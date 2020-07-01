"Окопна війна": Терористи лупили так, що дихати було нічим. Коли здавалося, що нам настав кінець, ми почали співати Гімн України, - доброволець Олег Янчак про бої за шахту "Бутівка". ВIДЕО

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" - Олег Янчак, позивний Ставр, боєць ДУК "Правий сектор" 1-ша окрема штурмова рота, і його розповідь про бої з російськими найманцями на шахті "Бутівка", що неподалік Донецька.

Олег на війні з 2015 року, шахту, яка забрала життя його друга, він покинув у 2016 році. Проте через чотири роки повернувся і розказав Цензор.НЕТ про події, які навіки врізалися в його серце.

- Коли вперше попав на шахту, тут було все по-іншому. Як тоді, так і тепер вважаю, що ми не маємо права здавати ці позиції, навпаки, тільки вперед. Для мене шахта "Бутівка" - як для декого Сталінград, місце, яке ніколи не забудеться і буде для теперішнього покоління людей символом слави, звитяги українських воїнів.

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- Що відбувалося на шахті чотири роки тому? Чим саме вона запам’яталася?

- Зеленка, що зразу за будівлями, була під агресором, вони постійно накривали нас звідти вогнем, надзвичайно прицільно стріляли їхні снайпери. Але, як казав наш командир: "Ми вгризлися в цю землю і витримали".

Особливо вони лютували в наші релігійні свята, був момент, коли ми слухали їхні рації і тодішній їхній командир з позивним Гіві кричав: "Бийтє етіх бандеровцов.." Все ж таки ми піднімали голови і відповідали.

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- Нормально відповідали, якщо подивитися, де тепер гноїться Гіві, а ти продовжуєш відвойовувати свою землю..

- Так, наші шляхи з ним розійшлися (сміється). Але ми вистояли дорогою ціною, тут загинули мої друзі: "Док, Женька з позивним Шльоцик, який був для мене, як син, гідний воїн України..

- Про Шльоцика ми чули багато. Хоробрий боєць, якому було тільки 19 років... Як він загинув?

- Все розпочалося 28 травня 2016 року з самого ранку. Російські терористи лупили так, що дихати не було чим, все кругом палало. Коли здавалося, що нам настав кінець, ми обнялися і почали співати Гімн України – це додало нам наснаги і ми витримали натиск...

Наступного дня під час розвідвиходу Женька загинув. Я був у кареті швидкої допомоги, коли ми везли Шльоцика в лікарню, проте хлопця не вдалося врятувати, згодом він помер...

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- Що ти можеш сказати тим, хто вважає, що в нас немає в країні війни?

- Те, що я хочу сказати, цього на камеру говорити не можна. Приїдьте на схід України і ви все самі побачите.