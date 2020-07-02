Протести проти переділу районів у Чернівецькій області: мешканці Хотина перекрили трасу, в сутичках постраждав поліцейський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці Хотина вимагають зробити їхнє місто центром нового Дністровського району і перекрили трасу в селі Атаки Чернівецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспiльне

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Відповідно до запропонованого Кабміном нового адміністративно-територіального поділу в Чернівецькій області буде три райони. Один з них - Дністровський - буде із центром у селищі міського типу Кельменці, а не Хотині.

Під вечір на трасі утворилася черга з вантажівок більш ніж у три кілометри, інформує видання.

Далекобійники намагалися проїхати через мітингувальників і поліцію. Правоохоронці зі свого боку намагалися взяти протестувальників у кільце, щоб відтіснити їх від траси.

Пізніше у відділі комунікації поліції Чернівецькій області повідомили, що під час протестів між далекобійниками й учасниками відбулися сутички, внаслідок яких постраждав один правоохоронець. Інцидент розслідується за статтями 279 і 345 Кримінального кодексу.

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Учасники кажуть, що акція безстрокова. Перекриватимуть дорогу, поки не затвердять план, де центром Дністровського району буде Хотин.

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Однак протестувальники вирішили щопівгодини пропускати вантажівки, черга розсмокталася. П'ятеро учасників акції поїдуть на зустріч із главою профільного комітету Андрієм Клочком.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад щодо кожної області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в межах адміністративної реформи.