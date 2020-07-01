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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Українські бійці 54-ї ОМБр знищили позицію російських окупантів: чотирьох ворогів ліквідовано, трьох - важко поранено. ВIДЕО безпілотника

Українські бійці 54-ї ОМБр вогнем знищили позицію російських окупантів у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це українські воїни написали на своїй сторінці в соцмережі й опублікували відеозапис успішної атаки.

"Було повністю знищено позицію. Ліквідовано 4-х терористів. Три - зазнали важких поранень (Вони, напевно, вже ніколи не візьмуть зброї до рук). Знищено склад боєприпасів, великокаліберний кулемет", - пишуть бійці у коментарі.

За словами українських воїнів, особливу роль в успішності атаки, відіграло інтерв'ю терориста Олександра Ходаковського на цій позиції, яке тиражувалося через ЗМІ окупантів.

"Переглянувши уважно відео з "ходоком", ми побачили свої помилки і вирахували точно місце, де ховаються терористи. Коли почався черговий обстріл, полетіла отвєточка на позицію, яку він добре "підсвітив"", - пояснили українські воїни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили на Донбасі переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1" російського виробництва. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6710) знищення (7286) Ходаковський Олександр (16)


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Топ коментарі
+96
Молодці!
Слава Україні!!!
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01.07.2020 11:26
+62
Давіть, козаченьки, лапотну нечість!!
За Україну!! За її волю!!
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01.07.2020 11:28
+54
Світ не став ідеальним, але став кращим і чистішим. Дякуємо, хлопці!
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01.07.2020 11:30
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Молодці!
Слава Україні!!!
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01.07.2020 11:26 Відповісти
бийте хлопцi рогатих москалiв !!!
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01.07.2020 12:56 Відповісти
примечательно, что дым на первом кадре ввиде карты московии! вот так она вся и пойдёт к ипеням
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01.07.2020 14:42 Відповісти
Героям Слава!
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02.07.2020 10:00 Відповісти
GOOD JOB!!!
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01.07.2020 11:28 Відповісти
Давіть, козаченьки, лапотну нечість!!
За Україну!! За її волю!!
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01.07.2020 11:28 Відповісти
Світ не став ідеальним, але став кращим і чистішим. Дякуємо, хлопці!
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01.07.2020 11:30 Відповісти
"...За рідную землю, за батьків і друзів,
І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...!!! "
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01.07.2020 11:30 Відповісти
У Зеленского одни победы на фронте, в отличие от олигарха Петра Инкогнито.
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01.07.2020 11:31 Відповісти
))))))
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01.07.2020 12:01 Відповісти
точнось поражает. молодцы
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01.07.2020 11:35 Відповісти
Надо марку щебня придумать. К примеру щебень от 54 ки !
Самый правильный щебень!
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01.07.2020 12:02 Відповісти
Дійсно,помітив що останнім часом хлопці почали косити лаптеногих з хірургичною точністью! Це вже досягнення! З чим і поздоровляю наших захісників. Слава нашим воїнам! Вболіваємо за Вас! Смерть кацапам!
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01.07.2020 13:41 Відповісти
Аж дрантя розлетілося!
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01.07.2020 11:35 Відповісти
ни один кокошник не исполнил фигуру высшего пилотажа...
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01.07.2020 23:09 Відповісти
ой гарно накидали хлопці !!!! !!!! !!!!
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01.07.2020 11:36 Відповісти
А як гарно полетіла носова хустинка! А, нє... То портянка з ногою...
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01.07.2020 11:41 Відповісти
Поховали москаля край дороги..
Видно руки, видно ноги, видно роги..
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01.07.2020 11:44 Відповісти
Поховали москаля у фуфайці,
Видно видно руки, видно ноги, видно ... паспорт.
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01.07.2020 11:47 Відповісти
Так держать! Хоть какой то позитив
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01.07.2020 11:46 Відповісти
Як гарно. Точненько один в один поклали "гостинці" путлерастам!
Слава Захистникам України!
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01.07.2020 11:48 Відповісти
Хороший рузькэ - мертвый рузькэ
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01.07.2020 11:50 Відповісти
Не останавливаться, и расширяться.
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01.07.2020 11:54 Відповісти
пипец, ПАЦАНЫ ЭТО ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!
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01.07.2020 11:55 Відповісти
Вот так смотрел бы и смотрел...
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01.07.2020 11:55 Відповісти
Таки я не понял - порохоботы квакают, что зеля сдал все кацапам, перестали стрелять...они врут наверное?
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01.07.2020 11:56 Відповісти
Да клали они с прибором на этого клоуна.
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01.07.2020 11:58 Відповісти
но ведь порошнявые псы пишут что нет - все сдали, ВСУ отошли - не отвечают? писали же? пруфов полон интернет))) А вывод такой - порошнявые псы - это путинские кацапсинские прихвостни, работабщие на подрыв Украины. Натрульные саботажники и вредители.
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01.07.2020 12:01 Відповісти
Каждый воин, который вопреки зелёным приказам, просто не перестал стрелять, а подсмалил таки очередного кацапа, - национальный герой!
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01.07.2020 12:08 Відповісти
Каждый воин действует по указке командира - командир вшестоящего начальства - вышестоящее начальство - главнокомандующему. Цепочки я сокраил. т. е. ты утверждаешь, кацап, что в армии Украины - полная анархия? ты совсем больной. лапоть?
