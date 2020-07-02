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Протести проти переділу районів у Чернівецькій області: мешканці Хотина перекрили трасу, в сутичках постраждав поліцейський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці Хотина вимагають зробити їхнє місто центром нового Дністровського району і перекрили трасу в селі Атаки Чернівецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспiльне

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Відповідно до запропонованого Кабміном нового адміністративно-територіального поділу в Чернівецькій області буде три райони. Один з них - Дністровський - буде із центром у селищі міського типу Кельменці, а не Хотині.

Під вечір на трасі утворилася черга з вантажівок більш ніж у три кілометри, інформує видання.

Далекобійники намагалися проїхати через мітингувальників і поліцію. Правоохоронці зі свого боку намагалися взяти протестувальників у кільце, щоб відтіснити їх від траси.

Пізніше у відділі комунікації поліції Чернівецькій області повідомили, що під час протестів між далекобійниками й учасниками відбулися сутички, внаслідок яких постраждав один правоохоронець. Інцидент розслідується за статтями 279 і 345 Кримінального кодексу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінрозвитку громад і територій планує по-новому поділити області: 490 нинішніх районів об'єднаються в 118. КАРТА

Протести проти переділу районів у Чернівецькій області: мешканці Хотина перекрили трасу, в сутичках постраждав поліцейський 01
Протести проти переділу районів у Чернівецькій області: мешканці Хотина перекрили трасу, в сутичках постраждав поліцейський 02
Протести проти переділу районів у Чернівецькій області: мешканці Хотина перекрили трасу, в сутичках постраждав поліцейський 03

Учасники кажуть, що акція безстрокова. Перекриватимуть дорогу, поки не затвердять план, де центром Дністровського району буде Хотин.

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Однак протестувальники вирішили щопівгодини пропускати вантажівки, черга розсмокталася. П'ятеро учасників акції поїдуть на зустріч із главою профільного комітету Андрієм Клочком.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад щодо кожної області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в межах адміністративної реформи.

Автор: 

Буковина (850) протест (2398) адмінреформа (35) Хотин (4) децентралізація (453)


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Топ коментарі
+13
А за зелень аж бігом голосували. Їж-ТЕ
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02.07.2020 01:48
+13
Люди вышли, что бы не ездить за 100 км для решения мелочных вопросов в города с которыми отсутствует прямое сообщение.
А при любом реформировании количество дармоедов увеличивается.
Офис ослобородько тому пример.
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02.07.2020 07:18
+8
зеля-бедоносец, дай бог пережить пока он не сбежит в ростов
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02.07.2020 02:40
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А за зелень аж бігом голосували. Їж-ТЕ
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02.07.2020 01:48 Відповісти
Протестуй, не протестуй, а реформировать все равно придется. Еще Бессмертный при Ющенко в глаз получал за попытки пояснить реформу...
Обязательно будет недовольные...
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02.07.2020 01:55 Відповісти
брешеш як завжди бреше порохобот
Хотінський район майже 60% голосив за порошенку
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02.07.2020 08:13 Відповісти
не бреши зелень.
Черновицкая обл. (100.00%)

