Українські бійці 54-ї ОМБр знищили позицію російських окупантів: чотирьох ворогів ліквідовано, трьох - важко поранено. ВIДЕО безпілотника

Українські бійці 54-ї ОМБр вогнем знищили позицію російських окупантів у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це українські воїни написали на своїй сторінці в соцмережі й опублікували відеозапис успішної атаки.

"Було повністю знищено позицію. Ліквідовано 4-х терористів. Три - зазнали важких поранень (Вони, напевно, вже ніколи не візьмуть зброї до рук). Знищено склад боєприпасів, великокаліберний кулемет", - пишуть бійці у коментарі.

За словами українських воїнів, особливу роль в успішності атаки, відіграло інтерв'ю терориста Олександра Ходаковського на цій позиції, яке тиражувалося через ЗМІ окупантів.

"Переглянувши уважно відео з "ходоком", ми побачили свої помилки і вирахували точно місце, де ховаються терористи. Коли почався черговий обстріл, полетіла отвєточка на позицію, яку він добре "підсвітив"", - пояснили українські воїни.

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