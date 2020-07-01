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Справа про продаж волонтерам неіснуючих автомобілів сином депутата Київради Швидкого вже понад 2 роки розглядається в суді. ВIДЕО

У вівторок, 30 червня, відбулося чергове слухання Шевченківського районного суду міста Києва у справі автомобільної афери Андрія Швидкого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила одна з постраждалих від афери Швидкого волонтерка, гімнастка Надія Васіна.

"Вчора відбувся суд у справі, де Андрій Швидкий син депутата вкрав у мене і у багатьох людей гроші. На ці гроші мені Швидкий обіцяв авто, яке я планувала передати на фронт.

По закінченню мого з адвокатом 20-хвилинного виступу в суді ні Швидкий, ні його адвокат ніяк не прокоментували мою заяву", - написала Васіна.

Швидкого звинувачують в тому, що, видаючи себе за наближеного до Міністерства інфраструктури, він брав з людей гроші за продаж автомобілів, нібито списаних міністерством. Насправді, ніяких автомобілів не існувало і з міністерством Швидкого нічого не пов'язувало.

Через афери волонтер втратила кілька тисяч доларів. Швидкий обіцяв продати їй автомобіль, який вона мала намір передати українським воїнам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про продаж неіснуючих автомобілів Мінінфраструктури застрягла в суді

Розгляд справи за обвинуваченням сина депутата Київради Миколи Швидкого Андрія в шахрайстві на мільйони гривень триває вже понад 1,5 року. У справі фігурують сотні постраждалих, яким підсудний продавав неіснуючі автомобілі.

Справа про продаж волонтерам неіснуючих автомобілів сином депутата Київради Швидкого вже понад 2 роки розглядається в суді 01

Автор: 

злодійство (395) Страсбурзький суд (2) суд (11693) Швидкий Андрій (2) Васіна Надія (2)


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01.07.2020 15:16 Відповісти
Ну что там рассматривать, к стенке и грохнуть падлу такую, и в придачу судей которые два года кота за яйца тянут, тоже к стенке и пулю у лоба! И я вам гарантирую, что у нас не будет таких длинных судовых процессов больше никогда!! Совсем обнаглели властьимущие и судьи, тунеядцы, ворующие!
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01.07.2020 15:27 Відповісти
палітічєскає пріслєдаваніє маланця першого маланцем другим...хєнацид
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01.07.2020 15:28 Відповісти
Ну раз на мільйони, значить, Рафік нєвіноват...потерпілі насильно заставили взяти їхні кошти, крапка.
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01.07.2020 17:01 Відповісти
 
 