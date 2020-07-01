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Для другої хвилі хворих на COVID-19 у Києві підготували 800 ліжок, - Кличко. ВIДЕО

У Києві для другої хвилі прийому хворих на коронавірус підготовлено майже 800 ліжок у медичних закладах.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що лікарні першої хвилі, розрахованої майже на 900 ліжок, заповнені на 31 відсоток. Це 8 міських лікарень і 2 пологові будинки. Додатково створені місця в Олександрівській лікарні. Там виділили ще один корпус для прийому та лікування хворих на коронавірус – іще 70 ліжкомісць. А також - місця в спеціалізованих медичних закладах", - сказав Кличко.

"Якщо знадобиться, для другої хвилі прийому хворих місто підготувало майже 800 ліжок у ще 7 лікарнях столиці", - додав мер.

Також читайте: Київ посилює карантинні заходи: заклади громадського харчування і розважальної сфери зможуть працювати лише до 22:00

Автор: 

карантин (18172) Київ (19517) Кличко Віталій (3514) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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800 коек и для первой волны мало... ох боксерун-боксерун..
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01.07.2020 12:33 Відповісти
Виталя, больных уже назначил или всем подряд будете диазноз рисовать?
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01.07.2020 12:54 Відповісти
для лікування коронавірусу потрібні не ліжки з матрасами а ліжки(місця) інтенсивної терапії. скільки їх підготовлено додатково? нуль?
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01.07.2020 13:14 Відповісти
Та хоч 100500

Є ті, хто буде обслуговувать?
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01.07.2020 13:24 Відповісти
Влада ідіотів. Для боротьби з пандемією потрібно прийняти, і політичні рішення, і інструкції для дії чиновника з управління різними сферами життя в час карантину, провести технічні заходи. Чому Китай зумів обладнати автоматичними дезінфекційними установками транспортні засоби, а влада України готує тільки ліжка. Ви шановні, хоч жебраків, торгівців, музикантів приберіть з метрополітену, підсильте вентиляцію, зробіть графік поїздів максимально малим, розведіть у часі роботу підприємств. Тобто, включіть мозки і працюйте. Ліжка нічого не змінять. А як бути, коли в час карантину попре Путінська орда війною, де документи прийняті у вигляді законів? Ви там у владі сиділи три місяці і гав ловили.
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01.07.2020 14:38 Відповісти
 
 