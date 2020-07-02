Протести проти переділу районів у Чернівецькій області: мешканці Хотина перекрили трасу, в сутичках постраждав поліцейський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Мешканці Хотина вимагають зробити їхнє місто центром нового Дністровського району і перекрили трасу в селі Атаки Чернівецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспiльне
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Відповідно до запропонованого Кабміном нового адміністративно-територіального поділу в Чернівецькій області буде три райони. Один з них - Дністровський - буде із центром у селищі міського типу Кельменці, а не Хотині.
Під вечір на трасі утворилася черга з вантажівок більш ніж у три кілометри, інформує видання.
Далекобійники намагалися проїхати через мітингувальників і поліцію. Правоохоронці зі свого боку намагалися взяти протестувальників у кільце, щоб відтіснити їх від траси.
Пізніше у відділі комунікації поліції Чернівецькій області повідомили, що під час протестів між далекобійниками й учасниками відбулися сутички, внаслідок яких постраждав один правоохоронець. Інцидент розслідується за статтями 279 і 345 Кримінального кодексу.
Учасники кажуть, що акція безстрокова. Перекриватимуть дорогу, поки не затвердять план, де центром Дністровського району буде Хотин.
Однак протестувальники вирішили щопівгодини пропускати вантажівки, черга розсмокталася. П'ятеро учасників акції поїдуть на зустріч із главою профільного комітету Андрієм Клочком.
Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад щодо кожної області і АР Крим.
Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в межах адміністративної реформи.
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Хотінський район майже 60% голосив за порошенку
Черновицкая обл. (100.00%)
75.87% - Клоун
21.64% - Порошенко
А при любом реформировании количество дармоедов увеличивается.
Офис ослобородько тому пример.
для умішленного ухудшения жизни людей?
с другой стороны вот как прокомментировал мне один председатель сельсовета:
это укрупнение - это принудительная коллективитизация, например в киевской обл около 500 председателей советов всех уровней. а хотят оставить 50 или около того. это надо для выборов, намного легче купить/запугать/поставить свого на 50 должностей чем на 500.
как бы логично
но логично и то, чт о этот председатель теперь нах никому будет не нужен и он будет качать ситуацию и подбивать на протесты
логично и то, что после укрупнения станет намного меньше чиновников, которые привыкли тока дерибанить м естный бюджет
нету т очных данных и четких расчетов и пронозов по целесообразности укрупнений, с обеих сторон вижу вполне логичное обоснование, но пока тока на словах
75.87% - Зеленський
21.64% - Порошенко
Не вистьобуйтесь. Зеленський вже продав вашу землю і вас якомусь з олігархів
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