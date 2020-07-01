МВС ініціюватиме збільшення суми штрафу до 3,4 тис. грн за систематичне перевищення швидкості на 50 км/год, - Геращенко. ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про плани підвищення суми штрафу для систематичних порушників швидкісного режиму на дорогах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Якщо протягом 10 днів порушник оплачує штраф, то сума становить 127 гривень, якщо водій не оплатить протягом цього часу, то штраф становитиме 250 гривень. У випадку, якщо перевищення швидкості становить більше на 50 кілометрів за годину, у порівнянні зі встановленим, то сума штрафу – 510 гривень", - розповів Геращенко про діючу систему штрафів.

Заступник міністра зазначив, що МВС ініціює збільшення суми штрафу для систематичних порушників.

"Ми плануємо у вересні місяці запропонувати депутатам Верховної ради підняти суму штрафу для тих, хто систематично перевищує швидкість більше, ніж на 50 кілометрів за годину. Пропонуємо, щоб цей штраф становив 3400 гривень", - додав чиновник.

Геращенко зазначив, що ухилятися від системи фіксації за допомогою приховування номерного знаку не вийде – порушники все одно відповідатимуть перед законом.

"Окремо я попереджаю порушників, якщо ви будете закривати номерні знаки чи окремі цифри, щоб система не могла їх розпізнати, знайте – ви будете відповідати вже по іншій статті Кодексу про адміністративні правопорушення за навмисне приховування знаків", - наголосив заступник міністра.

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