МВС ініціюватиме збільшення суми штрафу до 3,4 тис. грн за систематичне перевищення швидкості на 50 км/год, - Геращенко. ВIДЕО
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про плани підвищення суми штрафу для систематичних порушників швидкісного режиму на дорогах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Якщо протягом 10 днів порушник оплачує штраф, то сума становить 127 гривень, якщо водій не оплатить протягом цього часу, то штраф становитиме 250 гривень. У випадку, якщо перевищення швидкості становить більше на 50 кілометрів за годину, у порівнянні зі встановленим, то сума штрафу – 510 гривень", - розповів Геращенко про діючу систему штрафів.
Заступник міністра зазначив, що МВС ініціює збільшення суми штрафу для систематичних порушників.
"Ми плануємо у вересні місяці запропонувати депутатам Верховної ради підняти суму штрафу для тих, хто систематично перевищує швидкість більше, ніж на 50 кілометрів за годину. Пропонуємо, щоб цей штраф становив 3400 гривень", - додав чиновник.
Геращенко зазначив, що ухилятися від системи фіксації за допомогою приховування номерного знаку не вийде – порушники все одно відповідатимуть перед законом.
"Окремо я попереджаю порушників, якщо ви будете закривати номерні знаки чи окремі цифри, щоб система не могла їх розпізнати, знайте – ви будете відповідати вже по іншій статті Кодексу про адміністративні правопорушення за навмисне приховування знаків", - наголосив заступник міністра.
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Це ж виходить кожному, хто перевищує потрібно дякую голосно казати - він нас нерозумних від заторів береже. Живота нє жалєя намагається добро бліжнєму принести.
будет по лесам схроны и краивки нового УПА искать вместе с ФСБ..
А если серьезно - этот "крутяк" будет СИСТЕМАТИЧЕСКИ ганять по городу больше сотни, а штраф за это - 3400? Та это дня него не намного дороже пачки сигарет. Пока не будет 3400, только бакинскими или европейскими - ганяли, ганяют и будут ганять.
Другой вопрос что будет повод обжаловать решения в судах, потому как сбор будет дешевле штрафа
Если за беспредел на дорогах штрафовать символически (3 400 грн. для владельцев крутых тачек, а как правило они ганяют по городу за 100 км) - беспредел никогда не закончится. Они еще будут авансом 3400 платить, и ганять спокойно. Штрафовать нужно так, чтобы было ощутимо.
ДАУНА который ЛЕТИТ на скорости 90-100+ км/час ЧЕРЕЗ спальный район нужно штрафовать ОТ 10000 грн ПЕРВЫЙ раз.
Во ВТОРОЙ раз ДАУН должен пройти психологические курсы, заплатить штраф в 20000 грн и повторно сдать экзамены. В третий раз у ДАУНА забрать ПРАВО водить автомобиль ПОЖИЗНЕННО.
Из за вот этих ублюдков умирают люди, становяться инвалидами, потому-что "оно" спешило. Встань раньше, планируй и т.д.
А смешными штрафами даунов не успокоить.
Фамилии даунов выложить в публичный доступ. С указанием рожи, номера машины (машин)
Отдельно просьба увеличить штрафы для "парковщиков" на тротуарах. Хера они стесняются запарковаться на дороге? Штраф ОТ 2000 грн. второй раз 4000 и т.д.
Сделали бы 100кмч и все.
- нет мадам. вы слишком низко летели...