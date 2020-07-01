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МВС ініціюватиме збільшення суми штрафу до 3,4 тис. грн за систематичне перевищення швидкості на 50 км/год, - Геращенко. ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про плани підвищення суми штрафу для систематичних порушників швидкісного режиму на дорогах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Якщо протягом 10 днів порушник оплачує штраф, то сума становить 127 гривень, якщо водій не оплатить протягом цього часу, то штраф становитиме 250 гривень. У випадку, якщо перевищення швидкості становить більше на 50 кілометрів за годину, у порівнянні зі встановленим, то сума штрафу – 510 гривень", - розповів Геращенко про діючу систему штрафів.

Заступник міністра зазначив, що МВС ініціює збільшення суми штрафу для систематичних порушників.

"Ми плануємо у вересні місяці запропонувати депутатам Верховної ради підняти суму штрафу для тих, хто систематично перевищує швидкість більше, ніж на 50 кілометрів за годину. Пропонуємо, щоб цей штраф становив 3400 гривень", - додав чиновник.

Геращенко зазначив, що ухилятися від системи фіксації за допомогою приховування номерного знаку не вийде – порушники все одно відповідатимуть перед законом.

"Окремо я попереджаю порушників, якщо ви будете закривати номерні знаки чи окремі цифри, щоб система не могла їх розпізнати, знайте – ви будете відповідати вже по іншій статті Кодексу про адміністративні правопорушення за навмисне приховування знаків", - наголосив заступник міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столичних водіїв штрафуватимуть за їзду смугою громадського транспорту, - Геращенко

Автор: 

ПДР (476) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) швидкість (120) Геращенко Антон (935) штраф (1865)


