит своими глазами), виртуальной (о чем он знает из рассказов других) и символьном - упакованные в блоки сложные смыслы, каждый из которых в определенной степени формирует этическую картину мира - то есть, базовое его восприятие. С символами шутки плохи, их разрушение расчеловечивает, лишает моральных и нравственных устоев, обнуляет привычную картину мира. Поэтому, кстати, довольно болезненно воспринимается заколачивание Мавзолея крашеной фанерой на парадах - 30 лет в России правят идейные последователи фашистов, но до сих пор ритуал парада на Красной площади без Мавзолея выглядит непривычно, а потому и протест. И вытравить из людей этот ритуал не удается.
https://ic.pics.livejournal.com/el_murid/16552936/1621998/1621998_original.jpg Выборы - один из символов. Это ритуал, к которому можно относиться по-разному в плане сущностного содержания, но на то он и ритуал, что прописан довольно жестко, а любые отступления или тем более отказ от протокола является делом совершенно недопустимым. В свое время банальная смена порядка осенения себя крестом с двух перстов на три вызвала абсолютное неприятие вводимых церковных реформ, а сам знак ритуального действия стал жестко разделяющим признаком вплоть до вооруженного сопротивления. В исламе существует понятие бид'а (новшество) с крайне жесткими нормами любого изменения любых устоявшихся норм и правил. Система так сохраняет устойчивость, и символьное поле - одна из крайне важных составляющих устойчивости социума. С ним, повторюсь, не шутят.
Казалось бы, Путин с его помешательством на теме "нераскачивания лодки" и "стабильности" что-то, а эту вот символьную часть и ритуалы должен держать как рейхстаг - до последнего француза из дивизии СС "Шарлемань". Но прямо сейчас мы видим совершенно противоположную картину - разрушение ритуала, низведение его до совершенно скотского вида, откровенно унижающего обычное достоинство даже совсем нетребовательного человека.
Ель Мюрид...