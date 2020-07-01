Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети та АГС, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, з 7:05 від Золотого-5 окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети і стрілецьке озброєння по захисниках Оріхового.
Після 8:40 захисники н.п. Піски зафіксували розриви 4-х ворожих мін 120-мм калібру. Також противник вів тут вогонь з АГС.
Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби, жорстко придушували ворожу збройну активність.
За наявною інформацією, бойових втрат серед українських військовослужбовців немає. Втрати окупантів уточнюються.
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