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Топ коментарі
+6
А хорошо Антоха пристроился, хрен вытуриш.
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01.07.2020 18:16
+5
и работа любимая - балантрась сколько хочешь (только не завирайся)
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01.07.2020 18:18
+4
умный еврейский мальчик - он и при путине в мусарне служить будет в случае оккупации Украины..
будет по лесам схроны и краивки нового УПА искать вместе с ФСБ..
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01.07.2020 18:21
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А хорошо Антоха пристроился, хрен вытуриш.
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01.07.2020 18:16 Відповісти
и работа любимая - балантрась сколько хочешь (только не завирайся)
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01.07.2020 18:18 Відповісти
Відповідальність має бути обоюдна, МВС має сплачувати всім водіям в пробках за втрачений час! Якщо їзда по правилах призвела до заторів, то МВС кожному водію в пробці має нараховувати "бонусні" 3,4 тис. грн на штрафи за кожну годину в пробках! Фотофіксація на дорогах допоможе МВС визначити кому потрібно переводити гроші за неякісні послуги МВС!
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01.07.2020 18:34 Відповісти
От оно як виявляється: затори не від того, що якийсь дебіл десь в когось в'їхав та заблокував дай боже лише одну полосу, вони від того, що всі по правилах їздять.
Це ж виходить кожному, хто перевищує потрібно дякую голосно казати - він нас нерозумних від заторів береже. Живота нє жалєя намагається добро бліжнєму принести.
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02.07.2020 01:50 Відповісти
умный еврейский мальчик - он и при путине в мусарне служить будет в случае оккупации Украины..
будет по лесам схроны и краивки нового УПА искать вместе с ФСБ..
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01.07.2020 18:21 Відповісти
Та **** при любой власти у корыта будет!
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01.07.2020 21:42 Відповісти
Да у Антонины не жизнь, малина. Где б он так еще с своим босом лохов разводили.
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01.07.2020 18:20 Відповісти
В чем развод?
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01.07.2020 18:21 Відповісти
Он Бухен Вальдец! С недоеденных тарелок кормился!
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01.07.2020 19:09 Відповісти
Геращ как ты достал уже мудак! Ты наводил порядки в висших эшелонах власти! Да реальными сроками и штрафами! Все плохо кончили, кто начинал закручивать гайки! Приди покатайся по Киеву без нарушений! А то вылезит тебе это боком, и полоса для общ.транпорта и парковки, и все остальное!
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01.07.2020 18:25 Відповісти
За нарушение карантина 17000,а за превышение на 50 км-3400?.Маловато будет,особенно в городе.
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01.07.2020 18:32 Відповісти
Напугали..... Ежика голой жопой ...
А если серьезно - этот "крутяк" будет СИСТЕМАТИЧЕСКИ ганять по городу больше сотни, а штраф за это - 3400? Та это дня него не намного дороже пачки сигарет. Пока не будет 3400, только бакинскими или европейскими - ганяли, ганяют и будут ганять.
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01.07.2020 18:37 Відповісти
бред сивой кобылы!
Другой вопрос что будет повод обжаловать решения в судах, потому как сбор будет дешевле штрафа
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01.07.2020 20:11 Відповісти
Бред сивой кобылы - это твой ответ.
Если за беспредел на дорогах штрафовать символически (3 400 грн. для владельцев крутых тачек, а как правило они ганяют по городу за 100 км) - беспредел никогда не закончится. Они еще будут авансом 3400 платить, и ганять спокойно. Штрафовать нужно так, чтобы было ощутимо.
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01.07.2020 20:50 Відповісти
Вы совершенно неправы. Если на каждой камере по 3.4к, то к вечеру это уже будет весьма существенно.
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01.07.2020 22:01 Відповісти
Вы упустили одно слово в статье. Это слово "Систематически". Перечитайте статью, и обратите особое внимание на это слово.
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01.07.2020 22:05 Відповісти
Может Вы в конце концов сделаете НОРМАЛЬНЫЕ правила и АДЕКВАТНЫЕ штрафы для ДАУНОВ, ДЕБИЛОВ, ДЕБИЛОВ-стритрейсеров на ГОРОДСКИХ улицах???
ДАУНА который ЛЕТИТ на скорости 90-100+ км/час ЧЕРЕЗ спальный район нужно штрафовать ОТ 10000 грн ПЕРВЫЙ раз.
Во ВТОРОЙ раз ДАУН должен пройти психологические курсы, заплатить штраф в 20000 грн и повторно сдать экзамены. В третий раз у ДАУНА забрать ПРАВО водить автомобиль ПОЖИЗНЕННО.
Из за вот этих ублюдков умирают люди, становяться инвалидами, потому-что "оно" спешило. Встань раньше, планируй и т.д.
А смешными штрафами даунов не успокоить.
Фамилии даунов выложить в публичный доступ. С указанием рожи, номера машины (машин)
Отдельно просьба увеличить штрафы для "парковщиков" на тротуарах. Хера они стесняются запарковаться на дороге? Штраф ОТ 2000 грн. второй раз 4000 и т.д.
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01.07.2020 18:59 Відповісти
у них и так прав нету!
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01.07.2020 20:12 Відповісти
Пидаграс нашел себе вектор приминения!
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01.07.2020 19:07 Відповісти
Штраф это хорошо, а вот как оборотней в погонах и бандитов защищаться когда мордатый Тоха расскажет?
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01.07.2020 19:10 Відповісти
за езду в пьяном виде необходимо конфисковывать авто и лишать прав пожизненно, ну и естественно штраф должен быть на порядок выше.
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01.07.2020 19:10 Відповісти
Только для начала минимальный порог надо поднять до 0,5 как в той же Германии и в путь!А так это просто очередная,дорогая кормушка!
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01.07.2020 20:16 Відповісти
Лишать прав надо на 7 лет и петушить на месте ДТП!
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01.07.2020 19:17 Відповісти
В Онтарио за привышение скорости на 50 км/ч штраф $10000 и машину на неделю забирают на штрафплощадку, и страховка после этого вырастает колосально, плюс к тому еще и найти эту страховку будет не легко.
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01.07.2020 19:20 Відповісти
Зачем тогда делать авто которое может ехать 150+???
Сделали бы 100кмч и все.
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01.07.2020 20:13 Відповісти
В Онтарио так же минимальная пенсия 70 доларов?
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01.07.2020 21:45 Відповісти
- ой! я быстро ехала?
- нет мадам. вы слишком низко летели...
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01.07.2020 19:51 Відповісти
А слабо лишать прав за систематическое нарушение?
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01.07.2020 20:06 Відповісти
Да реально идиоты о ху е ли ! Неспособны открыть производства,новые рабочие места,поднять экономику,так пытаются драконовскими штрафами несопоставимыми с зарплатами дыры залатать в бюджете!
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01.07.2020 21:41 Відповісти
видать уже мало нарушают? нужно больше денег?
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01.07.2020 21:43 Відповісти
А че не 34 тысячи? У нас только за отсутствие масочки можно получить 17к, а тут целое превышение скорости! Да еще и на машине!
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01.07.2020 21:57 Відповісти
Просто необходима диференциация скоростных режимов на разных дорогах. В спальных районах и плотной городской застройке - одна скорость, на широких магистралях соединяющих части города - другая. В Киеве с этим хоть немного лучше, в других городах везде 50. Бред полнейший.
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01.07.2020 22:04 Відповісти
Этот орёл хотяббы себя слушает или смотрит. Сколько народу ляжет до сорока девяти .
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01.07.2020 22:24 Відповісти
3400 - мажорам на двоих по порции кофе.
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01.07.2020 22:40 Відповісти
 
 