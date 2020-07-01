Шарікюгенд проти Зеленського. Як російські сили мочать ЗЕ-команду, а вона мовчить. ВIДЕО
Як Віктор Медведчук і Анатолій Шарій атакують Володимира Зеленського і як мовчання президента допомагає ОПЗЖ на майбутніх місцевих виборах?
Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Поки росіянам здавалося, що Володимир Зеленський іде на поступки в питаннях Донбасу, Шарій та адепти його секти атакували президента доволі стримано, наче "для годиться". Проте тепер, коли в ТКГ у Мінську включили Дениса Казанського і Сергія Гармаша, а про подачу води в Крим і не згадують, медведчуківська медійна машина оголосила справжню війну Офісу Президента і самому Зеленському. Як не сісти на голку російської пропаганди? Чому Володимир Зеленський усе це дозволяє? Хто допоміг проросійським силам розправити крила в Україні і як тепер розплачується за це? Та чи буде команда Зеленського єдиною в боротьбі із Шарієм і Медведчуком, тим більше - напередодні виборів?
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но стоит зелоху открыть воду в крым - и он снова станет любимой женой х*уйла))
Порошок и Мертведчук вообще-то - кореша уже больше 25 лет. И 19 лет, как Порошенко и Медведчук являются кумовьями - Медведчук крестил сына Порошенко.
Ві только посмотрітє, чьто дєлают нєгодяі !!!
Бєня прідєржітє іх, а то оні такі поубіваюцца !»
https://twitter.com/kaktota83571856 kak-to-tak @kaktota83571856
https://twitter.com/kaktota83571856 https://twitter.com/kaktota83571856
У критому ринку багато павільонів закрито, багато надписів "Аренда. Продаж".
Дві продавчині 50+ на м'ясі:
- ...с Госрезерва все маски продали...
- Да что там маски! Главное, зерно все распродали!
Не знаю, за кого будуть голосувати, але те, що інформація пішла в маси - це добре.
Додам: пані були дуже злі.
До речі - в ряду, де зазвичай стоять кореянки з корейськими салатами, стоїть одна!!!
Такого ніколи не було.
Це капець, пані та панове (((
Нам тут замість шоу «Квартал 95», впарюють «Шоу Шарія».
но стоит зелоху открыть воду в крым - и он снова станет любимой женой х*уйла))
Як завше, що не кацапський висер то натуральна, без домішок, 100% брехня.
Включите мертветчуковские каналы, ютуб канал шаропедофила и прозреете.
Включите мертветчуковские каналы, ютуб канал шаропедофила и прозреете
Зе- прийшов зруйнувати державність і передати владу мертвечуку- фуйлу.
Ви впевнені, що він хоче й надалі залишатися презЕдентом, а не знімати відосіки на власному острові?
Тому і супротиву немає. Бо все розвивається за сценарієм
И по принципу "кто ругает Пороха - мой друг" - он этими друзьями сам себе яму выкопает....
Я вважаю це дійство спланованим кроком.
Перше завдання було прибрати Петю, замістивши його медійною персоною, слабкою та недієздатною, критика якої має відчинити двері у владу справжнім проросіским силам.
Зачем они это делают? Потому что Шоколадные Оффшорщики действуют по принципу "Так не доставайся же ты никому". Они видят, что не могут снова завладеть Украиной. Народ во второй раз за такое не проголосует. Поэтому они просто доводят страну до полного хаоса безвластия и распада.
Сейчас Шоколадные Посипаки топят за досрочные парламентские выборы. Зачем? Потому что понимают, что в случае досрочных парламентских выборов собрать коалицию в новой Верховной Раде будет невозможно. Хаос возрастет и развал Украины станет еще более вероятным.
Дострокові і повне перезавантаження