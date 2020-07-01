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Шарікюгенд проти Зеленського. Як російські сили мочать ЗЕ-команду, а вона мовчить. ВIДЕО

Як Віктор Медведчук і Анатолій Шарій атакують Володимира Зеленського і як мовчання президента допомагає ОПЗЖ на майбутніх місцевих виборах?

Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Поки росіянам здавалося, що Володимир Зеленський іде на поступки в питаннях Донбасу, Шарій та адепти його секти атакували президента доволі стримано, наче "для годиться". Проте тепер, коли в ТКГ у Мінську включили Дениса Казанського і Сергія Гармаша, а про подачу води в Крим і не згадують, медведчуківська медійна машина оголосила справжню війну Офісу Президента і самому Зеленському. Як не сісти на голку російської пропаганди? Чому Володимир Зеленський усе це дозволяє? Хто допоміг проросійським силам розправити крила в Україні і як тепер розплачується за це? Та чи буде команда Зеленського єдиною в боротьбі із Шарієм і Медведчуком, тим більше - напередодні виборів?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Медведчук Віктор (1707) Шарій Анатолій (227) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+20
Драка между Порохом и Медведчуком будет серьезной. Нас ждут сложные времена.
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01.07.2020 14:17
+18
ЗеВата побежит к ********* и **********. И это плохо...
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01.07.2020 14:20
+14
Кремлеботы в паре с шаро*бами по команде из кремля дестабилизируют украинское общество. При Зе-команде это элементарно.
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01.07.2020 14:27
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Драка между Порохом и Медведчуком будет серьезной. Нас ждут сложные времена.
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01.07.2020 14:17 Відповісти
Кремлеботы в паре с шаро*бами по команде из кремля дестабилизируют украинское общество. При Зе-команде это элементарно.
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01.07.2020 14:27 Відповісти
зеленского постепенно будут "уходить" в прошлое. Путину уже недостаточно пассивного бездействия этого зеленого уродца. Ситуацию будут обострять.
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01.07.2020 14:31 Відповісти
по факту: шарийцы и мертведчуки ругают зелоха не за то что тот борется с рашкой, а за то что он зассал (под давлением людей, вышедших на митинги "нет капитуляции!") пустить воду в Крым..

но стоит зелоху открыть воду в крым - и он снова станет любимой женой х*уйла))
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01.07.2020 14:36 Відповісти
У такому разі він стане передчасно залишевшою ***** колишньою дружиною.
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01.07.2020 14:41 Відповісти
да нет никаких шарийцев, есть говноеды петушария, которые схавают любое говно из сортира педофила-фашиста петушария.
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02.07.2020 09:37 Відповісти
Тут вопрос в другом. Кем Вы являетесь, если Вам нравится зеленский?
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01.07.2020 15:47 Відповісти
Я вас умоляю кому ЭТО может нравится . Власть зеленского это ходячая цитата из пошлого анекдота . Они не дать ни взять , ангина при месячных .
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01.07.2020 18:27 Відповісти
А что мешало Порошку драться с Мертведчуком, когда Порошок был президентом?
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01.07.2020 17:55 Відповісти
Терпение. Всему свое время.
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01.07.2020 18:29 Відповісти
Ну блажен верующий.
Порошок и Мертведчук вообще-то - кореша уже больше 25 лет. И 19 лет, как Порошенко и Медведчук являются кумовьями - Медведчук крестил сына Порошенко.
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01.07.2020 18:42 Відповісти
Вот ты сам и ответил на свой же вопрос, что мешало Порошенко. А что мешает Зеленскому?
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02.07.2020 03:33 Відповісти
По всей видимости - что-то подобное же. Ибо в самом начале своей каденции Зеля слегка наехал на Мертведчука, забрав одну из лицензий у 112го канала, но после этого - все - больше мертведчука не трогают.
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02.07.2020 10:07 Відповісти
ЗеВата побежит к ********* и **********. И это плохо...
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01.07.2020 14:20 Відповісти
деграданты уже давно...
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01.07.2020 14:24 Відповісти
Есть же еще такие, кто считает слуг народа украинской силой...
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01.07.2020 14:20 Відповісти
слуга народа уже не в тренде, сейчас модно их самоназвание - сосна задрота
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01.07.2020 15:11 Відповісти


Шарікюгенд проти Зеленського. Як російські сили мочать ЗЕ-команду, а вона мовчить - Цензор.НЕТ 5752
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01.07.2020 16:51 Відповісти
«Ой вей, как мочат !
Ві только посмотрітє, чьто дєлают нєгодяі !!!
Бєня прідєржітє іх, а то оні такі поубіваюцца !»
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01.07.2020 14:22 Відповісти
https://twitter.com/kaktota83571856

https://twitter.com/kaktota83571856 kak-to-tak @kaktota83571856

https://twitter.com/kaktota83571856 https://twitter.com/kaktota83571856



У критому ринку багато павільонів закрито, багато надписів "Аренда. Продаж".
Дві продавчині 50+ на м'ясі:
- ...с Госрезерва все маски продали...
- Да что там маски! Главное, зерно все распродали!
Не знаю, за кого будуть голосувати, але те, що інформація пішла в маси - це добре.

