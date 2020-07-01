"Окопна війна": Терористи лупили так, що дихати було нічим. Коли здавалося, що нам настав кінець, ми почали співати Гімн України, - доброволець Олег Янчак про бої за шахту "Бутівка". ВIДЕО
Сьогодні в рубриці "Окопна війна" - Олег Янчак, позивний Ставр, боєць ДУК "Правий сектор" 1-ша окрема штурмова рота, і його розповідь про бої з російськими найманцями на шахті "Бутівка", що неподалік Донецька.
Олег на війні з 2015 року, шахту, яка забрала життя його друга, він покинув у 2016 році. Проте через чотири роки повернувся і розказав Цензор.НЕТ про події, які навіки врізалися в його серце.
- Коли вперше попав на шахту, тут було все по-іншому. Як тоді, так і тепер вважаю, що ми не маємо права здавати ці позиції, навпаки, тільки вперед. Для мене шахта "Бутівка" - як для декого Сталінград, місце, яке ніколи не забудеться і буде для теперішнього покоління людей символом слави, звитяги українських воїнів.
- Що відбувалося на шахті чотири роки тому? Чим саме вона запам’яталася?
- Зеленка, що зразу за будівлями, була під агресором, вони постійно накривали нас звідти вогнем, надзвичайно прицільно стріляли їхні снайпери. Але, як казав наш командир: "Ми вгризлися в цю землю і витримали".
Особливо вони лютували в наші релігійні свята, був момент, коли ми слухали їхні рації і тодішній їхній командир з позивним Гіві кричав: "Бийтє етіх бандеровцов.." Все ж таки ми піднімали голови і відповідали.
- Нормально відповідали, якщо подивитися, де тепер гноїться Гіві, а ти продовжуєш відвойовувати свою землю..
- Так, наші шляхи з ним розійшлися (сміється). Але ми вистояли дорогою ціною, тут загинули мої друзі: "Док, Женька з позивним Шльоцик, який був для мене, як син, гідний воїн України..
- Про Шльоцика ми чули багато. Хоробрий боєць, якому було тільки 19 років... Як він загинув?
- Все розпочалося 28 травня 2016 року з самого ранку. Російські терористи лупили так, що дихати не було чим, все кругом палало. Коли здавалося, що нам настав кінець, ми обнялися і почали співати Гімн України – це додало нам наснаги і ми витримали натиск...
Наступного дня під час розвідвиходу Женька загинув. Я був у кареті швидкої допомоги, коли ми везли Шльоцика в лікарню, проте хлопця не вдалося врятувати, згодом він помер...
- Що ти можеш сказати тим, хто вважає, що в нас немає в країні війни?
- Те, що я хочу сказати, цього на камеру говорити не можна. Приїдьте на схід України і ви все самі побачите.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хлопці, ми пишаємось вами! Ви Герої ! І дякую Вам усім, і кожному окремо за мою вільну Україну !!
Переможемо!
Сгори Масквабад!!
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
Хто розвів бардак і бездіяльніть до такої міри, що злетіли в повітря усі склади *********** до важкої арти?
Чи не найнятий фсб нинішній "опазіціанєр" святий пєдро свинорилий?