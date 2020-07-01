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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Окопна війна": Терористи лупили так, що дихати було нічим. Коли здавалося, що нам настав кінець, ми почали співати Гімн України, - доброволець Олег Янчак про бої за шахту "Бутівка". ВIДЕО

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" - Олег Янчак, позивний Ставр, боєць ДУК "Правий сектор" 1-ша окрема штурмова рота, і його розповідь про бої з російськими найманцями на шахті "Бутівка", що неподалік Донецька.

Олег на війні з 2015 року, шахту, яка забрала життя його друга, він покинув у 2016 році. Проте через чотири роки повернувся і розказав Цензор.НЕТ про події, які навіки врізалися в його серце.

- Коли вперше попав на шахту, тут було все по-іншому. Як тоді, так і тепер вважаю, що ми не маємо права здавати ці позиції, навпаки, тільки вперед. Для мене шахта "Бутівка" - як для декого Сталінград, місце, яке ніколи не забудеться і буде для теперішнього покоління людей символом слави, звитяги українських воїнів.

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- Що відбувалося на шахті чотири роки тому? Чим саме вона запам’яталася?

- Зеленка, що зразу за будівлями, була під агресором, вони постійно накривали нас звідти вогнем, надзвичайно прицільно стріляли їхні снайпери. Але, як казав наш командир: "Ми вгризлися в цю землю і витримали".

Особливо вони лютували в наші релігійні свята, був момент, коли ми слухали їхні рації і тодішній їхній командир з позивним Гіві кричав: "Бийтє етіх бандеровцов.." Все ж таки ми піднімали голови і відповідали.

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- Нормально відповідали, якщо подивитися, де тепер гноїться Гіві, а ти продовжуєш відвойовувати свою землю..

- Так, наші шляхи з ним розійшлися (сміється). Але ми вистояли дорогою ціною, тут загинули мої друзі: "Док, Женька з позивним Шльоцик, який був для мене, як син, гідний воїн України..

- Про Шльоцика ми чули багато. Хоробрий боєць, якому було тільки 19 років... Як він загинув?

- Все розпочалося 28 травня 2016 року з самого ранку. Російські терористи лупили так, що дихати не було чим, все кругом палало. Коли здавалося, що нам настав кінець, ми обнялися і почали співати Гімн України – це додало нам наснаги і ми витримали натиск...

Наступного дня під час розвідвиходу Женька загинув. Я був у кареті швидкої допомоги, коли ми везли Шльоцика в лікарню, проте хлопця не вдалося врятувати, згодом він помер...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Після семи влучень у ствол шахти стеля почала падати на нас. Хлопців сікло бетоном", - доброволець Олександр Попов про обстріл шахти "Бутівка" в 2016 році. ВIДЕО

- Що ти можеш сказати тим, хто вважає, що в нас немає в країні війни?

- Те, що я хочу сказати, цього на камеру говорити не можна. Приїдьте на схід України і ви все самі побачите.

Автор: 

