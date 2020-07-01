Справа про продаж волонтерам неіснуючих автомобілів сином депутата Київради Швидкого вже понад 2 роки розглядається в суді. ВIДЕО

У вівторок, 30 червня, відбулося чергове слухання Шевченківського районного суду міста Києва у справі автомобільної афери Андрія Швидкого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила одна з постраждалих від афери Швидкого волонтерка, гімнастка Надія Васіна.

"Вчора відбувся суд у справі, де Андрій Швидкий син депутата вкрав у мене і у багатьох людей гроші. На ці гроші мені Швидкий обіцяв авто, яке я планувала передати на фронт.

По закінченню мого з адвокатом 20-хвилинного виступу в суді ні Швидкий, ні його адвокат ніяк не прокоментували мою заяву", - написала Васіна.

Швидкого звинувачують в тому, що, видаючи себе за наближеного до Міністерства інфраструктури, він брав з людей гроші за продаж автомобілів, нібито списаних міністерством. Насправді, ніяких автомобілів не існувало і з міністерством Швидкого нічого не пов'язувало.

Через афери волонтер втратила кілька тисяч доларів. Швидкий обіцяв продати їй автомобіль, який вона мала намір передати українським воїнам.

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Розгляд справи за обвинуваченням сина депутата Київради Миколи Швидкого Андрія в шахрайстві на мільйони гривень триває вже понад 1,5 року. У справі фігурують сотні постраждалих, яким підсудний продавав неіснуючі автомобілі.