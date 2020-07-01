ПЛР-тест для прибулих із країн "червоної" зони проводиться за бажанням і за їхній рахунок, - Стапанов. ВIДЕО

Прибулі з країн "червоної" зони (де кількість активних хворих перевищує 40 на 100 тис. населення) проходять ПЛР-тестування, якщо не хочуть самоізолюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу.

"Для приїжджих не скасовували самоізоляцію. Останнім рішенням уряду було внесено відповідні зміни щодо іноземців, які в'їжджають у країну з країн "червоної" зони. Як вони діють: коли людина приїжджає з країн "червоної" зони, вона має встановити звстосунок "Дій Вдома" і піти на самоізоляцію на 14 днів, але якщо в цієї людини є бажання швидше вийти із самоізоляції і не перебувати в ній протягом 14 днів, вона може пройти ПЛР-тестування в референс-лабораторіях в Україні, як у державних, так і в приватних. Якщо вона проходить ПЛР-тестування і тест негативний, то ця лабораторія повідомляє Центр громадського здоров'я, і ​​людина виключається з програми. У такому разі тест робиться за рахунок цієї людини", - сказав він.

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