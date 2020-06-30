УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10562 відвідувача онлайн
Новини Відео Силовики
4 072 7

В Одеському порту виявлено 700 тис. пачок контрабандних сигарет вартістю 15 млн грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Сьогодні завдяки оперативній інформації прикордонники Одеського загону спільно з СБУ та Одеською митницею виявили близько 1500 ящиків сигарет іноземного виробництва без акцизних марок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час проведення поглибленого огляду контейнера, який прибув з Китаю до пункту пропуску "Одеський морський торговельний порт", правоохоронці знайшли незадекларований товар на суму майже 15 млн грн

"Понад 700 тис. пачок цигарок марки Napoli намагалися незаконно переправити на територію України під виглядом текстилю", - йдеться в повідомленні.

В Одеському порту виявлено 700 тис. пачок контрабандних сигарет вартістю 15 млн грн, - Держприкордонслужба 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі партію сигарет вилучено представниками митниці. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6001) контрабанда (1823) Одеська область (3225) Правоохоронні органи (2708) цигарки (974) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці цигарки знайшли вороги Карлсона!
показати весь коментар
30.06.2020 21:54 Відповісти
После того, как зе-бобик ввел бешеные акцизы на украинские сигареты, их производители просто свалили из Украины.
И если раньше из Украины везли контрабанду, то теперь в Украину... безумная экономическая политика - это однозначно!
показати весь коментар
30.06.2020 21:55 Відповісти
Поясню для части читателей.
Безумная в том, что вместо легальных прибылей получили дыру в бюджете (производители закрыли заводы) + неизвестно сколько минус из-за контрабанды (а раньше было плюс).
показати весь коментар
30.06.2020 21:58 Відповісти
Та быть такого не может! Их наверное со всех базаров страны везли! Прошвырнитесь по базарам ,еще больше насшибаете. Наколка правоахаронцам....не благодарите.
показати весь коментар
30.06.2020 22:07 Відповісти
не поделились
показати весь коментар
30.06.2020 22:24 Відповісти
Ватра и Сальвэ изменили дизайн упаковки ?
показати весь коментар
30.06.2020 23:11 Відповісти
Там если хорошо порыться,то не на миллионы а нанесколько миллиардов можно незадекларированного найти.
показати весь коментар
30.06.2020 23:21 Відповісти
 
 