75.87% - Клоун

21.64% - Порошенко
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02.07.2020 11:04 Відповісти
зеля-бедоносец, дай бог пережить пока он не сбежит в ростов
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02.07.2020 02:40 Відповісти
Зебра оружие пролетариата. Уже не булыжник.
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02.07.2020 03:03 Відповісти
Та ладно. Получается, что люди вышли, чтобы сохранить кучу дармоедов-чиновников, которые прилагались к большему количеству районов?
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02.07.2020 07:00 Відповісти
Люди вышли, что бы не ездить за 100 км для решения мелочных вопросов в города с которыми отсутствует прямое сообщение.
А при любом реформировании количество дармоедов увеличивается.
Офис ослобородько тому пример.
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02.07.2020 07:18 Відповісти
тогда зачем єто укрупнение так активно и помпезно двигалось шоколадной командой?
для умішленного ухудшения жизни людей?
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02.07.2020 07:59 Відповісти
З Хотина до Кельменців 30 км,а от з Сокирян до Хона тепер буде 100.
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02.07.2020 15:19 Відповісти
У как местные "Царьки" народ будоражат и за власть борются. Толку простым украинцам от того есть район или нет, бюджет они не пилят.
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02.07.2020 07:02 Відповісти
Это будет во всех районах, а на местных выборах все партии включат в свои программы обещания не допустить очередного идиотизма.
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02.07.2020 07:20 Відповісти
Пусть будет два центра.
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02.07.2020 07:20 Відповісти
А "хипишь"-то, из-за чего? Ну, посмотрел я на карту - объединение с Кельменецким - глупость. Основные трассы проходят в стороне от Кельменцов. Так получится, что тут "хвост собакой крутить начнёт...". Кроме того, район будет растянут, как "кишка", да её и вдоль "второстепенной" трассы. Хотите "объединять"? Объединяйте... Кельменецкий с Сокирянским, а Хотинский - с Новоселицким... Потому что хотинчане тоже "хитрожопые" - они "за сотню километров вопросы решать ездить не хотят...", а то, что к ним, за полсотни километров, на границу с Хмельницкой областью, люди десятилетиями ездили, они "не помнят"... Центр административный должен быть, более или менее, в центре административной территории, с учётом транспортных развязок... А что даст "привязка" Хотина к Кельменцам? Уход с транспортного потока на "полевую дорогу"? (Я сам родился и вырос в подобном, "бывшем" райцентре, и прекрасно понимаю это дело - моя родина уступила превосходство по одной причине - через теперешний райцентр проходили (и проходят) железная дорога, а также трасса государственного значения, а у нас их не было...).
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02.07.2020 07:56 Відповісти
Не виходить Яр, нема стільки районів в проекті. Та й Хотин це історичне місто, а Кельменці депресняк.
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02.07.2020 15:22 Відповісти
На Хмельнитчине тем же самым занимается Славута. Не желают укрупнятся - требуют себе особый статус.
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02.07.2020 08:03 Відповісти
с одной ст орноны, сегодня уже не надо ездить в админцентр за каждой бумажкой, даже в селах много вопросов вышло на дистанционное решение
с другой стороны вот как прокомментировал мне один председатель сельсовета:
это укрупнение - это принудительная коллективитизация, например в киевской обл около 500 председателей советов всех уровней. а хотят оставить 50 или около того. это надо для выборов, намного легче купить/запугать/поставить свого на 50 должностей чем на 500.
как бы логично
но логично и то, чт о этот председатель теперь нах никому будет не нужен и он будет качать ситуацию и подбивать на протесты
логично и то, что после укрупнения станет намного меньше чиновников, которые привыкли тока дерибанить м естный бюджет
нету т очных данных и четких расчетов и пронозов по целесообразности укрупнений, с обеих сторон вижу вполне логичное обоснование, но пока тока на словах
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02.07.2020 08:07 Відповісти
чиновники, которые дерибанят местный бюджет сидят сейчас в громадах, а сокращают администрации, которые к местному бюджету не имеют никакого отношения...и по количеству чиновников, они в несколько раз возрастут, те службы, что были в РДА, теперь дублируются в громадах, которые образовались на территории района, возьмем например архитектора, раньше был один на район и справлялся, а теперь по количеству громад в каждой будет свой, и так по всем службам- освита, культура, неповнолитни, сельхозотделы, экономики, жкх, енергетики, орготдел, каждая громада по структуре дублирует РДА, сейчас численность чиновников любой громады превышает РДА, а это всё нагрузка на госбюджет, ведь громады в основном дотационные, нормально бы было- один район- одна громада, с правом выхода и формирования новых громад, допустим, через 5 лет, и тогда бы уменьшилось нагнетание обстановки вокруг создания новых районов, да и чиновников было бы гораздо меньше, а так этой ситуацией активно будут пользоваться на выборах с обещанием отменить и прекратить эту свистопляску...
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02.07.2020 09:06 Відповісти
может я не в курсе, но назовите хоть одну бумажку, которую сейчас можно получить в селе из райцентра дистанционно, и что с ней в селе делать, не для того ли, чтоб отвезти в райцентр в другую организацию...
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02.07.2020 09:16 Відповісти
люди не хотят шоб их постоянно переделывали
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02.07.2020 08:13 Відповісти
Про передел как то не понятно, но то что в столкновениях всегда пострадавшими являются полицейские это странно. Может и разгул преступности у нас от того что даже в мирных протестах с женщинами и детьми страдают полицейские, как же они смогут противостоять вооруженным преступникам?
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02.07.2020 08:21 Відповісти
Будут молится аваковскому богу - деньгам!!!
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02.07.2020 15:16 Відповісти
Черновицкая обл. (100.00%)

