Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети та АГС, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, з 7:05 від Золотого-5 окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети і стрілецьке озброєння по захисниках Оріхового.

Після 8:40 захисники н.п. Піски зафіксували розриви 4-х ворожих мін 120-мм калібру. Також противник вів тут вогонь з АГС.

Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби, жорстко придушували ворожу збройну активність.

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За наявною інформацією, бойових втрат серед українських військовослужбовців немає. Втрати окупантів уточнюються.