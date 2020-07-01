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Для другої хвилі хворих на COVID-19 у Києві підготували 800 ліжок, - Кличко. ВIДЕО
У Києві для другої хвилі прийому хворих на коронавірус підготовлено майже 800 ліжок у медичних закладах.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу повідомити, що лікарні першої хвилі, розрахованої майже на 900 ліжок, заповнені на 31 відсоток. Це 8 міських лікарень і 2 пологові будинки. Додатково створені місця в Олександрівській лікарні. Там виділили ще один корпус для прийому та лікування хворих на коронавірус – іще 70 ліжкомісць. А також - місця в спеціалізованих медичних закладах", - сказав Кличко.
"Якщо знадобиться, для другої хвилі прийому хворих місто підготувало майже 800 ліжок у ще 7 лікарнях столиці", - додав мер.
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