Додам: пані були дуже злі.
До речі - в ряду, де зазвичай стоять кореянки з корейськими салатами, стоїть одна!!!
Такого ніколи не було.
Це капець, пані та панове (((
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01.07.2020 14:23 Відповісти
Та брось. Радуцький попкорн завезе.
Нам тут замість шоу «Квартал 95», впарюють «Шоу Шарія».
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01.07.2020 14:26 Відповісти
да-да-да) все именно так и было
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01.07.2020 16:34 Відповісти
Молчит так как это комплекс малороса
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01.07.2020 14:23 Відповісти
Лахта, харе бухать .
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01.07.2020 14:27 Відповісти
зебил, по факту: шарийцы и мертведчуки ругают зелоха не за то что тот борется с рашкой, а за то что он зассал (под давлением людей, вышедших на митинги "нет капитуляции!") пустить воду в Крым..
но стоит зелоху открыть воду в крым - и он снова станет любимой женой х*уйла))
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01.07.2020 14:37 Відповісти
Докази вашего твердження спроможні навести?
Як завше, що не кацапський висер то натуральна, без домішок, 100% брехня.
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01.07.2020 14:39 Відповісти
И три руснявых лайка под постом **************
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01.07.2020 16:48 Відповісти
Зе-команда и молчит, потому что парашенцы и зе-команда, это единая команда.
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01.07.2020 14:36 Відповісти
Зе наркоти підігнав? НЕ відволікайся - гати по повній бо шара не вічна .
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01.07.2020 14:41 Відповісти
Ты чего, обкурился? Прочти внимательней, что я написал. Или ты один из ботов?
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01.07.2020 14:44 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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01.07.2020 16:49 Відповісти
ху...ло, нет?
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02.07.2020 08:19 Відповісти
Почему шариковых и зеленских я считаю одной командой? Да потому, что шариковы это открытые пропарашенци, а слуги массово проталкивают пропарашенских взглядов госслужащих и т.д. Вот поэтому я и считаю их единой командой.
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02.07.2020 08:23 Відповісти
Ніхто зелених не ругає. Всі вони продовжують разом, всі-всі і Юлі і Садові і Гриценки, і Тягнисраки,Білецькі, Юлі, Бені, Ахметки і Грузинсьеі євреї, ругати Порошенко і його силу і показують тупим малоросам і споживачам, що Зеленський ще молодий і не справляється, потрібно вибирати бойків і медведчуків і ще і ще раз за разом підсказують тупій, самій тупій, як виявилося масі, що Порошенко "мародер". Щоб вони не забували і не встрачали тієї дози, що була дана перед виборами. Ось, що вони всі разом роблять. По цеглині розбирають державу і більшість цьому раді. Вони чекають міфічних пенсій і заробітньої плати.А частина проукраїнсько налаштованих нарідців вірять у побрехеньки.
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01.07.2020 14:53 Відповісти
Найбільша побрехенька за останні шість років - це "армія-мова-віра",сказана мародером,російськомовним православним дяком,аферистом,який примудрився стати олігархом все життя працюючи на державних і виборних посадах Порошенком...Це він взростив цього зеленого шмоньку і провів його в другий тур,бо зі всіма іншими він однозначно програвав...Однією рукою він його підштовхував наверх,крутячи "Слугу" і "Квартал" де лиш можна,а другою присаджував,бомбуючи повістками і висвітлюючи проколи на кшталт "Україна порноактриса"...Але настільки вже Пороха ненавиділи,що він і цьому з тріском програв,цьому клоуну-єврею,від тембру голосу якого нормальну людину нудить...Так що вспокойтеся з тим Порохом,він - політичний труп,хоча вісім відсотків ще бігають за ним з тою побрехенькою...
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01.07.2020 17:33 Відповісти
Спэрдоляй, руска курва!
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02.07.2020 03:00 Відповісти
Милые бранятся - только тешатся.
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01.07.2020 14:57 Відповісти
А Петра не мочат странно
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01.07.2020 15:01 Відповісти
Кто его не мочит, шаропедофил или рабинович с шуфричем?
Включите мертветчуковские каналы, ютуб канал шаропедофила и прозреете.
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01.07.2020 15:09 Відповісти
А ещё в начале зепрезиденства,cразу после выборов, шарик на своём youtube канале просто писался от счастья и поздравлял всех,кто голосовал и выбрал зе и помогал ему валить шоколадника ,в том числе и радикалов нацкорпуса
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01.07.2020 17:53 Відповісти
Глеб цифровой - звездобол Наверное зепил
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01.07.2020 15:13 Відповісти
Кто его не мочит, шаропедофил или рабинович с шуфричем?
Включите мертветчуковские каналы, ютуб канал шаропедофила и прозреете
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01.07.2020 22:49 Відповісти
Навіщо відбиватися? Ви впевнені, що це не "многоходов очка"?
Зе- прийшов зруйнувати державність і передати владу мертвечуку- фуйлу.
Ви впевнені, що він хоче й надалі залишатися презЕдентом, а не знімати відосіки на власному острові?
Тому і супротиву немає. Бо все розвивається за сценарієм
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01.07.2020 15:22 Відповісти
К сожалению, болезнь Зелеского - "порошенконенавистничество" только прогрессирует....
И по принципу "кто ругает Пороха - мой друг" - он этими друзьями сам себе яму выкопает....
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01.07.2020 15:35 Відповісти
одні жертви де ж пітараси - кукловоди...?
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01.07.2020 15:37 Відповісти
Во первых что чожет гомосятина Зеленский, как только отсосать во ты вы все и сосете
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01.07.2020 16:00 Відповісти
Бо то свої.
Я вважаю це дійство спланованим кроком.
Перше завдання було прибрати Петю, замістивши його медійною персоною, слабкою та недієздатною, критика якої має відчинити двері у владу справжнім проросіским силам.
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01.07.2020 17:02 Відповісти
На кого рассчитана эта очередная порция шоколадного вранья? Самим не смешно от таких детских отмазок? На Зеленского тонны помоев льет не Шарий и Медведчук, а Шоколадные Оффшорщики. Посмотрите каналы Прямый или Espresso. Просто тонны непрекращающегося говна на Зеленского. 24 часа в сутки идут непрекращающиеся потоки дерьма.

