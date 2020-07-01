УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10417 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
3 334 11

ПЛР-тест для прибулих із країн "червоної" зони проводиться за бажанням і за їхній рахунок, - Стапанов. ВIДЕО

Прибулі з країн "червоної" зони (де кількість активних хворих перевищує 40 на 100 тис. населення) проходять ПЛР-тестування, якщо не хочуть самоізолюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу.

"Для приїжджих не скасовували самоізоляцію. Останнім рішенням уряду було внесено відповідні зміни щодо іноземців, які в'їжджають у країну з країн "червоної" зони. Як вони діють: коли людина приїжджає з країн "червоної" зони, вона має встановити звстосунок "Дій Вдома" і піти на самоізоляцію на 14 днів, але якщо в цієї людини є бажання швидше вийти із самоізоляції і не перебувати в ній протягом 14 днів, вона може пройти ПЛР-тестування в референс-лабораторіях в Україні, як у державних, так і в приватних. Якщо вона проходить ПЛР-тестування і тест негативний, то ця лабораторія повідомляє Центр громадського здоров'я, і ​​людина виключається з програми. У такому разі тест робиться за рахунок цієї людини", - сказав він.

Читайте також: Україна звільнила приїжджих від обсервації за умови негативного ПЛР-тесту

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) тестування (456) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Давайте выпьем за ваше здоровье и за ваш счёт ткскзть)))
показати весь коментар
01.07.2020 10:25
+3
А где же 10 000 000 тестов, о которых говорил Зеленский? Их нигде нет, кроме стационаров!!
показати весь коментар
01.07.2020 11:17
+1
Короновирус-найуспішніший за всю історію людства бізнес . Пийте первак та закусуйте салом з часником то ніякий дідько вас не вхопить аж до самої смерті.
показати весь коментар
01.07.2020 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте выпьем за ваше здоровье и за ваш счёт ткскзть)))
показати весь коментар
01.07.2020 10:25 Відповісти
Короновирус-найуспішніший за всю історію людства бізнес . Пийте первак та закусуйте салом з часником то ніякий дідько вас не вхопить аж до самої смерті.
показати весь коментар
01.07.2020 10:26 Відповісти
100%
показати весь коментар
01.07.2020 10:57 Відповісти
Логично
показати весь коментар
01.07.2020 10:27 Відповісти
Как можно, находясь на самоизоляции, пройти ПЦР тест? Они что, за анализами по вызову в любое село приедут?
показати весь коментар
01.07.2020 12:02 Відповісти
Якщо тобі записано в чорній книжці втопитись то ти ніколи не повісишся . Живіть собі в радість та на зло ворогам.
показати весь коментар
01.07.2020 10:28 Відповісти
При заезде с красной зоны на чёрную...
показати весь коментар
01.07.2020 10:28 Відповісти
Самі то маланці на чолі з Бубою Зеленим чогось не дуже бояться цієї "корони" та брешуть бісові слуги як пси в ночі на місяць.
показати весь коментар
01.07.2020 10:35 Відповісти
А где же 10 000 000 тестов, о которых говорил Зеленский? Их нигде нет, кроме стационаров!!
показати весь коментар
01.07.2020 11:17 Відповісти
 
 