В Одеському порту виявлено 700 тис. пачок контрабандних сигарет вартістю 15 млн грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Сьогодні завдяки оперативній інформації прикордонники Одеського загону спільно з СБУ та Одеською митницею виявили близько 1500 ящиків сигарет іноземного виробництва без акцизних марок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час проведення поглибленого огляду контейнера, який прибув з Китаю до пункту пропуску "Одеський морський торговельний порт", правоохоронці знайшли незадекларований товар на суму майже 15 млн грн

"Понад 700 тис. пачок цигарок марки Napoli намагалися незаконно переправити на територію України під виглядом текстилю", - йдеться в повідомленні.

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Наразі партію сигарет вилучено представниками митниці. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України.