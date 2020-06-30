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Суд виправдав екссуддю Царевич: руху "Автомайдан" офіційно не існувало, кар'єристські наміри не доведено. ВIДЕО

Колишня суддя Печерського суду Оксана Царевич визнана невинною за звинуваченням у винесенні неправосудного рішення щодо чотирьох осіб, які брали участь у поїздці "Автомайдану" в 2014 році.

У вівторок, 30 червня, вирок оголосив голова Шевченківського суду Євген Мартинов, який розглядав справу впродовж п'яти років, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Оксану Царевич звинувачували в тому, що взимку 2014 року вона винесла неправосудні рішення: позбавила прав чотирьох учасників автопробігу в "Межигір'я" - резиденцію експрезидента Віктора Януковича.

"Суд постановив визнати невинною Оксану Царевич і виправдати за недоведеністю складу злочину", - зазначив він під час судового засідання.


Суддя Мартинов зазначив, що в матеріалах немає доказів, які б свідчили про вину Царевич за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу - умисне винесення свідомо неправосудного рішення у своїх інтересах. Він зазначив, що під час засідань не довели кар'єристських намірів. Суддя також визнав доказом матеріали, подані Царевич про те, що руху "Автомайдан" не існувало, оскільки він не був зареєстрований.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Оксану Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.

Вищий адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді колишньої судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа судді Царевич: чинний поліцейський Жердиновський повністю змінив свої свідчення, покриваючи своє керівництво, - адвокат Маселко

Автор: 

люстрація (273) суд (11701) юстиція (732) автомайдан (121) Царевич (16)


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Топ коментарі
+47
И опять Порошенко зебилам в штаны наклал)
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30.06.2020 18:47
+43
О!!!
Так и Майдана официально не существовало.
Снимайте все обвинения с Беркута, Яныка, Захарченко, Азарова и пр.
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30.06.2020 18:47
+37
Прям не успевают штаны менять.
Как не заглянут себе в портки, а там уже Порошенкой насрано.

Причем ходить в обосраных Порошенко портках зебилы почему-то начали после 21.04.2019, а не во время его президентства. Загадка...
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30.06.2020 18:50
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судебная реформа от бениной ручной макаки ваЗЕлина, при этом клоуне еще гомик портнов станет главой Печерского........
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01.07.2020 11:15 Відповісти
А виноват всеравно будет Порошенко? А зюзик у вас цяця
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01.07.2020 15:30 Відповісти
проросійські проститутки виправдали колєгу по цеху що тут дивного...?
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01.07.2020 12:38 Відповісти
очередная пабеда зебилов, "все вместе сделали"...
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01.07.2020 13:44 Відповісти
При УССР суддів вибирав народ. Чому це правидо не застосувати зараз. а то все реформкють а толку немоє і небуде допоки суддів будуть вибирати народ -починаючи від районого судді до генерального судді
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01.07.2020 14:39 Відповісти
Ага, народ показал уже свое умение выбирать. Выбрали клоуна
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01.07.2020 15:31 Відповісти
За що вона садила людей у в'язницю? За неіснуючі злочини?
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01.07.2020 14:44 Відповісти
Вот они, уже зюзины реформы. Вы наконец-то довольны?
Какое же было возмущение, когда Порох назвал журналистку "дорогенька". Какой всемирный вереск поднялся.
А теперь, когда зюзя плюет в принципе на журнашлюх и имеет их ввиду - тишина. Оне всем довольны.
Что вы теперь имеете к Пороху? Вы же теперь уже наконец-то всем довольны?
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01.07.2020 15:38 Відповісти
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