75.87% - Зеленський

21.64% - Порошенко
Не вистьобуйтесь. Зеленський вже продав вашу землю і вас якомусь з олігархів
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02.07.2020 09:04 Відповісти
Мабуть Бурбаку за бесцинь
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02.07.2020 15:39 Відповісти
И об этом...https://www.radiosvoboda.org/a/news-kernes-mer-kharkova/30701866.html Кернес знову збирається балотуватися на посаду мера Харкова - газета "Звёзды Кремля"
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02.07.2020 09:05 Відповісти
если эти районы будут утверждены до местных выборов, то людей, которые проголосуют за Слуг народа, можно будет пересчитать без бюлетней: нардепы с главами администраций и члены их семей и усё. насчет членов семей, думаю, не факт
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02.07.2020 12:05 Відповісти
Хотин --это исторически известный город!!! Все остальные выросли из сел!!! Зачем администрация Зеленского назначила деревню Кельменци городом областного подчинения не ясно но подозреваю что за большую взятку!!!
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02.07.2020 15:13 Відповісти
Так то так, але тепер від сокирян майже 100 км до Хотина, а Кельменці посередині.
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02.07.2020 15:26 Відповісти
Когда-то Сокиряны пользовались уважением за хорошее пиво!!! И больше ни чего! Тоесть 100 км не большая проблема!!!
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02.07.2020 17:20 Відповісти
в Хотине надо хотелки подукоротить))))
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02.07.2020 17:30 Відповісти
Правильно. Вышли туда взвод автоматчиков. Ишь, рабы взбунтовались не хотят в колгосп идти и оптимизироваться
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02.07.2020 22:14 Відповісти
им сказали где будет районный центр - в чем проблема? дороги перекрывать?
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02.07.2020 22:42 Відповісти
Так ***** тоже сказал украинцам что раенный центр будет в Маскве. Зачем было майданить и шины палить? И вообще, на какой х*** нужна ета *децентрализация чтобы перетасовывать раены и людей которые всю жизнь прожили с в своем райцентре и знают кто у них депутат и власть, А теперь людей перебрасывают как скот вообще в другую песочницу где уже сидят и волком смотрят на вновь прибывших. И поверь, кроме доворовывания земель и передела предприятий и бюджета ничего хорошего из етого не вылезет. Тому кто ето придумал нужно кол в голову забить
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02.07.2020 23:21 Відповісти
Капец... Мали что ещё захочет это колхозное быдло.... По ногам резиной и ПР-75 по горбу... И всего делов то.....
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02.07.2020 20:30 Відповісти
надеюсь Вас ил вашего ребёнка мусора этой пр75 ради развлечения хорошенько по горбу отходят
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03.07.2020 08:18 Відповісти
довели людей сволочи. Ето же надо так хитро поменять понятия и под видом децентрализации провести коллективизацию с оптимизацией
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02.07.2020 22:13 Відповісти
аваковские мусора отожрались за счёт лохов и цепляются к гражданам
......................
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03.07.2020 08:17 Відповісти
зеленский и его шакалы дерибанят землю при поддержке аваковских нажратых мусорских подонков
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03.07.2020 08:20 Відповісти
 
 