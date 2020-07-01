Вора в законе по прозвищу "Тенго Гальский" выдворили из Украины и запретили въезд на 23 года, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Тенго Гальского", известного также как "Тенго Питерский" в среду, 1 июля, выдворили за пределы Украины. Въезд в страну ему запрещен на 23 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 1 июля, вор в законе по кличке "Тенго Галльский" выдворен за пределы Украины с запретом въезда в Украину на 23 года", - говорится в сообщении.

"Тенго Гальский" был задержан 22 ноября 2019 года на Ривненщине. Вор в законе направлялся в столицу и охарактеризовал свою поездку как "дружеский визит к старым друзьям". По данным оперативников, он ехал в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений.

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По решению суда вор в законе был помещен в госучреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине ГМС Украины" с последующим принудительным выдворением.



