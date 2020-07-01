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Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети та АГС, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, з 7:05 від Золотого-5 окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети і стрілецьке озброєння по захисниках Оріхового.

Після 8:40 захисники н.п. Піски зафіксували розриви 4-х ворожих мін 120-мм калібру. Також противник вів тут вогонь з АГС.

Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби, жорстко придушували ворожу збройну активність.

Також читайте: За тиждень у районі проведення ООС ліквідовано 10 найманців РФ, ще 9 - поранено, - штаб

За наявною інформацією, бойових втрат серед українських військовослужбовців немає. Втрати окупантів уточнюються.

Автор: 

Міноборони (7392) обстріл (28596) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Якщо ворога називаєте так скромно "найманці", тобто "дикі гуси" , особи, які воюють лище за гроші і не мають будь-якої ідеології, а це відверта брехня. Вони воюють за імперію за "цінності" руского міра, за мракобісся і тоталітаризм! Тоді де поділись ЗСУ, яке чомусь не може перемогти диких гусей без ідеології? Може тоді пишіть не ЗСУ, а партизани епохи Зеленського чи міліція Зеленського. Тобто стирчать вуха непрофесіоналізму.

Журналісти речники пишуть і озвучують відверту брехню, а ті, що її читають критично не думають щодо термінів - найманці, терористи, сепаратисти, які не відповідають стану війни.
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01.07.2020 14:26 Відповісти
Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети та АГС, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2399
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01.07.2020 17:47 Відповісти
 
 