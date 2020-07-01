Із загиблим на Донбасі воїном "Айдару" Іваном Дедюхом попрощалися в Тернополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 липня, на Театральному майдані Тернополя відбулася церемонія прощання з Іваном Мирославовичем Дедюхом, 1983 року народження, уродженцем Тернополя, молодшим сержантом, командиром бойової машини-командиром відділення штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 27 червня близько опівдні в районі села Старогнатівка Донецької області внаслідок множинних осколкових поранень, яких дістав від вибуху невідомого походження під час інженерного облаштування позицій.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання "Сорока", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На головні площі у Тернополі віддати шану герою сьогодні прийшли небайдужі містяни, рідні загиблого, священники, представники влади.

– Шість років тому на українські землі увірвався агресор, який прийшов для того, щоб знищити нашу державу. У ті часи здавалося, що ніщо не може протистояти такій великій військовій машині, як російська армія, а особливо українська армія, яку старанно нищили останні десятиліття перед тим. Але Господь, який береже і захищає український народ, дав нашим людям дух, який зміг протистояти імперській машині, їхній зброї, силі. Ті небайдужі та щирі українці вирушили на Схід для того, щоб протистояти агресору. За цих 6 років ми неодноразово зустрічаємо у Тернополі загиблих воїнів, які віддали життя за Україну. Кожного разу – це велика і страшна трагедія, оскільки обірвалося життя не просто людини, а того, хто всім своїм серцем любив Україну та боровся за неї до останнього, – зазначив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

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Поховали айдарівця Івана Дедюха на Микулинецькому кладовищі у Тернополі", - зазначається у повідомленні видання.

Іван Дедюх народився 21.01.1983 року. З 2014 перебував у лавах Збройних Сил України, брав участь у боях під Дебальцевим.

У нього залишилися батьки, дружина, син та донька.