Зачем они это делают? Потому что Шоколадные Оффшорщики действуют по принципу "Так не доставайся же ты никому". Они видят, что не могут снова завладеть Украиной. Народ во второй раз за такое не проголосует. Поэтому они просто доводят страну до полного хаоса безвластия и распада.

Сейчас Шоколадные Посипаки топят за досрочные парламентские выборы. Зачем? Потому что понимают, что в случае досрочных парламентских выборов собрать коалицию в новой Верховной Раде будет невозможно. Хаос возрастет и развал Украины станет еще более вероятным.
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01.07.2020 17:09 Відповісти
Вы не правы - Порошенковские каналы на Зеленского лили дерьмо с самого начала и беспрерырвно. Новость о том, что теперь Мертведчуковские каналы тоже льют на Зелю дерьмо точно также, как Порошенковские.
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01.07.2020 17:57 Відповісти
Я б хотів, щоб Порох прибив цього гівнюка назавжди. А краще, щоб вони порішили один-одного!
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01.07.2020 17:57 Відповісти
Якби Порошок мав бажання це зробити - у нього було 5 років влади на це...
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01.07.2020 17:58 Відповісти
клоун уже как бы намекнул что одного срока (5 лет) мало для выполнения всех реформ....
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01.07.2020 23:51 Відповісти
Зеленскому глубоко насрать на Украину, более того, в глубине души он против Украины и всего украинского. Так что, как бы его не мочили пророссийские силы, они для него всё равно свои и гораздо ближе, чем патриоты Украины.
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01.07.2020 17:59 Відповісти
Все так, тільки ненавидить Зєля Україну не глибоко в душі, а на поверхні. Як, власне, і його кращій друг і партнер Пєця.
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01.07.2020 18:05 Відповісти
Будь яка новина про нашу владу сприймається, як серія з альманаху: "Російські шпигуни в Україні".
Дострокові і повне перезавантаження
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01.07.2020 18:02 Відповісти
испанский стыд ((((((
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01.07.2020 21:26 Відповісти
Марина в партии Шуры Клитиной "против проститутов"?
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01.07.2020 21:30 Відповісти
Так в зеленського ворог один - Порошенко, всі решта близькі і не дуже турбують.
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01.07.2020 21:32 Відповісти
А почему не должны молчать? Медведчук, Шарий, Путин - это его друзья, враги - Порошенко, патриоты, военные, государство Украина в целом ...
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01.07.2020 21:48 Відповісти
А де були ці добриє люді, коли русскіє мочили Порошенка?
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01.07.2020 22:13 Відповісти
тому що медведчук шарій і порохоботи то одна команда
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02.07.2020 07:52 Відповісти
тому що медведчук шарій і порохоботи то одна команда
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02.07.2020 07:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OUMtivKqv08 С 1.07.2020 ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДНЯЛ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ!
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02.07.2020 08:10 Відповісти
говноеды петушария, обьсните, как же это ваш честный блогер-педофил-фашист лег под медведчука, который причастен к разворовыванию Украины на многие миллиарды?
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02.07.2020 09:31 Відповісти
ШАРІЙ - ЦЕ ЗРАДНИК І ПОМІЧНИК МЕДВЕДЧУКА У ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. ГНИДА!!! ТАКИХ ЯК ВІН ТРЕБА ГНАТИ З КРАЇНИ ВЗАШИЙ!!!!
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02.07.2020 18:44 Відповісти
 
 