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На Буковині затримано контрабандистів, які мотодельтапланом перевозили в Румунію цигарки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники Чернівецького загону затримали контрабандистів, які мотодельтапланом переправляли до Румунії цигарки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Реалізуючи оперативну інформацію прикордонники затримали на околиці н.п. Каплівка Хотинського району пілота мотодельтаплану. Близько 3:00 ночі повітряний контрабандист приземлився після закордонного польоту. Над сусідньою країною він скинув пакети з тютюновими виробами. Разом із пілотом затримали двох його спільників", - сказано в повідомленні.

На Буковині затримано контрабандистів, які мотодельтапланом перевозили в Румунію цигарки, - Держприкордонслужба 01

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На Буковині затримано контрабандистів, які мотодельтапланом перевозили в Румунію цигарки, - Держприкордонслужба 02

За порушення кордону на пілота складено адміністративний протокол за ст. 204 КУпАП. Про виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 282 КК "Порушення правил використання повітряного простору" і ст. 334 КК "Порушення правил міжнародних польотів" поінформовано підрозділи Нацполіції і СБУ. Слідчі дії тривають.

Автор: 

Буковина (850) Держприкордонслужба ДПСУ (6009) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) цигарки (974) силовики (2514)


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Топ коментарі
+2
І навіщо? Це ж єкспорт! Цигарки українського виробництва! І валюта повертається до Україну! А от коли з закордону везуть контрабанду, то це не вигідно нашій державі!
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01.07.2020 22:20
+2
сейчас такое в моде грузовой
https://www.olx.ua/obyavlenie/gruzoviy-dron-kopter-vantazhniy-kvadrokopter-IDwuY5v.html#56569a2d69;promoted
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01.07.2020 22:45
+1
Скоро прекратится контрабас сигарет в ЕС.... чувствую бубочка выровняет цены на табак.будем ввозить из Белоруссии и кацапстана.
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01.07.2020 22:07
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Скоро прекратится контрабас сигарет в ЕС.... чувствую бубочка выровняет цены на табак.будем ввозить из Белоруссии и кацапстана.
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01.07.2020 22:07 Відповісти
І навіщо? Це ж єкспорт! Цигарки українського виробництва! І валюта повертається до Україну! А от коли з закордону везуть контрабанду, то це не вигідно нашій державі!
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01.07.2020 22:20 Відповісти
совершенно верно.в принципе это подрыв экономики Румынии.
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02.07.2020 06:41 Відповісти
во дураки!
мотор же ж далеко слышно!
сделали бы римскую катапульту и контрабандили б себе по тихому...
а еще с её помощью можно было бы границу не легально пересекать
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01.07.2020 22:26 Відповісти
сейчас такое в моде грузовой
https://www.olx.ua/obyavlenie/gruzoviy-dron-kopter-vantazhniy-kvadrokopter-IDwuY5v.html#56569a2d69;promoted
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01.07.2020 22:45 Відповісти
воте то дааа!
аж 14 кило коки да на дальше 10 км!
ДА ОН СЕБЯ ОКУПИТ ВСЕГО ЗА ОДИН ПОЛЁТ !
(теперь вопрос - у кого одолжить....)
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01.07.2020 22:53 Відповісти
у тех кто в теме- кто "конфисковывает" , и дает время Ч+ , и остальное...
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02.07.2020 21:37 Відповісти
Одно взволновало-----а бабло? Неужели предоплата? Тут я в румын не поверю хоть убей!
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01.07.2020 22:47 Відповісти
Даремно, румуни в цьому порядні.
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02.07.2020 00:40 Відповісти
Да ладно порядочные! А у Остапа Бендера всё отобрали включая орден Золотого Руна, когда он попёр в Рио де Жанейро через румынскую границу! Вот те на!
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02.07.2020 22:13 Відповісти
Пора уже переходить на электротягу - прогресс не стоит на месте, и шум на порядок ниже.
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02.07.2020 00:26 Відповісти
 
 