Донбас (22356) Антитерористична операція (6637) добровольці (923) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+14
Слава Україні!
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01.07.2020 12:17
+13
Героям слава !!
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01.07.2020 12:22
+9
Отака вона була "пєтіна дружба" з ******, про яку зелешмаркліни адепти волають!.
Хлопці, ми пишаємось вами! Ви Герої ! І дякую Вам усім, і кожному окремо за мою вільну Україну !!
Переможемо!
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01.07.2020 12:12
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Отака вона була "пєтіна дружба" з ******, про яку зелешмаркліни адепти волають!.
Хлопці, ми пишаємось вами! Ви Герої ! І дякую Вам усім, і кожному окремо за мою вільну Україну !!
Переможемо!
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01.07.2020 12:12 Відповісти
а війни немає лише в того, хто свідомо не хоче її помічати. Але в таких і Батьківщини НЕМАЄ !!
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01.07.2020 12:15 Відповісти
Слава Україні!
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01.07.2020 12:17 Відповісти
Героям слава !!
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01.07.2020 12:22 Відповісти
А де почитати, що правосєки думають про твого ***** і зелену шмарклю?
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01.07.2020 12:44 Відповісти
Де про твоє ***** та твою зелену шмарклю пишуть мені плювати з високої гори. Я лише ткнув вас соєвих ідіотів в факт того, що Правий сектор з 2014-го року починаючи не підтримував та не підтримує вашу святу свиню Рошенка.
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01.07.2020 12:48 Відповісти
Тобто, *********** на Лахті таких методичок не давали? Ну, власне, все зрозуміло.
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01.07.2020 12:51 Відповісти
а ще деякі члени ПС займались рекетом на мирній території, а ще деякі вмирали за країну на сході, а ще деякі, наприклад Скоропадський є росіянином за народженням, і навіть українською не володіє. Так що, позиція тих "деяких" дуже відрізняється від позиції справжніх захисників. І не треба тут впарювати всім що ПС проти Пороха був. Скоропадський може і був, бо в нього таке завдання було. А от ті, хто дійсно воював чи віддав жття, чи здоров"я у цій війні - то не тобі патякати про їх особисту позицію щодо Порошенка.
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01.07.2020 13:18 Відповісти
Слава Україні!
Сгори Масквабад!!
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01.07.2020 12:28 Відповісти
Тереристи з Градів не луплять, це в голові барижних еліт типу, Турчинова, Порошенка, Тимошенко, Зеленського "терористи", "найманці". Треба речі називати своїми іменами, тоді буде лад в голові а не какофонія від бариг і хабаду. В Російсько-українській війні є російські війска: загарбників, ворогів, окупантів і збройні сили України.
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01.07.2020 12:43 Відповісти
А в головах зєбілів вони - папалчєнци?
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01.07.2020 12:45 Відповісти
а хто ж терористам ******* зброю давав? Чи ти думаєш що терористи досі з рогаток стріляють? ******* терористи, ******* зброя, ******** терор профінансований козломордією.
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01.07.2020 13:05 Відповісти
Дай террористам ядрену бомбу, они и ей будут пуляться. Одержимые, что с них возьмешь.
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01.07.2020 20:30 Відповісти
Зетермос говорил не стрелять, значит не стрелять. Да зебилы ?
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01.07.2020 12:55 Відповісти
На дотичну тему, тему російсько-української війни:
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"

Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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01.07.2020 13:05 Відповісти
Скажіть чим може допомогти ракетній галузі радник космічного агенства України пані Клітіна. І чому пастор Турчинов мовчить про олігофренізацію влади і призначення дурнів на важливі галузі озброєнь. Я не чув щоб він Турчинов підняв скандал щодо таких радників . Тому не вірю його брехні. Здав Крим профукає і Україну.
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01.07.2020 13:29 Відповісти
от шкода що ти не став в.о. президента в той час. Ти б то точно кацапів капцями та кєпочкамі закидав, і обов"язково б переміг.
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01.07.2020 13:34 Відповісти
Принаймні я б виконав закон Про оборону і Конституцію, а не дзвіночки Обами і баби Меркель. Як назвати посадову особу яка сходила по великому на Консчтитуцію і Закони України? Чому вона не в трибуналі. Коли телефонують в Генштаб а їм рекомендують читати устав караульної служби, коли Гради луплять з території РФ, а ці козли навіть не розірвали дипвідносин. Вважаю, що я б був би кращий за тих зрадників і цих дебілів.
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01.07.2020 18:02 Відповісти
А хто у 2016 році був потужним прєзіком, при якому на парашні обстріли не можна було давати відповіді і Бутовку обстілювали безкарно?
Хто розвів бардак і бездіяльніть до такої міри, що злетіли в повітря усі склади *********** до важкої арти?
Чи не найнятий фсб нинішній "опазіціанєр" святий пєдро свинорилий?
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01.07.2020 17:55 Відповісти
А откуда у вас информация, что обстреливали безкарно? Именно в эти года территорию между Авдеевкой и ЯБП отвоевывали и по батареям кацапов в Яковлевке, Ясиноватой, Путиловском лесу прилетало изрядно. Достаточно открыть донецкие паблики за тот период и полистать.
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01.07.2020 20:33 Відповісти
Шана воїнам - захісникам України.
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01.07.2020 17:57 Відповісти
Россия стала нацистской Германией, а Путин стал Гитлером!
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02.07.2020 04:36 Відповісти
 
 