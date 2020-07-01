Шарікюгенд проти Зеленського. Як російські сили мочать ЗЕ-команду, а вона мовчить. ВIДЕО

Як Віктор Медведчук і Анатолій Шарій атакують Володимира Зеленського і як мовчання президента допомагає ОПЗЖ на майбутніх місцевих виборах?

Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Поки росіянам здавалося, що Володимир Зеленський іде на поступки в питаннях Донбасу, Шарій та адепти його секти атакували президента доволі стримано, наче "для годиться". Проте тепер, коли в ТКГ у Мінську включили Дениса Казанського і Сергія Гармаша, а про подачу води в Крим і не згадують, медведчуківська медійна машина оголосила справжню війну Офісу Президента і самому Зеленському. Як не сісти на голку російської пропаганди? Чому Володимир Зеленський усе це дозволяє? Хто допоміг проросійським силам розправити крила в Україні і як тепер розплачується за це? Та чи буде команда Зеленського єдиною в боротьбі із Шарієм і Медведчуком, тим більше - напередодні виборів?

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