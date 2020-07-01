Справа про продаж волонтерам неіснуючих автомобілів сином депутата Київради Швидкого вже понад 2 роки розглядається в суді. ВIДЕО
У вівторок, 30 червня, відбулося чергове слухання Шевченківського районного суду міста Києва у справі автомобільної афери Андрія Швидкого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила одна з постраждалих від афери Швидкого волонтерка, гімнастка Надія Васіна.
"Вчора відбувся суд у справі, де Андрій Швидкий син депутата вкрав у мене і у багатьох людей гроші. На ці гроші мені Швидкий обіцяв авто, яке я планувала передати на фронт.
По закінченню мого з адвокатом 20-хвилинного виступу в суді ні Швидкий, ні його адвокат ніяк не прокоментували мою заяву", - написала Васіна.
Швидкого звинувачують в тому, що, видаючи себе за наближеного до Міністерства інфраструктури, він брав з людей гроші за продаж автомобілів, нібито списаних міністерством. Насправді, ніяких автомобілів не існувало і з міністерством Швидкого нічого не пов'язувало.
Через афери волонтер втратила кілька тисяч доларів. Швидкий обіцяв продати їй автомобіль, який вона мала намір передати українським воїнам.
Розгляд справи за обвинуваченням сина депутата Київради Миколи Швидкого Андрія в шахрайстві на мільйони гривень триває вже понад 1,5 року. У справі фігурують сотні постраждалих, яким підсудний продавав неіснуючі автомобілі.
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