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01.07.2020 12:10 Відповісти
Из всей цепочки украинские воины устранили Зе, (точнее он сам самоустранился, от греха подальше). А кацапов как жарили, так и дальше жарить будут. Слава Украине!
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01.07.2020 12:18 Відповісти
Слава Воинам!.
но в твоих рассуждениях полный бред про самоустранение - ибо это есть анархия и развал армии.
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01.07.2020 12:21 Відповісти
Хоть и говорят, что одна паршивая овца всё стадо портит, но в нашей армии не поможет даже пастуший колокольчик на шее у барана.
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01.07.2020 12:30 Відповісти
Медаль сепару за помощь!
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01.07.2020 11:57 Відповісти
Тютелька в тютельку!
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01.07.2020 11:59 Відповісти
цікаво, бубочка там вже тупотить ніжками від "вазмущенія", чи ще ні??
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01.07.2020 12:03 Відповісти
він ай кос курить
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01.07.2020 16:16 Відповісти
чортів укурок на нашу голову .
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01.07.2020 16:19 Відповісти
кучненько)
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01.07.2020 12:07 Відповісти
от бы так и наших депутатов,раз и усьо)
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01.07.2020 12:19 Відповісти
Слава жовто-блакітним Укропам !!!
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01.07.2020 12:24 Відповісти
Надо так, чтобы даже рог и копыт не оставалось!
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01.07.2020 12:25 Відповісти
На змаганнях ВСУ з мінометання смішніше за всіх металися російські найманці, в окопи яких, власне, і летіли міни.
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01.07.2020 12:32 Відповісти
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01.07.2020 12:36 Відповісти
Який фейєрверк!!!!!!!!!!!!!!!! Просто свято якесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.07.2020 12:38 Відповісти
ЯК же ж гарно! Як масла в кашу! Не збавляйте темпу, хлоці і БУДЬТЕ ЖИВІ!!
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01.07.2020 12:59 Відповісти
--- О-сьо *- сьо !!! ЗЕ-ник дізнається---всих гармашів відправе у дисбат !!! Це ж треба : так .зухвало. зірвати багатообіцяючі. мирні ініціативи президента !?!?!? А якщо серйозно :---- це просто чудово !!! / хіба що краще у супроводі звучав би " Козацький марш" . аніж " Голоси Урогваю " /
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01.07.2020 13:09 Відповісти
САША ХОДОК - НЕ БРЕШИ ))))))))
классно, молодці!!!! так і треба за кожну брехню - по зубам...
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01.07.2020 13:27 Відповісти
Много раз посмотрел, но кроме и без того разрушенных руин, ничего не увидел. Последнее время какие-то странные несодержательные видео пошли. Ну ладно, наверное хорошо спрятались эти как минимум семеро чуваков.
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01.07.2020 13:31 Відповісти
навіщо козломорді самі себе так неохайно розтрощили ..?!!
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01.07.2020 13:38 Відповісти
Ну хоть маленьким калибром. Потом Путин разрешит ударные беспилотники, будет веселее.
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01.07.2020 13:57 Відповісти
Ху#ло та путлерасtи даремно полізли в Україну. Тут не Молдова,, не Чечня (хоча Чечени красені покрашили гарно кацапів ще й дань зара збирають з їх) , не Грузія. Українці вміють захищати свій дім від рашистів.
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01.07.2020 14:13 Відповісти
Только так.кацапо-фашисты понимают только силу
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01.07.2020 14:00 Відповісти
мочити,мочити і весь час мочити орків до останнього окупанта
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01.07.2020 14:33 Відповісти
отличная кучность! молодцы так держать!
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01.07.2020 14:44 Відповісти
Українські бійці 54-ї ОМБр знищили позицію російських окупантів: чотирьох ворогів ліквідовано, трьох - важко поранено - Цензор.НЕТ 3280
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01.07.2020 15:11 Відповісти
Стріляли мітко і кучно! Молодці! А звідкіля дані про втрати ворога?
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01.07.2020 16:15 Відповісти
Файно! Дякую.
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01.07.2020 16:30 Відповісти
Рубай їх хлопці!!!
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01.07.2020 17:07 Відповісти
Українські бійці 54-ї ОМБр знищили позицію російських окупантів: чотирьох ворогів ліквідовано, трьох - важко поранено - Цензор.НЕТ 765
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01.07.2020 20:54 Відповісти
Душманюк ставить лайк!
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01.07.2020 23:12 Відповісти
Якось необачно самопідірвалися і так разів з десять-янелох жеж війська відвів.
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02.07.2020 03:22 Відповісти
Треба робити бомби з горючою сумішшю, щоб не тільки вибух був, а ще й пожежа велика. Можна ще газ випробовувати різний в бомбах. Можна отрути ще різні використовувати! Можно кислоти рiзнi ще. Можна на окопи ворога скидати з безпілотників в ящиках або в якихось ще формах різних блох, клопiв, можна навіть скидати пакети з гнилої всякої водою або кров'ю тварин, щоб воно сильно смерділо по-перше, а по-друге приваблювало море мух, щурів і т.п. Можна кліщів енцефалітних скинути на росіян! Можна робити бомби з газом в якому можна і отрути використовувати і біологічну зброю.
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02.07.2020 04:34 Відповісти
Хммм, действительно Dark Side...
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02.07.2020 06:41 Відповісти
Такие видео смотрел бы и смотрел. Жалко только эта 54 ОМБр такие видео вывешивает. Я полагаю что не только они нечисть утилизуют. У других что, камер нету чтоб заснять процесс?
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02.07.2020 06:40 Відповісти
благодаря ВСУ, у петушария уже минус три подписчика.
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02.07.2020 09:39 Відповісти
 
 