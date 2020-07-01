На Буковині затримано контрабандистів, які мотодельтапланом перевозили в Румунію цигарки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники Чернівецького загону затримали контрабандистів, які мотодельтапланом переправляли до Румунії цигарки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Реалізуючи оперативну інформацію прикордонники затримали на околиці н.п. Каплівка Хотинського району пілота мотодельтаплану. Близько 3:00 ночі повітряний контрабандист приземлився після закордонного польоту. Над сусідньою країною він скинув пакети з тютюновими виробами. Разом із пілотом затримали двох його спільників", - сказано в повідомленні.

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За порушення кордону на пілота складено адміністративний протокол за ст. 204 КУпАП. Про виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 282 КК "Порушення правил використання повітряного простору" і ст. 334 КК "Порушення правил міжнародних польотів" поінформовано підрозділи Нацполіції і СБУ. Слідчі дії тривають.